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Слепая ярость: вспоминаем самые крутые масл-кары со скрытой оптикой

11.02.2023 295 0 1

Глаза – это зеркало души, а по взгляду зачастую можно понять очень многое. С автомобилями — похожая история: в зависимости от дизайнерского решения по передней оптике "выражение лица" автомобиля может быть добродушным или же, напротив, брутально-агрессивным. Именно по второму пути пошли дизайнеры самых ярких масл-каров второй половины прошлого века. Сегодня мы вспомним, с кого это началось, и пройдемся по самым ярким представителям «слепых мускулов».

Начало

Первая официальная попытка скрыть фары на серийном автомобиле была предпринята еще до Второй мировой войны: дизайнер американской фирмы Cord Automobile Гордон Миллер Бьюриг, называвший себя "скульптором автомобильных кузовов", в 1936 году решил отказаться от выступающих каплеобразных фар на отдельных крыльях и скрыл их в полостях крыла, которое имело форму поплавка, использующегося на гидропланах. Таким образом, в неработающем состоянии фару не было видно, а очертания её корпуса по форме полностью повторяли линию крыла.

Первым автомобилем со скрытыми фарами стал американский Cord 810
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Первым автомобилем со скрытыми фарами стал американский Cord 810
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Первым автомобилем со скрытыми фарами стал американский Cord 810
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Первым автомобилем со скрытыми фарами стал американский Cord 810
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Первым автомобилем со скрытыми фарами стал американский Cord 810
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Первым автомобилем со скрытыми фарами стал американский Cord 810
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На панели приборов была предусмотрена рукоятка, с помощью которой водитель вручную поднимал фары для освещения дороги.

Кроме инновационного расположения оптики Cord имел и множество других новшеств — к примеру, привод на передние колёса (!), несущий кузов, независимая передняя подвеска и полуавтоматическая трансмиссия. Увы, первый блин вышел комом: из-за технических проблем откровенно "сырой" и изобилующий детскими болезнями, но при этом очень нетривиальный Cord так и не снискал признания рынка, причём проблему не решил даже куда более мощный и скоростной Cord 812. В 1937-м компания успешно обанкротилась. Однако уже в следующем, 1938 году, американская же компания Buick показала первый в истории мирового автопрома концепт кар Y-Job, дизайн которого разработал Харли Эрл. Этот двухдверный концепт также отличался скрытой оптикой, однако фары у машины "появлялись и пропадали" уже с помощью электричества!

Buick Y-Job – первый концепт-кар. За рулём на первом фото – сам Харли Эрл
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Buick Y-Job – первый концепт-кар. За рулём на первом фото – сам Харли Эрл
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Buick Y-Job – первый концепт-кар. За рулём на первом фото – сам Харли Эрл
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Buick Y-Job – первый концепт-кар. За рулём на первом фото – сам Харли Эрл
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Buick Y-Job – первый концепт-кар. За рулём на первом фото – сам Харли Эрл
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Увы, грянувшая вскоре война внесла свои коррективны и производителям стало не до экспериментов даже в относительно благополучной в плане военных потерь Америке. А отделение DeSoto, выпускавшие автомобили "повышенной престижности" по сравнению с обычными Бьюиками, при всей своей аэродинамичности имели фары, открытые всем ветрам и взорам, пусть и изящно вписанные в передок обтекаемой формы.

Обтекаемые, но открытые: оптика на DeSoto Airflow была интегрированной в переднюю часть
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Обтекаемые, но открытые: оптика на DeSoto Airflow была интегрированной в переднюю часть
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Обтекаемые, но открытые: оптика на DeSoto Airflow была интегрированной в переднюю часть
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Обтекаемые, но открытые: оптика на DeSoto Airflow была интегрированной в переднюю часть
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Впоследствии к теме скрытых, а не просто подъемных фар в мире вернулись спустя несколько десятилетий.

