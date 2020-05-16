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  • Снежная Королева, Форель и Электрон: угадываем цвета и краски советских автомобилей

Снежная Королева, Форель и Электрон: угадываем цвета и краски советских автомобилей

16.05.2020 151 0 1

Раньше не только горы были выше и мороженое вкуснее, но и автомобили ярче, причем в прямом смысле. Ведь по разнообразию оттенков и цветовой гаммы выпущенные в СССР легковушки однозначно превосходят современные машины, которые за редким исключением окрашены в черный, белый и серебристый цвета. А какие были названия: Орфей, Аллигатор, Форель, Брызги шампанского, Страдивари… Поэзия, да и только! Предлагаем кому-то вспомнить, а кому-то угадать название цвета по фото и заодно припомнить другие интересные особенности, связанные с лакокрасочным покрытием кузовов советских автомобилей.

 
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