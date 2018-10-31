Они поймали волну и купаются в лучах рыночной славы. Они желанны, обожаемы и покупаемы. Они популярны до ужаса, но их число на улицах идет им только на пользу. О них можно сочинить еще две дюжины банальных фраз, каждая из которых будет описывать главное: объемы продаж. Они – кроссоверы.

За бюджетными седанами угнаться сложно, но можно поставить себе иную задачу: зарабатывать на людских желаниях. Кроссоверы занимаются именно этим – дают покупателям то, что в наше время считается «оптимальным набором потребительских характеристик». Причем в их число далеко не всегда входит полный привод, но… это уже вторично. Главное – что снаружи все «как надо».

В итоге в списке 25 самых популярных моделей рынка больше половины имен принадлежат кроссоверам. Какие же автомобили месяц за месяцем продаются тысячами штук? Как выясняется, в их числе – машины не только из разных ценовых категорий, но и с кардинально разными характеристиками.

Hyundai Creta

Отметим, что порядок расположения автомобилей в нашем списке – не «абсолютный»: представления о популярности модели из него получить можно, но месяц от месяца позиции меняются, хотя и не кардинально. Но вот Creta, занимающая здесь первое место, действительно является стабильным лидером, месяц за месяцем становясь самым популярным кроссовером в России.

Причины прозаичны: Creta дает покупателям тот самый «оптимальный набор потребительских характеристик»: выбор между моторами на 1,6 и 2 литра, шестиступенчатый гидромеханический автомат как альтернатива механике на те же 6 ступеней, и полный привод – причем в сочетании с практически любым силовым агрегатом (нельзя получить только двухлитровую полноприводную машину с МКП). Добавьте сюда приличное оснащение, заднюю многорычажку в полноприводных версиях, «легальность» 92-го бензина и то, что даже двухлитровый мотор уложен в удобные налоговые рамки (он выдает 149,6 л.с., хотя может выдавать 164) – и вы перестанете удивляться тому, что каждый месяц продается более 5 тысяч новых Creta.

Моторы, предлагаемые для Creta, давно нам знакомы: это 1,6-литровый агрегат семейства Gamma (выдающий 123 л.с. с передним приводом и 121 с полным) и более мощный двухлитровый двигатель семейства Nu. Оба мотора атмосферные, имеют фазорегуляторы на впуске и на выпуске, а также обычный распределенный впрыск: никаких GDI бюджетному кроссоверу не нужно. Полноприводные версии отличаются не только конструкцией задней подвески – такие машины килограммов на 70 тяжелее переднеприводных, и общие настройки подвески это учитывают (в частности, применены разные амортизаторы). А вот дисковые задние тормоза – общие для всех версий, и доплачивать за них не нужно: это важно на фоне некоторых конкурентов вроде Renault Kaptur, у которого сзади исключительно барабаны.

Варианты оснащения у «хитового» кроссовера – самые разнообразные. В «базе» нет даже кондиционера, зато за доплату разной степени заметности можно получить не только климат-контроль, подогрев руля и камеру заднего вида, но и боковые подушки и шторки безопасности, подогрев задних сидений и кожаный салон. Цены на Creta начинаются с 905 тысяч рублей, а за самый упакованный полноприводный двухлитровый автомобиль с автоматом и пакетами опций придется отдать более 1,4 миллиона рублей.

Toyota RAV4

Самое интересное, что связано с RAV4 в среднесрочной перспективе – это то, как у нас будет встречено новое поколение кроссовера. Ну а пока и текущая версия кроссовера не жалуется у нас на холодный прием: в месяц продается в среднем 3 тысячи машин. Объясняется это так же легко, как у Creta: помимо магического для русского уха слова «Тойота», здесь есть выбор между тремя моторами, тремя коробками передач разных типов, а также передним и полным приводом. И даже то, что базовым «двухпедальным» вариантом является вариатор, покупателей не останавливает.

Причем не просто «не останавливает»: большая часть продаж приходится как раз на базовый силовой агрегат в составе двухлитрового 146-сильного атмосферника 3ZR—FE и вариатора Toyota/Aisin семейства K, для которого можно выбрать как передний, так и полный привод с многодисковой муфтой между осями. Вариатор здесь вполне «человечный», имитирующий классический автомат, хотя он традиционно не любит агрессивной езды и перегревов. Но если в нем вовремя менять масло, а также не забывать о необходимости периодической замены ремня, с ним вполне можно жить не только первому владельцу. Ну а тем, кто готов заплатить больше, передний привод уже не нужен: и старший бензиновый 2AR—FE на 180 сил, и дизель серии 2AD на «гуманные» 150 сил предлагаются только в сочетании с полным приводом и шестиступенчатым автоматом семейства U.