Ослепленные мощностью

Считается, что у истоков этого решения стояла, опять-таки, компания Buick со своей моделью Riviera, появившейся в 1963 году.

Билл Митчелл из General Motors вдохновлялся довоенными американскими автомобилями с их вертикальным расположением решетки радиатора, но попытка "приделать её в лоб", которую предприняли многие дизайнеры вроде фордовцев с их Edsel оказалась неудачной. Митчелл же взглянул на это по-новому, установив не одну вертикальную решетку, а целых две, причем по краям горизонтальной решетки более традиционного стиля. В первоначальном концептуальном варианте Buick Riviera Silver Arrow Concept Car на широкой горизонтальной решетке вообще не наблюдалось никакой оптики, что визуально делало и без того немаленькую машину более широкой и приземистой.

Buick Riviera Silver Arrow Concept Car
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Buick Riviera Silver Arrow Concept Car
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Buick Riviera Silver Arrow Concept Car
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Buick Riviera Silver Arrow Concept Car
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Но ведь без фар на серийном автомобиле не поездишь, верно? На первых серийных версиях, была предусмотрена традиционная "открытая" оптика, расположенная по краям решетки.

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Однако наиболее эффектно и даже брутально смотрелась, разумеется, "слепая" версия, визуально лишённая фар, которая вышла в 1965-м. Головная оптика у этой машины была, просто расположили её за теми самыми вертикальными "трёхмерными" решетками сложного дизайна, которые завершали линии передних крыльев на передних торцах. А при необходимости решетки "разъезжались" при помощи пневмопривода, открывая вертикально расположенные фары.

Особой пикантности придавало то, что Митчелл изначально рисовал ни разу не Buick, а вполне себе Cadillac LaSalle, однако в самый последний момент боссы GM передумали выпускать столь радикальный по внешности Cadillac и решили производить машину под более "народной" маркой — как оказалось, предпочтение отдали старейшему бренду Buick.

Самый красивый и замечательный: основатель Jaguar Уильям Лайонс заявил, что "команда Buick проделала замечательную работу", Серджио Пининфарина сказал, что "это один из самых красивых американских автомобилей всех времен", а известный промышленный дизайнер Реймонд Лоуи во время дебюта новой модели Buick в Париже назвал Riviera "самым красивым американским серийным автомобилем.

Нужно понимать, что после "авиационной" темы с гротескными килями на задних крыльях и обилием хрома потенциальный покупатель был готов практически к чему угодно — особенно, если это круто выглядело

На более поздних вариантах Ривьеры выпуска 1966-1970 годов с куда более спокойным дизайном фары головного света в нерабочем положении прятались за центральной решеткой со сдвижными секциями.

Во втором поколении дизайн Riviera cтал менее экспрессивным

Решетка или оптика: на Ривьере четыре круглые фары было видно только тогда, когда они светили

Здесь хорошо видно, куда девались фары в нерабочем положении

В частности, "слепыми" стали многие модели так называемых "масл-каров", которым такое решение подходило, что называется, "идеологически", ведь эти машины были самыми отъявленными "плохими парнями" в автомобильном мире и скрытые фары лишь подчеркивали сущность "мускулов". Просто взгляните на них – неудивительно, что это дизайнерское решение до сиз пор будоражит умы тюнеров и фанатов.

