Rexton – автомобиль довольно нестандартный буквально во всем. Даже классификация его поколений сегодня оказывается противоречивой. Появившись в 2001 году как сплав усилий итальянского ателье Italdesign, лицензионных технологий Mercedes-Benz и труда корейских рабочих и инженеров, он просуществовал без серьезных изменений до 2006 года, а следующее обновление произошло еще через шесть лет. Кто-то верит формальным названиям Rexton I, II и III (или W) и считает их отдельными поколениями. Однако с учетом того, что техника в ходе этих доработок менялась мало, правильнее классифицировать их как рестайлинги, с помощью которых Rexton продержался на конвейере аж до 2017 года – то есть почти два десятка лет.

У нас он даже был локализован с 2005 года компанией «СеверстальАвто» на ЗМА, но это не сделало модель заметно популярнее. А для российского покупателя Rexton пропал с радаров гораздо раньше 2017 года: локальная сборка для модели закончилась раньше других, а к 2015 году SsangYong фактически свернул продажи в России. Так что на вторичном рынке в основном представлены машины после первого рестайлинга и редкие автомобили после второго. Так, в продаже на Авито на момент написания материала было чуть больше 100 дорестайлинговых экземпляров, почти 300 Rexton II и менее 50 Rexton III, что вполне наглядно отражает соотношение продаж в былые годы.

Один из важных аргументов в пользу покупки Rexton – это рама, и с нее же стоит начать знакомство с подержанными экземплярами. Ржавеет рама медленно, но уверенно, так что на запущенных машинах силовая конструкция, особенно в задней части, уже может прогнить. Внимательно осматривать стоит и внутренние полости, и состояние металла в зонах активного воздействия внешней среды. В числе последних – область за передними колесами: с правой стороны тут расположен номер рамы, который, соответственно, активно ржавеет. Любопытно, что, по свидетельствам, рамы на машинах российской сборки бывают безномерными – но нужно убедиться, что безномерная она и по документам, иначе вместо приятного бонуса можно получить отказ в регистрационных действиях. И еще не стоит забывать о проверке состояния точек крепления кузова к раме: если изношенные подушки можно заменить, то рыхлая ржавчина под ними – совсем другое дело.

SsangYong Rexton 2006–12 SsangYong Rexton 2012–18

Кузов – не самое слабое место подержанных Rexton, но и образцом коррозионной стойкости его назвать нельзя. Самым проблемным местом для владельцев почти новых машин была фронтальная часть: коррозия на рамке лобового стекла, передних стойках и кромке крыши, а также капоте появлялась быстро и требовала оперативного вмешательства. Соответственно, сейчас капот у большинства машин перекрашен, а окрестности лобового стекла нужно осматривать с пристрастием. Не менее внимательным стоит быть при осмотре колесных арок, нижних кромок дверей, стыков бамперов с крыльями и порогов, которые прикрыты пластиковыми накладками.

Кстати, Rexton может иметь крашеный пластиковый обвес по периметру кузова, а может и не иметь – при наличии пластика стоит поинтересоваться состоянием металла под ним. Рейлинги могут потребовать внимания не только в связи с негерметичностью точек их крепления, но и из-за вспучивания краски на самих элементах. Дверь багажника тоже может подкинуть сюрпризов. Помимо рыжих пятен на нижней кромке и в нише номерного знака нужно проверить работу механизма открывания заднего стекла. Оно открывается не на всех машинах, но на тех, где эта опция есть, стекло иногда лопается на морозе от напряжения, создаваемого газовыми упорами. Опытные владельцы даже снимают на зиму упоры, а излишне экономные иногда «глушат» новое стекло герметиком, чтобы забыть о проблеме навсегда.

SsangYong Rexton 2001–06

Одна из ключевых сложностей содержания SsangYong – это запчасти, и сказать о них пару слов стоит и в отношении кузова. Конечно, кузовные детали на Rexton не такие дорогие и эксклюзивные, как на какой-нибудь Hummer, но вопросы все равно есть как к сложности подбора запчастей, так и к их стоимости. К примеру, переднее крыло в зависимости от года выпуска стоит от 12-15 тысяч, капот – от 25 до 50 и выше, дверь – те же 25 и больше… Во всех случаях речь идет об оригинальных деталях, заменителей практически нет. Но если 25 тысяч за дверь – это еще не такая запредельная сумма, то те же 25-30 тысяч за бампер – это уже негуманно. Фара в зависимости от года выпуска может стоит от 15 до 30 тысяч рублей, и цена обусловлена исключительно оригинальностью. Фальшрадиаторную решетку и вовсе не сыскать в продаже… Лобовое стекло, по счастью, имеет аналоги: вместо оригинала за 20 тысяч можно купить что-то за 4-15 тысяч. Лопнувшее заднее стекло – это 15-20 тысяч за оригинал и 7-10 за аналог. И если добавить к ценам на запчасти сложности с подбором, когда даже поиск по VIN не всегда гарантирует прибытие подходящей детали, можно понять, что жизнь владельца очень простой не назвать, а восстановление после ДТП – отдельное развлечение.