Оснащение у RAV4, конечно, побогаче, чем у Creta, но и цена стартует с отметки 1 576 000 рублей. В базовом оснащении – полный набор подушек безопасности, датчики давления в шинах и датчик света, и только здесь можно увидеть кондиционер. Дальше – больше: здесь и двухзонный климат-контроль, и подогревы передних задних сидений, и электроприводы водительского кресла, а в топовом исполнении – панорамный обзор и полный набор систем безопасности Safety Sense. И за дизельную, и за «старшую» бензиновую версию просят как минимум 2 с небольшим миллиона рублей, а самая дорогая версия обойдется в 2,3 миллиона.

Renault Duster

Когда-то Duster был самым популярным, но теперь у него появились новые сильные соперники, а он, по крайней мере у нас, остался тем же. Рассказывать о машине, которой, по большому счету, пошел уже десятый год, кажется излишним, но мы вкратце напомним основные факты.

Построенный на платформе B0, Duster предлагает покупателям три мотора, включая дизельный, три коробки передач (две из которых механические) и два варианта трансмиссии – передне- и полноприводный. Базовый мотор – 1,6-литровый H4M, который выдает 114 л.с. мощности и 156 Нм крутящего момента. И уже с ним может сочетаться как передний привод, пятиступенчатая механика и скручиваемая балка сзади, так и полный привод, подразумевающий муфту GKN от Nissan Murano в приводе задних колес, шестиступенчатую МКП и независимую заднюю подвеску. Первая передача в «шестиступке» имитирует «понижайку», которой в паркетнике, разумеется, нет.

Тем, кому нужен автомат, придется раскошелиться на двухлитровый F4R – впрочем, многие так и делают: этот мотор является самым популярным у покупателей. В отличие от 1,6-литрового агрегата, где привод ГРМ цепной, фазорегулятор есть только на впуске, а в клапанном механизме нет гидрокомпенсаторов, в F4R имеется ремень, два фазовращателя и «гидрики», а заодно 143 л.с. и 195 Нм крутящего момента. Здесь уже никакого переднего привода, зато вместо механики можно получить автомат – тот, который можно лишь условно считать преимуществом модели. Это четырехступенчатый агрегат семейства DP (DP8 у полноприводных машин и DP2 у переднеприводных), который, с одной стороны, прост и ремонтопригоден, а с другой, крайне не любит перегревов, нерегулярной замены масла и быстрой езды, из-за чего его ресурс сильно зависит от владельца.

А вот с дизельным мотором K9K автоматическая коробка недоступна: крутящий момент великоват. При 1,5 литрах рабочего объема и мощности в 109 л.с. дизель выдает 240 Нм, переварить которые может только шестиступенчатая механика. Что не мешает топовой дизельной версии Luxe Privilege стоить всего на 10 тысяч дешевле аналогично оснащенной двухлитровой бензиновой с АКП – 1 102 000 рублей.

Базовый ценник на Duster ощутимо ниже: 699 тысяч. Но за эти деньги в машине не будет ни кондиционера, ни электростеклоподъемников, ни даже пассажирской подушки безопасности. Сколь-нибудь приемлемое оснащение стоит уже 900 тысяч, а прилично оснащенный Duster в любом случае выходит за миллион. При этом в нем не будет ни дисковых задних тормозов, ни подогрева заднего дивана, ни даже регулировки руля по вылету – возраст, знаете ли…

Lada 4X4

Здесь с самого начала стоит обойтись без традиционных споров о том, стоит ли причислять Lada 4x4 к «выродившемуся» классу кроссоверов. У нее ведь, мол, и понижайка есть, и блокировка межосевого дифференциала, и привод – только постоянный полный. Мы спорить не будем – дешевые рамные внедорожники мы рассматривали совсем недавно, а Ниву с несущим кузовом рассмотрим в «общем зачете» кроссоверов. Тем более, что ее популярность остается беспрецедентно высокой для столь древнего (чего уж греха таить) автомобиля: ежемесячно продается по 2,5-3 тысячи штук.

