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Kia Mohave
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Mitsubishi Pajero Sport
|Kia Mohave – это настоящий универсальный солдат. Годы отнюдь не мешают этому большому внедорожнику оставаться практически идеальным семейным автомобилем не только на асфальте, но и за его пределами. Мощный двигатель, богатая комплектация, семь посадочных мест, приятная управляемость – у Mohave есть чем ответить на происки конкурентов. Главное – не путать этот автомобиль с «экспедиционником», поскольку Kia создан для других условий эксплуатации.
|Pajero Sport – это уже не просто внедорожник, а настоящая живая легенда. Отрадно, что получив столь необычную внешность, автомобиль совсем не растерял свои традиционные козыри вроде фирменной «супер-трансмиссии» и непробиваемой ходовой части. Просторный салон и огромный багажник – еще один жирный плюс в копилку Mitsubishi. Однако водителю «Паджа» нужно смириться с довольно скромными динамическими характеристиками и не самым спортивным поведением внедорожника на дорогах с твёрдым покрытием.
|1. Начнем с разогревочного вопроса. Насколько для вас важно ощущение новизны?
|Этот немаленький внедорожник давно может считаться ветераном – нынешнему поколению исполнилось десять лет! Даже несмотря на то, что пару лет назад Mohave немного косметически обновили, солидный возраст не скроешь – особенно на фоне «космически-азиатского» конкурента. Как не скроешь и то, что этот автомобиль изначально рассчитан на вкусы заокеанского потребителя, хотя давно представлен у нас официально и даже выпускается в Калининграде.
|Сегодня на рынке представлена третья генерация Pajero Sport, дебютировавшая в 2015 году. Годом позже внедорожник таиландской сборки вышел и на российский рынок, а в 2017-м получил дизельный двигатель и российскую «прописку» – его выпускают в Калуге на заводе «ПСМА Рус», причем рамы сваривают на ГАЗе! Несмотря на относительную молодость этого поколения, автомобиль имеет достаточно традиционную конструкцию, которую тщательно скрывает яркий дизайн с лихим росчерком Х-образных линий.
|2. Вопрос с подвохом: тянет ли вас к утилитарности пикапов, или вам наоборот, хотелось бы почаще “летать бизнес-классом”?
|Внутри Mohave смотрится куда респектабельнее конкурента. Важно, что отделочные материалы являются мягкими не только на вид, но и на ощупь. Добротный, сдержанный интерьер подкупает вниманием к мелочам. «Кожано-деревянное великолепие» с обилием кнопок вызывает ассоциации с седаном бизнес-класса, а не покорителем бездорожья. Маленький пример: рулевая колонка регулируется с помощью электропривода, а передние кресла оснащены не только подогревом, но и вентиляцией.
|Материалы отделки интерьера Mitsubishi выглядят мягкими, но лишь до тех пор, пока не потрогаешь их руками. С учётом «околотрёхмиллионного» ценника салон простоват, что особенно ощущается в мелочах. К примеру, режим AUTO есть только у водительского стеклоподъемника, а сидение имеет минимум регулировок. Словом, корни L200 кое-где ощутимо проглядывают в интерьере «Спорта», напоминая о его родстве с этим «работягой».
|3. Больше конкретики: ездите ли вы на большие расстояния?
|Невзирая на возраст платформы, Kia Mohave приятно радует водителя продуманной и выверенной эргономикой. Сидеть за рулём удобнее, чем в Mitsubishi, поскольку органы управления расположены без неожиданностей, а сиденье оснащено поясничным подпором. Киа является отменным «пожирателем километров» и благодаря настройкам полностью независимой подвески, которой не мешает даже наличие классической рамы. Стабильное поведение автомобиля на высокой скорости радует и позволяет преодолевать без остановок многие сотни километров. Чему, кстати, способствует и 82-литровый бак.
|Водительское сиденье Mitsubishi несколько развёрнуто относительно педалей и рулевой колонки. Такое взаимное расположение органов управления вынуждает водителя сидеть несколько «полубоком», что может досаждать во время длительных поездок. Вдобавок четырехцилиндровый дизель 4N15 не на бумаге, а в реальных поездках на высоких скоростях требует примерно на литр солярки больше, чем дизельный двигатель Kia, что с учетом 70-литрового бака обеспечивает Pajero Sport заметно меньшую «автономность» – то есть, запас хода на одном баке топлива.
|4. Продолжаем уточнять: часто ли вы участвуете в перевозке больших компаний?
|Семь посадочных мест (с водителем) действительно позволяют владельцу Kia Mohave перевезти большую компанию. Причем с комфортом: сиденья второго ряда можно перемещать вперёд-назад, а спинка регулируется по наклону. Вдобавок для обитателей задних рядов предусмотрен отдельный климат-контроль. Еще одна интересная «фишка» Киа – возможность регулировки правого переднего кресла с заднего ряда. Хотя и без подобных ухищрений на втором ряду Mohave просторнее, чем в «Падже».
|В России Pajero Sport предлагается только в пятиместном варианте, хотя в том же Таиланде, например, эту машину можно купить и с тремя рядами сидений. Полноценного климат-контроля для седоков второго ряда не предусмотрено, хотя при этом можно регулировать интенсивность обдува воздухом из потолочных дефлекторов.
|5. Жизненный вопрос: а как насчет перевозки мебели, бытовой техники и садового инвентаря?
|В семиместном варианте багажник Mohave будто одолжили у компактного хэтчбека – по данным производителя, объем в этом случае составляет 350 литров. Сложив третий ряд, владелец получит достаточно вместительный багажный отсек, в подполье которого даже предусмотрена небольшая ниша-органайзер. Но в любом случае Kia не сможет принять на борт столько багажа, как Pajero Sport.
