Сложность широкого выбора: стоит ли покупать BMW 3 Series E46 за 500 тысяч рублей

Сложность широкого выбора: стоит ли покупать BMW 3 Series E46 за 500 тысяч рублей

1076 0 0
Не так давно мы выбирали «пятерку» BMW в кузове E39 и выяснили, что это крайне непростая задача, а за приличную машину придется заплатить около полумиллиона. Сегодня же мы обратим внимание на аналогичную ей по возрасту, но младшую по классу сестру – «трешку» E46. Можно ли рассчитывать, что более скромный статус позволит сэкономить при покупке? Как выясняется, нет: наши коллеги из Авито Авто подсказывают, что ухоженные машины тоже стоят полмиллиона рублей. На вопрос «почему» отвечать не нужно – ценообразование на старые машины главным образом зависит от их состояния и того, насколько сильно нужны деньги их владельцам. Нам же остается лишь выяснить, на что обратить внимание при выборе.
 

Тезисы о том, что выбор подержанного экземпляра сложен и тернист, справедливы практически для любой BMW, поэтому даже не желая повторяться, кое-где придется это сделать. С другой стороны, уровень цен на самые ухоженные образцы «трешек» наглядно доказывает, что при ценообразовании в таком возрасте разница в классе машин уже изрядно нивелируется, и на первый план выходит именно состояние – а это вселяет надежду найти что-то из «достойных остатков». При этом все же не стоит надеяться на чудеса и бояться больших пробегов: поверить в реальность цифр около 150 тысяч можно разве что для идеально сохранившихся кабриолетов, которые иногда становятся машинами выходного дня и изредка действительно накатывают меньше прочих. В остальных случаях нужно быть морально готовым заплатить полмиллиона за автомобиль, на одометре которого в разгаре третья-четвертая сотня тысяч.

BMW 3 Series (E46) '1998–2007

BMW 3 Series (E46) ‘1998–2007

Кстати, о кабриолетах: в отличие от серьезной 5 Series, «тройка» предлагалась не только в кузовах седан и универсал, но также в виде купе и кабриолета. Существует и еще один вариант, которые некоторые считают компромиссным или даже «урезанным»: это хэтчбек 3 Series Compact. При той же колесной базе в 2 725 мм он на 20-25 сантиметров короче «полноценных» 3 Series (в основном за счет уменьшенного заднего свеса), заметно отличается внешне, а также имеет более скромную моторную гамму, в основном ограничиваясь рядными «четверками». Тем не менее, технически этот тот же автомобиль, который благодаря более скромному имиджу можно приобрести несколько дешевле «обычных» E46. Впрочем, в общей массе вторичного рынка Compact занимает около 1% – иными словами, это единичные предложения, так что смысла ограничивать себя и выбирать из пары десятков машин практически нет.

1 / 4
BMW 3 Series Touring (E46) '1998–2007
2 / 4
BMW 3 Series Coupe (E46) '1998–2007
3 / 4
BMW 3 Ceries Cabrio (E46) '1998–2007
4 / 4
BMW 3 Series Compact (E46) '1998–2007

В остальном распределение предложения по типу кузова вполне предсказуемое: 85% машин на вторичном рынке – это седаны. Еще 10% составляют купе, а вот остальные варианты – в прямом смысле штучные. Универсалов – менее 5% от общей массы, а кабриолетов в продаже на момент публикации и вовсе было всего около десятка. При выборе стоит учесть и это, и распределение средних цен: самым дорогими ожидаемо оказываются купе и кабриолеты, так что здесь меньше всего стоит рассчитывать на чудо.

