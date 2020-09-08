Rexton – автомобиль довольно нестандартный буквально во всем. Даже классификация его поколений сегодня оказывается противоречивой. Появившись в 2001 году как сплав усилий итальянского ателье Italdesign, лицензионных технологий Mercedes-Benz и труда корейских рабочих и инженеров, он просуществовал без серьезных изменений до 2006 года, а следующее обновление произошло еще через шесть лет. Кто-то верит формальным названиям Rexton I, II и III (или W) и считает их отдельными поколениями. Однако с учетом того, что техника в ходе этих доработок менялась мало, правильнее классифицировать их как рестайлинги, с помощью которых Rexton продержался на конвейере аж до 2017 года – то есть почти два десятка лет.
У нас он даже был локализован с 2005 года компанией «СеверстальАвто» на ЗМА, но это не сделало модель заметно популярнее. А для российского покупателя Rexton пропал с радаров гораздо раньше 2017 года: локальная сборка для модели закончилась раньше других, а к 2015 году SsangYong фактически свернул продажи в России. Так что на вторичном рынке в основном представлены машины после первого рестайлинга и редкие автомобили после второго. Так, в продаже на Авито на момент написания материала было чуть больше 100 дорестайлинговых экземпляров, почти 300 Rexton II и менее 50 Rexton III, что вполне наглядно отражает соотношение продаж в былые годы.
Кузов – не самое слабое место подержанных Rexton, но и образцом коррозионной стойкости его назвать нельзя. Самым проблемным местом для владельцев почти новых машин была фронтальная часть: коррозия на рамке лобового стекла, передних стойках и кромке крыши, а также капоте появлялась быстро и требовала оперативного вмешательства. Соответственно, сейчас капот у большинства машин перекрашен, а окрестности лобового стекла нужно осматривать с пристрастием. Не менее внимательным стоит быть при осмотре колесных арок, нижних кромок дверей, стыков бамперов с крыльями и порогов, которые прикрыты пластиковыми накладками.
Одна из ключевых сложностей содержания SsangYong – это запчасти, и сказать о них пару слов стоит и в отношении кузова. Конечно, кузовные детали на Rexton не такие дорогие и эксклюзивные, как на какой-нибудь Hummer, но вопросы все равно есть как к сложности подбора запчастей, так и к их стоимости. К примеру, переднее крыло в зависимости от года выпуска стоит от 12-15 тысяч, капот – от 25 до 50 и выше, дверь – те же 25 и больше… Во всех случаях речь идет об оригинальных деталях, заменителей практически нет. Но если 25 тысяч за дверь – это еще не такая запредельная сумма, то те же 25-30 тысяч за бампер – это уже негуманно. Фара в зависимости от года выпуска может стоит от 15 до 30 тысяч рублей, и цена обусловлена исключительно оригинальностью. Фальшрадиаторную решетку и вовсе не сыскать в продаже… Лобовое стекло, по счастью, имеет аналоги: вместо оригинала за 20 тысяч можно купить что-то за 4-15 тысяч. Лопнувшее заднее стекло – это 15-20 тысяч за оригинал и 7-10 за аналог. И если добавить к ценам на запчасти сложности с подбором, когда даже поиск по VIN не всегда гарантирует прибытие подходящей детали, можно понять, что жизнь владельца очень простой не назвать, а восстановление после ДТП – отдельное развлечение.
С тормозами ситуация схожая: впереди они в любом случае дисковые, а вот сзади на мостовых машинах будут барабаны. Нарекания на ресурс тормозов встречаются не так часто, а ассортимент запчастей, к счастью, есть. Например, передний тормозной диск стоит 5-6 тысяч за оригинал и от 1,5 за заменитель, и задний можно купить примерно за те же деньги. Барабаны ощутимо дороже в переборке – здесь в запущенном случае на одни только запчасти можно потратить более 15 тысяч. Так что рекомендации будут вполне стандартными: проверяйте состояние суппортов и магистралей, а также работу барабанных механизмов и стояночного тормоза, чтобы заранее оценить объем потенциальных вложений. Абсолютно то же самое справедливо для рулевого управления с гидроусилителем: оно не отличается ни нестандартными болезнями, ни выдающимся ресурсом, так что после 100-120 тысяч уже возможны течи и стуки. По счастью, в крайнем случае рейку обычно можно заменить не только на оригинальную за 40 тысяч, но и на восстановленную за 17-20, либо перебрать свою за сравнимые деньги.
