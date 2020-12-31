Пока на Автовазе проходит спектакль «возвращение блудной дочери» в трех частях с обратным выкупом акций, ребрендингом и рестайлингом, мы поговорим о прошлом. Вернее, о прошлом в контексте настоящего: о покупке Нивы «с крестом» спустя – страшно сказать – 18 лет с начала производства. Давайте разберемся, насколько дешевы старые экземпляры, сколько просят за свежие и в каких регионах шире выбор. Попутно улыбнемся, взглянув на заявленные пробеги машин в продаже и вспомним, чем вообще Нива отличается от своего прообраза, у которого забрала имя.

Сколько стоит нормальный вариант?​

Материалов, посвященных Chevrolet Niva, у нас было достаточно, чтобы не вспоминать в очередной раз о том, как вообще ВАЗ-2123 превратился в Chevrolet и чем он отличается от «старой» Нивы. Начать можно сразу с главного: снаружи и в салоне машина отличается всем, а технически – ничем. Ну, практически ничем: считать управление межосевой блокировкой и понижайкой, объединенное на одном рычаге вместо двух, серьезным отличием нельзя. И это неудивительно: ведь производство всех основных элементов, включая не только мотор, трансмиссию и подвески, но и кузов, было организовано на Автовазе и в годы «иномарочной жизни» машины. Это помогало в том числе контролировать уровень цен на модель, которая все эти годы оставалась в числе самых продаваемых в стране. Пусть сейчас продажи и снизились до 30 тысяч в год против 55-60 тысяч в начале 2010-х, но Niva все равно стабильно попадает если не в топ-10, то в топ-25 по популярности. Соответственно, вторичный рынок по модели очень большой – около 5 тысяч автомобилей, что обещает шансы на покупку практически любому желающему. И говоря «любому», мы не преувеличиваем, ведь цены на ранние машины до рестайлинга 2009 года крайне низки.

Фактически вторичный рынок по Chevrolet Niva начинается со 100-120 тысяч – именно таковы минимальные цены на дорестайлинговые внедорожники 2002-2008 годов. Причем если обычно мы говорим, что на низ рынка даже смотреть не стоит, то в случае с Niva все зависит от ваших навыков самостоятельного ремонта. Да, автомобиль за сотню будет гнилым и едва живым, но у опытных мастеров есть шансы поставить машину на ноги без больших вложений. Тем же, кто хочет получить рестайлинговую машину, нужно готовить минимум 200-250 тысяч: именно столько просят за самые дешевые варианты 2009-2013 годов. К возрасту в 5-6 лет Niva начинает заметно и быстро дорожать: здесь к покупке не подступиться без 350-400 тысяч. За трехлетние экземпляры просят не менее 450 тысяч, за двухлетние – полмиллиона, а «почти новые» варианты начинаются с 600 тысяч.

Честные максимальные цены на Niva нужно формировать без учета тюнинговых машин: экземпляры «из ряда вон» встречаются в любом возрасте. Однако даже в таких условиях находятся владельцы, которые рассчитывают продать машину возрастом в 15-18 лет за 250-300 тысяч. Рестайлинг поднимает запросы продавцов до 400 тысяч, а к пятилетнему возрасту планка плавно поднимается до 500-550. Дальше на максимальные цены можно не смотреть вовсе: они растут до 700-800 тысяч, за которые пытаются продать машины с небольшим пробегом и всевозможным «тюнингом» разной степени сомнительности. Учитывая, что абсолютно новая Нива с шильдиком Lada стоит от 700 тысяч, эти запросы явно оторваны от реальности.

А вот средние цены, на которые стоит ориентироваться, к реальности вполне близки. Самые ранние машины 2002-2006 года выпуска стабильно укладываются в диапазон «до 200 тысяч», и уже здесь можно найти вариант «на лицо ужасный, но живой внутри». С 2007 года выпуска Niva переходит в категорию «от 200 до 300 тысяч», причем за эти деньги можно купить не только позднюю дорестайлинговую, но и раннюю обновленную машину. За приличный рестайлинговый экземпляр 2010-2014 года выпуска нужно готовить 300-400 тысяч рублей. А вот с возрастной отметки в пять лет ценники начинают подрастать быстрее. Машины 2015-2016 года стоят 400-500 тысяч, за трехлетки просят уже 500-600, а за двухлетние экземпляры – 600-700 тысяч. Если вновь вспомнить актуальные прайс-листы, можно сделать вывод, что самая выгодная покупка – это Niva в возрасте 3-5 лет с пробегом до 100 тысяч километров. Такой автомобиль можно купить примерно за полмиллиона – это подтверждает и статистика, и сервис оценки Autocheck.