Как известно, главные враги кузовов BMW – это время и водители, желания которых не совпадают с возможностями (во всех смыслах). Причем именно в случае BMW второй фактор серьезно осложняет первый: без ДТП машины довольно прилично сопротивляются коррозии, но где их взять, машины без ДТП… Так что осмотр стоит начинать с толщиномера – очень часто им же дело и заканчивается. Впрочем, излишне придирчивым быть тоже бессмысленно: нужно трезво понимать, что автомобиль, выпускавшийся с 1998 по 2006 год – то есть, 13-21 года от роду – непременно будет битым. Перекрашенные крылья и капоты, замененные бамперы и не заводские фары – это то, чему не нужно удивляться, как и коррозии на низах дверей, в колесных арках и на порогах. Однако геометрия и силовая структура кузова должны быть нетронутыми: тщательно проинспектируйте стойки крыши, лонжероны и подкапотное пространство, а также нишу запасного колеса. Конкретно для E46 важными точками проверки должны стать передние чашки, склонные к растрескиванию, и крепления подрамников – особенно заднего, на котором закреплен редуктор. Первое неприятно не только с точки зрения кузовного ремонта, но и в свете возможных проблем с перерегистрацией: сварка в зоне VIN – путь на экспертизу. Ну а второе пояснять излишне – здесь просто не стоит удивляться тому, что в объявлениях в числе доработок указано усиление крепления заднего подрамника.

BMW 3 Series Sedan (E46) '1998–2007

BMW 3 Series Sedan (E46) ‘1998–2007

И еще один традиционный для BMW совет касается проверки номеров кузова и двигателя и их совпадения с теми, что указаны в документах. Баварские машины любят и «гонщики», и угонщики, и тюнеры, так что спрос на запчасти остается активным, а прошлое этих машин далеко не всегда было безоблачным. Так что помимо «железа» стоит максимально изучить и историю понравившейся машины: здесь на помощь стоит призвать не только базы ГИБДД и ФССП, но и платные сервисы вроде Автотеки: так можно будет узнать, к примеру, еще и зарегистрированные в прошлом пробеги.

Как и «пятерка» тех лет, E36 получила независимую подвеску с применением алюминиевых деталей: МакФерсон спереди и многорычажку сзади. Это означает, что ремонт будет не разорительным, но и не копеечным: к примеру, «алюминиевые» передние L-образные рычаги стоят 10 тысяч за штуку в оригинальном исполнении и около 7 тысяч за неоригинал, а шаровая опора на заднеприводных машинах штатно меняется именно вместе с рычагом. Учитывая, что полноприводных «трешек» на рынке около 5%, готовиться нужно либо к ремонту, либо ко встрече с «доработанным» рычагом со съемной шаровой опорой. Сзади все даже попроще: так, поперечные рычаги в сборе продаются только оригинальные, по 11-14 тысяч за штуку, но все сайлентблоки, включая «плавающие», можно купить самые разнообразные и «занедорого». Правда, нужно учитывать, что рычагов и сайлентблоков тут множество, так что даже с неоригинальными компонентами комплексное обслуживание не будет откровенно дешевым.

BMW 3 Series Sedan (E46) '1998–2007

BMW 3 Series Sedan (E46) ‘1998–2007

Выбор коробки передач в случае с E46 осложняется не только раздумьями между автоматом и механикой: дело в том, что автоматов тут тоже было несколько, и они несколько различаются по надежности. Однако сначала скажем пару слов о механических коробках: они тоже были многочисленными, и в зависимости от мотора сюда ставились пяти- и шестиступенчатые узлы производства ZF и Getrag. Отсутствие врожденных слабостей здесь не означает возможности пренебречь проверкой: легкие и динамичные «трешки» с механикой покупают в основном с прицелом на динамичную езду, «дарящую чувство полного контроля над машиной». Добавьте к этому пренебрежительное отношение к замене масла и обслуживанию сцепления – и вы получите необходимость потратить от несколько десятков тысяч на восстановление. Ведь здесь и комплект сцепления стоит под 30 тысяч, и «дешевый» неоригинальный двухмассовый маховик тянет еще на 25 (при стоимости оригинального в 75 тысяч).

