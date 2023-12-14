Самые злые масл-кары: Pontiac Catalina Super Duty и Chevrolet Impala Z11

В далеком 2015 году мы начали серию рассказов о самых мощных представителях золотой эпохи американских масл-каров, которые только можно было обменять на деньги прямо в автосалоне. Первую часть можно прочитать здесь , вторую – тут . Все эти автомобили были созданы исключительно для того, чтобы максимально быстро преодолевать классическую дистанцию в ¼ мили без оглядки на такие мелочи, как комфорт, эргономика и расход топлива. Хотя кого я обманываю? В 60-х никаким топливным кризисом еще не пахло, а автомобили продавали кубические дюймы и лошадиные силы, а не назойливые менеджеры в дилерских центрах. Масл-кары тогда были необходимы как мощная реклама. И эта реклама действительно работала.

Pontiac Catalina Super Duty '63 «Swiss Cheese»

В начале 60-х война за молодую аудиторию между грандами из Детройта уверенно набирала обороты, а правило «в воскресенье победил – в понедельник продал» оправдывало любые бюджеты, вложенные в создание самых ультимативных версий номинально дорожных автомобилей с огромными моторами и без всего лишнего. Помимо комплектаций, в которые производитель, не заморачиваясь с другими опциями, просто втыкал самую мощную силовую установку из своей продуктовой линейки, существовали модели, которые даже в каталогах никак не фигурировали, а в мануале для владельца прямым текстом было написано, что машина создавалась не для дорог общего пользования. Одним из ярчайших представителей этой породы был Pontiac Catalina Super Duty, который в 1963 году с легкого пера журналиста Роджера Хантингтона получил прозвище «Swiss Cheese».

Pontiac Catalina Super-Duty 421 Factory Lightweight '1963

Как и в большинстве подобных граничащих с клиническими случаев, инженеры Pontiac пошли по проторенному пути: меньше килограммов, больше лошадиных сил. Облегчению подверглось абсолютно все, до чего смогли дотянуться конструкторы. В первую очередь под нож пустили такие совершенно не обязательные на дрэг-стрипе излишества, как кондиционер, радио, шумоизоляция, система отопления и все остальное, что обеспечивало комфорт хотя бы на минимальном уровне. Следом беспощадному облегчению подвергся и кузов. Передние крылья, «телевизор», передний бампер и капот были выполнены из алюминия, а боковые стекла из плексигласа.

Pontiac Catalina Super-Duty 421 Factory Lightweight '1963 1 / 4 Pontiac Catalina Super-Duty 421 Factory Lightweight '1963 2 / 4 Pontiac Catalina Super-Duty 421 Factory Lightweight '1963 3 / 4 Pontiac Catalina Super-Duty 421 Factory Lightweight '1963 4 / 4

Дело в том, что с трехметровой базой и колеей в 162 см машине было очень сложно конкурировать с более компактными моделями от Ford, Chevrolet, Dodge и Plymouth, поэтому меры по снижению массы были воистину на грани разумного. Так, например, рама, имеющая с завода замкнутый профиль, лишилась верхней панели, став U-образной, и обзавелась огромными отверстиями по всему периметру в количестве от 120 до 130 штук. Имея определенный опыт работы со старыми американскими автомобилями, могу с уверенностью заявить, что жесткость рамы и кузова никогда не была их коньком. Как справлялось это решето с функциями основного несущего элемента, мне воистину неведомо. Гонщики, которым довелось познакомиться с автомобилем глубже одиночного тест-драйва, сходились во мнении, что рама требует усиления как минимум в местах крепления задней подвески. Собственно, именно благодаря раме Хантингтон и сравнил этот Pontiac со швейцарским сыром. И всё же в итоге удалось снизить сухую массу «Swiss Cheese» с заводских 1690 кг до полутора тонн в версии Super Duty.

Фото: www.diversstreetrods.com

Сердцем автомобиля стал, естественно, нижневальный V8 объемом 421 куб. дюйм (6,9 литра), который был приправлен головками блока с повышенной пропускной способностью, более «злым» распредвалом, доработанным под стать ГБЦ впускным коллектором и двумя четырехкамерными карбюраторами Carter AFB. Выпускные коллекторы в погоне за снижением массы были отлиты из алюминия (!), что позволило сбросить еще 20 кг. Разработчики, ответственные за это решение, посчитали, что такой конфигурации выхлопа будет достаточно для коротких поездок длиной не более одной мили. Теперь вы понимаете, как изначально инженеры относились к идее использования подобных моделей в формате every day drive. Заявленная мощность была на уровне 405 л.с., однако современники сходились во мнении, что фактически при должной настройке двигатель выдавал значительно больше. Могучий V8 агрегатировался трехступенчатой механической коробкой Borg Warner T-85, однако, как правило, ее сразу же меняли на четырехступенчатую T-10.