Впрочем, те, кто рассчитывает потратить на покупку гораздо меньше полумиллиона, тоже не будут обделены. Вторичный рынок сформирован так, что почти 40% машин здесь – дорестайлинговые, что означает средний ценник в 200-300 тысяч. К тому же при выборе хорошей Niva не придется отсеивать машины из такси и корпоративных парков, а легкого бездорожья, даже регулярного, внедорожник не боится. Правда, одна сложность при выборе здесь все-таки есть: дело в том, что машины популярны далеко не во всех регионах. Кое-где достойный экземпляр придется поискать. Давайте выясним, где именно поиск будет самым сложным.

Где искать машину?

На самом деле, несложно догадаться, что наивысшую популярность Niva имеет вне больших городов, а в мегаполисах ее популяция невелика. Картина географического распределения похожа на то, что мы видели для Lada Vesta и Largus. Москва может предложить крайне скудный выбор – здесь собрано всего 5% предложений о продаже. Санкт-Петербург не отстает: здесь продается всего около сотни автомобилей, что составляет около 2% рынка. На юге страны Niva немногим более популярна – он формирует менее 10% рынка. Примерно столько же объявлений о продаже собрано на Урале, а в Сибири вариантов еще меньше – те же 5%, что и в Москве. Куда делись все машины? Например, в Поволжье – здесь сконцентрировано около 30% продающихся автомобилей. Остатки, очевидно, распределены по Центральному и Северо-Западному федеральным округам. Дальний Восток же ничем не удивил: штучные объявления здесь встречаются, но на фоне объема рынка это капля в море.

Попытка понять, где машины дороже, а где дешевле, сильно осложнена двумя очевидными фактами: неравномерным объемом предложений и огромным разбросом машин по возрасту. Поэтому выводы о ценах можно делать приблизительные, понимая, что фактически они распределены почти равномерно. Однако пики на графиках все же есть. Так, в Москве преобладают предложения за 200-300 тысяч, а в Санкт-Петербурге к этой категории добавляются откровенно дешевые варианты за 100-200 тысяч. На юге страны, на Урале и в Сибири пиков тоже два, но более высоких: на 200-300 и 300-400 тысячах. А вот в Поволжье выраженных ценовых групп фактически нет: машин здесь так много, что они равномерно размазаны в диапазоне от 100 до 400 тысяч рублей.

Невысокие цены во многих регионах, как мы уже знаем, объясняются большим числом дешевых возрастных машин. Свежие Нивы продавать не торопятся: никаких крупных изменений с возрастом модель не получила, так что смысла в покупке более свежего экземпляра немного. Но еще более забавно, чем список модернизаций, выглядит статистика заявленного пробега машин в продаже. Принцип «чем старше машина, тем меньше на ней ездят» здесь приобретает совершенно гротескные масштабы.

На какой пробег рассчитывать?

Напомним, что мы считаем среднестатистический годовой пробег равным 15 тысячам километров. Это усредненный показатель между пробегами машин в мегаполисах и в провинции, хотя в случае с Niva провинциальные машины явно преобладают. На это отчасти намекает статистика пробегов свежих машин: в первые 3-4 года здесь можно отметить четкое расслоение на три равные группы. Треть внедорожников ездит активно и наезжает в год больше 15 тысяч, треть укладывается в наши расчетные показатели, а еще треть имеет пробег меньше расчетного.

Дальше доля «мало ездящих» только растет: для шестилетних машин это 45%, а для восьмилетних – более 50%. Смешными цифры становятся к возрасту в 11-12 лет: при расчетном пробеге в 165-180 тысяч километров доля машин, имеющих на одометре менее 150 тысяч, составляет 70%! Ну а дальше дело приобретает совершенно комичный оборот, так как с увеличением возраста доля категории пробега «до 150 тысяч» снижается всего до 40%. Иными словами, каждая вторая Нива возрастом в 15-17 лет, по заверениям продавцов, всю жизнь проезжала менее 10 тысяч километров в год.



