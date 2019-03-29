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Автор: Олег Полажинец
Тест: что тебе больше подходит, Kia Picanto или smart forfour?
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Компактные городские хэтчбеки А-класса сегодня находятся под постоянным прессингом со стороны чуть более крупных и практичных представителей сегмента В, предлагающих «больше автомобиля за столько же денег». Тем не менее, на российском рынке есть несколько интересных и ярких субкомпактов. В сегодняшнем тесте за ваше «да» соревнуется парочка «нетипичных» для нашего рынка автомобилей – Kia Picanto и smart forfour. Да, smart – это почти Mercedes, а Kia – это Kia, но стоит ли «премиум» переплаты? Ответьте на десять вопросов, чтобы узнать, какой из этих двух автомобилей вам подойдёт лучше: самый маленький Kia или самый большой smart.
Результаты
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Smart forfour
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Kia Picanto
|Smart forfour – это крайне удобный автомобиль для города. И, чем больше город и лучше его дороги, тем Смарту уютнее. В числе достоинств этой машинки – необычная внешность и самобытный интерьер. И несмотря на эмоциональность и нестандартность образа, ходовые качества у smart forfour вполне на уровне. Правда, за всё нужно платить: smart – далеко не самый практичный четырехместный автомобиль, за который при этом просят вполне «по-взрослому».
|Kia Picanto – это маленький, но настоящий автомобиль, который подойдёт не только для служб каршеринга и забитых городских улиц. Симпатичная внешность, богатое оснащение, неплохие ходовые качества – все без явных слабых мест. Конечно, от Пиканто не стоит ждать выдающихся спортивности или вместительности, но корйцы знают, чем привлечь интерес покупателя в этом классе. И, что немаловажно, при этом Picanto вдвое дешевле своего гламурного конкурента.
|1. Логичный вопрос: нравятся ли вам дизайнерские вещи?
|Салон smart forfour – образец яркого дизайна. Смелые решения и нетривиальное исполнение деталей выглядят впечатляюще: чего стоит один только вынесенный в левый угол панели отдельный тахометр, под шкалой которого расположились часы. Блок управления климатической установкой – ретро и авангард одновременно. Дерзкий, стильный, дизайнерский – Смарт именно такой.
|Интерьер Picanto не страдает излишней унылостью, но при этом и не вычурен: здесь всё просто и удобно, а дизайн не доминирует над функциональностью. С другой стороны, блок климат-контроля по виду напоминает геймпад PlayStation. В целом здесь не скучно, а уютно, пусть и без претензий на высокий стиль.
|2. Как вы относитесь к «приспортивленным» модификациям автомобилей?
|Smart предлагается в трёх стандартных комплектациях – forfour, forfour passion и forfour prime, которые не имеют ярко выраженных спортивных акцентов. И совсем особняком в модельной линейке стоит smart forfour в исполнении Brabus, по цене которого можно купить два «горячих» Kia Picanto GT или даже три (!) корейских хэтчбека в начальной комплектации Classic.
|Для любителей горячих аббревиатур (при холодной голове) существует Picanto GT Line, отличающийся агрессивным внешним стайлингом с красными элементами, тема которых продолжается и в интерьере. Также эту модификацию от стандартного Пиканто отличают раздвоенный выхлопной патрубок и низкопрофильные колёса размерности 195/45 R16. Правда, на этом «заряженность» машины заканчивается, а ценник вплотную подбирается к «смартовскому».
|3. Как известно, копейка рубль бережёт: сильно ли вас волнует вопрос бюджета покупки?
|Базовый smart forfour не дотягивает до миллиона рублей, но следующие версии с лёгкостью берут миллионную отметку, а с учётом опций «цена вопроса» переваливает за отметку в 1,5 миллиона рублей. Именно поэтому Смарт могут всерьез рассматривать те, кто не только не особо ограничен в бюджете, но и не пытается «выжать» из покупки максимальное соотношение цены и полученных возможностей. Ведь за полтора миллиона можно спокойно приобрести автомобиль двумя, а то и тремя классами выше.
|«Входной билет» на Kia Picanto ощутимо доступнее «смартовского» – цены начинаются от 650 000 рублей, а машина в хорошем оснащении стоит около 800 тысяч. То есть, Picanto намного дешевле конкурента, хотя на фоне машин побольше этот малыш с аналогичной ценой может кому-то показаться дорогим. Зато в комплектации автомобиля начиная со второй версии (Comfort) предусмотрено практически всё, что необходимо для комфортной и безопасной езды.
|4. Нравится ли вам Porsche 911?
|Двигатель smart forfour традиционно для Смартов расположен «в багажнике» – то есть, в районе задней оси. Именно поэтому forfour имеет привод на задние колёса, что является весьма нехарактерным решением для компактных малолитражек и навевает легкие ассоциации с суперкарами – например, с тем же Porsche 911.
|С точки зрения компоновки Kia Picanto устроен так же просто и бесхитростно, как 99% подобных автомобилей: силовой агрегат расположен спереди поперечно и приводит в движение передние колёса. Никаких откровений и в конструкции подвесок – передней типа МакФерсон и задней балки.
