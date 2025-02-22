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Тайны Оки: тест на знание особенностей ВАЗ-1111

22.02.2025 6 0 0

Из всех автомобилей Волжского автозавода одна из самых нелёгких судеб была у самой маленькой машинки, серийно выпускавшейся в Тольятти – ВАЗ-1111 Ока. Ведь её старт пришелся на период перестройки, поэтому в начале конвейерного пути она довольно долго «буксовала». Да и впоследствии Ока не была такой массовой, как планировалось изначально. Однако концептуально этот симпатичный автомобильчик был очень интересным и получил куда больше версий и «улучшений», чем может показаться. Предлагаем проверить, что вы знаете, а чего не знаете про Оку и ее модификации.

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СССР история Lada

 

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