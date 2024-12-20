Диапазон цен от 10 до 15 тысяч рублей – золотая середина для видеорегистраторов. За куда более дорогие флагманские модели платить готов далеко не каждый, а бюджетная категория не слишком интересна с технической и функциональной точек зрения продвинутым автовладельцам с опытом применения качественных автогаджетов. Рассмотрим популярные модели честного среднего класса с намеком на премиум. Все ли они «одинаковые», как некоторые считают?

Какими критериями следует руководствоваться при выборе? Во-первых, в сегменте полуфлагманских моделей, наверное, не имеет смысла выбирать прибор, снимающий максимум в каноничном Full HD (1920×1080) – сегодня разрешение съемки должно быть более высоким. Причем честным, без хитростей типа растягивания картинки интерполяцией, как делается в дешевых моделях. Также нормой уже считается наличие Wi-Fi: подключать регистратор проводами или выдергивать из него карту памяти, чтобы слить видео, обновить прошивку или базу координат радаров, как-то нелепо… Наличие GPS-информатора, сообщающего о камерах, тоже многим кажется в порядке вещей, хотя смартфон, умеющий то же самое, зачастую всегда под рукой. Плюс все приличные производители давно перешли на суперконденсаторы вместо литиевых батарей, поскольку суперконденсаторы не боятся жары и холода, и регистратор не пострадает, будучи оставленным в салоне на холоде или работая в пик летней жары, когда под лобовым стеклом – пекло.

70Mai Dash Cam Omni X200

Необычная модель, скажем честно… Главная ее фишка – в поворотной моторизованной камере! Камера в цилиндрическом корпусе прибора вращается вокруг своей оси почти на 360 градусов, и предназначен этот функционал исключительно для режима парковки. При срабатывании датчика удара камера начинает крутиться и делать панорамное видео вокруг всего автомобиля – это позволяет заснять уезжающую машину, которая вас царапнула, или убегающего вандала. Все остальные регистраторы в парковочном режиме снимают только ограниченный сектор, видимый через лобовое стекло, и если чужая машина заденет вашу сбоку или сзади, то толку в «ночном дежурстве» регистратора нет.

Но вот запись видео, несмотря на не столь давний анонс прибора, всего лишь в Full HD, хотя и с максимальной скоростью до 60 кадров в секунду, что позволяет 2-мегапиксельная матрица Omnivision OS02K10. К гаджету прилагается мобильное приложение для настроек, скачивания видео и обновлений базы GPS-информера, оповещающего о дорожных камерах. Дисплей есть, но микроскопический – 1,2 дюйма.

Из дополнительных плюсов гаджета – встроенная память 128 Гб (не нужна карточка!). Есть и интересная умная функция – распознавание препятствий перед автомобилем и сообщение о них водителю, хотя работает она, по отзывам, символически.

Из минусов – подключение питания: хотя и через современное гнездо USB Type-C, но прямо в сам регистратор, что не слишком удобно. Ну и самое неприятное – использование устаревшего литий-ионного аккумулятора, без которого вполне можно было бы обойтись. Кстати, несмотря на то, что смысл прибора на две трети – именно в парковочном режиме, спецпровода для подключения парковочного питания в обход прикуривателя, который отключается в машине, стоящей на охране, не идут в комплекте и продаются отдельно.

Цена – высокая; практически по верху нашего сегмента – 14 990 рублей.

DaoCam Uno 3

Видеорегистратор DaoCam Uno 3 выполнен в традиционном корпусе с прямоугольными очертаниями, с объективом с одной стороны и дисплеем с противоположной. Рядом с двухдюймовым дисплеем располагается ряд крупных и удобных клавиш управления – они перед глазами, и их не нужно нащупывать.

Прибор проходит по низу заданного нами ценового сегмента 10-15 тысяч и практически полностью вписывается в вводные. Uno 3 снимает в честном разрешении 4К без интерполяции (3840×2160, 30 кадров в секунду), для чего имеет современный 8-мегапиксельный сенсор Sony IMX415, отличающийся в том числе и высоким качеством ночной съемки. Как и положено, у регистратора имеется Wi-Fi и GPS-информер – через мобильное приложение осуществляется скачивание видео и настройки, а также обновляются базы камер и радаров. Обновление происходит раз в сутки. Суперконденсатор для корректного завершения съемки выдерживает весь диапазон реальных температур жары и холода, в отличие от аккумулятора. Также в комплекте поставляется CPL-фильтр, убирающий отражение торпедо и отблески в кадрах видео.

Кронштейна в комплекте два – с присоской и на скотче, и оба весьма жесткие и стойкие к вибрациям.