Ходовая часть – тоже повод для некоторых размышлений. Дело в том, что даже здесь возможны варианты: задняя подвеска в зависимости от мотора и типа трансмиссии может быть как зависимой с неразрезным задним мостом, так и независимой. В любом случае этот вопрос вряд ли можно считать решающим. Подвеска славится валкостью и невысоким ресурсом многих элементов, хотя кому-то удается подобрать комплектующие так, чтобы остаться довольным. Вопрос редкости запчастей актуален и здесь, хотя стоит не так критично ввиду не очень высоких цен на многие оригинальные запчасти. К примеру, передние нижние рычаги стоят тысяч по 6-8 за штуку, задние поперечные рычаги независимой подвески не дешевле, а вот «линки» можно купить по 2 тысячи. Мелочи вроде стоек стабилизатора недороги – около 600 рублей. Кое-где можно найти и заменители: так, амортизаторы в фирменной коробке стоят 4 тысячи, а детали от Mando – 2,5. Правда, остаются и более сложные позиции: например, передние ступичные подшипники в сборе со ступицей. Оригинал стоит под 20 тысяч, и это негуманно, но даже несмотря на то, что заменители доступны от 5 тысяч, деталь от известного производителя все равно будет дороже 10 тысяч.

SsangYong Rexton 2001–17

С тормозами ситуация схожая: впереди они в любом случае дисковые, а вот сзади на мостовых машинах будут барабаны. Нарекания на ресурс тормозов встречаются не так часто, а ассортимент запчастей, к счастью, есть. Например, передний тормозной диск стоит 5-6 тысяч за оригинал и от 1,5 за заменитель, и задний можно купить примерно за те же деньги. Барабаны ощутимо дороже в переборке – здесь в запущенном случае на одни только запчасти можно потратить более 15 тысяч. Так что рекомендации будут вполне стандартными: проверяйте состояние суппортов и магистралей, а также работу барабанных механизмов и стояночного тормоза, чтобы заранее оценить объем потенциальных вложений. Абсолютно то же самое справедливо для рулевого управления с гидроусилителем: оно не отличается ни нестандартными болезнями, ни выдающимся ресурсом, так что после 100-120 тысяч уже возможны течи и стуки. По счастью, в крайнем случае рейку обычно можно заменить не только на оригинальную за 40 тысяч, но и на восстановленную за 17-20, либо перебрать свою за сравнимые деньги.

Схем трансмиссии у Rexton было, пожалуй, даже слишком много для не слишком массового автомобиля. Судите сами: на дорестайлинговых машинах были доступны схемы с постоянным полным приводом без понижающего ряда и с жестко подключаемой передней осью, и здесь в раздатке уже была полноценная понижайка. С первым рестайлингом добавилась возможность выбрать машину с автоматически подключаемым передним мостом (схема torque-on-demand), а после второго – и вовсе заднеприводные варианты. В общем, в отличие от подвески, конструкция полного привода вполне может стать одним из ключевых вопросов при выборе машины. Хуже, что для этого придется разобраться в хитросплетениях сочетаний моторов, коробок передач и схем трансмиссии, которые к тому же менялись по ходу выпуска. К примеру, до рестайлинга бензиновый мотор сочетался с подключаемым полным приводом, а после – с постоянным полным приводом без понижайки и неразрезного заднего моста. С дизелями – та же история: младший XDi – это обычно подключаемый передок и понижайка, а старший XVT – постоянный полный привод и независимая подвеска.

SsangYong Rexton 2001-17

В общем, без соответствующей подготовки и терпения выбрать что-то конкретное может быть сложно. К тому же и нюансы осмотра будут отличаться в зависимости от типа привода: например, одно из слабых мест у схемы с подключаемой передней осью – это вакуумные муфты подключения передних колес. У машин с автоматическим подключением передка стоит проверить работу раздатки. Ну и общие рекомендации по изучению состояния масла в раздаточной коробке и редукторах, проверке шумности работы полного привода, состояния карданов и шлицевых соединений. Задний мост может оснащаться самоблоком с дифференциалом повышенного трения – в этом случае проверка состояния масла в нем обязательна, как и работы самой блокировки.

После всего, что мы узнали о трансмиссии и подвеске, стоит ли удивляться тому, что и с коробками передач здесь тоже все разнообразно и нестандартно. Изначально Rexton помимо пятиступенчатой механики получил четырехступенчатый автомат M74LE от австралийской компании BTR, которая позднее под именем DSI была выкуплена концерном Geely. Чуть позднее к списку доступных добавилась достопочтенная АКП 5G-Tronic с индексом 722.6. В целом и австралийский автомат можно назвать неплохим, хотя в возрасте более 10 лет вопрос переборки стоит уже остро, так как ресурс коробки вряд ли превышает 150-200 тысяч километров. К тому же по сравнению с популярными АКП эта хуже освоена мастерами, а заказ запчастей может быть сложнее.