Ну а выбор АКП осложнен тем, что на эти BMW ставились не только пятиступенчатые коробки серии 5HP от ZF, но и агрегаты GM: четырехступенчатые 4L30 и пятиступенчатые 5L40 и 5L50. Коробки ZF в целом более предпочтительны. Во-первых, они более живучи и менее чувствительны к активной эксплуатации – не любят они только недостаточного давления масла. Если не отжигать без прогрева и не пренебрегать заменой масла, коробка пройдет более 200 тысяч до ремонта. А ремонт – это как раз тот плюс, который подразумевается «во-вторых»: дело в том, что эти коробки крайне популярны и, как следствие, хорошо освоены в ремонте. Низкой цены никто не обещает, но зато за облуживание и восстановление этой АКП возьмется любой приличный сервис.

BMW 3 Series Sedan (E46) '1998–2007

BMW 3 Series Sedan (E46) ‘1998–2007

Коробки от GM – как четырехступенчатые, так и пятиступенчатые – тоже не отличаются врожденными проблемами, однако в целом более чувствительны к грязному маслу, а загрязняют его вполне интенсивно из-за широкого диапазона блокировки гидротрансформатора. Если масло в них менять хотя бы раз в 50-60 тысяч, и не гонять их в хвост и в гриву, то их ресурс можно считать условно одинаковым с немецкими. Но если ездить агрессивно, то масло загрязняется быстрее, а ресурс сокращается ощутимее. Конечно, с учетом возраста машин шансы встретить экземпляр, ни разу не бывший в ремонте, невелики, однако история и ремонта, и обслуживания не менее важна, чем собственно диагностика.

Буквально одной строкой упомянем полноприводную трансмиссию с раздаточной коробкой. Машины с ней можно считать «целевой» покупкой – выше мы уже упоминали, что на вторичном рынке их менее 5% (то есть, несколько десятков), что осложняет поиск и выбор. В целом полный привод не приносит никаких особенных сложностей – это просто еще одна статья потенциальных расходов на ремонт и обслуживание. Цены на раздатку и передний редуктор трехзначные, так что если вы ищете именно полноприводную BMW, не поленитесь послушать их, проверить их работу, а также оценить состояние масла как индикатор качества обслуживания.

1 / 3
BMW 3 Series (E46) '1998–2007
2 / 3
BMW 3 Series (E46) '1998–2007
3 / 3
BMW 3 Series (E46) '1998–2007

Ну а теперь перейдем к моторам, кратко обозначив список агрегатов и то, на какие из них стоит обратить внимание. Несмотря на то, что V8, как на «пятерке», у компактной 3 Series нет, выбор рядных двигателей здесь достаточно широкий. Базовыми стали четырехцилиндровые агрегаты – на ранних машинах это 1,9-литровый M43B19 (103 л.с.). Серия M43 появилась еще в начале девяностых: здесь чугунный блок и цепной ГРМ с очень большим по современным меркам ресурсом до 200-250 тысяч киометров. Впрочем, неоригинальный комплект для его обслуживания обойдется не так дорого – около 20 тысяч, так что лучше заложить на это бюджет сразу после покупки. Ну а в целом M43 – это оптимальный вариант начального мотора: простой, надежный и еще не слишком горячий, хотя следить за системой охлаждения все же стоит.

На смену ему пришли двигатели N-серий: N42, а затем N46. Первые были представлены вариантами N42B18 и N42B20 (114 и 141 л.с.) на 1,8 и 2 литра соответственно – и уже это были совсем не те простые двигатели, что раньше. Цепной ГРМ сохранился, однако блок стал алюминиевым, в приводе клапанов появились системы VANOS и Valvetronic, а рабочие температуры выросли. Все это с поправкой на возраст делает их более «хрупкими» и дорогими в содержании: одни только «ваносы» стоят по 20-25 тысяч, а здесь система установлена и на впуске, и на выпуске. В целом все перечисленное справедливо и для более поздних моторов N46 в лице N46B18 и N46B20 (114 и 148 л.с.): проще говоря, если экономия интересует вас больше, чем мощность и динамика, лучше присматриваться к ранним машинам с моторами M43.