Из дополнительных плюсов – наличие в продаже версии с двумя камерами, она чуть дороже и называется DaoCam Uno 3 2ch.

Из минусов – сквозного питания в кронштейнах нет: провод подключается к самому гаджету. Впрочем, разъем питания – современный Type-C, поэтому вставляется он легко и без позиционирования. Магнитное крепление отсутствует.

Стоимость – невысокая, по нижнему пределу: 10 490 рублей.

TrendVision TDR-721S EVO

Еще один регистратор в каноничном прямоугольном корпусе. Дисплей тут увеличен (он трехдюймовый), но из-за этого кнопки переехали на боковые грани, что не так удобно, нежели чем когда они перед глазами. На стекло регистратор ставится с помощью магнитного кронштейна. Для питания применен суперконденсатор. Модель весьма функционально насыщена, поскольку еще не так давно была флагманом бренда, а сегодня слегка опустилась в модельном ряду, вписавшись в наши критерии.

Матрица устройства – 5-мегапиксельная SONY IMX335. Это добротная, хотя и немолодая матрица, умеющая снимать пусть и не в 4K, но в честном разрешении 2K. К объективу идет в комплекте CPL-фильтр.

Прочие характеристики полностью совпадают с ожидаемыми: на борту находится GPS-модуль для информирования о радарах, Wi-Fi для обновления базы камер и связи с регистратором со смартфона с мобильным приложением для быстрого обмена видео без подключения проводами.

Из дополнительных плюсов – возможность менять прошивку между версиями с дополнительной задней камерой и без нее. Прибор существует в однокамерной и двухкамерной версиях. У однокамерной есть возможность распознавания скоростных дорожных знаков, однако если ее проапгрейдить прошивкой от двухкамерной модели, то появится возможность подключить опциональную заднюю камеру, но пропадет распознавание знаков. И наоборот, соответственно.

Из минусов – архаичный разъем питания mini-USB. Если вдруг потеряется или выйдет из строя адаптер, то искать новый придется с доставкой – в запасе дома такой вряд ли найдется.

Цена – ближе к максимуму: 14 490 рублей.

Roadgid Tube 4К

Особый формат видеорегистратора, который многие ценят – компактные приборы без дисплея. Такой формфактор выбирают те, кто часто оставляет регистратор в машине на парковке: гаджет без дисплея прячется в полосе шелкографии и не бросается в глаза маргиналам. Roadgid Tube 4K – как раз из таких.

В нашу подборку он при этом отлично вписался – Tube 4K снимает в соответствии с названием модели – в формате 4K, причем честном, без интерполяции: 8-мегапиксельный сенсор SONY IMX 415 выдает картинку с разрешением 3840×2160. Ориентирование объектива на дорогу осуществляется при помощи мобильного приложения, выполняющего роль экрана; с его помощью также скачивается видео и осуществляются настройки. При необходимости вести еще и съемку идущих позади авто стоит воспользоваться двухкамерной версией гаджета – такая модель называется Tube 4K 2CH. Тыловая камера снимает в Full HD, тогда как фронтальная – в 4K. В качестве автономного источника питания применен морозоустойчивый и жаростойкий суперконденсатор.

GPS в приборе есть, но в качестве информера о радарах и камерах он не работает. Навигационный модуль позволяет при необходимости накладывать на видео координаты, время и скорость, а также сохранять маршруты в мобильном приложении. Причина такого «урезанного функционала» – исключительно в отсутствии дисплея. GPS-информер все же многое теряет в отсутствии визуализации оповещений и индикатора приближения к радару в метрах, и без дисплея пользоваться им некомфортно.

Из дополнительных плюсов – умение Wi-Fi-интерфейса работать в диапазонах 2,4 и 5 ГГц.

Из минусов – коннектор micro USB и отсутствие CPL-фильтра в комплекте, что связано с компактным цилиндрическом корпусом. Как правило, этого фильтра у бездисплейных моделей для полускрытого монтажа не бывает.

Стоимость – средняя по диапазону: 12 490 рублей.

Mio MiVue 955W

Этот регистратор крепится на стекло без кронштейна через небольшую крепежную проставку, неподвижно по горизонтали. Для выставления угла обзора по вертикали к прямоугольному корпусу сбоку прикреплен модуль камеры на поворотном шарнире. 2,7-дюймовый дисплей и клавиши удобно расположились на передней панели.