SsangYong Rexton 2001-17

На этом фоне мерседесовский автомат выглядит однозначно предпочтительнее. Пусть от детских болезней он избавился спустя несколько лет после начала производства, но в ремонте он знаком всем, а его ресурс при условии хорошего обслуживания может превысить 300 тысяч километров. Тем же, кто хочет переключать передачи самостоятельно, адресована МКП – обычно шестиступенчатая, сменившая пятиступенчатую. Правда, машин с ней немного – около 20% от всего объема предложений. Здесь стоит помнить не только о ресурсе сцепления, которое обойдется в 12-17 тысяч в зависимости от версии, не считая гидравлического выжимного подшипника еще за 4 тысячи, но и о ресурсе двухмассового маховика. Он будет стоить около 40 тысяч, что не запредельно дорого на общем фоне, но очень недешево для машины средней стоимостью тысяч в 500-600.

SsangYong Rexton 2001-17

Моторы с мерседесовской родословной были и остаются одним из важных аргументов, которыми руководствуются при покупке Rexton. Немецкие корни здесь действительно есть, и плохими двигатели не назовешь. Большая часть машин оснащена дизелями, самыми распространенными вариантами стали двухлитровый четырехцилиндровый D20DT и пятицилиндровый D27DT. На дорестайлинговых машинах встречался D29DT, прообразом которого был немецкий OM602 – архаичный, но крайне надежный. С рестайлингом он ушел в прошлое, и на первый план вышел 2,7-литровый дизель с common rail, построенный по лицензии и подобию OM612. На Rexton он имеет два варианта мощности: версия XDi выдает 165 л.с., а XVT – 186 сил. И он, и четырехцилиндровый D20DT очень неплохи, а все возможные проблемы вполне типичны для дизелей. Самые большие потенциальные вложения связаны с топливной аппаратурой и наддувом: здесь и форсунки по 18-20 тысяч, и ТНВД за 40, и турбина за 30 (это будет узел от Garrett, оригинал стоит вдвое дороже). Однако шансы на успех есть – на рынке еще есть машины, которые прошли 100 и менее тысяч километров, что для дизеля немного.

Еще один хороший вариант – бензиновый 3,2-литровый атмосферник G32P, прообразом которого является немолодой мерседесовский M104. Это рядная «шестерка» с чугунным блоком, цепным приводом ГРМ и распределенным впрыском – очень надежная при условии хорошего ухода и внимания к охлаждению и смазке. Из недостатков можно отметить разве что мощность в 220 л.с., которая не устраивает транспортным налогом экономных владельцев, и расход в 15-17 литров на сотню. К тому же машин с этим мотором довольно мало на вторичном рынке – в структуре предложения они составляют всего около четверти.

SsangYong Rexton 2001-17

Ну а теперь, кратко разобравшись с особенностями SsangYong Rexton, можно попробовать сформировать портрет оптимального экземпляра. Сразу оговоримся, что выбрать «абсолютно оптимальную» машину здесь фактически невозможно: кто-то непременно захочет подключаемый вручную полный привод и неразрезной мост в компанию к раме, кто-то не захочет отказываться от понижайки, пусть и с автоматически подключаемым передком, а кто-то вообще будет искать заднеприводный автомобиль (такие, кстати, пусть и штучно, но в продаже попадаются). А чехарда с моторами и коробками лишь добавляет путаницы в формирование образа «самого предпочтительного» варианта. Для человека непринципиального самым важным будет год выпуска, пробег и техническое состояние. Выдающимся внедорожником Rexton все равно считать трудно, а его тюнинг – занятие малооправданное, так что можно сконцентрироваться на базовых потребительских качествах. Начать можно с мотора: бензиновый хоть и очень хорош, но дороговат с точки зрения налога и расхода, а также довольно редок, так что проще поискать машину с 2,7-литровым дизелем. В зависимости от мощности она может иметь разный тип полного привода, и самые мощные 186-сильные машины имеют постоянный полный привод без понижающего ряда. С учетом умеренных внедорожных амбиций и упомянутых ранее проблем с муфтами подключения передних колес такой вариант можно считать вполне приличным для тех, кому нужен большой вместительный рамный автомобиль с возможностью иногда съехать на проселок. Так что если вы не будете принимать близко к сердцу слова тех, кто будет называть вашу машину «рамным кроссовером», можно предпочесть вот такой вариант – с умеренным пробегом, в богатой комплектации и в хорошем состоянии. А если учесть, что все это можно получить по цене подержанного УАЗ Патриот, покупка кажется еще более оправданной.