Японские машины – одни из самых популярных на российских дорогах. Статистика показывает, что более 70% россиян меняют авто не чаще чем раз в 10 лет. А значит, при покупке важными критериями остаются надежность и качество сборки. В этом плане хорошо себя зарекомендовал именно автопром Японии, который выпускает большое количество бюджетных автомобилей достойного качества. Чтобы стать обладателем недорогого, но надежного транспортного средства, стоит обратить внимание на японские аукционы. Огромный выбор транспорта, отсутствие пробега по РФ, доступные цены – главные преимущества торгов. А все лоты можно посмотреть на сайте https://autosender.ru . Учитывая, что бюджетный автомобиль должен быть недорогим не только в покупке, но и в обслуживании, мы подготовили рейтинг моделей, которые объединяют невысокую цену, комфорт, функциональность и простое обслуживание.

Партнерский материал

Топ 10 бюджетных автомобилей из Японии

Toyota Vitz

Этот компактный хэтчбек известен за пределами Японии под именем Yaris. Модель выпускается уже более 20 лет, и за все время не сильно поменяла внешность. Каплеобразный кузов периодически меняет оптику, форму зеркал, дополняется более стремительными линиями. Внутри установлен двигатель объемом от одного до полутора литров. В 2017 году вышла 1,8-литровая версия мощностью 210 л.с. Последнее на сегодня третье поколение Toyota Vitz выпускается с вариаторной трансмиссией и оснащено системами ABS, EBD и Brake Assist. Из отличительных особенностей здесь – электронная панель приборов. В базовой комплектации предлагается 4 подушки безопасности, в максимальной их количество увеличено до 7. Уровень безопасности по тесту Euro NCAP равняется 5 звездам. Объем топливного бака составляет 42 литра, а расход топлива от 3 до 6 литров на сотню в зависимости от модификации.



Toyota Vitz 2010–14

Nissan Note

Один из самых популярных представителей японского автопрома относится к категории субкомпактвэнов. Внешне внутрияпонская версия отличается от экспортируемой решеткой радиатора и дверцей багажника. Доступные объемы двигателей: 1,4 л, 1,5 л и 1,6 л. Управление осуществляется 4-ступенчатой АКП либо 5-ступенчатой механикой. Nissan Note сочетает компактность и практичность. Клиренс составляет 14,5 см, диаметр разворота – 11 метров. Модель комплектуется базовыми системами ABS и ESP, а также Nissan Break Assist, которая призвана помочь при резком торможении. При разработке кузова была использована технология ударопоглощения. В 2017 году с конвейера сошла гибридная версия Note E-Power, в которой бензиновый агрегат используется для зарядки батареи.



Nissan Note 2008–12

Daihatsu Mira

Классический для Японии кей-кар – выбор тех, кто ценит экономичность и компактность. Это городская юркая машина, на которой можно проехать по самой узкой улице. Не возникнет проблем и с поиском места для парковки. Его длина всего 3395 мм, ширина 1475 мм. Выбирая компактные формы, придется пожертвовать объемом багажника. Но если вы планируете ездить на дальние расстояния, вам подойдет 7-е поколение, в котором установлены регулируемые задние сиденья. Также для экономии внутреннего пространства дизайнеры Daihatsu переместили рычаг переключения передач на центральную панель. Ход в 255 мм позволит выиграть немного места для вещей. Под капотом тут установлен экономичный 658-кубовый 58-силовой мотор. Средний расход бензина 5 л на 100 км.



Daihatsu Mira e:S 2013–17

Nissan Leaf

Один из законодателей экологичных автотрендов недавно отпраздновал свое десятилетие. Российские автолюбители познакомились с Nissan Leaf относительно недавно, и пока количество электрозаправок оставляет желать лучшего. Если же в вашем городе хватает таких станций, и вы готовы к покупке электрокара, вот что предлагает Leaf:



Емкость аккумулятора 24 кВт·ч.​

Возможность проехать на полной зарядке до 160 км.

9-часовая полная зарядка и получасовой режим быстрого восполнения энергии.

Потребление энергии 21 кВт·ч/100 км.

Передний привод.

В качестве трансмиссии 1-ступенчатый редуктор.

Наивысший уровень безопасности (5 звезд) по версии Euro NCAP.

Чтобы привлечь внимание большей аудитории к электрокару, Nissan презентовал в 2018 году новый Leaf в кузове кабриолет. Также планируется выпуск полноприводной версии.

