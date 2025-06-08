Почему бывает сложно выточить втулку? Что искали авантюристы в селе Троице-Лобаново? Как получилось, что в поселке Электровозстрой не построили ни одного электровоза? Где собираются ступинские любители мотоциклов и рок-н-ролла? Давайте съездим в Ступино и увидим всё своими глазами. Тем более что и ехать туда из Москвы – всего ничего, а посмотреть удастся многое.

В окрестностях Москвы есть множество мест, куда можно отправиться на выходные. Хотите окунуться в атмосферу истории – прокатитесь в Переславль-Залесский, Суздаль, Углич и Мышкин, Старицу, Касимов. Вас интересует история российских мануфактур и ремесел? Милости просим в Павлов-Посад и Гусь-Хрустальный. Но существуют неподалеку и другие, совсем молодые города, в которых тоже есть немало интересного! Например, Ступино.

История с электровозами

Днем рождения Ступино считается 30 августа 1938 года, когда рабочий поселок Электровозстрой, возникший на месте двух деревенек, Ступино и Кремиченка, получил статус города и новое имя. У этого события была своя предыстория: еще в 1932 году в соответствии с генеральным планом электрификации СССР была принята программа перевода железных дорог на электрическую тягу. Под эту программу планировалось возвести несколько заводов по производству электровозов, и один из них решили строить неподалеку от Каширы. Завод должен был стать одним из «гигантов первых пятилеток» – ежегодно планировалось выпускать 1400 электровозов. Рядом с заводом должен был возникнуть «новый социалистический город» с населением порядка 180 000 жителей.

Стройка разворачивалась по всем канонам ударных строек тридцатых – с нехваткой всего на свете. В местном краеведческом музее этому периоду посвящен отдельный зал. Весьма впечатляют образцы спецодежды, которая выдавалась лишь передовикам, причем в качестве премии. Тем не менее завод понемногу обретал свои очертания. Но в мире все отчетливей тянуло пороховым дымом, и в 1935 году коллегия наркомата путей сообщения и новый нарком Лазарь Каганович пришли к выводу, что в условиях надвигающейся войны быстрый переход железных дорог на электротягу невозможен. Программу электрификации свернули, стройки заморозили. Было остановлено и строительство Каширского электровозостроительного завода.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Но в стройку уже было вложено слишком много финансов, ресурсов и усилий, поэтому встал вопрос о перепрофилировании площадки. В 1936 году комиссия в составе десяти инженеров наркомата тяжелой промышленности во главе с главным инженером Глававиапрома Андреем Николаевичем Туполевым находит площадку пригодной для развертывания производства авиатехники, и в итоге «Электровозстрой» превращается в «Авиакомбинат № 150». Поначалу речь идет о производстве винтов изменяемого шага, авиационных турбокомпрессоров и «Уточек» – учебно-тренировочных самолётов УТ-1 конструкции Яковлева.

Вскоре направление, связанное с разработкой и производством винтов и турбокомпрессоров, выделяется в отдельное производство, а сборка самолетов как-то тихо сворачивается. Зато набирает обороты металлургическое направление: гигантский электровозостроительный завод должен был иметь и свою литейку, и прокатные станы, и кузнечно-штамповочные цеха. В итоге из производства тянущих винтов родилось современное объединение «Аэросила», а из металлургического направления – СМК, Ступинский металлургический комбинат, на сегодня являющийся одним из лидеров российской промышленности.

Сага о винтах

Каких-нибудь 85 лет назад никто и представить себе не мог летательный аппарат без пропеллера или нескольких воздушных винтов. Но если на заре авиации винт представлял собой склейку из нескольких кусков дерева, которой была придана специальная форма, то уже в середине тридцатых он начал превращаться в сложную инженерную конструкцию. Разработкой винтов изменяемого шага и занялось ОКБ по созданию автоматических самолетных воздушных винтов и их гидромеханических систем регулирования. К концу 1939 года ОКБ выдало свою первую конструкцию – автоматический винт АВ-1 для истребителей И-16 и И-153, и с этого момента все разработанные и производимые в СССР самолеты (кроме легкомоторных) оснащались ступинскими воздушными винтами.

Ну а после войны пришла эра реактивной авиации. Вот только реактивные двигатели оказались очень прожорливыми, так что винт не ушел со сцены авиационной истории. Он оказался незаменим в ситуациях, когда от машин требовалась максимальная экономичность, просто место поршневого мотора заняла турбина. Винты Ан-8, Ан-12, Ан-10, Бе-12, Ил-18, а также всего семейства Ан-24 – все они родом отсюда, из Ступино. Здесь разработали, а затем и выпускали соосные винты АВ-60 для бомбардировщика Ту-95, затем переквалифицировавшегося в ракетоносец. А в 1965 году опыт работы над Ту-95 помог поднять в воздух самый тяжелый на тот момент транспортный самолет Ан-22 «Антей».

