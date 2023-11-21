Спрос на легкий коммерческий транспорт вырос на 34% в 2023 году

Эксперты Авито Авто проанализировали спрос на легкий коммерческий транспорт (LCV) на платформе в России. Покупкой новых автомобилей LCV-сегмента на платформе в январе-октябре 2023 года интересовались на 34,1% чаще, чем в 2022, а спрос на LCV с пробегом за тот же период вырос на 34,5%.

Наибольшим спросом на рынке LCV сегодня пользуются отечественные модели и техника российской сборки. В топ-10 самых востребованных на Авито Авто моделей как в сегменте новых LCV, так и в сегменте LCV с пробегом преобладает продукция российских производителей и сборочных производств – ГАЗ, УАЗ, DongFeng и Sollers.

«Высокая популярность среди покупателей моделей отечественных марок и сборочных производств в сегменте LCV связана не только с более низкой ценой этих автомобилей. Другой значимый фактор – удобство в обслуживании. Поскольку автомобили LCV чаще всего используются для коммерческих грузовых и пассажирских перевозок, долгий простой техники при необходимости ремонта создает дополнительные издержки. На модели отечественной сборки можно оперативно найти запчасти практически в любой точке России, а возможность найти нужные комплектующие в регионе эксплуатации автомобиля имеет большое значение», – отмечают эксперты Авито Авто.

Лидерство отечественных производителей: какие модели пользуются наибольшим спросом в сегменте новых LCV

За 10 месяцев 2023 года доля ГАЗель Next в структуре спроса на новые LCV на Авито Авто составила 22,66%. Доля УАЗ Профи – 11,4%, доля DongFeng Captain – 10,09%.

Топ-5 моделей новых LCV по спросу на Авито Авто, III квартал 2022 г.

Бренд Модель Доля в структуре спроса на новые LCV в 2023 г. Изменение цены ГАЗ ГАЗель Next 22,66% 1,5% УАЗ Профи 11,04% -0,7% DongFeng Captain T 10,09% 34,1% Sollers Atlant 8,17% n/a КАМАЗ Компас 5 7,47% 6,3%

В сегменте LCV с пробегом рейтинг самых востребованных моделей, согласно данным Авито Авто, не претерпел значительных изменений в сравнении с 2022 годом. Хотя некоторые модели в рейтинге появились только в текущем году, доли популярных моделей в структуре спроса за период январь-октябрь 2023 года остались приблизительно такими же, как и годом ранее.

Топ-5 моделей LCV с пробегом по спросу на Авито Авто, январь-октябрь 2023 г.

Марка Модель Доля в структуре спроса на LCV с пробегом в 2023 г. Изменение цены за период ГАЗ ГАЗель 3302 26,56% 16,3% ГАЗ ГАЗель Next 5,69% 21,4% ГАЗ ГАЗель 33023 5,42% 18,9% Ford Transit 4,57% 9,6% ГАЗ ГАЗель 2705 3,96% 1,8%

Топ регионов по спросу на новые LCV: где такими автомобилями интересуются активнее всего

В топ-5 регионов по уровню спроса на новые LCV на Авито Авто в период январь-октябрь 2023 года вошли Московская область, Краснодарский край, Свердловская и Ленинградская области, а также Дагестан.

Топ 5 регионов по предложению и спросу на новые LCV на Авито Авто, январь-октябрь 2023 г.