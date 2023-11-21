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  • Спрос на легкий коммерческий транспорт вырос на 34% в 2023 году

Спрос на легкий коммерческий транспорт вырос на 34% в 2023 году

21.11.2023 16 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали спрос на легкий коммерческий транспорт (LCV) на платформе в России. Покупкой новых автомобилей LCV-сегмента на платформе в январе-октябре 2023 года интересовались на 34,1% чаще, чем в 2022, а спрос на LCV с пробегом за тот же период вырос на 34,5%. 

Наибольшим спросом на рынке LCV сегодня пользуются отечественные модели и техника российской сборки. В топ-10 самых востребованных на Авито Авто моделей как в сегменте новых LCV, так и в сегменте LCV с пробегом преобладает продукция российских производителей и сборочных производств – ГАЗ, УАЗ, DongFeng и Sollers. 

«Высокая популярность среди покупателей моделей отечественных марок и сборочных производств в сегменте LCV связана не только с более низкой ценой этих автомобилей. Другой значимый фактор – удобство в обслуживании. Поскольку автомобили LCV чаще всего используются для коммерческих грузовых и пассажирских перевозок, долгий простой техники при необходимости ремонта создает дополнительные издержки. На модели отечественной сборки можно оперативно найти запчасти практически в любой точке России, а возможность найти нужные комплектующие в регионе эксплуатации автомобиля имеет большое значение», – отмечают эксперты Авито Авто.

Лидерство отечественных производителей: какие модели пользуются наибольшим спросом в сегменте новых LCV

За 10 месяцев 2023 года доля ГАЗель Next в структуре спроса на новые LCV на Авито Авто составила 22,66%. Доля УАЗ Профи – 11,4%, доля DongFeng Captain – 10,09%.

Топ-5 моделей новых LCV по спросу на Авито Авто, III квартал 2022 г.

БрендМодельДоля в структуре спроса на новые LCV в 2023 г.Изменение цены
ГАЗГАЗель Next22,66%1,5%
УАЗПрофи11,04%-0,7%
DongFengCaptain T10,09%34,1%
SollersAtlant8,17%n/a
КАМАЗКомпас 57,47%6,3%

В сегменте LCV с пробегом рейтинг самых востребованных моделей, согласно данным Авито Авто, не претерпел значительных изменений в сравнении с 2022 годом. Хотя некоторые модели в рейтинге появились только в текущем году, доли популярных моделей в структуре спроса за период январь-октябрь 2023 года остались приблизительно такими же, как и годом ранее.

Топ-5 моделей LCV с пробегом по спросу на Авито Авто, январь-октябрь 2023 г.

Марка МодельДоля в структуре спроса на LCV с пробегом в 2023 г.Изменение цены за период
ГАЗГАЗель 330226,56%16,3%
ГАЗГАЗель Next5,69%21,4%
ГАЗГАЗель 330235,42%18,9%
FordTransit4,57%9,6%
ГАЗГАЗель 27053,96%1,8%

Топ регионов по спросу на новые LCV: где такими автомобилями интересуются активнее всего

В топ-5 регионов по уровню спроса на новые LCV на Авито Авто в период январь-октябрь 2023 года вошли Московская область, Краснодарский край, Свердловская и Ленинградская области, а также Дагестан.

Топ 5 регионов по предложению и спросу на новые LCV  на Авито Авто, январь-октябрь 2023 г. 

РегионДоля предложения на LCV в 2023 г.Доля спроса на LCV в 2023 г., год к году
Московская область5,9%37,4%
Краснодарский край2,7%45,4%
Свердловская область12,6%16,6%
Ленинградская область1,2%44,2%
Дагестан25,2%30,0%
фургон грузовик коммерческий транспорт

 

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