  • Владимир Шмаков, Chery: в ценообразовании важна не только разница курсов валют

Владимир Шмаков, Chery: в ценообразовании важна не только разница курсов валют

25.09.2022 23 0 0

По итогам прошлого года марка Chery оказалась в лидерах по продажам среди китайских брендов. В этом году в Chery намерены повторить успех, а суббренд Exeed продолжает набирать обороты. Но цены на автомобили в России продолжают оставаться заметно более высокими, чем в Китае – с чем это связано и может ли измениться? Получит ли Россия новые полноприводные модели, которые здесь востребованы гораздо больше, чем в Китае? И каким будет позиционирование нового суббренда Omoda, который готовится к выходу на наш рынок? На эти вопросы ответил Владимир Шмаков, директор АО «Чери Автомобили Рус».

 

Kolesa.ru: Популярность в российской автомобильной среде, которую завоевали марки Chery и Exeed, объективно подтверждается результатами конкурса «Автомобиль года -2022». Но восприятие марки и отношение к ней – это одно, а вот продажи в количественном исчислении – это несколько другое. И, как нам кажется, главное, что мешает росту продаж и реализации сложившегося восприятия марки, это тот уровень цен, который существует на сегодня. Ведь получается, что цена в России примерно вдвое выше, чем в Китае. Для того, чтобы сложилась такая разница, одних таможенных пошлин недостаточно, нужно что-то еще. Как вы собираетесь справляться с этой ситуацией?

Владимир Шмаков: Вопрос ценообразования достаточно сложный. Ведь цены выросли не только у нас, они выросли на рынке в целом и не только в автомобильном сегменте. Важны не только курсовые разницы, также произошел существенный разрыв логистических цепочек. Некоторые направления вообще закрыты. Например, морские поставки, наиболее выгодные с экономической точки зрения, сейчас невозможны. Поставки из Китая по сухопутному маршруту осложняются тем, что маршрут этот загружен другими грузами и другими производителями, поэтому стоимость и логистики, и комплектующих, и самих автомобилей тоже растет. Поэтому мы, со своей стороны, везде, где это возможно, стараемся снизить наши затраты для того, чтобы понизить цены. Кроме того, у нас есть специальные программы, где среди прочего мы предлагаем потребителям специальные субсидированные ставки по кредиту на приобретение автомобилей и другие акции.

Exeed VX

К: Тогда такой вопрос. В линейке имеются модели Tiggo 8 и Tiggo 8 Pro, но вот выходит Tiggo 8 Pro Max, и он сразу «выстреливает», потому что Россия хочет полный привод. Мне кажется, что если бы появился Tiggo 4 с полным приводом, он даже в случае более высокой цены, чем у моноприводного Tiggo 4, «выстрелил» бы так, что мало бы никому не показалось. Ведь в этом сегменте на рынке образовался провал. Есть шанс, что мы увидим такой автомобиль?

ВШ: При выводе новых моделей, да и вообще при реализации автомобилей на рынке компания Chery очень внимательно относится к изучению рынка, мнению и потребностям покупателей, экспертной оценке специалистов: какое оснащение будет наиболее востребованным, какой дизайн наиболее привлекательным, какова разница между желанием приобрести полный привод и фактической возможностью, а также разница между желанием, возможностью и практической необходимостью. Поэтому я не исключаю, что в ближайшее время наши китайские партнеры, которые занимаются производством и оценкой моделей, которые необходимы на российском рынке, обратят внимание и на этот вопрос, и мы сможем увидеть на рынке полноприводную «четверку». Но давайте подождем.

К: Если не брать во внимание марку Exeed, которая изначально расположена в верхнем ценовом сегменте, то получается, что и автомобили марки Chery располагаются выше массового и доступного по цене сегмента. Насколько можно понять, новая марка Omoda тоже окажется на верхней границе среднего ценового сегмента, так называемом high middle. Есть ли идеи заполнить чем-то пустоту в сегменте ниже low middle?