Но безусловной вершиной работ в направлении открытых воздушных винтов стал многолопастной соосный винтовентилятор СВ-27, разработанный для среднего транспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-70. Разработка этого самолета началась еще в 1986 году, но в воздух он поднялся только в 1994. Увы, работы над проектом то останавливались, то возобновлялись, а в 2014 году он был окончательно остановлен. Тем не менее можно с уверенностью утверждать, что свое место на монументе «Создателям воздушных винтов», который красуется в Ступино на пересечении Проспекта Победы и улицы Металлургов, СВ-27 занял вполне заслуженно.

У самого въезда в город с трассы М4, в начале проспекта Андропова, стоит необычный мемориал – несущий винт вертолета Ми-6. Это память о весьма примечательной эпопее по изготовлению несущих винтов для на тот момент самого большого в мире вертолета. А вертолетный винт – это сама по себе сложнейшая инженерная конструкция с лопастями, которые должны выдерживать огромные знакопеременные нагрузки, но при этом быть очень легкими, и со втулкой с механизмом изменения циклического шага. В 1962 году Совмин СССР поручил изготовление винтов Ступинскому заводу. Тем временем именно несущий винт стал главным камнем преткновения и для разработчиков машины, и для серийного завода в Ростове-на-Дону. Завод в тот момент находился в состоянии реорганизации и перестройки, а руководство Московского областного Совнархоза во главе с его председателем по какой-то причине предприятие невзлюбило и постоянно критиковало. На одном из совещаний председатель прямо так и врезал: «Не можете за год изготовить какую-то небольшую втулочку». Видимо, он полагал, что «втулка» – это просто кусок металла, отрезанный от трубы. И только когда этот начальник все-таки приехал на завод и увидел своими глазами эту самую втулку из высоколегированного металла, имеющую со всеми крупными деталями диаметр 3,13 метра, высотой в полметра и весящую 3,35 тонны, он убедился, что серьезно заблуждался и изменил свое отношение.

1 / 2 2 / 2

Были у «Аэросилы» и другие необычные работы. Например, над подъемно-движительными комплексами для кораблей на воздушной подушке. «Скат»,«Мурена», «Кальмар», «Омар», «Джейран» и «Зубр» – для всех этих десантных катеров на воздушной подушке и ходовые винты, и нагнетающие вентиляторы разрабатывали и производили в Ступино.

Через дорогу от монумента «Создателям воздушных винтов» на монументе красуется устремившийся в небо сверхзвуковой истребитель МиГ-23. А что он тут делает? Ведь у него нет воздушного винта, да и производили этот самолет вовсе не в Ступино. На самом деле все просто: на том же предприятии «Аэросила» выпускали очень сложный узел конструкции изменения геометрии крыла – винтовой преобразователь. Это такой силовой шариковинтовой механизм со встроенными редукторами, который обеспечивал движение консолей крыла. И еще тут же производили вспомогательные газотурбинные двигатели ТА для множества самолетов: Ту-134, Ту-154, Ил-62, Ил-76, Як-42,Ту-204… И наш новый МС-21 тоже получил вспомогательную силовую установку ТА18-200МС, разработанную и запущенную в серийное производство на «Аэросиле».

Земля и космос

В конце тридцатых развитие завода пошло по двум направлениям: авиационному и металлургическому, причем ступинские металлурги освоили не менее уникальную продукцию, чем авиаторы. Не случайно на пересечении улиц Андропова и Калинина установлен настоящий паровой ковочный молот, изготовленный в 1939 году на Старокраматорском заводе. Монумент называется «Ступинским кузнецам-металлургам», а самому молоту присвоено имя «Отец города». Кстати, опытные кузнецы могли при помощи такого молота творить настоящие чудеса. В свое время на Урале я видел показательные выступления старого кузнеца, который при помощи примерно такого молота отковал идеальный шар, причем исключительно на глазок, не используя никаких измерительных инструментов.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Так что никого не должен удивлять тот факт, что многие монументальные объекты в Ступино украшает деталь в виде блестящего металлического шара. Такой шар как отдельный арт-объект украшает «Танковую аллею», сквер между улицами Горького и Тимирязева. Блестящий металлический шар венчает несущий винт Ми-6 на Андропова. Но все эти шары – это намек на оболочку металлического шарика, который 4 октября 1957 года облетел Землю со своим знаменитым радиосигналом «Бип… Бип… Бип…». Она была изготовлена ступинскими металлургами. На бульваре Победы стоит «счетверенный» монумент, отражающий всю сущность Ступино: точная модель первого спутника, ковш из литейки, присвоенные городу ордена и шестилопастной винт Ил-114. Похожее сочетание – спутник и воздушный винт – украшает и один из стендов краеведческого музея.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Связь времен

