Когда-то мы уже предлагали узнать вам авто по его прозвищу или описанию его эмблемы, а сейчас зайдём с «официальной», но не менее сложной и интересной стороны. Перед вами десяток вопросов о машинах, которые объединяет одно – три буквы в названии. Ну а поможет вам идентифицировать правильный ответ факт или фото, связанное с этой маркой.

