Экономическая ситуация ухудшается, ползут вверх цены, растет риск потери работы... В этой ситуации у некоторых автовладельцев может возникнуть мысль сделать запас расходников для обслуживания и ремонта своей машины на черный день. Что можно и даже полезно приобрести в «НЗ», а что покупать впрок и долго хранить не стоит?

В эпоху, когда по дорогам страны колесили исключительно Жигули, Москвичи и Волги, разбавленные некоторым количеством Запорожцев и УАЗиков, наши отцы и деды считали нормой создавать при любой возможности запасы деталей и материалов для обслуживания и ремонта своих машин. Первопричиной, разумеется, был тотальный дефицит и невозможность просто пойти и купить требуемое, хотя немаловажную роль играли и природные хозяйственность и запасливость… Советский азарт охоты за самыми заурядными потребительскими товарами, к счастью, давно забыт, однако нынешнее повсеместное экономическое пике заставляет вспомнить уроки предков.



Если вы являетесь владельцем нестарого и устраивающего вас автомобиля, на котором планируете ездить еще лет пять, а то и более, то вполне можете спрогнозировать картину затрат на его обслуживание. При непрекращающемся росте цен и понимании того, что существующий уровень доходов может внезапно обрушиться, многие автозапчасти, смазочные материалы и разные сопутствующие аксессуары можно приобрести впрок, про запас – пока есть деньги на руках и пока цены не повысились…



Разумеется, это относится исключительно к тем автовладельцам, которые намеренно и осознанно отказались от дорогостоящего и далеко не всегда качественного обслуживания у официалов в пользу клубных сервисов, частных мастеров или самостоятельного гаражного ремонта.

Топливо

Первое, что приходит в голову особенно запасливым «плюшкиным» со склонностью к «сурвивализму», – сделать запас бензина, который год от года стабильно-непрерывно дорожает, а в случае разного рода апокалипсисов рискует стать еще и дефицитным стратегическим продуктом, как «тушенка и патроны» (с). Увы, даже при наличии желания, средств, бочек и гаража для их складирования оборудовать собственный топливный склад не получится…



Срок хранения бензина даже в идеальных условиях не превышает 1 года, и уже через несколько месяцев в нем начинается постепенное окисление и распад присадок. В результате чего затрудняется запуск двигателя и возрастает склонность к детонации, для устранения которой блок управления корректирует зажигание, уменьшая мощность и приемистость машины.

«Трактористам» повезло чуть больше, ибо согласно действующему в нашей стране ГОСТу дизельное топливо имеет предельный срок хранения в 5 лет. Правда, встретить такое горючее на заправке вряд ли удастся – оно в основном идет в армию по гособоронзаказу... Да и после пяти лет такому топливу рад будет только трехосный «Урал», а вот нежный современный «коммон рейл» – едва ли! Массовая же солярка, которую можно купить, делается по другим ГОСТам, где срок хранения определяется нефтезаводом в зависимости от технологий и типов присадок, и наиболее качественный «дизель» с колонок лидеров топливного рынка (коих можно пересчитать по пальцам одной руки) способен без ущерба храниться примерно 2-3 года. Так что если у вас имеется дизельный автомобиль и очень хочется поиграть в выживальщика – можно, конечно, попытаться сделать персональный топливный резерв на черный день…



Впрочем, следует помнить, что дело это не такое уж простое! При хранении топлива требуется обеспечить температурный режим (при температуре выше 20 градусов срок хранения существенно сокращается), предусмотреть в бочках возможность слива отстоя со дна, который непременно будет там образовываться, продумать пожарную безопасность и т. п. В общем, дело это муторное и не слишком перспективное… Стоит ли так параноить?

Моторное масло

А вот с маслом – совсем иная история! Чаще всего на канистрах с маслом не пишут срок хранения – только дату разлива, однако у большинства производителей масел на официальных сайтах можно без труда найти декларации о соответствии и иные документы, в которых, как правило, обозначен пятилетний допустимый срок хранения нераспечатанной емкости. Так что сделать запасец масла на несколько лет – и можно, и весьма невредно. В особенности, если вы предпочитаете нераспространенные бренды, которые в случае экономических кризисов склонны исчезать из продажи либо существенно дорожать. То же самое относится и к трансмиссионным маслам – хотя интервалы их замены существенно выше, и запас тут уже не столь актуален.

Стандартные 4-5-литровые полиэтиленовые канистры с моторным маслом (а также популярные литровые «доливочные») не требуют особых условий для хранения и могут дожидаться использования в гараже или на балконе. Главное – прикрыть их от прямых солнечных лучей и, по возможности, избегать нагрева тары выше 25-30 градусов.



Антифриз и тормозная жидкость

Эти две жидкости – следующие после моторного масла по важности и требующие регламентной замены. В антифризе с годами разрушаются антикоррозийные, антикавитационные и противовспенивающие присадки, «тормозуха» накапливает влагу и частицы износа поршней и манжет в тормозных цилиндрах. Регламент замены может различаться от автомобиля к автомобилю и зависит от требований автопроизводителя и состава штатных жидкостей. Но для большинства антифризов чаще всего минимальный интервал составляет 40-50 тысяч км, для гликолевых тормозных жидкостей – 2-3 года, для силиконовых – 4-5 лет. А поскольку практически все антифризы и тормозные жидкости имеют срок хранения 5 лет в нераспечатанной таре, приобрести их в запас вполне допустимо. Хотя, надо сказать, особенного смысла в создании такого резерва не наблюдается, если только вы не экстремальный пессимист...