Есть такие места, где особенно чувствуется связь дней сегодняшнего, вчерашнего и даже не позапозавчерашнего. Например, рядом с городом разместился Белопесоцкий монастырь. По сравнению с некоторыми монастырскими комплексами он кажется очень небольшим, но сразу чувствуется, что это не просто место жительства монашеской братии, а серьезное оборонительное сооружение. Действительно, построен монастырь был в XV веке вместе с целым ожерельем монастырей на берегах Оки. В те времена это было пограничье, а монастыри выступали в роли укрепленных баз системы обороны от набегов татар и кочевых племен с юга. Во время этих набегов монастырю неоднократно приходилось вступать в бой, но взять крепостные стены изгоном или осадой легко вооруженная конница татар так и не смогла – свидетельств разорения монастыря летописи не сохранили. В 1552 году во время похода на Казань здесь останавливался для молебна Иван Грозный со своим войском.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Монастырь знавал разные времена. После реформ Екатерины II он пришел в полное запустение, но к началу XX века монастырь ожил, большинство строений было восстановлено. И тут нате вам – революция. После нее в монастыре размещались и общежитие для рабочих, и тюрьма, и автохозяйство с гаражами.

В 1941 году монастырь вновь стал частью линии обороны. К его стенам были пристроены сохранившиеся до сегодняшнего дня монолитные ДОТы, оголовки других артиллерийских ДОТов разместились по соседству. Сами ДОТы сильно разрушены, но не вражеским обстрелом, а временем. Рядом с ДОТами видны оплывшие, но вполне различимые окопы боевого охранения. И все же ДОТам ступинского оборонительного рубежа так и не пришлось вступить в бой – немцы до них так и не дошли.

Около входа на Белопесоцкое кладбище установлен мемориал, посвященный погибшим летчикам. В кирпичную стену вмонтированы бронзовые доски с именами пилотов, погибших во время войны. Рядом главный обелиск, бетонный блок с прорезанным на нем силуэтом реактивного истребителя. Напротив стены – могилы авиаторов, которые ушли из жизни уже в послевоенные годы. Да, профессию военного летчика не назовешь безопасной, и те, кто ее выбрал, рискуют жизнью и в мирное время.

Тёмные аллеи

По понятным причинам сам город Ступино не может похвастаться обилием исторических зданий, но в его окрестностях хватает интересных объектов. Так уж получилось, что две старые усадьбы, до которых я доехал, пребывают в состоянии развалин. А ведь они представляют заметный исторический интерес. Взять, например, усадьбу Троице-Лобаново. Около нее произошла битва между войсками Истомы Пашкова и царскими войсками Василия Шуйского. Здесь вставал лагерем Дмитрий Донской со своим войском по пути на Куликово поле. Один из владельцев усадьбы, Иван Иванович Годунов, был «трагически убит в Калуге от вора в 1603-м году», а последующий владелец, Лобанов-Ростовский, и вовсе занимался разбоем. По преданию, от усадьбы были прорыты подземные ходы к соседним усадьбам Авдотьино и Марьинка, и в этих ходах дворянин-разбойник спрятал награбленное. В общем, поиск этих подземных ходов и зарытых там сокровищ долгое время, как мёд, манил всяческих авантюристов.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Рядом с усадьбой – древнейший храм Пресвятой Троицы, построенный во второй половине XV века. Основа храма из белого камня, восьмериком, шатер – из красного кирпича с белокаменными поясками. Позже историки архитектуры назвали подобный тип постройки церквей «годуновским». Рядом с церковью – великолепная четырехъярусная колокольня и две боевые башни. Увы, и церковь, и колокольня пребывают не в лучшем состоянии. На ближней к селу башне – выцветший плакат с призывом собрать деньги на восстановление храма. Похоже, денег хватило только на то, чтобы отштукатурить и побелить здание церкви снаружи. Сама же усадьба, как говорят архитекторы, «полностью руинирована». Тенистые кленовые аллеи заросли кустарником, заилены и зарастают пруды, в одном из которых когда-то вступивший во владение усадьбой князь Волконский нашел колокол с портретом шведского короля Карла XII.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Примерно в таком же состоянии пребывает и усадьба Кишкино-Богородское: и главное здание, и флигели частично разрушены, аллеи и пруды заросли, все разукрашено уже современными граффити. Честно – совершенно не понимаю этой молодежной страсти покрыть любую доступную вертикальную поверхность дурацкими рисунками и надписями. Правда, стоящая рядом церковь Казанской иконы Божией Матери, построенная в 1780 году, восстановлена до вполне приличного состояния и действует, хотя после революции храм был закрыт, а иконы частично переданы в музей Андрея Рублева, а частично – в соседние епархии.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Грустно становится в таких местах, очень грустно. Совершенно не собираюсь «хрустеть французской булкой», но тени ушедшей в небытие жизни всегда производят очень тяжелое впечатление. А еще огорчает вопиющая бесхозяйственность: ведь прогуливаться по тенистым аллеям и ловить ленивых карасей в прудах могли не только дамы в кружевных платьях до пола и господа в канотье, но и отдыхающие уютного пансионата.

