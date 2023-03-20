Новый кроссовер Hyundai Mufasa: на свежих фото показался салон

О том, что корейская компания Hyundai готовит новый кроссовер, стало известно недавно: в середине февраля фотографии и большая часть характеристик оказались в базе китайского Минпрома. Позже, в начале текущего месяца, фотошпионы смогли поймать прототип SUV без камуфляжа на дорогах (правда, в кадр оказалась только его корма). Теперь в их объективы попался салон будущей новинки Hyundai.
Модель, вероятно, выйдет на рынок под названием Mufasa: на багажной двери кроссовера, который был запечатлён на сертификационных изображениях, можно было разглядеть соответствующую надпись. Хотя китайское совместное предприятие Beijing Hyundai ещё может передумать (на прототипе, который обкатывали в Южной Корее, никаких надписей не было вообще). Напомним, имя Муфаса принадлежало отцу Симбы, персонажу диснеевского мультфильма «Король лев».
Судя по фотографиям салона, опубликованным китайским изданием Autohome, на передней панели Hyundai Mufasa расположен большой горизонтально вытянутый дисплей, который объединяет в себе и виртуальный щиток приборов, и тачскрин информационно-развлекательной системы. Ниже располагаются центральные дефлекторы вентиляции, а под ними находится сенсорный экран для управления климат-контролем.
Ещё кроссовер получил мультируль с «приплюснутым» дном, селектор передач с клавишами вместо традиционного рычага на центральном тоннеле, а также тёмную отделку салона с контрастной красной прострочкой (акцент в оформлении кресел).
В ряде китайских СМИ предполагают, что Mufasa придёт на смену кроссоверу Hyundai ix35. Его до сих пор выпускают и продают в Поднебесной: так, модель второй генерации появилась в 2017-м, а под конец 2020 года пережила масштабное обновление. Как Kolesa.ru сообщал ранее, длина нового SUV составляет 4475 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1665/1681/1685 мм (показатель разнится в зависимости от версии), а расстояние между осями равно 2680 мм. Для сравнения, актуальный китайский ix35 длиннее (4500 мм) и выше (1710 мм), ширина аналогичная, а колёсная база у этого паркетника меньше (2640 мм).
В список особенностей экстерьера нового кроссовера вошли покатая крыша, чёрные стойки, рельефные выштамповки на боковинах, крупная чёрная решётка радиатора с рисунком из объёмных штрихов, массивные бамперы, вертикальные блоки фар, а также задние фонари в виде подков, соединённые между собой в один большой вытянутый овал через всю ширину багажной двери.
Пока что для Hyundai Mufasa заявлен один мотор, речь идёт о бензиновом 2,0-литровом «атмосфернике», отдача которого составляет 160 л.с. Модели прочат ещё и версию-MHEV с 48-вольтовым «электродовеском» (однако пока неясно, будет ли это ещё одна модификация в дополнение к варианту с традиционным ДВС, или же электрифицированный вариант окажется единственным).
В продаже на китайском рынке Mufasa появится до конца текущего года. Пока что не известно, останется ли паркетник эксклюзивом для КНР или модели корейской марки позволят расширить географию.
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