|5. Спускаемся с небес на практичную землю: катаетесь ли с полной загрузкой салона?
|Формально smart forfour является четырехместным автомобилем, что подчеркивает его название, но… сзади здесь лучше действительно никого не катать, либо делать это недолго и недалеко. Сидения плоские и низкие, поэтому комфортабельными их не назовешь. А если у четырёх обитателей салона будет еще какой-то багаж кроме смартфонов, то разместить их в Смарте будет просто негде. Зато задние кресла можно сложить, получив ровную грузовую площадку с приличным объемом в 975 литров.
|Picanto – пятиместный автомобиль, причём не формально, а по-настоящему. На заднем сиденье достаточно просторно – с поправкой на наружные габариты машинки. Конечно, постоянно ездить впятером на маленьком хэтчбеке не стоит, но два ряда сидений здесь предусмотрены отнюдь не для декорации. Объем багажника (255 л) – не бог весть что, но на фоне Смарта c его 185 литрами Picanto даже кажется «практичным».
|6. Турбомотор – это норма или излишество?
|Поклонники турбонаддува будут довольны: один из пары бензиновых трехцилиндровых двигателей Смарта действительно оснащён турбиной. Такое техническое решение позволило поднять максимальную мощность почти на 20 «лошадок» (с 71 до 90 л.с.), хотя рабочий объем турбомотора в сравнении с атмосферной версией даже уменьшился на 100 «кубиков» – до 0,9 литра. И это – не все инновации «умника»: кроме традиционной пятиступенчатой механики предлагается шестиступенчатый «робот» twinamic с двойным сцеплением производства Getrag.
|Для Kia Picanto доступны два атмосферных бензиновых двигателя, которые отличаются объемом и количеством цилиндров. Младший 1,0 MPI – трехцилиндровый мощностью 67 л.с., в то время как 1,2-литровый мотор имеет четыре цилиндра и выдаёт 84 «лошадки». Интересно, что каждый из моторов агрегатируется только с одним вариантом трансмиссии: на литровой версии устанавливается механика, а с четырехцилиндровым мотором – классическая четырехступенчатая АКП.
|7. Как долго вы обычно ездите на новом автомобиле после покупки?
|Количество дилеров smart в России почти в восемь раз (!) меньше, чем у Киа. При этом гарантия на smart forfour не ограничивается пробегом, но здорово «подрезана» по длительности – всего два года против пяти у корейской машины. Конечно, это не мешает ездить на Смарте и по истечении гарантийных обязательств, но имея такую машину, ремонтировать ее за свой счет вряд ли захочется.
|Самый маленький автомобиль Kia обеспечивается стандартной для «корейцев» большой гарантией – пять лет или 150 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше. А безнаддувные моторы и простой гидромеханический автомат не обещают больших неожиданностей и по окончании гарантийного срока.
|8. Немаловажный вопрос с учетом класса и размеров машинок: планируете ли вы ездить далеко?
|Несмотря на наличие специальной системы стабилизации при боковом ветре, Смарту неуютно за городом. Он реагирует на проезжающие мимо грузовики и рыскает в асфальтовых колеях, ощутимо вздрагивая на неровностях. Поэтому на smart forfour лучше перемещаться внутри мегаполиса, а не между населёнными пунктами, ведь именно тогда сильные стороны машины – маневренность и динамичность – раскрываются в полной мере.
|Самый маленький автомобиль Kia обеспечивается стандартной для «корейцев» большой гарантией – пять лет или 150 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше. А безнаддувные моторы и простой гидромеханический автомат не обещают больших неожиданностей и по окончании гарантийного срока.
|9. Учили ли вы когда-нибудь кого-то вождению на своей машине?
|«Фишка» smart forfour – система удержания полосы движения. Её видеокамера постоянно следит за дорожной разметкой, и в случае наезда на нее прозвучит звуковое и визуальное предупреждение. Таким образом, умный Смарт не позволит неопытному водителю случайно выехать на встречную полосу или съехать на обочину – правда, только при условии идеальности разметки.
|Picanto оснащен стандартным пакетом систем безопасности: антиблокировочной системой ABS, системой курсовой устойчивости ESC и ассистентом при старте на подъеме HAC. При этом «кореец» не умеет ни мониторить слепые зоны, ни следить за соблюдением рядности движения, хотя именно эта функция для конкурента как раз доступна.
|10. А если зима: когда стукнет -20˚С, на работу вы поедете на метро или на машине?
|Smart forfour в качестве базового оборудования оснащается подогревом сидений только в максимальной комплектации prime. При этом подогрев обода рулевого колеса для Смарта не предлагается вовсе, хотя его маленький соперник калининградской сборки имеет все это, начиная со второй комплектации.
|Во второй по уровню оснащения версии Comfort, которая предлагается за 730-770 тысяч рублей, Picanto может похвастать не только традиционным подогревом зеркал, но и обогреваемой «баранкой», а также подогревом сидений и даже форсунок стеклоомывателей. Подобного набора «тёплых опций» smart forfour предложить не может.
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