До 2017 года никаких ограничений для начинающих водителей не было вовсе. Однако постановление правительства РФ № 333 от 24.03.2017 внесло изменения в ПДД, запретив новичкам некоторые «рискованные» действия.
Начинающему водителю запрещено буксировать другие транспортные средства.
Это указано в пункте 20.2.1 ПДД, который гласит, что «при буксировке управление буксирующими транспортными средствами должно осуществляться водителями, имеющими право на управление транспортными средствами в течение 2 и более лет». Это ограничение направлено на повышение безопасности на дороге: неопытный водитель может ошибиться при выборе безопасной дистанции, маневрировании, а также при начале движения. При этом водителю-новичку не запрещено управлять буксируемым транспортным средством. Кроме того, начинающему водителю можно ездить с прицепом в соответствии с правилами.
Начинающему водителю запрещено перевозить пассажиров на мотоцикле и мопеде.
Это регламентирует пункт 22.2.1: согласно ему, «перевозка людей на мотоцикле должна осуществляться водителем, имеющим водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории "А" или подкатегории "А1" в течение 2 и более лет, перевозка людей на мопеде должна осуществляться водителем, имеющим водительское удостоверение на право управления транспортными средствами любой категории или подкатегории в течение 2 и более лет». Стоит понимать, что к мотоциклам относятся и трехколесные мотоциклы с коляской – перевозить пассажиров в коляске новичкам тоже запрещено. А еще надо помнить, что электросамокаты с мотором мощностью более 250 Вт по закону относятся к мопедам, и для них, во-первых, нужны права категории М или любой другой, а во-вторых, на них тоже запрещено перевозить пассажиров при стаже менее 2 лет.
Начинающему водителю запрещено работать в такси.
Пункт 2 части 16 статьи 9 федерального закона № 69 от 21.04.2011 года устанавливает, что «водитель легкового такси должен иметь общий водительский стаж не менее трех лет».
На этом список официальных запретов для водителей-новичков заканчивается. А список популярных вопросов только начинается – давайте их рассмотрим.
Можно ли начинающему водителю перевозить пассажиров?
Помимо запретов, перечисленных выше, никаких ограничений по перевозке пассажиров в легковых автомобилях категории B у начинающих водителей нет. То есть, в машину можно сажать столько людей, сколько предусмотрено в документах на автомобиль.
Можно ли начинающему водителю перевозить детей?
Ограничений по перевозке детей у водителей-новичков тоже нет. При условии, что водитель соблюдает правила перевозки детей, его стаж по закону не играет роли.
Можно ли начинающему водителю ездить по автомагистрали?
Автомагистрали относятся к дорогам, где разрешена повышенная скорость движения, и некоторые водители-новички считают, что им туда выезжать нельзя. Однако мы подробно рассказывали о том, что запрещено на автомагистрали, и запрета для начинающих водителей в этом списке нет. Более того, с 2020 года на них официально разрешили даже учебную езду.
Можно ли начинающему водителю ездить в темное время суток?
Самый неожиданный стереотип отдельных начинающих водителей касается езды по ночам: им кажется, что это небезопасно, а потому запрещено. На самом деле, таких ограничений, конечно же, нет – если световые приборы исправны и не имеют запрещенных изменений в конструкции, то водитель с маленьким стажем имеет полное право выезжать на дорогу в темное время суток.
Постановление от 2017 года также сделало знак «Начинающий водитель» обязательным. Пункт 7.15.1 Перечня неисправностей запрещает эксплуатацию, если на машине «отсутствуют опознавательные знаки, которые должны быть установлены в соответствии с пунктом 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации». Ну а пункте 8 перечислен в том числе и знак «Начинающий водитель» – то есть, его применение для водителей-новичков обязательно, а за отсутствие можно получить штраф.
Если начинающий водитель в нарушение правил посадит на мотоцикл или мопед пассажира, то будет наказан по части 1 статьи 12.23. Согласно ей, «нарушение правил перевозки людей <…> влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей».
Буксировка водителем-новичком другого автомобиля карается по части 1 статьи 12.21. Она указывает, что «нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей».
Как мы уже знаем, отсутствие на машине начинающего водителя соответствующего знака с 2017 года попало в список условий, запрещающих эксплуатацию автомобиля. Ну а если новичок все же выедет на дорогу без знака, он может быть наказан по части 1 статьи 12.5 КоАП. Согласно ей, управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых <…> эксплуатация транспортного средства запрещена <…>, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.
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