В такое не верится даже с учетом того, что эти внедорожники действительно эксплуатируются не только в городах, но и в сельской местности. Конечно, шансы найти «в глуши» автомобиль «от дедушки» с маленьким пробегом есть, но все, что продается в городах, почти со стопроцентной вероятностью имеет смотанный одометр. Тем более что сделать это не просто, а очень просто, и способов перепроверить пробег во внутренних электронных блоках, как на современных машинах, тут нет. Так что при покупке машины старше 5-7 лет на одометр можно взглянуть разве что из любопытства, а реальное внимание уделить проверке технического состояния. Благо, техника здесь простая, и диагностировать автомобиль можно практически в любом приличном сервисе. Давайте кратко вспомним, на что стоит обратить внимание при осмотре.



На что обратить внимание при покупке

Главный принцип, который стоит соблюдать при осмотре: Chevrolet Niva – это именно Niva, а не Chevrolet. Соответственно, все напасти, которые присущи отечественным автомобилям, не обошли автомобиль стороной. Чем больше возраст, тем больше внимания нужно уделить кузову, состояние которого сильно зависит от ухода. В числе потенциальных слабых мест здесь буквально все: капот, рамка лобового стекла, передние крылья, кромки колесных арок, пороги, нижние кромки дверей… Все вместе обычно можно увидеть только на самых старых машинах, но зачатки проблем появляются в возрасте 3-5 лет с большой вероятностью. На пятой двери нужно проверить не только наличие запаски, но и состояние петель, которые скрипят и провисают. Ну и, разумеется, один из важнейших этапов осмотра – инспекция днища, которое может многое рассказать о стиле эксплуатации и щедрости владельца на антикор.

Подвески полностью аналогичны «классической» Ниве: неразрезной мост сзади и двойные поперечные рычаги спереди. Цена ремонта и обслуживания по нынешним временам копеечная, но сильно побитая жизнью подвеска все равно влетит в копеечку, так что прощать все не стоит. Текущий мост, вытекшие амортизаторы и гудящие ступичные подшипники – спутники скупых и ленивых владельцев, с которыми лучше не иметь дела. Ступичные подшипники, кстати, здесь в числе хронических болезней, и опытные водители уже научились приспосабливать сюда деталь от Iveco. Рулевое управление с гидроусилителем тоже простое, но нужно осмотреть рулевой редуктор на предмет подтеков и проверить состояние масла.

Трансмиссия Нивы хорошо знакома даже тем, у кого такой машины никогда не было – уж слишком она звучная. Тем не менее раздатку и коробку стоит послушать на предмет чрезмерного гула и вибраций, оценить работу синхронизаторов и также поинтересоваться сроками замены масла.

Мотор – главная боль Нивы, которую она пронесла сквозь годы. Дело, как мы знаем, прежде всего в его маломощности, а не в надежности. К тому же необходимость постоянно крутить мотор приводит к удручающим показателям расхода топлива в 12-15 литров на сотню. Недостатков у двигателя не так много: обычно нарекания связаны с работой системы охлаждения и гидронатяжителя цепи ГРМ. Ну и с качеством запчастей, конечно: экономить здесь зачастую оказывается очень невыгодно. Однако если не скупиться на обслуживание, мотор вполне способен пройти свои 200 и более тысяч километров, что с учетом невысокой стоимости его капремонта вполне приемлемо.

В общем, выбор подержанной Нивы – задача простая и сложная одновременно. Основная сложность связана с тем, что чем больше денег вы готовы потратить на машину, тем выше требования, которые вы к ней предъявляете, и тем выше вероятность огорчиться в мелочах. Однако найти хороший вариант вполне можно, особенно с учетом широчайшего ассортимента предложений. Даже мы в Automama, работая в южных регионах и в столице, где Niva не слишком популярна, встречали в своей практике добротные машины. Давайте на них посмотрим.

