Smart forfour Kia Picanto

Smart forfour – это крайне удобный автомобиль для города. И, чем больше город и лучше его дороги, тем Смарту уютнее. В числе достоинств этой машинки – необычная внешность и самобытный интерьер. И несмотря на эмоциональность и нестандартность образа, ходовые качества у smart forfour вполне на уровне. Правда, за всё нужно платить: smart – далеко не самый практичный четырехместный автомобиль, за который при этом просят вполне «по-взрослому». Kia Picanto – это маленький, но настоящий автомобиль, который подойдёт не только для служб каршеринга и забитых городских улиц. Симпатичная внешность, богатое оснащение, неплохие ходовые качества – все без явных слабых мест. Конечно, от Пиканто не стоит ждать выдающихся спортивности или вместительности, но корйцы знают, чем привлечь интерес покупателя в этом классе. И, что немаловажно, при этом Picanto вдвое дешевле своего гламурного конкурента.

1. Логичный вопрос: нравятся ли вам дизайнерские вещи?

Салон smart forfour – образец яркого дизайна. Смелые решения и нетривиальное исполнение деталей выглядят впечатляюще: чего стоит один только вынесенный в левый угол панели отдельный тахометр, под шкалой которого расположились часы. Блок управления климатической установкой – ретро и авангард одновременно. Дерзкий, стильный, дизайнерский – Смарт именно такой. Интерьер Picanto не страдает излишней унылостью, но при этом и не вычурен: здесь всё просто и удобно, а дизайн не доминирует над функциональностью. С другой стороны, блок климат-контроля по виду напоминает геймпад PlayStation. В целом здесь не скучно, а уютно, пусть и без претензий на высокий стиль.

2. Как вы относитесь к «приспортивленным» модификациям автомобилей?

Smart предлагается в трёх стандартных комплектациях – forfour, forfour passion и forfour prime, которые не имеют ярко выраженных спортивных акцентов. И совсем особняком в модельной линейке стоит smart forfour в исполнении Brabus, по цене которого можно купить два «горячих» Kia Picanto GT или даже три (!) корейских хэтчбека в начальной комплектации Classic. Для любителей горячих аббревиатур (при холодной голове) существует Picanto GT Line, отличающийся агрессивным внешним стайлингом с красными элементами, тема которых продолжается и в интерьере. Также эту модификацию от стандартного Пиканто отличают раздвоенный выхлопной патрубок и низкопрофильные колёса размерности 195/45 R16. Правда, на этом «заряженность» машины заканчивается, а ценник вплотную подбирается к «смартовскому».

3. Как известно, копейка рубль бережёт: сильно ли вас волнует вопрос бюджета покупки?

Базовый smart forfour не дотягивает до миллиона рублей, но следующие версии с лёгкостью берут миллионную отметку, а с учётом опций «цена вопроса» переваливает за отметку в 1,5 миллиона рублей. Именно поэтому Смарт могут всерьез рассматривать те, кто не только не особо ограничен в бюджете, но и не пытается «выжать» из покупки максимальное соотношение цены и полученных возможностей. Ведь за полтора миллиона можно спокойно приобрести автомобиль двумя, а то и тремя классами выше. «Входной билет» на Kia Picanto ощутимо доступнее «смартовского» – цены начинаются от 650 000 рублей, а машина в хорошем оснащении стоит около 800 тысяч. То есть, Picanto намного дешевле конкурента, хотя на фоне машин побольше этот малыш с аналогичной ценой может кому-то показаться дорогим. Зато в комплектации автомобиля начиная со второй версии (Comfort) предусмотрено практически всё, что необходимо для комфортной и безопасной езды.

4. Нравится ли вам Porsche 911?

Двигатель smart forfour традиционно для Смартов расположен «в багажнике» – то есть, в районе задней оси. Именно поэтому forfour имеет привод на задние колёса, что является весьма нехарактерным решением для компактных малолитражек и навевает легкие ассоциации с суперкарами – например, с тем же Porsche 911. С точки зрения компоновки Kia Picanto устроен так же просто и бесхитростно, как 99% подобных автомобилей: силовой агрегат расположен спереди поперечно и приводит в движение передние колёса. Никаких откровений и в конструкции подвесок – передней типа МакФерсон и задней балки.

5. Спускаемся с небес на практичную землю: катаетесь ли с полной загрузкой салона?

