Начинающим водителям в крупных городах порой приходится непросто: плотный трафик, масса дорожных знаков, сложности с парковкой, а иногда еще и не самое лояльное отношение более опытных водителей к новичкам. А ведь для начинающих водителей в ПДД есть еще и некоторые ограничения, за нарушение которых можно даже получить штраф. Дополнительно усугубляют ситуацию регулярные новые инициативы: то новичкам хотят ограничить максимальную скорость движения, то запретить ездить на мощных автомобилях… Давайте разберемся, какие ограничения действуют официально и какое наказание предусмотрено за их нарушение.

До 2017 года никаких ограничений для начинающих водителей не было вовсе. Однако постановление правительства РФ № 333 от 24.03.2017 внесло изменения в ПДД, запретив новичкам некоторые «рискованные» действия.



Что нельзя делать водителю-новичку?

Начинающему водителю запрещено буксировать другие транспортные средства.

Это указано в пункте 20.2.1 ПДД, который гласит, что «при буксировке управление буксирующими транспортными средствами должно осуществляться водителями, имеющими право на управление транспортными средствами в течение 2 и более лет». Это ограничение направлено на повышение безопасности на дороге: неопытный водитель может ошибиться при выборе безопасной дистанции, маневрировании, а также при начале движения. При этом водителю-новичку не запрещено управлять буксируемым транспортным средством. Кроме того, начинающему водителю можно ездить с прицепом в соответствии с правилами.



Начинающему водителю запрещено перевозить пассажиров на мотоцикле и мопеде.

Это регламентирует пункт 22.2.1: согласно ему, «перевозка людей на мотоцикле должна осуществляться водителем, имеющим водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории "А" или подкатегории "А1" в течение 2 и более лет, перевозка людей на мопеде должна осуществляться водителем, имеющим водительское удостоверение на право управления транспортными средствами любой категории или подкатегории в течение 2 и более лет». Стоит понимать, что к мотоциклам относятся и трехколесные мотоциклы с коляской – перевозить пассажиров в коляске новичкам тоже запрещено. А еще надо помнить, что электросамокаты с мотором мощностью более 250 Вт по закону относятся к мопедам, и для них, во-первых, нужны права категории М или любой другой, а во-вторых, на них тоже запрещено перевозить пассажиров при стаже менее 2 лет.

Начинающему водителю запрещено работать в такси.

Пункт 2 части 16 статьи 9 федерального закона № 69 от 21.04.2011 года устанавливает, что «водитель легкового такси должен иметь общий водительский стаж не менее трех лет».

На этом список официальных запретов для водителей-новичков заканчивается. А список популярных вопросов только начинается – давайте их рассмотрим.

Что можно делать начинающему водителю?

Можно ли начинающему водителю перевозить пассажиров?



Помимо запретов, перечисленных выше, никаких ограничений по перевозке пассажиров в легковых автомобилях категории B у начинающих водителей нет. То есть, в машину можно сажать столько людей, сколько предусмотрено в документах на автомобиль.

Можно ли начинающему водителю перевозить детей?

Ограничений по перевозке детей у водителей-новичков тоже нет. При условии, что водитель соблюдает правила перевозки детей, его стаж по закону не играет роли.

Можно ли начинающему водителю ездить по автомагистрали?

Автомагистрали относятся к дорогам, где разрешена повышенная скорость движения, и некоторые водители-новички считают, что им туда выезжать нельзя. Однако мы подробно рассказывали о том, что запрещено на автомагистрали, и запрета для начинающих водителей в этом списке нет. Более того, с 2020 года на них официально разрешили даже учебную езду.

Можно ли начинающему водителю ездить в темное время суток?

Самый неожиданный стереотип отдельных начинающих водителей касается езды по ночам: им кажется, что это небезопасно, а потому запрещено. На самом деле, таких ограничений, конечно же, нет – если световые приборы исправны и не имеют запрещенных изменений в конструкции, то водитель с маленьким стажем имеет полное право выезжать на дорогу в темное время суток.

Обязательно ли нужен знак «Начинающий водитель»?

Постановление от 2017 года также сделало знак «Начинающий водитель» обязательным. Пункт 7.15.1 Перечня неисправностей запрещает эксплуатацию, если на машине «отсутствуют опознавательные знаки, которые должны быть установлены в соответствии с пунктом 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации». Ну а пункте 8 перечислен в том числе и знак «Начинающий водитель» – то есть, его применение для водителей-новичков обязательно, а за отсутствие можно получить штраф.

Какой штраф можно получить за перевозку пассажиров на мотоцикле?

Если начинающий водитель в нарушение правил посадит на мотоцикл или мопед пассажира, то будет наказан по части 1 статьи 12.23. Согласно ей, «нарушение правил перевозки людей <…> влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей».



Какой штраф можно получить за буксировку?

Буксировка водителем-новичком другого автомобиля карается по части 1 статьи 12.21. Она указывает, что «нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей».



Какой штраф предусмотрен за езду без знака «Начинающий водитель»?

Как мы уже знаем, отсутствие на машине начинающего водителя соответствующего знака с 2017 года попало в список условий, запрещающих эксплуатацию автомобиля. Ну а если новичок все же выедет на дорогу без знака, он может быть наказан по части 1 статьи 12.5 КоАП. Согласно ей, управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых <…> эксплуатация транспортного средства запрещена <…>, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.