В общем, без соответствующей подготовки и терпения выбрать что-то конкретное может быть сложно. К тому же и нюансы осмотра будут отличаться в зависимости от типа привода: например, одно из слабых мест у схемы с подключаемой передней осью – это вакуумные муфты подключения передних колес. У машин с автоматическим подключением передка стоит проверить работу раздатки. Ну и общие рекомендации по изучению состояния масла в раздаточной коробке и редукторах, проверке шумности работы полного привода, состояния карданов и шлицевых соединений. Задний мост может оснащаться самоблоком с дифференциалом повышенного трения – в этом случае проверка состояния масла в нем обязательна, как и работы самой блокировки.
На этом фоне мерседесовский автомат выглядит однозначно предпочтительнее. Пусть от детских болезней он избавился спустя несколько лет после начала производства, но в ремонте он знаком всем, а его ресурс при условии хорошего обслуживания может превысить 300 тысяч километров. Тем же, кто хочет переключать передачи самостоятельно, адресована МКП – обычно шестиступенчатая, сменившая пятиступенчатую. Правда, машин с ней немного – около 20% от всего объема предложений. Здесь стоит помнить не только о ресурсе сцепления, которое обойдется в 12-17 тысяч в зависимости от версии, не считая гидравлического выжимного подшипника еще за 4 тысячи, но и о ресурсе двухмассового маховика. Он будет стоить около 40 тысяч, что не запредельно дорого на общем фоне, но очень недешево для машины средней стоимостью тысяч в 500-600.
Моторы с мерседесовской родословной были и остаются одним из важных аргументов, которыми руководствуются при покупке Rexton. Немецкие корни здесь действительно есть, и плохими двигатели не назовешь. Большая часть машин оснащена дизелями, самыми распространенными вариантами стали двухлитровый четырехцилиндровый D20DT и пятицилиндровый D27DT. На дорестайлинговых машинах встречался D29DT, прообразом которого был немецкий OM602 – архаичный, но крайне надежный. С рестайлингом он ушел в прошлое, и на первый план вышел 2,7-литровый дизель с common rail, построенный по лицензии и подобию OM612. На Rexton он имеет два варианта мощности: версия XDi выдает 165 л.с., а XVT – 186 сил. И он, и четырехцилиндровый D20DT очень неплохи, а все возможные проблемы вполне типичны для дизелей. Самые большие потенциальные вложения связаны с топливной аппаратурой и наддувом: здесь и форсунки по 18-20 тысяч, и ТНВД за 40, и турбина за 30 (это будет узел от Garrett, оригинал стоит вдвое дороже). Однако шансы на успех есть – на рынке еще есть машины, которые прошли 100 и менее тысяч километров, что для дизеля немного.
Ну а теперь, кратко разобравшись с особенностями SsangYong Rexton, можно попробовать сформировать портрет оптимального экземпляра. Сразу оговоримся, что выбрать «абсолютно оптимальную» машину здесь фактически невозможно: кто-то непременно захочет подключаемый вручную полный привод и неразрезной мост в компанию к раме, кто-то не захочет отказываться от понижайки, пусть и с автоматически подключаемым передком, а кто-то вообще будет искать заднеприводный автомобиль (такие, кстати, пусть и штучно, но в продаже попадаются). А чехарда с моторами и коробками лишь добавляет путаницы в формирование образа «самого предпочтительного» варианта. Для человека непринципиального самым важным будет год выпуска, пробег и техническое состояние. Выдающимся внедорожником Rexton все равно считать трудно, а его тюнинг – занятие малооправданное, так что можно сконцентрироваться на базовых потребительских качествах. Начать можно с мотора: бензиновый хоть и очень хорош, но дороговат с точки зрения налога и расхода, а также довольно редок, так что проще поискать машину с 2,7-литровым дизелем. В зависимости от мощности она может иметь разный тип полного привода, и самые мощные 186-сильные машины имеют постоянный полный привод без понижающего ряда. С учетом умеренных внедорожных амбиций и упомянутых ранее проблем с муфтами подключения передних колес такой вариант можно считать вполне приличным для тех, кому нужен большой вместительный рамный автомобиль с возможностью иногда съехать на проселок. Так что если вы не будете принимать близко к сердцу слова тех, кто будет называть вашу машину «рамным кроссовером», можно предпочесть вот такой вариант – с умеренным пробегом, в богатой комплектации и в хорошем состоянии. А если учесть, что все это можно получить по цене подержанного УАЗ Патриот, покупка кажется еще более оправданной.
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Автор к сожалению с ssangyong в живую не сталкивался. За 850 я могу взять 2014 год в идеале на 2.7 и на постоянном 4 вд...всех проблем боялся пока не купил сам себе ssangyong