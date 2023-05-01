Учебная езда: где она разрешена, где запрещена и в чем подвох с экзаменом

Мы уже рассказывали о том, какие ограничения существуют для начинающих водителей со стажем менее двух лет, а сегодня поговорим о тех, у кого настоящего водительского стажа еще нет совсем – учениках. Где можно встретить ученика за рулем, а где им ездить запрещено? Кто будет виновен в ДТП с учебной машиной? И в чем подвох с практическим экзаменом для получения водительских прав?

Что считается учебной ездой?

Вопрос может показаться банальным, но, на самом деле, здесь есть кое-что важное. Самого понятия «учебная езда» в ПДД нет, однако есть требования к ее участникам и автомобилю. Пункт 21.2 ПДД указывает, что учебная езда на дорогах допускается только с обучающим вождению. При этом ученик уже должен иметь первоначальные навыки управления автомобилем – это устанавливает предыдущий пункт 21.1. А пункт 21.4 ПДД добавляет, что при обучении управлению транспортным средством категорий «В», «С» или подкатегории «С1» к учебной езде на дорогах допускаются обучающиеся вождению, достигшие возраста 16 лет.

К обучающему требования довольно просты: пункт 21.3 ПДД гласит, что «при обучении управлению транспортным средством на дорогах обучающий вождению должен находиться на сиденье, с которого осуществляется доступ к дублирующим органам управления этим транспортным средством, иметь при себе документ на право обучения управлению транспортным средством данной категории или подкатегории, а также водительское удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории». Здесь стоит обратить внимание на обязанность инструктора при учебной езде находиться на правом переднем сиденье, с которого есть доступ к дублирующим педалям.

Ну а требования к автомобилю установлены пунктом 21.5 ПДД и пунктом 5 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации. Согласно им, механическое транспортное средство, на котором проводится обучение, должно быть оборудовано дополнительными педалями привода сцепления (кроме транспортных средств с автоматической трансмиссией) и тормозами, зеркалом заднего вида для обучающего и опознавательным знаком «Учебное транспортное средство».

Где запрещена учебная езда?

Несмотря на полное отсутствие опыта, ученику разрешено передвигаться практически везде. Правила устанавливают только два возможных ограничения.

Во-первых, пункт 17.2 указывает, что учебная езда запрещена в жилой зоне. При этом стоит помнить, что к жилым зонам относятся и дворовые территории, которые не обозначены знаком 5.21, но это не отменяет запрета на учебную езду на них.

Ну а во-вторых, пункт 21.6 добавляет, что «запрещается учебная езда на дорогах, перечень которых объявляется в установленном порядке». Перечень таких улиц по ПДД составляют «соответствующие должностные лица», так что для каждого города список свой. Однако знание перечня этих улиц – это скорее обязанность инструктора, чем ученика.

При этом запрещающего знака, ограничивающего учебную езду, в ПДД нет – то есть, единственным «запрещающим» знаком для ученика является вышеуказанный знак 5.21 «Жилая зона».

Можно ли ученику ездить по автомагистралям?

Многие водители до сих пор считают, что не могут встретить на автомагистрали ученика. Однако это не так: с 1 января 2020 года в силу вступило постановление Правительства РФ № 1734 от 20.12.2019, которое отменило действие седьмого абзаца пункта 16.1, запрещавшего учебную езду на автомагистрали. То есть, с 1 января 2020 года учебная езда на автомагистрали разрешена. Само собой, если конкретная автомагистраль не внесена в «перечень дорог, установленных в установленном порядке».

Кто платит штрафы за нарушения на учебном автомобиле?

Несмотря на то, что за рулем машины сидит ученик, человеком с водительскими правами в учебном автомобиле остается инструктор об этом говорит пункт 1.2 ПДД: «к водителю приравнивается обучающий вождению». Поэтому штрафы за нарушения ПДД будут адресованы именно инструктору.

Кроме того, для инструктора есть отдельное наказание по статье 12.22 КоАП «Нарушение правил учебной езды». Например, если инструктор будет ехать на заднем сиденье или не будет иметь при себе водительских прав либо документа на право обучения.

Кто будет виноват при ДТП с учебным автомобилем?

Исходя из той же формулировки пункта 1.2 о том, что обучающий вождению приравнивается к водителю, в случае ДТП ответственность тоже будет нести инструктор. Само собой, речь идет о тех ДТП, в которых нарушает учебный автомобиль – если виновником будет другой участник аварии, инструктор также просто выступает как потерпевший водитель.

В чем подвох с вождением на выпускном экзамене?

Со сдачей практического экзамена в автошколе связана любопытная неоднозначность: является ли экзамен учебной ездой? Ведь экзамен сдается на таком же учебном автомобиле: согласно пункту 3 Приложения № 3 к Правилам проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, «автомобили, используемые при проведении практических экзаменов, должны быть оборудованы дополнительными педалями сцепления (кроме транспортных средств с автоматической трансмиссией) и тормоза, зеркалом заднего вида для экзаменатора, опознавательным знаком «Учебное транспортное средство» <…> а также средствами аудио- и видеорегистрации процесса проведения практических экзаменов». А справа от ученика на экзамене так же сидит человек с водительскими правами – вот только это не инструктор, а экзаменатор. Пункт 15 части II Правил проведения экзаменов на право управления транспортными средствами указывает, что «при проведении практического экзамена, указанного в пункте 14 настоящих Правил, экзаменатор находится на сиденье, с которого осуществляется доступ к дублирующим органам управления транспортным средством».

Так в чем же подвох в вопросе о том, является ли экзамен учебной ездой? Главным образом в том, может ли ученик, сдающий экзамен, въезжать в жилые зоны. Ведь по правилам, как мы помним, ученику это делать запрещено. Но что если инспектор указывает, что нужно повернуть во двор? С формальной точки зрения это сделать можно: ведь экзаменатор не является обучающим вождению. А по правилам, как мы помним, при учебной езде обучающий вождению должен находиться на сиденье, с которого осуществляется доступ к дублирующим органам управления этим транспортным средством. А раз так, то экзамен не считается учебной ездой. Таким образом, движение по жилой зоне при сдаче экзамена не будет считаться нарушением.