Nissan Leaf 2010–18

Suzuki Alto

Кей-кар от Suzuki выпускается с 80-х годов прошлого века и сегодня радует автолюбителей не только компактностью, но и функциональностью. В настоящее время выпускается уже восьмое поколение этого авто. Здесь по-прежнему стоит 660-кубовый двигатель. Коробка передач – 6-ступенчатая механика, 4-ступенчатый автомат либо вариатор. Alto признан самой экономной малолитражкой в Японии с расходом топлива 2,7 л на 100 км. В современной модификации Альто основное внимание уделено безопасности – здесь смещено расположение фар в пользу лучшего обзора воителя и видимости самого авто. Использована более прочная сталь, добавлены системы ABS, EBD и Brake Assist. Для езды по сложнопроходимым дорогам выпущена версия с полным приводом.



Maruti Suzuki Alto 800 2019–н.в.

Toyota Pixis

Еще один кей-кар нашего рейтинга также можно встретить под названием Daihatsu Mira e:S. Под капотом здесь 660-кубовый бензиновый мотор мощностью 46 либо 53 л.с. В распоряжении водителя – 5 ступеней механической КПП либо 4-ступенчатая АКП. Вес машины составляет всего 730 кг для переднеприводной модели и 790 кг – для полноприводной. Объем топливного бака составляет от 28 до 34 литров. Увеличенный бак используется в полноприводной конфигурации. Toyota Pixis делает максимальный акцент на экономичном потреблении топлива. Расход бензина составляет от 2,8 до 4,3 литра на сотню. При этом заправлять можно как бензином марки АИ-95, так и АИ-92. А чтобы сократить сжигание топлива в пробках, здесь установлена система Eco-Idle, которая глушит мотор при скорости менее 7 км/час.



Toyota Pixis Mega 2016–н.в.

Toyota Passo

Компактный хэтчбек выпускается только для японского рынка, а его миниатюрные формы, обтекаемые линии и яркая расцветка позволяет отнести к категории «женских» средств передвижения. Что касается цвета кузова, то он представлен в довольно насыщенной гамме: можно выбрать розовый, голубой, красный, оранжевый, зеленый Passo. Довольно интересна версия с приставкой Moda, которая отличается двухцветным кузовом и креативным оформлением салона. Второе поколение, выпускаемое с 2010 года, оснащается литровым двигателем мощность 95 л.с. Управление осуществляется с помощью вариатора, в первом же поколении стоит АКП. Расход топлива составляет 3-4 литра на 100 км пути. Третье поколение обзавелось системой Smart Assist, которая помогает предотвратить столкновения.



Toyota Passo 2004–10

Daihatsu Move

Автомобиль выпускается с 1995 года и представлен в 6 поколениях. Так как модель относится к категории кей-каров, здесь установлен двигатель объемом 658 куб. см. В качестве трансмиссии использована бесступенчатая КП. Есть конфигурации с передним и с полным приводом. Чтобы разнообразить линейку Move, компания выпускает конфигурацию Custom, которая немного отличается экстерьером в пользу более агрессивных линий. Внутри Custom отличается наличием тахометра. Во всех моделях в базовой комплектации установлен кондиционер. Благодаря компактным размерам и простому управлению Daihatsu Move – оптимальный вариант для городской езды.



Daihatsu Move Custom 2012–14

Nissan Dayz

Выпускавшийся с 2013 по 2019 годы кей-кар был результатом коллаборации концернов Nissan и Mitsubishi. Первые занимались проектированием авто, а вторые – его производством. Под капотом Dayz установили 660-кубовый мотор с 49 лошадиными силами. Выпускался также турбированный силовой агрегат с 64 л.с. Длина автомобиля 3,4 метра, ширина почти 1,5. Салон рассчитан на водителя и трех пассажиров. Варианты привода – передний и полный. Трансмиссия – вариатор. За безопасность здесь отвечают передние и боковые подушки, системы ABS, EBD, VDC, TCS, система обнаружения объектов, а также автопилот Pro-Pilot. Он координирует движение авто в нужной полосе и дистанцию до машины впереди. Кроме базовой модификации на японском рынке можно найти более интересную внешне DAYZ Highway Star, а также гибридную версию.



Nissan Dayz Roox 2014–16

Suzuki Solio

Это выбор тех, кто ищет экономичное семейное или коммерческое авто. Это пятиместный микровэн длиной 3710 мм и шириной 1620 мм. Объем двигателя составляет 1,2 литра, мощность 91 л.с. Клиренс 14,5 см. Есть переднеприводный и полноприводный Солио, который может преодолеть проселочную дорогу или небольшие бордюры. Средний расход топлива составляет 5 литров на сотню. Ездит Solio на бензине АИ-95. Внешне Solio имеет довольно простую форму, обтекаемую впереди и угловатую сзади. Цвет кузова – от классического серебристого до яркого малинового. Задние дверцы – раздвижные. В целом модель отличается хорошей эргономикой и практичностью.



Выбирая подержанные автомобили на японском аукционе, ориентируйтесь не только на цену и характеристики. Чем меньше объем двигателя и возраст авто, тем ниже будет стоимость пошлины. Желаем вам выгодных покупок и комфортной езды!

