Средь бела дня: как ГАЗ, УАЗ и Ford заработали на господдержке за счёт покупателей

Согласно распоряжению Правительства РФ за номером 1374-р от 22 мая 2020 года, в нынешнем году на льготное автокредитование физических лиц будет пущено 7 млрд рублей, при этом цена кредитного транспортного средства поднята с 1 млн до 1,5 млн рублей. Ещё никогда Правительство РФ не стимулировало спрос на такие дорогие машины. Вместе с тем на поддержку автомобильного лизинга отряжено 8,5 млрд рублей, ещё 5 млрд – на закупку автомобилей скорой помощи класса С, то есть, на реанимобили, и ещё 4,5 млрд – на факторинг (рассрочка или разновидность кредитования с отсроченным платежом). Итого – 25 млрд, которые должны помочь в этом году реализовать 113,2 тысяч единиц колёсной техники. Давайте выясним, кто уже заработал на этом аттракционе неслыханной щедрости, спонсорами которого, по обыкновению, стали рядовые потребители.

Яснее всего представляется картина с распределением прямых субсидий на закупку «скорых». Согласно п. 5 распоряжения Правительства РФ №833-р от 1 апреля 2020 года, «осуществить контроль за целевым и эффективным использованием <…> бюджетных ассигнований» должно Министерство промышленности и торговли во главе с Денисом Мантуровым. Что касается самих автомобилей, то в распоряжении Правительства РФ №1806-р от 11 июля 2020 года перечень типов закупаемых «скорых» расширен – речь уже не только о реанимобилях, но и об «автомобилях экстренной медицинской помощи», предназначенных для проведения лечебных мероприятий силами врачебной бригады, то есть о машинах класса В.



Это уточнение – архиважное, поскольку в перечне «единственных исполнителей осуществляемых закупок», которые и могут поставить искомые кареты «скорой помощи», указаны только три предприятия: «Форд Соллерс Елабуга», «Автомобильный завод “ГАЗ”» и «Ульяновский автомобильный завод». При этом, в нашей стране «скорые помощи» класса В изготавливают ещё и на базе фургонов Peugeot-Citroen линейки K0, которые в свою очередь собирают по полному циклу (точнее по методу CKD-2) на заводе под Калугой. Предприятие «ПСМА Рус» имеет на руках подписанный специальный инвестиционный контракт и вместе с тем создаёт не менее «30 % стоимостного объёма» автомобиля, то есть выполняет все условия для участия в закупках. Возникает вопрос, почему французов отцепили? Очень просто: они не вошли в коллаборацию с крупным российским капиталом, способным лоббировать свои интересы в правительстве.

Отметим, что подавляющее большинство проектов постановлений и проектов распоряжений Правительства РФ по автомобильной части готовит как раз Минпромторг, поэтому списывать отключение французов на коллективный правительственный разум, наверное, не нужно: решение принимали совершенно конкретные люди, которыми руководит совершенно конкретный министр. Свой отчёт о распределении средств на закупки «скорых» Минпромторг должен предоставить не позднее 1 февраля 2021 года. Ну что ж, подождём и посмотрим, что там будет про «эффективность». К слову, парк своих реанимобилей под шумок решила обновить и Автобаза №2 Управления делами Президента РФ. Неужели в случае чего нашего главнокомандующего повезут на «буханке»?!

Что такое баллы и зачем они нужны?

Как мы отметили, в программу кредитования физических лиц включены не только легковые автомобили и внедорожники, относящиеся к категориям М1 и М1G, но и коммерческие машины категории N1 вместе с «коммерческими внедорожниками» N1G – для них подойдут права категории В. В то же время широкий спектр программ поддержки лизинга включает не только коммерческие машины, но и легковые – речь о программе с названием «Такси». В этом году сюда попали Renault Arkana, Kaptur и Duster производства «Рено Россия», Renault Logan и Sandero (тольяттинская площадка «Автоваза»), все без исключения модели марки Lada, VW Polo с мотором 1.6 MPI EA211 и Skoda Rapid с ним же (обе модели выпускают на калужском заводе VW), а также тройка Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio, которая сходит с конвейера завода под Санкт-Петербургом.

