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Штрафы для владельцев автомобилей старше 10 лет с 1 февраля 2025: почему это неправда

03.02.2025 10236 1 0

В Сети активно распространяется информация о том, что с февраля 2025 года появились новые штрафы для владельцев старых машин – по этим данным, их начнут штрафовать на 2-5 тысяч рублей за нарушение нормативов по выбросам, а также заставлять проходить техосмотр, устранять неисправности или вовсе утилизировать автомобиль. Разбираемся, почему это не так.

О чем говорят в новостях?

Во всех публикациях, посвященных «новым штрафам», ссылаются на новые правила проведения техосмотра с 1 февраля 2025 года. Правда, никаких ссылок на нормативные или законодательные акты никто не дает – потому что их нет.

Основных законодательных актов, касающихся техосмотра транспортных средств, два: Федеральный закон о техосмотре № 170-ФЗ и Правила проведения техосмотра. Действующие правила проведения техосмотра утверждены Постановлением правительства № 1434 от 15 сентября 2020 года, и последние поправки в них были внесены в декабре 2023 года Постановлением № 2092, которое, в частности, уточнило правила аннулирования диагностической карты. В Федеральный закон о техосмотре № 170-ФЗ никаких новых изменений тоже не вносилось: последние правки датируются концом 2023 года и вступили в силу с 1 января 2024. То есть, новых правил проведения техосмотра для автомобилей старше 10 лет не существует.

Какие требования есть для старых автомобилей?

Как и ранее, требования к автомобилям при проведении техосмотра едины вне зависимости от их возраста. Приложение № 1 к Правилам проведения техосмотра содержит пункт 27, который указывает, что «содержание загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств должно соответствовать требованиям пунктов 9.1 и 9.2 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011». В свою очередь Приложение № 8 к Техрегламенту Таможенного союза содержит конкретные требования по выбросам CO для бензиновых автомобилей и дымности выхлопа для дизельных в зависимости от их экологического класса. То есть, старые автомобили должны соответствовать показателям, указанным в Техрегламенте – и если старый автомобиль не имеет отметки об экологическом классе (или имеет нулевой класс), то и требования к нему соответствующие. Никаких особенных условий для автомобилей старше 10 лет не существует – для старых машин без катализаторов есть соответствующая категория ТС, «не оснащенных системами нейтрализации отработавших газов», для которой, как и ранее, установлены требования по выбросам угарного газа.

Кроме того, с сентября 2022 года в правила проведения техосмотра внесли изменения: в частности, уровень шума выхлопа проверять вообще перестали, а вот утечку выхлопных газов в обход выхлопной системы – наоборот, добавили в список.

Нужен ли техосмотр для старых машин?

Требования к прохождению техосмотра тоже не изменились. Как мы помним, с января 2022 года обязательное прохождение техосмотра для легковых автомобилей, принадлежащих физлицам, отменили: его сделали обязательным только при переоформлении автомобиля или при внесении изменений в его конструкцию. Более того, новый пункт 8 статьи 15 в Федеральном законе № 170 указывает, что при наличии диагностической карты «проверка технического состояния данного транспортного средства в форме государственного контроля (надзора) за безопасностью дорожного движения не проводится, за исключением случаев визуального обнаружения признаков наличия у него технической неисправности, создающей угрозу безопасности дорожного движения». Проще говоря, при наличии явных признаков неисправности, не требующих для фиксации специальных средств проверки и измерения, сотрудник ГИБДД все же может инициировать проверку технического состояния автомобиля.

Может ли инспектор выписать штраф за старый автомобиль?

Инспектор ГАИ действительно может выписать штраф за несоблюдение норм по выбросам или шуму – но опять-таки ничего нового в этом штрафе нет, с возрастом автомобиля он напрямую не связан, а его размер составляет не 2-5 тысяч рублей. Статья 8.23 КоАП устанавливает наказание за эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума:

«Эксплуатация гражданами воздушных или морских судов, судов внутреннего водного плавания или маломерных судов либо автомобилей, мотоциклов или других механических транспортных средств, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума, производимого ими при работе, превышает нормативы, установленные государственными стандартами Российской Федерации, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей».

Может ли инспектор запретить эксплуатацию старого автомобиля?

Инспектор может не только выписать штраф, но и инициировать прекращение учета автомобиля. То есть, он действительно может запретить ездить на машине – но опять-таки это не связано напрямую ни с ее возрастом, ни с экологическим классом, и ничего нового в этой процедуре нет. Прекращение учета может быть связано с неисправностями, запрещающими эксплуатацию, или внесением изменений в конструкцию транспортного средства, которые наказываются по части 1 статьи 12.5 КоАП. Она указывает, что «управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей». Но проблема не в самом штрафе, а в том, что инспектор выпишет предписание для устранения неисправностей и повторного прохождения техосмотра.

Выходит, все новости о новых штрафах для старых машин – неправда?

Да, никаких реальных законодательных изменений, которые приносят новые штрафы для автомобилей старше 10 лет, и тем более требования по их утилизации не существует. Контроль за выбросами и техническим состоянием автомобилей существовал и раньше, так что риск получить штраф или прекращение учета действительно есть – но он не изменился с февраля 2025 года и никак не связан с конкретным возрастом автомобиля.

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1 комментарий
03.02.2025 16:12
Papirus

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