Как выглядят хорошие и плохие варианты

Chevrolet Niva 2014 года выпуска, приехавшая в наш офис в конце лета 2020 года, оказалась необычной сразу с нескольких точек зрения. Во-первых, клиент, прибывший к нам, задумал пересесть с нее на наш на Mercedes-Benz C-Класс 2012 года выпуска. «Меняемся», – решили мы, и эксперт приступил к осмотру. Во-вторых, Niva сама по себе оказалась уникальной: это был светло-зеленый внедорожник в редкой комплектации Special Edition, которая выпускалась всего несколько месяцев в 2014 году. Ну а третий необычный факт ждал нас по результатам осмотра: у шестилетней Нивы не было ни одного перекрашенного элемента. Конечно, состояние было не музейным: небольшие вмятины на капоте и заднем бампере и трещина на переднем. Но это сущие мелочи для внедорожника, так что мы сразу перешли к диагностике.

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Диагностика показала вполне стандартную картину для Niva в таком возрасте: небольшие масляные запотевания, изношенное сцепление и начавшие сдаваться задние ступичные подшипники и амортизаторы. В общем, ничего критичного и требующего срочного устранения. Предложенная нами цена клиента полностью устроила, и он в тот же день, воспользовавшись нашим продуктом Автокредит, уехал от нас на своем новом Мерседесе. Ну а мы приступили к полной предпродажной подготовке светло-зеленого эксклюзива. Сейчас эта Niva уже в продаже и ждет своего нового хозяина.

Еще одна «выдающаяся» Нива попалась нам ровно год назад в Москве. Клиент обратился к нам с целью продажи своего внедорожника 2011 года выпуска, поскольку хотел купить новую машину в салоне, но был абсолютно разочарован ценами, которые ему предлагали за его Ниву дилеры по программе трейд-ин. То, что дилеры сильно занижают оценку автомобилей по трейд-ин, для нас не новость, поэтому мы с помощью сервиса Autocheck предварительно определили по телефону рекомендованную рыночную цену и цену продажи в Automama. Клиента она устроила, так что мы сразу договорились об осмотре, который удивил двумя вещами.

Первое нечасто, но все-таки встречается: всё сказанное собственником при телефоном разговоре оказалось правдой. У автомобиля не было ни одной перекрашенной детали и всего несколько сколов и царапин. Второе удивило нас куда больше: ведь это была практически единственная приличная Нива в столице из нашей практики. Машин в Москве, как мы помним, крайне мало, а уж целые и ухоженные среди них почти не встречаются. Так что мы, приятно удивившись, отправились с клиентом на комплексную диагностику.

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Трудно рассчитывать, что диагностика Нивы не выявит ни одного технического замечания – вот и здесь без них не обошлось. Однако дефекты были незначительными: рекомендации касались замены прокладки клапанной крышки и сальника коленвала из-за небольшого масляного запотевания. С учетом результатов осмотра и диагностики цена продажи в Automama не отличалась от обещания, данного по телефону, поэтому сделка состоялась в этот же день. Автомобиль был перевезен в наш филиал в Краснодаре, поскольку там Niva более популярна и востребована. И после ремонта и предпродажной подготовки внедорожник всего за неделю нашел нового владельца.

Третий автомобиль тоже имеет в какой-то мере интересную историю в Automama. Эту старенькую Ниву 2004 года мы осматривали в Краснодаре в прошлом году. Внедорожник уже немало повидал за свои 16 лет: пять владельцев, пробег больше 300 тысяч километров, почти полностью перекрашенный кузов и треснувшее боковое зеркало в качестве бонуса. Техническое состояние оказалось под стать возрасту и кузову: многочисленные течи масла под капотом и гремящая ходовая. И пусть «с расстояния в 100 шагов» автомобиль выглядел очень даже хорошо, высокие розничные стандарты Automama не позволили приобрести его, так как гарантировать безопасную и беспроблемную эксплуатацию мы не могли.

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Тем не менее клиенту, как это бывает в таких случаях, озвучили ориентировочную цену для продажи на нашем экспресс-аукционе. Но если обычно владельцы (а чаще – перекупщики) отказываются и уезжают, то в этот раз клиента устроила предложенная сумма, и он продал автомобиль через аукцион. В итоге все остались довольны: клиент обменял свой автомобиль, мы совершили сделку, а профессиональный участник экспресс-аукциона приобрел автомобиль для последующей перепродажи.