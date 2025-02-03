Во всех публикациях, посвященных «новым штрафам», ссылаются на новые правила проведения техосмотра с 1 февраля 2025 года. Правда, никаких ссылок на нормативные или законодательные акты никто не дает – потому что их нет.
Основных законодательных актов, касающихся техосмотра транспортных средств, два: Федеральный закон о техосмотре № 170-ФЗ и Правила проведения техосмотра. Действующие правила проведения техосмотра утверждены Постановлением правительства № 1434 от 15 сентября 2020 года, и последние поправки в них были внесены в декабре 2023 года Постановлением № 2092, которое, в частности, уточнило правила аннулирования диагностической карты. В Федеральный закон о техосмотре № 170-ФЗ никаких новых изменений тоже не вносилось: последние правки датируются концом 2023 года и вступили в силу с 1 января 2024. То есть, новых правил проведения техосмотра для автомобилей старше 10 лет не существует.
Как и ранее, требования к автомобилям при проведении техосмотра едины вне зависимости от их возраста. Приложение № 1 к Правилам проведения техосмотра содержит пункт 27, который указывает, что «содержание загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств должно соответствовать требованиям пунктов 9.1 и 9.2 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011». В свою очередь Приложение № 8 к Техрегламенту Таможенного союза содержит конкретные требования по выбросам CO для бензиновых автомобилей и дымности выхлопа для дизельных в зависимости от их экологического класса. То есть, старые автомобили должны соответствовать показателям, указанным в Техрегламенте – и если старый автомобиль не имеет отметки об экологическом классе (или имеет нулевой класс), то и требования к нему соответствующие. Никаких особенных условий для автомобилей старше 10 лет не существует – для старых машин без катализаторов есть соответствующая категория ТС, «не оснащенных системами нейтрализации отработавших газов», для которой, как и ранее, установлены требования по выбросам угарного газа.
Кроме того, с сентября 2022 года в правила проведения техосмотра внесли изменения: в частности, уровень шума выхлопа проверять вообще перестали, а вот утечку выхлопных газов в обход выхлопной системы – наоборот, добавили в список.
Требования к прохождению техосмотра тоже не изменились. Как мы помним, с января 2022 года обязательное прохождение техосмотра для легковых автомобилей, принадлежащих физлицам, отменили: его сделали обязательным только при переоформлении автомобиля или при внесении изменений в его конструкцию. Более того, новый пункт 8 статьи 15 в Федеральном законе № 170 указывает, что при наличии диагностической карты «проверка технического состояния данного транспортного средства в форме государственного контроля (надзора) за безопасностью дорожного движения не проводится, за исключением случаев визуального обнаружения признаков наличия у него технической неисправности, создающей угрозу безопасности дорожного движения». Проще говоря, при наличии явных признаков неисправности, не требующих для фиксации специальных средств проверки и измерения, сотрудник ГИБДД все же может инициировать проверку технического состояния автомобиля.
Инспектор ГАИ действительно может выписать штраф за несоблюдение норм по выбросам или шуму – но опять-таки ничего нового в этом штрафе нет, с возрастом автомобиля он напрямую не связан, а его размер составляет не 2-5 тысяч рублей. Статья 8.23 КоАП устанавливает наказание за эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума:
«Эксплуатация гражданами воздушных или морских судов, судов внутреннего водного плавания или маломерных судов либо автомобилей, мотоциклов или других механических транспортных средств, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума, производимого ими при работе, превышает нормативы, установленные государственными стандартами Российской Федерации, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей».
Инспектор может не только выписать штраф, но и инициировать прекращение учета автомобиля. То есть, он действительно может запретить ездить на машине – но опять-таки это не связано напрямую ни с ее возрастом, ни с экологическим классом, и ничего нового в этой процедуре нет. Прекращение учета может быть связано с неисправностями, запрещающими эксплуатацию, или внесением изменений в конструкцию транспортного средства, которые наказываются по части 1 статьи 12.5 КоАП. Она указывает, что «управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей». Но проблема не в самом штрафе, а в том, что инспектор выпишет предписание для устранения неисправностей и повторного прохождения техосмотра.
Да, никаких реальных законодательных изменений, которые приносят новые штрафы для автомобилей старше 10 лет, и тем более требования по их утилизации не существует. Контроль за выбросами и техническим состоянием автомобилей существовал и раньше, так что риск получить штраф или прекращение учета действительно есть – но он не изменился с февраля 2025 года и никак не связан с конкретным возрастом автомобиля.
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