Формально smart forfour является четырехместным автомобилем, что подчеркивает его название, но… сзади здесь лучше действительно никого не катать, либо делать это недолго и недалеко. Сидения плоские и низкие, поэтому комфортабельными их не назовешь. А если у четырёх обитателей салона будет еще какой-то багаж кроме смартфонов, то разместить их в Смарте будет просто негде. Зато задние кресла можно сложить, получив ровную грузовую площадку с приличным объемом в 975 литров. Picanto – пятиместный автомобиль, причём не формально, а по-настоящему. На заднем сиденье достаточно просторно – с поправкой на наружные габариты машинки. Конечно, постоянно ездить впятером на маленьком хэтчбеке не стоит, но два ряда сидений здесь предусмотрены отнюдь не для декорации. Объем багажника (255 л) – не бог весть что, но на фоне Смарта c его 185 литрами Picanto даже кажется «практичным».

6. Турбомотор – это норма или излишество?

Поклонники турбонаддува будут довольны: один из пары бензиновых трехцилиндровых двигателей Смарта действительно оснащён турбиной. Такое техническое решение позволило поднять максимальную мощность почти на 20 «лошадок» (с 71 до 90 л.с.), хотя рабочий объем турбомотора в сравнении с атмосферной версией даже уменьшился на 100 «кубиков» – до 0,9 литра. И это – не все инновации «умника»: кроме традиционной пятиступенчатой механики предлагается шестиступенчатый «робот» twinamic с двойным сцеплением производства Getrag. Для Kia Picanto доступны два атмосферных бензиновых двигателя, которые отличаются объемом и количеством цилиндров. Младший 1,0 MPI – трехцилиндровый мощностью 67 л.с., в то время как 1,2-литровый мотор имеет четыре цилиндра и выдаёт 84 «лошадки». Интересно, что каждый из моторов агрегатируется только с одним вариантом трансмиссии: на литровой версии устанавливается механика, а с четырехцилиндровым мотором – классическая четырехступенчатая АКП.

7. Как долго вы обычно ездите на новом автомобиле после покупки?

Количество дилеров smart в России почти в восемь раз (!) меньше, чем у Киа. При этом гарантия на smart forfour не ограничивается пробегом, но здорово «подрезана» по длительности – всего два года против пяти у корейской машины. Конечно, это не мешает ездить на Смарте и по истечении гарантийных обязательств, но имея такую машину, ремонтировать ее за свой счет вряд ли захочется. Самый маленький автомобиль Kia обеспечивается стандартной для «корейцев» большой гарантией – пять лет или 150 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше. А безнаддувные моторы и простой гидромеханический автомат не обещают больших неожиданностей и по окончании гарантийного срока.

8. Немаловажный вопрос с учетом класса и размеров машинок: планируете ли вы ездить далеко?

Несмотря на наличие специальной системы стабилизации при боковом ветре, Смарту неуютно за городом. Он реагирует на проезжающие мимо грузовики и рыскает в асфальтовых колеях, ощутимо вздрагивая на неровностях. Поэтому на smart forfour лучше перемещаться внутри мегаполиса, а не между населёнными пунктами, ведь именно тогда сильные стороны машины – маневренность и динамичность – раскрываются в полной мере. Самый маленький автомобиль Kia обеспечивается стандартной для «корейцев» большой гарантией – пять лет или 150 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше. А безнаддувные моторы и простой гидромеханический автомат не обещают больших неожиданностей и по окончании гарантийного срока.

9. Учили ли вы когда-нибудь кого-то вождению на своей машине?

«Фишка» smart forfour – система удержания полосы движения. Её видеокамера постоянно следит за дорожной разметкой, и в случае наезда на нее прозвучит звуковое и визуальное предупреждение. Таким образом, умный Смарт не позволит неопытному водителю случайно выехать на встречную полосу или съехать на обочину – правда, только при условии идеальности разметки. Picanto оснащен стандартным пакетом систем безопасности: антиблокировочной системой ABS, системой курсовой устойчивости ESC и ассистентом при старте на подъеме HAC. При этом «кореец» не умеет ни мониторить слепые зоны, ни следить за соблюдением рядности движения, хотя именно эта функция для конкурента как раз доступна.

10. А если зима: когда стукнет -20˚С, на работу вы поедете на метро или на машине?