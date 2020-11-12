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Топ 10 бюджетных автомобилей из Японии
Этот компактный хэтчбек известен за пределами Японии под именем Yaris. Модель выпускается уже более 20 лет, и за все время не сильно поменяла внешность. Каплеобразный кузов периодически меняет оптику, форму зеркал, дополняется более стремительными линиями. Внутри установлен двигатель объемом от одного до полутора литров. В 2017 году вышла 1,8-литровая версия мощностью 210 л.с. Последнее на сегодня третье поколение Toyota Vitz выпускается с вариаторной трансмиссией и оснащено системами ABS, EBD и Brake Assist. Из отличительных особенностей здесь – электронная панель приборов. В базовой комплектации предлагается 4 подушки безопасности, в максимальной их количество увеличено до 7. Уровень безопасности по тесту Euro NCAP равняется 5 звездам. Объем топливного бака составляет 42 литра, а расход топлива от 3 до 6 литров на сотню в зависимости от модификации.
Один из самых популярных представителей японского автопрома относится к категории субкомпактвэнов. Внешне внутрияпонская версия отличается от экспортируемой решеткой радиатора и дверцей багажника. Доступные объемы двигателей: 1,4 л, 1,5 л и 1,6 л. Управление осуществляется 4-ступенчатой АКП либо 5-ступенчатой механикой. Nissan Note сочетает компактность и практичность. Клиренс составляет 14,5 см, диаметр разворота – 11 метров. Модель комплектуется базовыми системами ABS и ESP, а также Nissan Break Assist, которая призвана помочь при резком торможении. При разработке кузова была использована технология ударопоглощения. В 2017 году с конвейера сошла гибридная версия Note E-Power, в которой бензиновый агрегат используется для зарядки батареи.
Классический для Японии кей-кар – выбор тех, кто ценит экономичность и компактность. Это городская юркая машина, на которой можно проехать по самой узкой улице. Не возникнет проблем и с поиском места для парковки. Его длина всего 3395 мм, ширина 1475 мм. Выбирая компактные формы, придется пожертвовать объемом багажника. Но если вы планируете ездить на дальние расстояния, вам подойдет 7-е поколение, в котором установлены регулируемые задние сиденья. Также для экономии внутреннего пространства дизайнеры Daihatsu переместили рычаг переключения передач на центральную панель. Ход в 255 мм позволит выиграть немного места для вещей. Под капотом тут установлен экономичный 658-кубовый 58-силовой мотор. Средний расход бензина 5 л на 100 км.
Один из законодателей экологичных автотрендов недавно отпраздновал свое десятилетие. Российские автолюбители познакомились с Nissan Leaf относительно недавно, и пока количество электрозаправок оставляет желать лучшего. Если же в вашем городе хватает таких станций, и вы готовы к покупке электрокара, вот что предлагает Leaf:
- Емкость аккумулятора 24 кВт·ч.
- Возможность проехать на полной зарядке до 160 км.
- 9-часовая полная зарядка и получасовой режим быстрого восполнения энергии.
- Потребление энергии 21 кВт·ч/100 км.
- Передний привод.
- В качестве трансмиссии 1-ступенчатый редуктор.
- Наивысший уровень безопасности (5 звезд) по версии Euro NCAP.
Чтобы привлечь внимание большей аудитории к электрокару, Nissan презентовал в 2018 году новый Leaf в кузове кабриолет. Также планируется выпуск полноприводной версии.
Кей-кар от Suzuki выпускается с 80-х годов прошлого века и сегодня радует автолюбителей не только компактностью, но и функциональностью. В настоящее время выпускается уже восьмое поколение этого авто. Здесь по-прежнему стоит 660-кубовый двигатель. Коробка передач – 6-ступенчатая механика, 4-ступенчатый автомат либо вариатор. Alto признан самой экономной малолитражкой в Японии с расходом топлива 2,7 л на 100 км. В современной модификации Альто основное внимание уделено безопасности – здесь смещено расположение фар в пользу лучшего обзора воителя и видимости самого авто. Использована более прочная сталь, добавлены системы ABS, EBD и Brake Assist. Для езды по сложнопроходимым дорогам выпущена версия с полным приводом.