Список моделей, включенных в остальные программы лизинга («Базовый льготный лизинг», «Своё дело», «Российский фермер» и др.) состоит сплошь из коммерческих моделей категорий N1 и выше. Сюда входят: Ford Transit производства «Форд Соллерс Елабуга», все «уазики», Lada Largus (АВТОВАЗ, Тольятти) модели ГАЗа (Газель Next, Газель Бизнес, Соболь, Газон, Садко), практически все «УРАЛы» и «КАМАЗы».

Gazelle Next

Проще говоря, «толкнуть» товар по госпрограммам легче всего тем, кто выпускает коммерческий транспорт, а именно LCV. Более того, лизингополучателем может стать не только юридическое лицо, но и индивидуальный предприниматель (ИП), а значит фактически приобрести автомобиль может любой желающий. Дело в том, что в последние годы сильно выросла доля наёмных работников, которые де-юре оформлены как ИП. Такая схема помогает организациям платить меньше налогов, при этом работая «в белую».



Теперь подробнее рассмотрим перечень марок и моделей, которые в этом году «взяли» в госпрограммы. Почему они прошли, а другие – нет? Сначала обратимся к Постановлению Правительства РФ №649 от 8 мая 2020 года «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций». Из него мы узнаём, что машина должна быть не просто произведена на территории России, но и набрать по Постановлению №719 (с учётом действующих изменений) следующее количество баллов: «1400 в отношении легковых автомобилей, не менее 1600 баллов для автомобилей категории N3 и не менее 1500 баллов для остальных типов техники». N3 – это тяжёлая техника с допустимой массой более 12 тонн, её мы трогать не будем, а вот на легковушках и лёгком коммерческом транспорте остановимся.

Вспомним, что до прошлого года все «граничные условия» по льготам Минпромторг устанавливал напрямую, причём часто ограниченный бюджет госпрограмм заставлял министра Мантурова спускать новые вводные буквально накануне старта программы. Это помогало направлять средства нужным производителям, а не размазывать их на всех желающих. Так было, например, весной прошлого года, когда требование о российской прописке производителя модуля «ЭРА-Глонасс» участники рынка получили за день до старта программы, притом что перечень поставщиков модулей в своё время утверждал Минпромторг и в нём были как российские, так и зарубежные компании. В этом году вершить судьбы автомобильной индустрии решили через Постановления Правительства РФ, для чего как раз и пригодилась разработанная ранее система баллов, которые начисляют за те или иные операции при российской сборке.

Сварка кузова (кабины) даёт 400 баллов, окраска кузова (кабины) – 500. Штамповка деталей кузова (кабины) массой не менее чем 70% от массы «чёрного кузова» даёт 300 баллов, а использование российского металла в той же пропорции от массы – ещё 200. За остальное начисляют уже сильно меньше. Скажем, обработка блоков цилиндров и использование заготовок блоков российского производства – 95 баллов, обработка коленчатых валов и использование заготовок коленчатых валов российского производства – 95, обработка головки блоков цилиндров и использование заготовки российского производства – тоже 95.

Короче говоря, балльная система в случае программ господдержки выступает в качестве фильтра для отсеивания нежелательных нахлебников, а точнее – инструментом по концентрации прибыли в совершенно конкретных руках. Собственно, дотации на покупку корейских машин – это вовсе не жест щедрости российского правительства, ведь основную часть металлопроката завод Hyundai в России закупает у «Северстали» – это сотрудничество началось ещё в 2015 году, а в ближайшие шесть лет для производства 1,6-литрового корейского бензинового двигателя серии Gamma компания «УАЗ-Автокомпонент» изготовит 1,4 млн коленчатых валов. А теперь вспомним, что половина доли в ООО «УАЗ-Автокомпонент» принадлежит ПАО «Соллерс», вторая половина – ООО «Ульяновский автомобильный завод». При этом УАЗ – это дочерняя структура «Соллерс», да и сам «Соллерс» без остатка принадлежит всё той же «Северстали».