|Отсутствие третьего ряда сидений предоставляет обладателю Pajero недюжинные возможности по перевозке грузов. Еще бы – свыше 700 литров полезного объема по стандартной методике, которые равняются «честному» полукубометру до шторки. А ведь задние сиденья можно сложить и загрузить вместительное «чрево» Mitsubishi до самого потолка… Этот «перевозчик» – просто вне конкуренции!
|6. Попробуем вас удивить: должен ли большой внедорожник обладать динамикой хот-хэтча, хотя бы подержанного?
|Превосходство в рабочем объеме (3,0 л) и количестве цилиндров (шесть против четырёх) в сочетании с 8-ступенчатым автоматом обеспечивают Kia Mohave убедительную победу не только над медлительным «Паджем», но и над куда более «злыми» соперниками. Ведь 549 ньютон-метров крутящего момента позволяют этому большому и тяжелому внедорожнику разгоняться до 100 км/ч за 8,7 секунды! При этом управлять тягой удобно, а хватает ее на все, независимо от оборотов двигателя и включенной передачи.
|“Скромный” 2,4-литровый двигатель Pajero Sport развивает 181 л.с. – то есть, почти на 70 «лошадок» меньше, чем дизельный V6 конкурента. Отсюда – пропасть в разгонной динамике: тяжелый и крупный внедорожник с дизелем набирает первую сотню с места за 12,3 секунды, причем ситуацию не спасает даже расторопность восьмиступенчатого автомата Aisin. Бензиновый трёхлитровый «Падж» с аналогичной трансмиссией мощнее (209 л.с.), но ненамного динамичнее (11,7 с). Словом, Pajero Sport – это не спринтер, и даже за Kia Mohave на нём лучше не гоняться.
|7. А теперь – центральный вопрос теста: насколько для вас в большом внедорожнике важен его потенциал на бездорожье?
|На бездорожье водитель Kia Mohave может включить пониженную передачу, отключить противобуксовочную систему и приподнять заднюю часть кузова на 80 мм с помощью пневмобаллонов. Ни блокировки заднего дифференциала, ни специальных «внедорожных пресетов» этот автомобиль не имеет, а при длительной пробуксовке управляющая передним приводом гидромуфта может перегреться. Поэтому владельцу Mohave не стоит тешить самолюбие наличием рамы и полного привода – этот автомобиль обладает неплохой проходимостью, но тяжелым «офф-роудом» его лучше не испытывать.
|Трансмиссия Super Select II – это визитная карточка Pajero Sport и предмет гордости его владельца. Понижающий ряд, блокировки заднего и межосевого дифференциалов, специальные «внедорожные» («песок», «гравий», «камни», «грязь/снег») режимы работы трансмиссии в зависимости от дорожных условий… Даже сухого перечисления доступного арсенала достаточно, чтобы понять: на бездорожье противостоять Mitsubishi сможет редкий соперник. И практика это полностью подтверждает – там, где Mohave уже беспомощен, Pajero Sport проедет без особых ухищрений.
|8. Продолжаем блок off-road вопросов: часто ли вам приходится быстро ездить по пересеченной местности или попросту, что называется, «лететь напролом»?
|Стальная защита на Mohave не закрывает поддон коробки передач, а клиренс этого внедорожника заметно меньше – всего 185 мм. Геометрическая проходимость машины стесняет водителя Kia в его амбициях – пуститься в лихой галоп на грунтовке можно, но такое поведение чревато повреждением низко висящего заднего бампера. Mohave недвусмысленно намекает, что бездорожье на нём лучше преодолевать без предварительного разгона.
|Огромные ходы подвесок и их отменная энергоёмкость позволяют владельцу Pajero Sport лихо носиться по пересечёнке. В случае, если «что-то пойдёт не так», силовой агрегат и детали трансмиссии защитит мощный стальной лист, от которого до земли – внушительные 215 мм. Именно поэтому даже стоковый Mitsubishi позволяет водителю не почти всё, но многое.
|9. Расставляем приоритеты: вы чаще покоряете скоростные автобаны или мотаетесь по просёлкам?
|Наличие рамы и мягкая подвеска не делают из Kia Mohave автомобиль с изысканностью реакций спорткара. Тем не менее, на фоне многих конкурентов (в том числе – и Pajero Sport!) большой внедорожник Киа ведёт себя почти как легковушка. Он даже на скорости и твёрдом покрытии не требует суровой и твёрдой руки пилота, как Mitsubishi, который вынуждает водителя постоянно держать руку на пульсе.
|В настройках шасси Pajero Sport также чувствуется родство с трудягой-пикапом L200. Этот автомобиль c неразрезным задним мостом не любит ни повороты, ни скоростную езду по прямой. За всё нужно платить: отличная проходимость на асфальте оборачивается невнятными реакциями внедорожника, который всячески показывает, что скорость – не его стихия.
|10. Нам почти всё ясно… Остался контрольный вопрос: ваше отношение к механической коробке передач?
|Левая нога водителя Mohave безальтернативно отдыхает: автомобиль можно приобрести только с восьмиступенчатой АКП. И это неудивительно, если вспомнить не только класс, но и происхождение автомобиля, рассчитанного изначально на рынок США, а не Европы.
|Базовый Mitsubishi Pajero Sport с 2,4-литровым дизелем можно приобрести не только с восьмиступенчатым автоматом, но и с шестиступенчатой механической трансмиссией. Такой вариант может оказаться более предпочтительным в определённых условиях эксплуатации – например, на бездорожье при условии, что водитель любит и умеет применять приём езды «враскачку».
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