Несколько лет назад мы писали короткий, но точный гид по причинам течей антифриза. Если хочется получить какие-то начальные сведения об этом не очень приятном явлении, можете посмотреть этот материал . Сегодня мы посмотрим на вопрос с другой точки зрения: как понять, куда именно он уходит, и как проще найти причину постоянно снижающегося его уровня. Так сложились звёзды, что за уровнем антифриза у нас начинают следить только тогда, когда он ливанёт под машину водопадом или начнёт уходить в небеса паром из-под капота. Ну или если мотор перегреется или печка перестанет работать. А вот так, ради интереса перед поездкой открыть капот и посмотреть на бачок – это увольте. Слишком сложно. И, между прочим, зря. Если вовремя заметить, что антифриза становится меньше, можно избежать многих проблем. Особенно если знать, куда эта жидкость уходит из бачка.

Наверное, я всё же немного погорячился, когда упрекал некоторых автовладельцев в лени. Есть такие бачки, в которых ровным счётом ни черта не видно. Например, на Солярисах. Но сути дела это не меняет: следить за уровнем антифриза всё-таки надо.

Уходит или нет?

Для начала решим важный вопрос: что считать опасным снижением уровня антифриза? Уточню формулировку: имеет ли право уровень антифриза сам по себе немного снижаться? Или любой расход этой жидкости должен приравниваться к катастрофе в системе охлаждения?

Вопрос совсем не праздный. В Интернете некоторые авторы и комментаторы в жарких спорах забрасывают друг друга лопнувшими бачками системы охлаждения и брызжут кипящим антифризом в попытках доказать свою правоту. Некоторые из них убеждены, что раз система герметичная, то любой расход антифриза свидетельствует о поломке. Другие уверены, что антифриз – это раствор этиленгликоля (иногда – пропиленгликоля) и воды, и посему его испарение – процесс нормальный. На ехидные вопросы разряда «Ну и куда там испаряется вода из герметичной системы?» обычно отмалчиваются или кидают в оппонента очередной бачок. В общем-то, правы и те, и другие.

Система охлаждения действительно герметичная. Но не совсем. Её делают не для космического корабля, и тот факт, что теоретически она должна легко выдерживать давление в две (и даже чуть больше) атмосферы, ещё не делает её настолько герметичной, чтобы вода из антифриза не испарялась совсем. И если за пару лет приходится доливать граммов 200-300 – это нормально. А вот если каждое ТО уровень уходит на те же 200 г – это уже повод искать, где этот антифриз нашёл себе дорогу на свободу. Ладно ещё, если он течёт наружу…

Капли, лужи и моря

Как это ни печально, но подтекать антифриз может везде. Найти, где именно он это делает, часто бывает сложно. Не всегда это хорошо видно, поэтому есть несколько способов облегчить поиск места утечки.

Начнём с того, что у антифриза есть особенность: чаще он течёт на холодном моторе. Причина проста: при нагреве материалы расширяются и небольшие неплотности перестают пропускать жидкость. Особенно часто это заметно, если антифриз убегает через помпу. На горячем моторе можно облазить всё, но ничего не увидеть. А под холодной машине на асфальте появятся капли антифриза. Впрочем, на холодном моторе антифриз уходит не только через помпу. Могут быть виноваты и другие детали, в том числе – хомуты на патрубках. Так что не всё так однозначно.

Если антифриз уходит, можно попробовать купить специальную флюоресцентную добавку. Эта такая штука, которая здорово светится в ультрафиолетовом свете. Её добавляют в антифриз, потом УФ-фонариком проверяют все детали системы охлаждения. Место утечки будет видно сразу. Только не забывайте читать инструкцию: часто после такой проверки антифриз надо сливать, систему промывать и заливать свежую жидкость. Впрочем, сейчас есть антифризы, которые светятся в ультрафиолетовом свете сами по себе, безо всяких добавок.

Второй способ найти место утечки – это использовать повышенное давление, которое создается компрессором. Таким методом обычно ищут в нормальных автосервисах. Правда, в ненормальных это делают один раз и сразу после заезда машины в бокс, а это не совсем правильно. После того, как мотор остынет, антифриз может потечь там, где на горячем моторе всё было сухо, поэтому проверять нужно и на холодном моторе тоже. А этого некоторые делать не хотят.

Отдельная история – это утечка антифриза из-за неисправной пробки расширительного бачка. О том, как её проверить, мы рассказывали довольно подробно, поэтому повторяться не будем. Но вспомнить её необходимо по одной простой причине: если течёт подозрительно много и изо всех щелей, то причина может быть именно в этой пробке. Точнее, в её клапане, который перестал стравливать избыточное давление. Так что если «свистит» сильно и по всем швам, проверьте пробку, лишний раз сделать это не помешает. Иначе может лопнуть бачок (привет, «десятка», Шнива и иже с ними) или даже радиатор. Ну или что-то другое, что окажется недостаточно готовым к издевательству слишком высокого давления. Да и вытекать антифриза по этой причине будет очень много. Тут под машиной будет не лужа, а целое море. Особенно – сразу после остановки мотора.