Стеклоомывающая жидкость

Зимняя спиртовая жидкость для омывания стекол в типовых 5-литровых баклажках также без ущерба хранится до пяти лет, а то и дольше. Со временем возможно выпадение осадка из красителя на дно, но это нестрашно – достаточно просто не трясти емкость и аккуратнее заливать жидкость в бачок, чтобы избежать заливки «отстоя». Сделать запас этого средства – вполне допустимо, хотя, надо отметить, что тут важнее не экономия на рискующей впоследствии подорожать жидкости, а возможность сделать запас заведомо качественной! Не секрет, что «незамерзайку» выпускает кто ни попадя, и качество ее нередко отвратное – «жижа» либо не держит мороз, либо воняет, либо и то и другое сразу… И даже предпочтение конкретного производителя не гарантирует, что на следующий сезон он не разольет по банкам совершенно иной «коктейль»… Поэтому, приобретя удачный состав и убедившись в его качестве, целесообразно купить в запас «жижу» той же марки и партии в том же магазине, дабы в будущем гарантированно иметь качественную «омывайку», а не начинать лотерею с нуля заново каждую осень.

Тормозные колодки и диски

Классические расходники, которые можно смело приобретать в запас и быть уверенным, что они не залежатся! Всегда неплохо иметь в загашнике несколько комплектов передних колодок и хотя бы одну пару передних дисков. Задние тормозные механизмы как правило работают в менее нагруженном режиме и меняются обычно вдвое-втрое реже передних. Барабаны (при барабанных задних тормозах) покупать впрок точно не стоит, хотя барабанных колодок невредно иметь комплект. А вот при задних дисковых тормозах купить комплект дисков и колодок – можно. В отличие от барабанов, дисковые механизмы задка не защищены от песка и камешков и «выпиливаются» быстрее...

Колодки и диски имеют практически неограниченный срок хранения, держать их можно даже в сыром гараже или на балконе, но перед закладкой на хранение необходимо законсервировать диски и металлические части колодок тонким слоем любой консистентной смазки (которая затем тщательнейшим образом смывается бензином перед установкой!).



Фильтры и свечи

В любом современном автомобиле имеется четыре фильтра, требующих регулярной регламентной замены. Масляный, топливный, воздушный моторный и воздушный салонный. Если уж приобретать впрок масло, то логично запасти и по нескольку позиций каждого типа фильтров… Гарантированный срок хранения фильтров – три-пять лет, хотя далеко не все производители пишут эту информацию на упаковке. Со временем в фильтрах происходят некоторые изменения – становится чуть жестче фильтрующая бумага, из которой испаряются заводские пропитки, а также несколько уменьшается эластичность резиновых и резиноподобных уплотнителей.

Но этими проблемами можно пренебречь – особенно, если предусмотреть дополнительные меры при хранении. Держать запас фильтров желательно в условиях комнатной температуры, а сами запчасти после покупки полезно упаковать дополнительно в пищевую пленку или полиэтиленовый пакет без дырок. Постоянные спутники фильтров в замене на ТО – свечи, и с ними еще проще: в их состав входит лишь металл и керамика, и храниться они могут практически вечно. Главное – избегать сырости. Поэтому несколько комплектов свечей также можно смело приобретать в запас. Кстати, то же самое касается и ламп фар и противотуманок!



Прочие запчасти

В принципе, многие запчасти, замена которых более-менее прогнозируема, можно приобрести заранее. Но тут, в отличие от расходников для простейшего обслуживания, желательно все же обладать более существенными навыками авторемонта, знать реальную статистику ресурса конкретных деталей (не вообще, а именно конкретных брендов!) на вашей (а не вообще!) модели автомобиля и сопоставлять их с собственным стилем езды. Под прогнозируемый ремонт можно иметь в запасе стойки стабилизатора подвески, шаровые опоры, наконечники рулевой рейки, помпу. Сложнее, но возможно спрогнозировать замену амортизаторов, подшипников ступиц, ШРУСов, бензонасоса.

Впрочем, рекомендовать безоговорочно подобное «плюшкинство» не стоит – на наш взгляд оно находится уже на границе запасливости и паранойи. Однако, если вы все же надумаете создавать резерв таких запчастей, то для их длительного хранения потребуется переупаковка. Детали следует извлечь из коробок и пакетов, покрыть тонким слоем солидола, тщательно завернуть в промасленную упаковочную бумагу и аккуратно перевязать. Года три пролежат без проблем даже в условиях неотапливаемого гаража…

Еще неплохой инвестицией в будущее может на первый взгляд выглядеть комплект шин, но, к сожалению, достаточно сложно обеспечить их идеальное хранение в течение нескольких лет. В отличие от собранных и накачанных колес, шины нельзя хранить вертикально в стопке из-за риска появления неустранимых деформаций, а иссыхание резины существенно меняет ее свойства в худшую сторону. Не зря дальновидные автомобилисты разбираются в системе маркировки даты производства шин и смотрят на этот параметр в магазине, чтобы не подсунули залежавшуюся на складе резину…