Откуда дровишки?

Лоббирование интересов российских компаний, за которыми стоят конкретные бизнесмены – тема вовсе не новая, другое дело, что сегодня мы говорим не только об этом, но и о способах увеличения прибылей. Чтобы раскрыть этот вопрос, нам нужно посмотреть, как изменились цены на автомобили, прошедшие «сито» госпрограмм в этом году – здесь много интересного. Особенно впечатляет смекалистость менеджеров ГАЗа.

В начале года на свои модели сегмента LCV ГАЗ поднял цены в среднем на 2% (здесь и ниже изменение цен дано по данным аналитического агентства JATO Dynamics – прим. автора). Январская коррекция ценников – дело обычное, хотя, скажем, в коммерческом сегменте Peugeot-Citroen обошлись без неё. В апреле, когда условия госпрограмм начали обретать видимые контуры, цены на модели ГАЗ LCV поднялись ещё на 1,4%. К тому же и рубль стал слабеть, поэтому решили подстраховаться. А вот в июне практически одновременно с запуском лизинговых программ цены взлетели уже на 11,5%. А теперь посмотрим на условия лизинга, в которых чёрным по белому записано: «Программа льготного лизинга 2020: ваша возможность сэкономить до 12,5% от стоимости автомобиля».

Ford Transit

Получается, что экономия потребителя – мнимая, потому что с учётом скидки на новую (увеличенную) цену он платит столько же (а в случае с ГАЗом даже больше), сколько и по старой цене без скидки!



Таким образом, покупатель выгоды не получает, зато в закромах ГАЗа на ровном месте образовывается приличная прибыль...

Вторым по извлечению прибыли из программ господдержки стал Ford, точнее завод «Форд Соллерс Елабуга», взвинтивший цены на свою единственную российскую модель Transit на 9,8%. Помимо обычного повышения в начале года (1,9%), две другие волны пришлись на май и июнь – 3,0% и 4,2% соответственно.



Давайте вспомним, что такое Ford в России сегодня, ведь, на взгляд обывателя, – это вроде как совершенно чужая нам заокеанская фирма. Дело в том, что производство «вагончика» Transit оставили исключительно с одной целью – для обеспечения промышленного конвейерного выпуска автомобилей Aurus. Сразу же после того, как «Соллерс» был объявлен партнёром этого пока не запущенного проекта, тогдашний руководитель компании Вадим Швецов уточнил, что катафорезные ванны подходящего размера имеются у холдинга только на одной площадке – в Елабуге. Именно поэтому через некоторое время, когда Ford объявил об уходе из России, тот же Швецов (по слухам) предпринял изрядные усилия, чтобы уговорить Ford сохранить выпуск Транзитов. Позже старт производства седанов Aurus действительно был официально подтверждён в Елабуге. В этом смысле не дать заработать такому нужному для российской автоиндустрии предприятию как «Форд Соллерс Елабуга» было бы просто недальновидностью государственного масштаба. Между тем при определении конечного выгодоприобретателя подъёма цен на Ford Transit в условиях действия господдержки мы снова упираемся в «Северсталь».

А что же сам УАЗ, которым «Северсталь» владеет через «Соллерс»? Оказывается, и он поднял цены – в среднем на 7,3% с января по август включительно. На все ульяновские модели цены повышались в четыре захода: в феврале, апреле, июне и августе, причём в апреле и июне – больше остального. Лидером по росту цен стал внедорожник Patriot (он же – бестселлер марки), прибавивший 8,4%, на втором месте – пикап (8,2%), занимающий по продажам третье место. «Буханки» в среднем подорожали на 6,4%. При этом на самом УАЗе сотрудники различного уровня кулуарно жалуются на качество металлопроката, которое «плавает» от партии к партии. Надо ли называть поставщика?..