Отличник ГТО: Pontiac GTO был одним из самых красивых «мускулов» всех времен и народов
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Отличник ГТО: Pontiac GTO был одним из самых красивых «мускулов» всех времен и народов
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Отличник ГТО: Pontiac GTO был одним из самых красивых «мускулов» всех времен и народов
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Отличник ГТО: Pontiac GTO был одним из самых красивых «мускулов» всех времен и народов
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Отличник ГТО: Pontiac GTO был одним из самых красивых «мускулов» всех времен и народов
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Cougar с переводе с английского означает «пума», но в дикой природе пума с таким дизайном морды вряд ли смогла бы выжить
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Cougar с переводе с английского означает «пума», но в дикой природе пума с таким дизайном морды вряд ли смогла бы выжить
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Cougar с переводе с английского означает «пума», но в дикой природе пума с таким дизайном морды вряд ли смогла бы выжить
3 / 14
Cougar с переводе с английского означает «пума», но в дикой природе пума с таким дизайном морды вряд ли смогла бы выжить
4 / 14
Cougar с переводе с английского означает «пума», но в дикой природе пума с таким дизайном морды вряд ли смогла бы выжить
5 / 14
Cougar с переводе с английского означает «пума», но в дикой природе пума с таким дизайном морды вряд ли смогла бы выжить
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Cougar с переводе с английского означает «пума», но в дикой природе пума с таким дизайном морды вряд ли смогла бы выжить
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Cougar с переводе с английского означает «пума», но в дикой природе пума с таким дизайном морды вряд ли смогла бы выжить
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Cougar с переводе с английского означает «пума», но в дикой природе пума с таким дизайном морды вряд ли смогла бы выжить
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Cougar с переводе с английского означает «пума», но в дикой природе пума с таким дизайном морды вряд ли смогла бы выжить
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Cougar с переводе с английского означает «пума», но в дикой природе пума с таким дизайном морды вряд ли смогла бы выжить
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Cougar с переводе с английского означает «пума», но в дикой природе пума с таким дизайном морды вряд ли смогла бы выжить
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Cougar с переводе с английского означает «пума», но в дикой природе пума с таким дизайном морды вряд ли смогла бы выжить
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Cougar с переводе с английского означает «пума», но в дикой природе пума с таким дизайном морды вряд ли смогла бы выжить
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Именно шестидесятые стали золотым временем, подарившим нам такой мощный стилистический прием, как оптика, спрятанная за решеткой радиатора.

Да, в те времена, в которых бы с удовольствием жил бы любой "петролхэд", автопроизводителям не нужно было заморачиваться ни экологическими нормами, ни показной экономичностью своих моделей, ни их активной и пассивной безопасностью с точки зрения сохранности обитателей салона и пассажиров. А в известной поговорке про страсть, вещества и рок-н-ролл последний был самой безобидной составляющей...

Однако уже в семидесятые годы оптика на подавляющем большинстве "американцев" стала традиционно-открытой, а из немногочисленных исключений из общего правила можно вспомнить разве что Lincoln Continental Mark III, который позиционировался как прямой конкурент Cadillac Eldorado.

«А Марк был хороший…» И со скрытой оптикой, заметим
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«А Марк был хороший…» И со скрытой оптикой, заметим
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«А Марк был хороший…» И со скрытой оптикой, заметим
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Однако дизайн стремительно менялся, и многие автомобильные художники американских компаний поняли, что открытой оптикой можно и нужно подчеркивать "выражение лица", не используя в семидесятые годы приёмы прошлого. Что, впрочем, не мешало использовать подъемную оптику на откровенно спортивных моделях – но именно подъемную, а не просто скрытую за решеткой или непрозрачным щитком.

Почему же исчезли с американских машин исчезли скрытые, а то и просто подъемные фары? Во-первых, пневматические или электрические механизмы не отличались высокой надёжностью и со временем "слепые" машины в прямом смысле становились "подслеповатыми", что было явно небезопасно. Во-вторых, довольно жесткие правила безопасности в части формы головного освещения на автомобилях, продаваемых на рынке США, накладывали существенные ограничения, которые заставили производителей просто отказаться от подобного решения. Ведь у него было единственное очевидное преимущество — эстетическая составляющая, а вот все остальные особенности, по сути, являлись довольно существенными недостатками. К примеру, попробуйте на машине с подобной оптикой просто "мигнуть" встречному дальним светом фар, как это принято у нас в отдельных случаях!

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история интересно ретроавтомобили масл кар

 

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