Сложность широкого выбора: стоит ли покупать BMW 3 Series E46 за 500 тысяч рублей

Не так давно мы выбирали «пятерку» BMW в кузове E39 и выяснили, что это крайне непростая задача, а за приличную машину придется заплатить около полумиллиона. Сегодня же мы обратим внимание на аналогичную ей по возрасту, но младшую по классу сестру – «трешку» E46. Можно ли рассчитывать, что более скромный статус позволит сэкономить при покупке? Как выясняется, нет: наши коллеги из Авито Авто подсказывают, что ухоженные машины тоже стоят полмиллиона рублей. На вопрос «почему» отвечать не нужно – ценообразование на старые машины главным образом зависит от их состояния и того, насколько сильно нужны деньги их владельцам. Нам же остается лишь выяснить, на что обратить внимание при выборе.

Тезисы о том, что выбор подержанного экземпляра сложен и тернист, справедливы практически для любой BMW, поэтому даже не желая повторяться, кое-где придется это сделать. С другой стороны, уровень цен на самые ухоженные образцы «трешек» наглядно доказывает, что при ценообразовании в таком возрасте разница в классе машин уже изрядно нивелируется, и на первый план выходит именно состояние – а это вселяет надежду найти что-то из «достойных остатков». При этом все же не стоит надеяться на чудеса и бояться больших пробегов: поверить в реальность цифр около 150 тысяч можно разве что для идеально сохранившихся кабриолетов, которые иногда становятся машинами выходного дня и изредка действительно накатывают меньше прочих. В остальных случаях нужно быть морально готовым заплатить полмиллиона за автомобиль, на одометре которого в разгаре третья-четвертая сотня тысяч.

Кстати, о кабриолетах: в отличие от серьезной 5 Series, «тройка» предлагалась не только в кузовах седан и универсал, но также в виде купе и кабриолета. Существует и еще один вариант, которые некоторые считают компромиссным или даже «урезанным»: это хэтчбек 3 Series Compact. При той же колесной базе в 2 725 мм он на 20-25 сантиметров короче «полноценных» 3 Series (в основном за счет уменьшенного заднего свеса), заметно отличается внешне, а также имеет более скромную моторную гамму, в основном ограничиваясь рядными «четверками». Тем не менее, технически этот тот же автомобиль, который благодаря более скромному имиджу можно приобрести несколько дешевле «обычных» E46. Впрочем, в общей массе вторичного рынка Compact занимает около 1% – иными словами, это единичные предложения, так что смысла ограничивать себя и выбирать из пары десятков машин практически нет.

1 / 4 BMW 3 Series Touring (E46) '1998–2007 2 / 4 BMW 3 Series Coupe (E46) '1998–2007 3 / 4 BMW 3 Ceries Cabrio (E46) '1998–2007 4 / 4 BMW 3 Series Compact (E46) '1998–2007

В остальном распределение предложения по типу кузова вполне предсказуемое: 85% машин на вторичном рынке – это седаны. Еще 10% составляют купе, а вот остальные варианты – в прямом смысле штучные. Универсалов – менее 5% от общей массы, а кабриолетов в продаже на момент публикации и вовсе было всего около десятка. При выборе стоит учесть и это, и распределение средних цен: самым дорогими ожидаемо оказываются купе и кабриолеты, так что здесь меньше всего стоит рассчитывать на чудо.

Как известно, главные враги кузовов BMW – это время и водители, желания которых не совпадают с возможностями (во всех смыслах). Причем именно в случае BMW второй фактор серьезно осложняет первый: без ДТП машины довольно прилично сопротивляются коррозии, но где их взять, машины без ДТП… Так что осмотр стоит начинать с толщиномера – очень часто им же дело и заканчивается. Впрочем, излишне придирчивым быть тоже бессмысленно: нужно трезво понимать, что автомобиль, выпускавшийся с 1998 по 2006 год – то есть, 13-21 года от роду – непременно будет битым. Перекрашенные крылья и капоты, замененные бамперы и не заводские фары – это то, чему не нужно удивляться, как и коррозии на низах дверей, в колесных арках и на порогах. Однако геометрия и силовая структура кузова должны быть нетронутыми: тщательно проинспектируйте стойки крыши, лонжероны и подкапотное пространство, а также нишу запасного колеса. Конкретно для E46 важными точками проверки должны стать передние чашки, склонные к растрескиванию, и крепления подрамников – особенно заднего, на котором закреплен редуктор. Первое неприятно не только с точки зрения кузовного ремонта, но и в свете возможных проблем с перерегистрацией: сварка в зоне VIN – путь на экспертизу. Ну а второе пояснять излишне – здесь просто не стоит удивляться тому, что в объявлениях в числе доработок указано усиление крепления заднего подрамника.