Pontiac Catalina Super-Duty 421 Factory Lightweight '1963 1 / 2 Pontiac Catalina Super-Duty 421 Factory Lightweight '1963 2 / 2

Брат знаменитого Джона Делориана Джордж проезжал на Catalina Super Duty квотер за 12.3 секунды с выходом на финише в 115 миль в час. В соответствии с регламентом NHRA (National Hot Rod Association) машину определили в класс B/FX, участие в котором подразумевало некоторые доработки, не требующие омологации. К сожалению, в январе следующего года боссы General Motors решили полностью свернуть гоночную программу подразделения Pontiac, и проект не получил дальнейшего развития. Всего было выпущено 14 экземпляров. Все – с голубыми салонами в кузовах хард-топ, 12 из них – в глубоком металлике Firefrost Silver и 2 – в стандартном для Pontiac цвете Silvermist Gray. В 2014 году один из экземпляров ушел с молотка за $530 000.

Pontiac Swiss Cheese Catalina 421 Super Duty '1963. Фото: www.nhra.com

Chevrolet Impala Z11 ‘63

Задолго до того, как топовые версии Chevrolet Camaro, Ford Mustang или Dodge Challenger стали чем-то привычным, из цехов Детройта уже вовсю выкатывались фулл-сайз купе с силовыми установками, существенно превосходящими возможности шасси. Impala была одной из первых. Модель дебютировала в 1958 году и была по сути сухопутной яхтой с диванной подвеской для максимально расслабленных путешествий по хайвеям. Однако время диктовало свои правила, и с каждым поколением эта баржа на колесах становилась все мощнее и мощнее. В 1958 году 348-й мотор объемом 5,7 л выдавал 280 л.с., а в 1960-м отдача этого агрегата достигла 350 «кобыл». Ну а эпоха «все серьезно» настала с появлением версии SS (Super Sport) в 1961 году, для которой был доступен новый 6,7-литровый двигатель. Апогей же наступил двумя годами позже, когда отделению Chevrolet кровь из носу понадобился конкурент легендарному Ford Thunderbolt.

Chevrolet Bel Air Impala 348 '1958 1 / 3 Chevrolet Bel Air Impala 348 '1958 2 / 3 Под капотом Chevrolet Impala SS 409 '1961 3 / 3

Объем 6,7-литрового V8 был увеличен до 7 литров. С доработанным впускным коллектором, двумя четырехкамерными карбюраторами и степенью сжатия 13.5:1 427-й мотор развивал 430 л.с. и 780 Нм крутящего момента. К слову, знакомый всем 426 Hemi, увидевший свет несколькими годами позже, в заводской версии был чуточку слабее.

Под капотом Chevrolet Impala Z-11 427 '1963

Естественно, на этом все не закончилось. Велосипед изобретать не стали и на этот раз и к вопросу облегчения подошли со всей ответственностью. Правда, без таких перегибов, как напрочь дырявая рама. Все навесные кузовные панели, которые можно было изготовить из алюминия, из него изготовлены и были, а салон покинули все атрибуты, никак не связанные с ускорением. На выходе 5,3-метровый автомобиль схуднул на 136 кг и без проблем выполнял упражнение «0-60 mph» (0-96 км/ч) за 4,3 секунды. Это было быстрее, чем все, что можно было купить в салоне на тот момент. Конечно, сегодня сложно кого-то удивить подобными цифрами, но я напомню, что речь идет о первой половине 60-х, в Европе о такой динамике тогда могли разве что грезить. А если и могли, то за радикально другие деньги. Также Z11 стала первой заводской машиной, преодолевший 120-мильный барьер за 402 метра. Хочется напомнить, что культовый COPO Camaro увидит свет только лишь шесть лет спустя. Естественно, за все эти цифры нужно было доплатить. Ценник начинался с $4000, что было дороже базовой версии на $1240. Большинство источников сходятся на том, что свет увидели 57 экземпляров Impala Z11.

Chevrolet Impala Z-11 427 '1963

В качестве тестового образца на дрэг-стрипе гоняли в хвост и в гриву машину, названную «Old Reliable», которая под управлением разных пилотов выиграла 90% всех заездов, в которых участвовала в 63-64 годах. Именно за нее неизвестный любитель быстрых редкостей из прошлого века в 2017 году отвалил $525 000.

Chevrolet Impala Z11 ‘Old Reliable IV’ 1963. Фото: www.mecum.com 1 / 3 Chevrolet Impala Z11 ‘Old Reliable IV’ 1963. Фото: www.mecum.com 2 / 3 Chevrolet Impala Z11 ‘Old Reliable IV’ 1963. Фото: www.mecum.com 3 / 3

PS

Да, когда речь заходит о классических масл-карах, редко вспоминают 1963 год. Но именно в этом году General Motors подарил миру два невероятно быстрых фулл-сайз купе, которые с одной стороны задали вполне понятный вектор развития, с другой – обогнали свое время как минимум на пару лет. И главное, о чем я хочу напомнить: эти машины можно было купить у дилера. Буквально с витрины – на старт мимо тюнинг-ателье и доработок в гараже. В современном мире такое не предлагает никто. Разве что Dodge, но об этом в другой раз.