А вот водонапорная башня на станции Михнево и сохранилась неплохо, и очень украшает пристанционную площадь. Башня была построена по типовому проекту, разработанному по заказу Общества Рязано-Уральской железной дороги, для новых линий в 1898 году. Всего было возведено более 80 таких башен, необходимых прежде всего для заправки паровозов водой. Отличительной особенностью проекта были два расположенных друг над другом клепаных бака: верхний основной и дополнительный нижний. Такая схема позволяла продолжать заправлять паровозы, даже осушив один из баков для ремонта и очистки. Для обогрева водяных баков в холодное время года служили водоподогреватели, отапливавшиеся нефтью. Когда-то башня (или, как писалось в старых документах, «водоемное здание») имела купольную крышу с двумя семафорами, которые были связаны с поплавковыми системами и сигнализировали об уровне воды в баках. И вот ведь что удивительно: в тем времена даже типовое и абсолютно утилитарное сооружение старались сделать красивым.

1 / 2 2 / 2

И далеко не все местные храмы пребывают в развалинах. Например, меня очень порадовала сохранность церкви в честь иконы Божией Матери «Знамение» в Заречной слободе, построенная владельцами села дворянами Ильиными в 1816 году. Церковь кирпичная, с белокаменной отделкой, сооружена в традициях сельских храмов эпохи классицизма, с красивыми портиками тосканского типа и колоннадой, увенчанная граненой ротондой под куполом.

Комсомол, мотоциклы и рок-н-ролл

В Ступино чувствуется, что костяк населения составляет рабочий класс. Но не беспросветно выпивающие люмпены, а та самая «рабочая аристократия», способная создавать уникальную продукцию и знающая себе цену. Ну а кто умеет работать – тот умеет и красиво отдыхать. Примером тому – расположенный в восьми километрах от Ступино в деревне Соколова Пустынь, у южного выезда на трассу М4, клуб. Или, как назвали его создатели, арт-гараж «Ретро-Мото». Клуб является элементом зоны отдыха «Речной вокзал», расположенной на живописном берегу Оки. И организовали все это люди веселые и увлеченные.

Прямо перед входом в клуб на постаменте, похожем не то на вросший корнями в землю металлический пень, не то на перевернутую ступу Бабы Яги, красуется мотоцикл М-72 с коляской. В коляске смонтирован целый набор, при помощи которого можно накормить и напоить хоть роту голодных байкеров: огромный самовар, печь, чугунные горшки… Еще пара объектов расположились за оградой: настоящие аэросани-амфибия А-3 и бутафорский узкоколейный паровозик. А вот внутри клуба «Ретро-мото» все настоящее. Не могу назвать себя знатоком истории мотоциклов, но опознать классические Harley Davidson, BMW, Zundapp я вполне в состоянии. Могу узнать и два советских мотороллера: Вятку ВП-150, скопированную с Vespa GS-150, и Тулу Т200, построенную на базе немецкого Goggo-roller ТА200. Под ними – мечта всех советских пацанов, красная Jawa. А сцену украшают Yamaha Raider и надпись «Не стреляйте в музыкантов, они играют как умеют!».

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Здесь вообще много настоящего железа. Даже барную стойку украшает шпиндель токарного станка, на полках вдоль стен выставлены керогазы, примусы и старые гоночные шлемы. Барную зону от зала отделяет бревно, в которое вгрызается старая бензопила. Одним словом, славное место, и я с огромным удовольствием посетил бы его в выходные, когда в клубе играют приглашенные группы.

* * *

Поездка в Ступино, не слишком многообещающая, на первый взгляд, на самом деле оказалась интересной. Многое увидел, узнал массу нового, да и выделенный мне для поездки кроссовер GAC GS3 не подвел ни в городском режиме, ни на многополосных трассах. А на извилистых лесных дорожках в окрестностях Ступино, куда меня пару раз завел навигатор, я с трудом сдерживал себя от желания «отжечь по полной» – настолько азартно GS3 проходил связки поворотов. Останавливало меня только то, что стволы деревьев возвышались вплотную к узкой обочине. В общем, ничего не остается, кроме как планировать следующую поездку.