1 / 2
BMW 3 Series (E46) '1998–2007
2 / 2
BMW 3 Series (E46) '1998–2007

Если же мощность все-таки важна, имеет смысл перейти сразу к шестицилиндровым агрегатам, которые здесь пересекаются с теми, что устанавливались на «пятерку» в кузове E39. К моменту появления E46 «шестерки» серии M52 уже получили обновление, принесшее им VANOS и на выпускной распредвал. Да, эти моторы тоже оснащены VANOS, но высокий ресурс цепного ГРМ и общая надежность делают их более предпочтительными, чем четырехцилиндровые N42 и N46 схожей мощности. Выбор состоит из двухлитрового M52TUB20 (148 л.с.), 2,5-литрового M52TUB25 (169 л.с.) и 2,8-литрового M52TUB28 (190 л.с.). Позднее их сменили конструктивно схожие моторы M54: 2,2-литровый M54B22 (168 л.с.), 2,5-литровый M54B25 (189 л.с.) и 3-литровый M54B30 (225-235 л.с.). Для этих двигателей важны хорошее обслуживание, выбор качественного масла и внимание к системе охлаждения – сами по себе они, особенно более поздние, довольно горячи, что может привести к залеганию поршневых колец и угару масла.

Есть в гамме и дизельные моторы – причем это вполне удачные и надежные агрегаты серий M47 и M57, покрывающие широкий диапазон мощности от 114 до 200 л.с. Если вы фанат дизеля, то при условии тщательной диагностики турбины и топливной аппаратуры такая «трешка» будет хорошим вариантом. Есть лишь одно «но»: моторы на «тяжелом топливе» в свое время были крайне непопулярны, и сейчас автомобили с ними занимают около 6% от общей массы, что осложняет поиск.

BMW 3 Series Sedan (E46) '1998–2007

BMW 3 Series Sedan (E46) ‘1998–2007

Резюмируя все, что мы рассказали выше, можно составить собирательный образ оптимальной для покупки BMW E46 за 500 тысяч: это заднеприводный седан, оснащенный либо четырехцилиндровым мотором M43, либо «шестеркой». Однако располагая 500 тысячами, вполне можно замахнуться и на купе – к примеру, вот такое, с 2,8-литровым M52, автоматической коробкой передач и неплохой историей обслуживания. Ведь если уж и покупать дорогой и старый автомобиль, то он должен быть максимально впечатляющим, не так ли?

Screenshot-at-May-28-08-39-05

1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11
Авто Недели немецкие автомобили 3 серия BMW
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Новинки
Kia не удалось «сыграть в интригу»: ставший кроссовером Ceed поймали без камуфляжа

Засекреченным пока остается лишь интерьер нового паркетника корейской марки. Впрочем, премьера модели уже не за горами.

11350 1 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Популярные вопросы
Если водитель не вписан в полис ОСАГО: что будет при остановке инспектором или при ДТП?

Если езда без полиса ОСАГО – нарушение, в наказуемости которого не сомневается никто, то по поводу ответственности за то, что машиной управляет водитель, не вписанный в страховку, есть некоторые необоснованные домыслы.…

32976 0 7
Статьи / История
Советский Opel. Кто разработал первый Москвич, немецкие КБ или московские конструкторы?

Тот факт, что Москвич-400-420 по приказу Сталина был скопирован с Opel Kadett, никем не оспаривается - это общеизвестно. Также не подлежит сомнению, что советская машина имела ряд отличий от немецкого оригинала - да,…

8505 1 7
Статьи / Тесты
Дауншифтинг-тест: что бы тебе больше подошло, Ока или Таврия?