Допустим, уровень снижается, а под машиной всё сухо. Куда уходит антифриз?

Лучше бы печка!

Есть два варианта развития событий. При первом антифриз течёт в салон, при втором – в мотор. Начнём с первого.

Не заметить, что антифриз потёк в салон, невозможно. Путь у него один: через радиатор печки и его патрубки, так что всё, что связано с отоплением и вентиляцией салона, будет криком кричать об утечке антифриза. Первые признаки – это белый пар, который «выстреливает» из дефлекторов в момент включения печки, и запотевшие окна. Ну и очень своеобразный сладкий запах антифриза в салоне. Менее заметный, но самый очевидный признак – это мокрый от антифриза пол. Так как печка стоит внутри, деваться антифризу некуда, только течь на пол. Кстати, с коврика, если его не снять и не просушить, убрать антифриз сложно. Но основную его долю можно убрать туалетной бумагой, если поставить несколько рулонов торцом на ковёр. Если что, подойдёт самая дешёвая. Одним словом, не заметить течь через радиатор печки очень сложно. А вот дальше – как повезёт. На некоторых машинах радиатор печки можно заменить, если просто лечь вверх ногами головой под панель, на других придётся снимать всю панель. Но всё-таки это лучше, чем второй вариант скрытой течи.

В этом случае антифриз уходит в масло. Если его уровень в бачке регулярно понижается, а наружу он не течёт (даже в салон), придётся немного понервничать. На совсем старых автомобилях типичное слабое место – прокладка ГБЦ. Если она прогорела, антифриз пойдёт в цилиндры и будет там гореть, о чём скажет белый дым из выхлопной трубы и пузыри в расширительном бачке, если нажать на педаль газа. Это вещь очевидная и всем знакомая. Но сейчас в очень многих автомобилях стоит теплообменник (или несколько, они бывают разными), в котором в непосредственной близости текут масло и антифриз. И вот они-то и бывают причиной ухода антифриза. Если теплообменник выходит из строя, в нём масло и антифриз смешиваются. В этом случае в антифриз попадает масло, а в масло – антифриз. Если такое происходит, ничего хорошего не случается.

Как понять, что есть проблема с теплообменником? В первую очередь надо оценить состояние масла и антифриза внешне. Антифриз ни в коем случае не должен иметь в себе каких-то отложений. Грязный антифриз нужно обязательно менять, но важно другое: если есть подозрение, что в нём появилось масло, нужно принимать срочные меры.

Насчёт поиска масла в антифризе есть смешная история из Интернета. Не совсем опытный автовладелец предположил, что столкнулся с этой бедой на новом Супербе. Он поехал к дилеру, но проблему обнаружить не удалось. За диагностику однако денег взяли: случай не гарантийный, желание клиента. Обеспокоенный человек поехал к друзьям, где ему ещё раз проверили машину и также ничего не нашли. В итоге выяснилось, что автовладелец просто не знал, что антифриз сам по себе маслянистый, но палец в бачок засунул и сделал вывод. Зачем он это сделал, никто не знает. Может, просто знакомился с автомобилем. В реальной жизни эмульсию в бачке видно сразу, палец туда совать не надо. Особенно на горячем моторе.

Попадание антифриза в масло определяется тоже легко – по эмульсии. Но тоже надо иметь в виду, что иногда лёгкий светлый налёт на крышке маслозаливной горловины – это не эмульсия, а всего лишь конденсат. И это нормально. На всякий случай лучше вытащить щуп уровня масла и посмотреть на него. Если эмульсии нет, переживать не стоит.

Очень подлый тайный уход антифриза «в никуда» – это его уход в масло АКП. Тут немного намудрили инженеры многих компаний (привет, Volvo, Opel, Mitsubishi и ещё кое-кто) с теплообменниками АКП внутри радиаторов системы охлаждения. Когда он там протечёт, одному богу известно. А может, и ему не всегда известно. Способы проверки точно такие же, как и в случае смешивания моторного масла и антифриза: следить за чистотой последнего и по возможности – за состоянием масла АКП. Второе, конечно, сложнее, особенно если у коробки нет щупа. Но и убивать автомат коктейлем из антифриза и масла тоже не стоит.

Чтобы не текло

Теоретически заставить уровень антифриза быть постоянным не так уж сложно. Достаточно лишь следить за системой охлаждения. Вовремя менять помпу (помним золотое правило, которое работает на большинстве автомобилей – каждую вторую замену ремня), сам антифриз и контролировать состояние пробки расширительного бачка. Последнее особенно важно для неновых автомобилей. Повышенное давление может досрочно вывести из строя уставшие патрубки или радиатор, а это обидно.

Если найти течь самостоятельно никак не получается, не стоит лить в систему всякие чудо-жижи из разряда «стоп-течей» или сыпать туда горчицу или табак. Да, иногда может помочь, но вероятность добить всё, что пока ещё живо, заметно выше. Лучше отремонтировать то, что уже умерло. А при запахе антифриза в салоне устранять проблему нужно немедленно: пары антифриза – штука довольно ядовитая и может навредить здоровью.