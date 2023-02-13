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  • У кроссовера Hyundai ix35 скоро появится преемник: фото без камуфляжа

У кроссовера Hyundai ix35 скоро появится преемник: фото без камуфляжа

13.02.2023 1494 0 4

Свежий компактный паркетник отличился агрессивным обликом. Для модели пока заявлен только один мотор, при этом ей также прочат «мягкогибридную» версию.

Фотографии и основные характеристики нового кроссовера Hyundai слил китайский Минпром. Некоторые местные профильные медиа считают, что этот SUV придет на смену модели Hyundai ix35. Напомним, глобальный рынок «тридцать пятый» давно покинул, его вытеснил паркетник Tucson. А вот в Китае производство ix35 продолжается: в 2017-м кросс перешел во второе поколение, масштабный рестайлинг он пережил под конец 2020-го. «Пятидверка» остается одной из самых популярных моделей марки на «поднебесном» рынке, хотя по итогам прошлого года спрос рухнул на 20% до 66 500 единиц. Но вернемся к новому кроссу.

Судя по надписи на корме, модель появится в продаже под именем Mufasa. К слову, так звали льва из диснеевского мультфильма, отца Симбы. Однако не исключено, что название еще поменяют – это обычная практика для Китая. У новинки Hyundai довольно агрессивная внешность: паркетнику достались вертикальные блоки фар, массивные радиаторная решетка и бамперы. На боках – рельефная выштамповка в стиле Туссана. Наконец, кроссовер получил необычные задние фонари, их сделали в виде рамки.

Длина нового SUV равна 4475 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1665/1681/1685 мм (зависит от версии), колесная база – 2680 мм. Нынешний Hyundai ix35 длиннее (4500 мм) и выше (1710 или 1715 мм), но ширина у него такая же, а расстояние между осями меньше на 40 мм.

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Двигатель в документах сертификационного органа пока один: бензиновый атмосферник 2,0 мощностью 160 л.с. При этом китайские СМИ прочат Hyundai Mufasa еще и «мягкогибридную» версию с 48-вольтовым довеском. Правда, пока непонятно, будет ли это дополнение к «традиционному» SUV или же электрифицированный вариант станет единственным. Локальный паркетник Hyundai ix35 оснащается тем же атмосферным двухлитровым мотором (без довеска), вдобавок кросс бывает с «турбочетверкой» 1,4 T-GDI мощностью 140 л.с. Двигатель 2,0 комплектуется классическим шестиступенчатым автоматом, турбомотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой. Привод у ix35 только передний.

Актуальный Hyundai ix35 для Китая
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Актуальный Hyundai ix35 для Китая
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Актуальный Hyundai ix35 для Китая
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Премьеру Hyundai Mufasa должен справить уже в этом году. Скорее всего, как и ix35, кроссовер будет китайским эксклюзивом.

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