ВШ: Для того, чтобы вывести на рынок модель в ещё более массовом сегменте, автомобиль придется делать достаточно простым. Но наша стратегия – дать покупателю максимальный комфорт, максимально удовлетворить его потребности и, может быть, дать даже немного больше. 

Exeed TXL 2,0 Sport Edition

К: Тем не менее смотрите, какая получается картина: ушел Renault, а вместе с ним и Duster, который занимал очень существенную нишу. Непонятно, что будет с Hyundai Creta. Ведь распределение покупателей было таким: те, кто хотел чуть больше комфорта, обращались к Крете, а те, кому была нужна кондовая проходимость, деревня, рыбалка, охота, все-таки больше смотрели в сторону Дастера. И эта ниша освободилась.

ВШ: С другой стороны, среди лидеров по продажам были не только Lada и Renault, но были и Kia, и Volkswagen, и Toyota, и на такие автомобили тоже был массовый спрос. Они тоже были в лидерах, и мы хотим быть в лидерах на этом уровне. 

К: А какой будет разница в подходах к реализации брендов Chery, Exeed и Omoda?

ВШ: Exeed мы позиционируем как премиальный бренд – то есть, бренд, который уже сейчас находится в этой нише и показывает высокие результаты. Доказательством является победа семиместного внедорожника Exeed VX в номинации «Новинка премиум-сегмента». Владельцы марки Exeed привыкли к определенному уровню комфорта – и в плане услуг по приобретению автомобиля, и в сервисной зоне, и к соответствующему отношению к клиенту как к пользователю автомобиля. И наш настрой таков, что мы должны полностью удовлетворять эту потребность. Позиционирование бренда Omoda лежит в плоскости высоких технологий и молодежной субкультуры. Соответственно, и процессы продажи, и вообще процессы отношений с клиентами будут более технологичными и оперативными. А марка Chery – это, можно сказать, старожил на российском рынке, и, естественно, мы будем придерживаться тех традиций, которые у нас уже сложились, и будем требовать и от дилеров, и от себя самих повышения качества обслуживания. Если быть более конкретным, то в стратегии развития марки Chery мы заложили два основных стратегических вектора – технологии и благотворительность. В связи с этим новые модели марки станут ещё более технологичными, чем сейчас, что позволит владельцам расширить сценарии использования автомобиля. Также компания планирует в самое ближайшее время взять на себя благотворительную роль, преследуя мотив в оказании посильной помощи социально уязвимым слоям населения с целью улучшения их качества жизни. 

Chery Omoda 5 2021–н.в.

К: Компания Chery была партнером ралли-марафона «Шелковый путь», и автомобили Tiggo 8 Pro Max возили и организаторов, и прессу. Как вы оцениваете этот опыт?

ВШ: Стоит отметить, что эти машины прошли практически тот же самый путь, что и специально подготовленные автомобили участников, естественно, за исключением скоростных спецучастков. Но общий маршрут они прошли, так что вполне можно говорить, что мы подтвердили качество и надежность автомобилей Chery. 

К: А вы планируете продолжать это сотрудничество?

ВШ: Давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация, что будет происходить на рынке и вообще во всем, что связано с автомобилями, что будет требоваться для продвижения автомобилей и марок на рынке. Но если надо хоть сейчас повторить, то мы готовы.

К: Сегодня на рынке реально и достаточно массово присутствуют три китайских компании: Chery, Geely и Haval. Остальные марки давно, но медленно начинают его освоение. Кого вы считает наиболее серьезным соперником, с кем у вас наиболее острая конкуренция?

ВШ: Я бы не сказал, что у нас острая конкуренция. То есть, конкуренция, конечно, есть, как, например, и между немецкими компаниями, теми же BMW, Audi и Mercedes, и точно так же мы конкурируем и с Geely, и с Haval. Иногда мы видим, что они идут по нашему пути, я бы даже сказал, по следам. Но, если честно, мы их порой больше воспринимаем как братьев, нежели как конкурентов.

Chery Tiggo 8 Pro Max

 

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