Еще один кей-кар нашего рейтинга также можно встретить под названием Daihatsu Mira e:S. Под капотом здесь 660-кубовый бензиновый мотор мощностью 46 либо 53 л.с. В распоряжении водителя – 5 ступеней механической КПП либо 4-ступенчатая АКП. Вес машины составляет всего 730 кг для переднеприводной модели и 790 кг – для полноприводной. Объем топливного бака составляет от 28 до 34 литров. Увеличенный бак используется в полноприводной конфигурации. Toyota Pixis делает максимальный акцент на экономичном потреблении топлива. Расход бензина составляет от 2,8 до 4,3 литра на сотню. При этом заправлять можно как бензином марки АИ-95, так и АИ-92. А чтобы сократить сжигание топлива в пробках, здесь установлена система Eco-Idle, которая глушит мотор при скорости менее 7 км/час.
Компактный хэтчбек выпускается только для японского рынка, а его миниатюрные формы, обтекаемые линии и яркая расцветка позволяет отнести к категории «женских» средств передвижения. Что касается цвета кузова, то он представлен в довольно насыщенной гамме: можно выбрать розовый, голубой, красный, оранжевый, зеленый Passo. Довольно интересна версия с приставкой Moda, которая отличается двухцветным кузовом и креативным оформлением салона. Второе поколение, выпускаемое с 2010 года, оснащается литровым двигателем мощность 95 л.с. Управление осуществляется с помощью вариатора, в первом же поколении стоит АКП. Расход топлива составляет 3-4 литра на 100 км пути. Третье поколение обзавелось системой Smart Assist, которая помогает предотвратить столкновения.
Автомобиль выпускается с 1995 года и представлен в 6 поколениях. Так как модель относится к категории кей-каров, здесь установлен двигатель объемом 658 куб. см. В качестве трансмиссии использована бесступенчатая КП. Есть конфигурации с передним и с полным приводом. Чтобы разнообразить линейку Move, компания выпускает конфигурацию Custom, которая немного отличается экстерьером в пользу более агрессивных линий. Внутри Custom отличается наличием тахометра. Во всех моделях в базовой комплектации установлен кондиционер. Благодаря компактным размерам и простому управлению Daihatsu Move – оптимальный вариант для городской езды.
Выпускавшийся с 2013 по 2019 годы кей-кар был результатом коллаборации концернов Nissan и Mitsubishi. Первые занимались проектированием авто, а вторые – его производством. Под капотом Dayz установили 660-кубовый мотор с 49 лошадиными силами. Выпускался также турбированный силовой агрегат с 64 л.с. Длина автомобиля 3,4 метра, ширина почти 1,5. Салон рассчитан на водителя и трех пассажиров. Варианты привода – передний и полный. Трансмиссия – вариатор. За безопасность здесь отвечают передние и боковые подушки, системы ABS, EBD, VDC, TCS, система обнаружения объектов, а также автопилот Pro-Pilot. Он координирует движение авто в нужной полосе и дистанцию до машины впереди. Кроме базовой модификации на японском рынке можно найти более интересную внешне DAYZ Highway Star, а также гибридную версию.
Это выбор тех, кто ищет экономичное семейное или коммерческое авто. Это пятиместный микровэн длиной 3710 мм и шириной 1620 мм. Объем двигателя составляет 1,2 литра, мощность 91 л.с. Клиренс 14,5 см. Есть переднеприводный и полноприводный Солио, который может преодолеть проселочную дорогу или небольшие бордюры. Средний расход топлива составляет 5 литров на сотню. Ездит Solio на бензине АИ-95. Внешне Solio имеет довольно простую форму, обтекаемую впереди и угловатую сзади. Цвет кузова – от классического серебристого до яркого малинового. Задние дверцы – раздвижные. В целом модель отличается хорошей эргономикой и практичностью.
Выбирая подержанные автомобили на японском аукционе, ориентируйтесь не только на цену и характеристики. Чем меньше объем двигателя и возраст авто, тем ниже будет стоимость пошлины. Желаем вам выгодных покупок и комфортной езды!
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