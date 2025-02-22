Из всех автомобилей Волжского автозавода одна из самых нелёгких судеб была у самой маленькой машинки, серийно выпускавшейся в Тольятти – ВАЗ-1111 Ока. Ведь её старт пришелся на период перестройки, поэтому в начале конвейерного пути она довольно долго «буксовала». Да и впоследствии Ока не была такой массовой, как планировалось изначально. Однако концептуально этот симпатичный автомобильчик был очень интересным и получил куда больше версий и «улучшений», чем может показаться. Предлагаем проверить, что вы знаете, а чего не знаете про Оку и ее модификации.