И еще один традиционный для BMW совет касается проверки номеров кузова и двигателя и их совпадения с теми, что указаны в документах. Баварские машины любят и «гонщики», и угонщики, и тюнеры, так что спрос на запчасти остается активным, а прошлое этих машин далеко не всегда было безоблачным. Так что помимо «железа» стоит максимально изучить и историю понравившейся машины: здесь на помощь стоит призвать не только базы ГИБДД и ФССП, но и платные сервисы вроде Автотеки: так можно будет узнать, к примеру, еще и зарегистрированные в прошлом пробеги.

Как и «пятерка» тех лет, E36 получила независимую подвеску с применением алюминиевых деталей: МакФерсон спереди и многорычажку сзади. Это означает, что ремонт будет не разорительным, но и не копеечным: к примеру, «алюминиевые» передние L-образные рычаги стоят 10 тысяч за штуку в оригинальном исполнении и около 7 тысяч за неоригинал, а шаровая опора на заднеприводных машинах штатно меняется именно вместе с рычагом. Учитывая, что полноприводных «трешек» на рынке около 5%, готовиться нужно либо к ремонту, либо ко встрече с «доработанным» рычагом со съемной шаровой опорой. Сзади все даже попроще: так, поперечные рычаги в сборе продаются только оригинальные, по 11-14 тысяч за штуку, но все сайлентблоки, включая «плавающие», можно купить самые разнообразные и «занедорого». Правда, нужно учитывать, что рычагов и сайлентблоков тут множество, так что даже с неоригинальными компонентами комплексное обслуживание не будет откровенно дешевым.

Выбор коробки передач в случае с E46 осложняется не только раздумьями между автоматом и механикой: дело в том, что автоматов тут тоже было несколько, и они несколько различаются по надежности. Однако сначала скажем пару слов о механических коробках: они тоже были многочисленными, и в зависимости от мотора сюда ставились пяти- и шестиступенчатые узлы производства ZF и Getrag. Отсутствие врожденных слабостей здесь не означает возможности пренебречь проверкой: легкие и динамичные «трешки» с механикой покупают в основном с прицелом на динамичную езду, «дарящую чувство полного контроля над машиной». Добавьте к этому пренебрежительное отношение к замене масла и обслуживанию сцепления – и вы получите необходимость потратить от несколько десятков тысяч на восстановление. Ведь здесь и комплект сцепления стоит под 30 тысяч, и «дешевый» неоригинальный двухмассовый маховик тянет еще на 25 (при стоимости оригинального в 75 тысяч).

Ну а выбор АКП осложнен тем, что на эти BMW ставились не только пятиступенчатые коробки серии 5HP от ZF, но и агрегаты GM: четырехступенчатые 4L30 и пятиступенчатые 5L40 и 5L50. Коробки ZF в целом более предпочтительны. Во-первых, они более живучи и менее чувствительны к активной эксплуатации – не любят они только недостаточного давления масла. Если не отжигать без прогрева и не пренебрегать заменой масла, коробка пройдет более 200 тысяч до ремонта. А ремонт – это как раз тот плюс, который подразумевается «во-вторых»: дело в том, что эти коробки крайне популярны и, как следствие, хорошо освоены в ремонте. Низкой цены никто не обещает, но зато за облуживание и восстановление этой АКП возьмется любой приличный сервис.

Коробки от GM – как четырехступенчатые, так и пятиступенчатые – тоже не отличаются врожденными проблемами, однако в целом более чувствительны к грязному маслу, а загрязняют его вполне интенсивно из-за широкого диапазона блокировки гидротрансформатора. Если масло в них менять хотя бы раз в 50-60 тысяч, и не гонять их в хвост и в гриву, то их ресурс можно считать условно одинаковым с немецкими. Но если ездить агрессивно, то масло загрязняется быстрее, а ресурс сокращается ощутимее. Конечно, с учетом возраста машин шансы встретить экземпляр, ни разу не бывший в ремонте, невелики, однако история и ремонта, и обслуживания не менее важна, чем собственно диагностика.

