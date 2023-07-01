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Когда-то мы уже предлагали узнать вам авто по его прозвищу или описанию его эмблемы, а сейчас зайдём с «официальной», но не менее сложной и интересной стороны. Перед вами десяток вопросов о машинах, которые объединяет одно – три буквы в названии. Ну а поможет вам идентифицировать правильный ответ факт или фото, связанное с этой маркой.
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