На Шанхайском автосалоне презентовали новый кроссовер Hyundai, который мог бы заменить ix35, если бы он у нас был. Впрочем, в какой-то мере он его все равно заменит: корейские модели давно завозят по параллельному импорту, и раз Kia Sportage у нас есть сразу в двух вариантах, мировом и китайском, то и Mufasa точно появится. А раз так, это одна из самых интересных для нас моделей на автосалоне в Шанхае – значит, с ней стоит познакомиться вживую.

Мы уже неоднократно рассказывали о том, что представляет собой паркетник Hyundai Mufasa. В целом, вся информация подтвердилась, в том числе и техническая. Кроссовер, делящий платформу с Tucson, получил обещанный двухлитровый атмосферный мотор и не получил полный привод. Последнее объясняется легко: адресована модель пока исключительно китайскому рынку, и здесь за полный привод доплачивать не любят. Однако есть и некоторые отличия между тем, что нам накануне премьеры показывали китайские сайты и фотошпионы, и тем, как выглядит серийная машина.



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Снаружи таких отличий нет. Внешность у серийной машины действительно необычная и, к сожалению, не слишком удачная для фотосъёмки: вживую она выглядит гармоничнее, чем не фотографиях. Во всяком случае, не так противоречиво (и это ещё мягко сказано), как Creta второго поколения. И это несмотря на то, что общие черты у них есть. Скорее всего, корейцы хотели привнести эти черты для схожести с более дорогим Tucson: тут очень похожая выштамповка на дверях, так что рельефа экстерьеру хватает. Особенно выразительно это выглядит в сочетании с вертикальной передней оптикой и рублеными формами переднего бампера. Но вот задние фонари объединили овалом, проходящим через пятую дверь. Тут никаких острых граней нет, и в сочетании с передней частью получается немного странно. Отчасти ситуацию спасает практически прямоугольная форма пятой двери, но чтобы понять эту задумку, надо приглядываться к зазорам этой двери на живой машине. Наверное, этой неоднозначностью сочетания прямых линий и овалов Mufasa и напоминает вторую Крету. Впрочем, у последней внешность была куда более спорной.

Зато интерьер Mufasa получился неожиданно приятным. Несмотря на то, что материалы салона по-прежнему не отличаются приятной фактурой и не способны добавить хотя бы небольшого ощущения материального благополучия владельцу этого кроссовера, выглядит он не так скучно, как у многих конкурентов. Вот, например, крышка перчаточного ящика: вы вспомните хотя бы пару легковых моделей, у которой она открывается вверх? Лично я навскидку не вспомнил.

Зрительно передняя панель кажется очень широкой благодаря обилию строгих горизонтальных линий. Одна из них образуется переходом крышки бардачка в пластик над панелью управления климатом, вторая – блоком совмещённых приборной панели и медиаустройства. И это точно удачный ход: при сравнительно небольших размерах (4475 х 1850 х 1665 мм, колёсная база – 2680 мм) кроссовер выглядит вполне серьёзно. Впрочем, по размерам он действительно ближе к Tucson, чем к Creta.

На фотографиях китайских изданий вместо селектора АКП были видны кнопки. Это было необычно, но, увы – в серийной машине стоит обычный селектор. И очень хорошо, что его тоннель не стали покрывать рояльным лаком, который хорошо выглядит, только если его не трогать пальцами и постоянно протирать от пыли. Не знаю, сколько продержится в хорошем состоянии светлый пластик, но на образце он радовал намного больше, чем надоевший и непрактичный рояльный лак.

Кстати, о цветах. Тут их в интерьере мало: белый, тёмно-серый и – неожиданно – красный. Красным выделены дефлекторы системы отопления и вентиляции и кнопка «Drive Traction». На всякий случай напомню, что наличие этой кнопки не предполагает наличие полного привода: она есть, например, у моноприводного Kia Seltos и нужна лишь для контроля тяги при плохих дорожных условиях. По большому счёту, прогрессивная антипробуксовочная система, не более. Но вернёмся к цветам. Сочетания подобраны удачно, и даже небольшие красные акценты не портят строгости салона. Но опять же встаёт вопрос практичности: зачем-то на задних дверях сделаны белые вставки на уровне подлокотников. Долго ли они там будут оставаться белыми?

Но в целом, повторю, объективно можно придраться только к дешёвому пластику некоторых элементов салоне. В остальном всё довольно гармонично и местами даже самобытно.

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Привезём?

Говорят, что старый друг – лучше двух новых. Применительно к Mufasa – слова просто золотые. Все прекрасно знают, что такое мотор G4NJ: это появившийся в 2019 году двухлитровый мотор поколения NU с распределённым впрыском. Крутящий момент у него нормальный – 193 Нм. Но вот мощность составляет 161 л.с. Скорее всего, если бы у корейцев в планах была продажа этих машин в России, мощность у нас стала бы «доналоговой» – 149 л.с. Но, увы и ах, нам их официально везти не собираются, так что если вдруг кто-то привезёт её по параллельному импорту, немного расстроится: передний привод, не слишком богатая отделка – и приличный налог. Мы обычно любим всё наоборот.



Сколько эта машина будет стоить в Китае (пока она будет продаваться только там) – пока большой китайский секрет. А когда я спросил об этом сопровождающего китайца, он заметил, что нам их всё равно ждать бесполезно: это машины для Китая. Может, для кого-то ещё в будущем, но не для России. Неужели, говорит, я думаю, что мы их увидим в России? Я невозмутимо ответил «Anyway» и ушёл за угол стенда — ни к чему ему видеть наши реальные эмоции.