В прошлый раз мы предложили вам поиграть в своего рода «машину времени», выбирая между аутентичными советскими внедорожниками семидесятых годов – УАЗ-469 или ВАЗ-2121. Сегодня же мы предлагаем вам виртуальный…

6432 2 2
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Nissan Tiida I c пробегом: моторы с ресурсом “за 350” и неприятный сюрприз от ручной коробки

Из первой части обзора надёжности подержанных Nissan Tiida первого поколения мы уже выяснили, что если машина не была сильно повреждена в аварии, то состояние кузова обычно очень достойное. Электрика при этом страдает от…

2674 1 0
Выбор авто / Подержанные авто
Nissan Tiida I c пробегом: спасительная оцинковка и грязь, угрожающая электрике

Nissan Tiida, придуманный для японского и американского рынков, весьма ограниченно продавался в Европе, да и в России так и не стал бестселлером в своём классе. Наследник модели и вовсе продавался совсем недолго,…

2710 1 0
Выбор авто / Подержанные авто
Volvo XC70 III с пробегом: коварный ГРМ у дизеля и коробка, которая боится перегрева

Нельзя сказать, что Volvo XC70 третьего поколения — беспроблемный автомобиль. Однако конструкции кузова можно только аплодировать, салон в целом также производит приятное впечатление, электрика едва ли потребует…

8528 4 0
Популярные тест-драйвы
Статьи / Премьеры
Даёшь 40 градусов! Экспресс-тест и видео нового Haval H9

На конвейер российского завода Great Wall рестайлинговый Haval H9 встанет только в следующем году, в этом – наладят сборку внедорожника со старой внешностью.

47685 30 0
Тест-драйвы / Одиночные
Теперь ты видел всё: тест-драйв редчайшего пикапа ЗАЗ-968МП

Нет, это не «колхоз» и не «кастом»! Да, это пикап с задним расположением двигателя. Да, это та самая модификация, которая в русскоязычной Википедии описана как «для внутризаводского транспорта» (что, кстати, не совсем…

36268 25 0
Тест-драйвы / Одиночные
Тест-драйв Exeed TXL, самого дорогого кроссовера от Chery

Напомним вкратце: Exeed — это новый "премиальный" бренд Chery, нацеленный в первую очередь на местный китайский рынок, однако со временем машины планируют привезти и в Россию. TX — дебютная модель бренда, а TXL —…

18480 13 0
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Два провода и немного хитрости: как зарядить телефон в машине без зарядного устройства?

Нет, речь не про беспроводную зарядку, а про то, как можно оживить свой смартфон, если зарядка сломалась, но под рукой есть автомобиль с “живым” аккумулятором. При наличии некоторых умений и терпения выйти из положения…

31057 12 0
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

23385 43 0
Статьи / Практика
Для машины, лодки и палатки: тест пускового устройства Ritmix RJS-18000

Попавший на наш тест «пускач» Ritmix RJS-18000 – из разряда силовых. Он имеет аккумулятор емкостью 18 ампер-часов, хотя для запуска мотора обычно хватает и вдвое меньшей емкости. Это значит, что мощная батарея работает…

6106 1 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

59416 8 8
Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

43616 0 10
Статьи / История
Вдогонку за прогрессом: опытные образцы военных вездеходов ГАЗ

Еще до Первой мировой войны за рубежом начались работы по армейским грузовикам и бронемашинам с приводом всех колес, которые в единичных образцах поступали в Царскую армию. В то время у русских инженеров появилась…

16077 1 2
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

75137 32 0
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

56700 0 7
Статьи / История
Американские корни, дизель и семиместный салон: мифы и факты про ГАЗ-24-02

Волга второго поколения выпускалась достаточно долго – с 1968 по 1992 год. Параллельно с седаном ГАЗ-24 и его модернизированным вариантом под индексом 24-10, выпускался и универсал ГАЗ-24-02, который в несколько…

53563 5 4
Сообщаем, что мы собираем метаданные: cookies и IP-адрес.
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?