Теперь вспомним о персоналиях, которым в конце концов ﻿идут прибыли. За ГАЗом, как известно, стоит Олег Дерипаска, за «Северсталью» – Алексей Мордашов. Дерипаска под санкционным давлением США ищет способы продать свою долю в ГАЗе Фольксвагену, для которого в Нижнем Новгороде выпускают контрактные кроссоверы Skoda Kodiaq и Karoq. Что касается Мордашова, таких разговоров пока нет – за ним закреплено 77,3% акционерного капитала «Северстали», притом что сайты по проверке контрагентов примерно такую же долю фиксируют на пяти иностранных юридических лицах. Как пишет деловая пресса, именно через них Алексей Мордашов и контролирует компанию.

UAZ Patriot

Вернёмся к ценам. В стане легковых моделей – похожая история. Скажем, менеджмент Renault с января по август поднял цены на 6,9%. В лидерах – Logan (7,4%), а также Sandero и Arkana, подорожавшие с января по август на 7,2%. Правда, характер подъёма цен здесь совсем другой: JATO фиксирует три волны – в январе, марте и апреле. Renault, а точнее московский завод «Рено Россия», для нас тоже не чужой и здесь даже не в стали дело: двигатель H4M и коробка JR5 локализованы на АВТОВАЗе в Тольятти. Не забудем и Департамент имущества города Москвы, которому принадлежат 24% «Рено Россия». А что же сам АВТОВАЗ? Отечественный автогигант своего не упустил, хотя с января по август подъём цен составил в среднем всего 5,6%: лидером стала старушка-Нива (Lada 4х4), за которую просят на 9,5% больше, чем в прошлом году, за ней, что естественно, идёт Lada Largus в коммерческом исполнении (7,2%).



Есть ли резервы?

Было бы наивно полагать, что подъём цены, связанный с запуском госпрограмм, – единственный инструмент по извлечению прибыли из средств налогоплательщиков. По нашим данным, в настоящее время в Правительстве РФ рассматривается проект постановления, согласно которому госзакупки могут осуществляться исключительно в обход дилеров, – напрямую с заводов. Но задумывается это вовсе не для того, чтобы облегчить компаниям (в том числе и государственным) приобретение отечественных автомобилей, а для того, чтобы дилерская маржа, составляющая обычно от 6-7 до 12-15%, тоже шла «в доход» упомянутых компаний-выгодоприобретателей, потому что отгрузки, по нашим данным, планируется производить по рекомендованным розничным ценам, то есть,примерно по тем, которые покупатель видит в автосалоне.

Но и это ещё не всё. У нас в руках оказался ещё один проект документа Правительства РФ, который относится к типу «директива». В данном случае речь идёт о «Директиве представителям интересов Российской Федерации для участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ, включённых в специальный перечень». Что же предписано представителям интересов Российской Федерации? В 10-дневный срок по получению директивы они обязаны инициировать внеочередное заседание совета директоров (наблюдательного совета) и голосовать «за» принятие и постоянное действие регламента закупки автомобильной продукции. Основные положения этого регламента вполне ожидаемы: вся закупаемая техника должна быть российского производства, причём изготовленная с необходимой глубиной локализации, что и должно быть подтверждено начислением нужного количества баллов (см. выше).

Остаётся вспомнить, что к интересующим нас акционерным обществам, включенным в «специальный перечень», относятся компании с ключевым участием Российской Федерации или полностью принадлежащие государству. Именно они должны поддерживать автомобильных производителей, выпускающих продукцию с нужной степенью локализации. К таким компаниям относятся как фирмы, названия которых на слуху – «Аэрофлот», Внешторгбанк, алмазодобывающая компания «Алроса», Газпром, «Международный аэропорт Шереметьево», «Роснефть» и многие-многие другие, и те, о которых знают только специалисты. С одной стороны это вроде бы и хорошо – пусть их сотрудники ездят на отечественных машинах, собранных в нашей стране с созданием высокой доли добавленной стоимости, коль скоро им нужен транспорт. С другой стороны та же «Почта России» в первом полугодии 2020 года показала убыток почти в 5,5 млрд рублей. Это означает, что дотировать покупку машин для неё будут из средств налогоплательщиков, да ещё и по завышенным, как показала история с госпрограммами, ценам. Вот такая вот у нас получается Россия будущего...