Если уж мы сомневались в целесообразности рассказа о технических особенностях Duster, то о Ниве – точнее, Lada 4x4, и вовсе говорить нечего. Ну кто не знает о том, как она появилась, и к чему пришла к нашему времени? Все основные решения абсолютно те же, что и 40 лет назад: четырехцилиндровый бензиновый мотор, которого, несмотря на выросший до 1,7 литра объем, Ладе по-прежнему не хватает, механическая коробка передач, двухступенчатая раздатка с понижайкой (передаточное отношение 2,14) и постоянный полный привод через межосевой дифференциал с возможностью блокировки. Нынешний двигатель 21214 соответствует нормам Евро-5, но его 83 л.с. и 129 Нм на реальном бездорожье маловато. Мы, кстати, ездили на Ниве с мотором от Приоры – вот там совсем другая история…

Зато с точки зрения комфорта Lada 4x4 стала дружелюбнее: карданные соединения в приводах осей сменились на ШРУСы, что несколько снизило шум и вибрацию, а в списке опций появились не только ГУР и электростеклоподъемники, но и подогрев передних сидений, электрозеркала и кондиционер. Внешние нововведения свелись к появлению версии Urban с «модными» пластиковыми бамперами. При этом ценник на внедорожник советского происхождения держится на приемлемом уровне: самая дешевая трехдверка без кондиционера стоит 504 тысяч рублей, за пятидверную версию просят от 543 тысяч, а самые оснащенные версии Urban стоят 567 и 606 тысяч за трех- и пятидверную версию соответственно.

Lada Xray

Те, кто выдохнул, успокоившись после обсуждения Lada 4x4 в списке кроссоверов, вновь набрали воздуха в легкие. Но тут вновь нет смысла спорить: производитель в лице Волжского автозавода позиционирует Xray как кроссовер. Как с этим сочетается появление Cross-версии кроссовера – вопрос вдвойне сложный, но ответа мы здесь избежим. И посмотрим на то, чем Lada Xray заслужила попадание в топ с показателем в примерно 3 тысячи проданных автомобилей в месяц.

Вопрос интересный, особенно на фоне того, что у Xray нет кое-каких важных деталей, характерных для конкурентов: особенно здесь стоит отметить отсутствие классического гидромеханического автомата. Однако вазовский автомобиль отвечает на это приемлемой ценой и неплохим набором характеристик – а еще он, наравне с Vesta, является «обкаточным полигоном» свежих идей. К примеру, в моторной гамме здесь – не только 1,6-литровый мотор 21129 на 106 л.с., но и сравнительно новый для ВАЗа 1,8-литровый 122-сильный 21179, о котором мы подробно рассказывали в отдельном материале.

При том же диаметре цилиндра чугунный блок доработали, а увеличение рабочего объема обеспечили за счет увеличения хода поршня. Кроме того, важным новшеством является фазорегулятор на впуске. А в паре с этим двигателем может работать не только роботизированная вазовская коробка передач, но и механическая JR5-523 от Renault: с ней удалось не только добиться тишины, но и получить запас по передаваемому крутящему моменту, который для французской КП составляет 210 Нм. Здесь больший диаметр диска сцепления, иной набор передаточных отношений, а главная пара имеет передаточное число 4,2 против 3,9 на вазовской коробке, которая трудится в паре с 1,6-литровым мотором. А в Xray Cross, который в статистике продажа, вероятно, объединят с «обычной» версией, есть еще и дисковые задние тормоза.

Xray схож с Duster в простоте списка оснащения: здесь тоже нет обогрева руля и задних сидений (второй появился лишь в версии Cross), нет регулировки руля по вылету и даже боковых подушек безопасности. В стартовом исполнении за 630 тысяч рублей есть пара фронтальных подушек, передние стеклоподъемники, усилитель руля да регулировка руля и водительского сиденья по высоте – даже кондиционер не включен в список. Зато за доплату можно получить и обогрев лобового стекла, и климат-контроль, и круиз-контроль, и камеру заднего вида. Автомобиль с 1,8-литровым мотором обойдется минимум в 680 тысяч рублей, а «двухпедальная» его версия – в 705.

…и многие другие

Пять автомобилей выше – это лишь начало списка самых популярных кроссоверов нашего рынка. Кто еще в него попал? Вот десяток моделей, из месяца в месяц входящих в топ-25 по объему продаж.

Volkswagen Tiguan Продажи: около 2,5 тысяч машин в месяц Цена: 1 400 000 – 2 470 000 рублей

Renault Kaptur Продажи: около 2,5 тысяч машин в месяц Цена: 944 000 – 1 335 000 рублей

Kia Sportage Продажи: около 2,5 тысяч машин в месяц Цена: 1 330 000 – 2 245 000 рублей

Nissan X-Trail Продажи: около 2,2 тысячи машин в месяц Цена: 1 791 000 – 2 097 000 рублей

Nissan Qashqai Продажи: около 2,2 тысячи машин в месяц Цена: 1 525 000 – 1 733 000 рублей

Skoda Kodiaq Продажи: около 2 тысяч машин в месяц Цена: 1 389 000 – 2 157 000 рублей

Chevrolet Niva Продажи: около 2,1 тысячи машин в месяц Цена: 628 000 – 775 000 рублей

Mitsubishi Outlander Продажи: около 1,9 тысячи машин в месяц Цена: 1 639 000 – 2 220 000 рублей