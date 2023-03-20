Новый кроссовер Hyundai Mufasa: на свежих фото показался салон

Ожидается, что модель корейской марки дебютирует уже в текущем году. Под капотом у этого SUV будет бензиновый 2,0-литровый «атмосферник».

О том, что корейская компания Hyundai готовит новый кроссовер, стало известно недавно: в середине февраля фотографии и большая часть характеристик оказались в базе китайского Минпрома. Позже, в начале текущего месяца, фотошпионы смогли поймать прототип SUV без камуфляжа на дорогах (правда, в кадр оказалась только его корма). Теперь в их объективы попался салон будущей новинки Hyundai.

На фото: Hyundai Mufasa

Модель, вероятно, выйдет на рынок под названием Mufasa: на багажной двери кроссовера, который был запечатлён на сертификационных изображениях, можно было разглядеть соответствующую надпись. Хотя китайское совместное предприятие Beijing Hyundai ещё может передумать (на прототипе, который обкатывали в Южной Корее, никаких надписей не было вообще). Напомним, имя Муфаса принадлежало отцу Симбы, персонажу диснеевского мультфильма «Король лев».



На фото: салон Hyundai Mufasa

Судя по фотографиям салона, опубликованным китайским изданием Autohome, на передней панели Hyundai Mufasa расположен большой горизонтально вытянутый дисплей, который объединяет в себе и виртуальный щиток приборов, и тачскрин информационно-развлекательной системы. Ниже располагаются центральные дефлекторы вентиляции, а под ними находится сенсорный экран для управления климат-контролем.



Ещё кроссовер получил мультируль с «приплюснутым» дном, селектор передач с клавишами вместо традиционного рычага на центральном тоннеле, а также тёмную отделку салона с контрастной красной прострочкой (акцент в оформлении кресел).



В ряде китайских СМИ предполагают, что Mufasa придёт на смену кроссоверу Hyundai ix35. Его до сих пор выпускают и продают в Поднебесной: так, модель второй генерации появилась в 2017-м, а под конец 2020 года пережила ﻿ масштабное обновление. Как Kolesa.ru сообщал ранее, длина нового SUV составляет 4475 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1665/1681/1685 мм (показатель разнится в зависимости от версии), а расстояние между осями равно 2680 мм. Для сравнения, актуальный китайский ix35 длиннее (4500 мм) и выше (1710 мм), ширина аналогичная, а колёсная база у этого паркетника меньше (2640 мм).

В список особенностей экстерьера нового кроссовера вошли покатая крыша, чёрные стойки, рельефные выштамповки на боковинах, крупная чёрная решётка радиатора с рисунком из объёмных штрихов, массивные бамперы, вертикальные блоки фар, а также задние фонари в виде подков, соединённые между собой в один большой вытянутый овал через всю ширину багажной двери.



Пока что для Hyundai Mufasa заявлен один мотор, речь идёт о бензиновом 2,0-литровом «атмосфернике», отдача которого составляет 160 л.с. Модели прочат ещё и версию-MHEV с 48-вольтовым «электродовеском» (однако пока неясно, будет ли это ещё одна модификация в дополнение к варианту с традиционным ДВС, или же электрифицированный вариант окажется единственным).



В продаже на китайском рынке Mufasa появится до конца текущего года. Пока что не известно, останется ли паркетник эксклюзивом для КНР или модели корейской марки позволят расширить географию.