За качество съемки отвечает матрица OmniVision OS08A10 – это старенькая (2017 год), но по-прежнему качественная 8-мегапиксельная матрица, и выдает она картинку 4K – 3840×2160. GPS-информатор предупреждает о всех типах камер, база которых обновляется через мобильное приложение. Через него же обеспечивается и работа с отснятыми файлами и настройками. Вместо аккумулятора применен всепогодный суперконденсатор, жаль только, что разъем питания – древний mini-USB.

Из дополнительных плюсов – фирменный сервис автоматической загрузки через Wi-Fi на смартфон видео, записанного во время ДТП (по срабатыванию датчика удара).

Из минусов – маленький угол обзора объектива камеры (по горизонтали всего 120 градусов) и отсутствие CPL-фильтра от бликов и пересвета.

Стоимость – средняя «по палате»: 11 999 рублей.

Roadgid CityGo 3 Wi-Fi AI

Видеорегистратор оформлен в стильном тонком корпусе: компоновка его традиционная, но он резко отличается от типовых «кубиков» устройств-аналогов. Крупный трехдюймовый экран занимает почти всю площадь передней панели, и поэтому кнопки вынесены на бока корпуса, однако за счет тонких и закругленных граней корпуса клавиши остаются видны, а не нажимаются на ощупь. Кронштейн-держатель – присоска с магнитным креплением и сквозным питанием. Вместо аккумулятора – суперконденсатор.

Матрица камеры Roadgid CityGo 3 Wi-Fi AI – SONY IMX 327. Эта матрица 2018 года по-прежнему пользуется популярностью в системах видеонаблюдения, и во многом – благодаря эффективной работе при пониженной освещенности. Разрешение видеозаписи – 2К (2560×1440), что в полтора раза детальнее, чем наиболее часто встречающийся до сих пор в регистраторах Full HD. Также нужно отметить, что гаджет имеет и двухкамерную модификацию – она называется CityGo 3 Wi-Fi AI 2CH.

Wi-Fi и мобильное приложение избавляют от необходимости подключать провода или вынимать карту памяти для скачивания видео или обновления базы координат радаров для GPS-информера. Тем более что базы обновляются каждый день!

Из дополнительных плюсов – эффективное распознавание дорожных знаков скоростного режима, даже в плохую погоду.

Из минусов – устаревший разъем адаптера питания mini-USB.

Цена – выше среднего, но в пределах обозначенных рамок, 13 490 рублей.

NAVITEL R980 4K

Устройство в классическом прямоугольном корпусе обладает интересной функцией, которая кому-то может показаться «вот прямо то, чего не хватало!», а именно – сенсорным экраном. У прибора нет физических кнопок на корпусе (кроме включения питания), а все настройки осуществляются через касание трехдюймового дисплея. Крепится на стекло гаджет с помощью магнитного фиксатора, питание к которому подается по кабелю Type-C. За буферное питание отвечает суперконденсатор.

Видеосъемку R980 4K ведет с соответствии с буквами в названии – в разрешении 4K, через матрицу SONY IMX 415. Также на борту есть GPS-информатор и Wi-Fi для работы с собственным мобильным приложением.

Из дополнительных плюсов – качественное обновление баз данных камер и радаров ввиду особенностей производителя, который много лет известен как разработчик навигационного софта.

Из минусов – камера сильно трясется на своем кронштейне, и на качество съемки в отзывах легко обнаружить множество жалоб от пользователей. Да и CPL-фильтр не предусмотрен в принципе.

Стоимость – чуть ниже среднего, 11 900 рублей.

Inspector Delta

INSPECTOR Delta – прибор в классическом форм-факторе «фотоаппарата», относительно крупный за счет трехдюймового дисплея. К стеклу гаджет крепится за счет магнитного фиксатора со сквозным питанием через современный штекер USB Type-C.

Честное 4К-видео регистратор выдает благодаря 8-мегапиксельному сенсору SONY IMX 415. В комплекте с прибором идет CPL-фильтр на объектив. Мобильное приложение работает с обновлением по воздуху базы данных GPS-информатора и со скачиванием отснятого видео. По питанию – суперконденсатор.

Из плюсов – имеется датчик движения, благодаря которому взмахом руки перед дисплеем можно управлять какой-то одной функцией на выбор. Выбор этот невелик, и самой осмысленной функцией является выключение звука. Также бонусом стоит назвать идущую в комплекте карту памяти на 64 Гб.

Из минусов – крайне неудобно расположенные кнопки управления: они выстроены в ряд по… самой нижней грани корпуса, по сути – по дну! А для визуализации их символов пришлось выделить полосу с иконками в нижней части дисплея.

Стоимость – средняя «по палате», 12 999 рублей.