Буквально одной строкой упомянем полноприводную трансмиссию с раздаточной коробкой. Машины с ней можно считать «целевой» покупкой – выше мы уже упоминали, что на вторичном рынке их менее 5% (то есть, несколько десятков), что осложняет поиск и выбор. В целом полный привод не приносит никаких особенных сложностей – это просто еще одна статья потенциальных расходов на ремонт и обслуживание. Цены на раздатку и передний редуктор трехзначные, так что если вы ищете именно полноприводную BMW, не поленитесь послушать их, проверить их работу, а также оценить состояние масла как индикатор качества обслуживания.

1 / 3 BMW 3 Series (E46) '1998–2007 2 / 3 BMW 3 Series (E46) '1998–2007 3 / 3 BMW 3 Series (E46) '1998–2007

Ну а теперь перейдем к моторам, кратко обозначив список агрегатов и то, на какие из них стоит обратить внимание. Несмотря на то, что V8, как на «пятерке», у компактной 3 Series нет, выбор рядных двигателей здесь достаточно широкий. Базовыми стали четырехцилиндровые агрегаты – на ранних машинах это 1,9-литровый M43B19 (103 л.с.). Серия M43 появилась еще в начале девяностых: здесь чугунный блок и цепной ГРМ с очень большим по современным меркам ресурсом до 200-250 тысяч киометров. Впрочем, неоригинальный комплект для его обслуживания обойдется не так дорого – около 20 тысяч, так что лучше заложить на это бюджет сразу после покупки. Ну а в целом M43 – это оптимальный вариант начального мотора: простой, надежный и еще не слишком горячий, хотя следить за системой охлаждения все же стоит.

На смену ему пришли двигатели N-серий: N42, а затем N46. Первые были представлены вариантами N42B18 и N42B20 (114 и 141 л.с.) на 1,8 и 2 литра соответственно – и уже это были совсем не те простые двигатели, что раньше. Цепной ГРМ сохранился, однако блок стал алюминиевым, в приводе клапанов появились системы VANOS и Valvetronic, а рабочие температуры выросли. Все это с поправкой на возраст делает их более «хрупкими» и дорогими в содержании: одни только «ваносы» стоят по 20-25 тысяч, а здесь система установлена и на впуске, и на выпуске. В целом все перечисленное справедливо и для более поздних моторов N46 в лице N46B18 и N46B20 (114 и 148 л.с.): проще говоря, если экономия интересует вас больше, чем мощность и динамика, лучше присматриваться к ранним машинам с моторами M43.

1 / 2 BMW 3 Series (E46) '1998–2007 2 / 2 BMW 3 Series (E46) '1998–2007

Если же мощность все-таки важна, имеет смысл перейти сразу к шестицилиндровым агрегатам, которые здесь пересекаются с теми, что устанавливались на «пятерку» в кузове E39. К моменту появления E46 «шестерки» серии M52 уже получили обновление, принесшее им VANOS и на выпускной распредвал. Да, эти моторы тоже оснащены VANOS, но высокий ресурс цепного ГРМ и общая надежность делают их более предпочтительными, чем четырехцилиндровые N42 и N46 схожей мощности. Выбор состоит из двухлитрового M52TUB20 (148 л.с.), 2,5-литрового M52TUB25 (169 л.с.) и 2,8-литрового M52TUB28 (190 л.с.). Позднее их сменили конструктивно схожие моторы M54: 2,2-литровый M54B22 (168 л.с.), 2,5-литровый M54B25 (189 л.с.) и 3-литровый M54B30 (225-235 л.с.). Для этих двигателей важны хорошее обслуживание, выбор качественного масла и внимание к системе охлаждения – сами по себе они, особенно более поздние, довольно горячи, что может привести к залеганию поршневых колец и угару масла.

Есть в гамме и дизельные моторы – причем это вполне удачные и надежные агрегаты серий M47 и M57, покрывающие широкий диапазон мощности от 114 до 200 л.с. Если вы фанат дизеля, то при условии тщательной диагностики турбины и топливной аппаратуры такая «трешка» будет хорошим вариантом. Есть лишь одно «но»: моторы на «тяжелом топливе» в свое время были крайне непопулярны, и сейчас автомобили с ними занимают около 6% от общей массы, что осложняет поиск.

Резюмируя все, что мы рассказали выше, можно составить собирательный образ оптимальной для покупки BMW E46 за 500 тысяч: это заднеприводный седан, оснащенный либо четырехцилиндровым мотором M43, либо «шестеркой». Однако располагая 500 тысячами, вполне можно замахнуться и на купе – к примеру, вот такое, с 2,8-литровым M52, автоматической коробкой передач и неплохой историей обслуживания. Ведь если уж и покупать дорогой и старый автомобиль, то он должен быть максимально впечатляющим, не так ли?

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