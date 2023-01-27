Гараж снимает вопрос, где автомобилисту хранить шины, инструменты и расходники для машины. Однако зачастую пространство гаража используется нерационально, а шины хранятся в нем неправильно. Ведь именно до обустройства гаража руки доходят в последнюю очередь, после квартиры и дачи. Сейчас хорошее время, чтобы заняться гаражом (если в помещении есть возможность обогрева), пока не начался основной строительно-ремонтный сезон. Эксперты Авито совместно с редакцией Колеса.ru поделились советами о том, как обустроить гараж, чтобы не загромоздить его.

Условия для сезонного хранения шин

Прежде чем отправить шины на сезонное хранение, их необходимо вымыть и высушить. Дополнительно покрышки можно обработать силиконовым составом – он создает на поверхности резины тонкую пленку, которая защищает от воздействия перепадов температуры. Эта несложная обработка позволяет продлить срок службы резины.

Общие условия хранения устанавливает ГОСТ Р 54266-2010. Помещение, где хранятся покрышки, должно быть сухим: если влажность воздуха менее 50%, на поверхности резины могут образоваться трещины, а если более 80%, есть вероятность, что влага попадет в поры и начнет разрушать структуру волокон изнутри. Оптимальная влажность для сезонного хранения шин – 50-80%.

Шины допускается хранить в температурном диапазоне от +35 до -30 градусов. Выход за его пределы приводит к преждевременному старению резины и сокращению срока службы покрышек. Также автомобильная резина не любит прямых солнечных лучей, поэтому покрышки нужно размещать вдали от солнца или убирать в черный тканевый пакет. Полиэтиленовые пакеты для хранения резины не подходят, так как внутри такой упаковки возникает конденсат.

Способы хранения шин

При хранении шин важно не допустить деформации, так как это скажется на маневренности и управляемости автомобиля, поэтому лучше всего придерживаться простого правила:

● Шины без дисков должны храниться вертикально, подвешивать их нельзя, так как покрышка деформируется под собственной тяжестью;

● Колеса в сборе можно хранить и горизонтально в штабелях, и в подвешенном состоянии – в этом случае наличие диска исключает деформацию.

Способы хранения шин без дисков

Самый простой вариант обустройства гаража – установка деревянного или металлического стеллажа. Это простейшие конструкции, которые состоят из вертикальных стоек и горизонтальных балок. Критической разницы между хранением на деревянном или металлическом стеллаже нет, однако стоит учитывать, что деревянная конструкция имеет менее продолжительный срок службы. В сентябре-декабре этого года продажи стеллажей на Авито увеличились в 2,3 раза, а их средняя стоимость составила 4 420 рублей.

Для экономии свободного пространства можно предусмотреть подвесные полки. Так же, как и стеллаж, они могут быть деревянными или металлическими. Монтируется такая полка на стене, а покрышки устанавливаются на ее основание вертикально – таким образом резина хранится до следующего сезона и не загромождает гараж. Полки для хранения колес покупали в 2,4 раза активнее по сравнению с прошлым годом, а их приобретение на Авито обойдется пользователям в среднем в 2530 рублей.



Способы хранения шин с дисками

Если покрышки не снимаются с дисков, их можно укладывать горизонтально или подвешивать к стене. В подвешенном виде колеса удобно размещать на кронштейнах – так шины не занимают свободное пространство гаража, при этом диск полностью исключает риск деформации покрышки.

Удобное хранение можно обеспечить и на полу с помощью специальной стойки для шин. В зависимости от вида стойки, колеса могут размещаться горизонтально или подвешиваться к кронштейнам. Такой вариант оптимален, если на стене недостаточно свободного пространства, например, вдоль нее установлены верстаки с полкой-стеной и козырьком, ящики для хранения инструмента и оснастки. Стойка позволяет компактно разместить комплект колес, при этом ее легко передвинуть в другое место, если требуется освободить пространство для выполнения гаражных работ.

При горизонтальном хранении каждое колесо можно разместить либо по отдельности, либо штабелем, однако такой способ требует много свободного места. В этом случае оптимизировать размещение шин и при этом полностью освободить пространство помогут подвесные полки, закрепленные на потолке.



Также удобную организацию пространства гаража можно обеспечить с помощью системы хранения – набора стеллажей, полок, кронштейнов и ящиков, где размещаются покрышки, автохимия, инструменты, оснастка и другие вещи (а при желании – и рассада).

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