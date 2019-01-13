Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную армию совершенной работоспособной техники повышенной проходимости. Причинами тому были особая любовь научных мужей к давно устаревшим западным аналогам, серьезные ошибки высшего военного и политического руководства, отсутствие мощной автомобильной базы и совершенного оборудования.

Впрочем, предложить Красной армии какие-либо эффективные и надежные полугусеничные машины советские автозаводы не могли вообще. В их арсенале была лишь партия из 900 вездеходов ГАЗ-60 да две сотни тягачей ЗИС-22 для буксировки артиллерийских орудий и установки зенитных пулеметов. В ходе войны все были уничтожены.

Поврежденный автомобиль ГАЗ-60 с пулеметной установкой 4М. 1941 год

Полугусеничный тягач ЗИС-22 с 122-мм гаубицей М-30 на фронте. 1942 год

Что же касается 5,5 тысяч скандально известных эрзац-вездеходов ГАЗ-65 и ЗИС-33, то до линии фронта почти никто из них не добрался: военные водители снимали архаичные движители, превращая их в обычные грузовики. По поводу ЗИС-33 талантливый, но язвительный конструктор Б. М. Фиттерман как-то высказался: «Заложенная в него идея «получить на грош пятаков» оказалась неосуществимой». Не говоря об иных «излишествах», только одна «эпопея 33» обошлась небогатой стране в 400 миллионов рублей, но виновники этой растраты растворились в море войны.

ЗИС-33 со звуковещательной станцией на льду Ладожского озера, где проходила Дорога жизни. 1942 год

К началу войны Горьковский автозавод уже не выпускал полугусеничную автотехнику, но поощрял работы по опытным снегоходам ГАЗ-СХ на шасси ГАЗ-ММ. Зимой 1943 года появилась машина С. С. Строева с открытыми съемными движителями с треугольным обводом резинометаллических лент, верхней ведущей звездочкой для привода грунтозацепов и разнесенными катками, имитировавшими «большую лыжу», позволившую увеличить опорную поверхность.

Грузовик ГАЗ-ММ с гусеничным движителем Сергея Строева. 1943 год

На снежной целине вездеход показал хорошую проходимость, но имел недостаточную мощность, скорость и маневренность. В 1945-м конструктор В. К. Рубцов построил свой вариант с усилительной закрытой рамой движителей.

Снегоход Всеволода Рубцова с усилительной рамой движителя. 1945 год (из архива И. Падерина)

В отличие от ГАЗа конструкторы НАТИ, увлекшись разработками и переделками своих полугусеничных машин, исчерпали все возможности продолжения деятельности по более совершенной автотехнике. Положение усугубилось весной 1941 года, когда образец ВЗ2-52 (ЗИС-22-52) по окончании испытаний был передан для серийного выпуска на Московский автозавод, где получил индекс ЗИС-22М. Начавшаяся война послужила поводом для полного отстранения НАТИ от развития всех своих проектов, и после эвакуации институт переключился на газогенераторные грузовики.

Полугусеничные автомобили ЗИС военного времени

В последние мирные дни 1941 года передача из НАТИ на ЗИС последнего опытного образца ВЗ2-52 положила начало активной самостоятельной деятельности Московского автозавода по разработке и выпуску более совершенных полугусеничных машин.

Серия ЗИС-22М

К середине 1941 года самым перспективным автомобилем считался ЗИС-22М на шасси ЗИС-5. Его отличия от опытного образца ЗИС-22-52 сводились к усилению движителей и установке расширенных гусениц с новыми резиновыми башмаками. На волне успеха завод приступил к освоению его серийного производства с выпуском до конца года 2000 машин. Однако в процессе этих работ был создан новый артиллерийский тягач ЗИС-42, а вариант ЗИС-22М послужил основой еще двух оригинальных конструкций.

Опытный полугусеничный грузовик ЗИС-22М — предшественник модели ЗИС-42. Лето 1941 года

Полубронированное шасси ЗИС-22МБ для артиллерийской системы ЗИС-41

В октябре 1941 года появилось опытное шасси ЗИС-22МБ с полным бронированием моторного отсека и кабины. На его грузовой платформе Горьковский артиллерийский завод № 92 имени И. В. Сталина, кратко — ЗИС (не путать с Московским предприятием ЗИС), смонтировал артиллерийскую установку ЗИС-41 с противотанковой 57-мм пушкой ЗИС-2. Осенние испытания этой системы были приостановлены из-за бомбардировок и возобновились в марте 1942-го. Недостатками машины были плохая проходимость, малая надежность и перегревание двигателя.

Установка ЗИС-41 завода № 92 на шасси ЗИС-22МБ. Ноябрь 1941 года (из архива А. Кириндаса)

Испытания 57-мм самоходной артиллерийской установки ЗИС-41. Март 1942 года

Пробные стрельбы из противотанковой пушки ЗИС-2 установки ЗИС-41

Весной шасси ЗИС-22МБ шасси переделали в тягач для буксировки 122-мм гаубицы с передком. На его грузовой платформе размещались 8–10 членов боевого расчета пушки и боекомплект из 80 снарядов. При этом перегрев двигателя сохранился, а передняя часть машины оказалась перегруженной.

Тягач ЗИС-22МБ с гаубицей М-30, переделанный из шасси для системы ЗИС-41. Весна 1942 года

Серия ЗИС-42

Грузовики ЗИС-42 с полезной нагрузкой 2,25 тонны считались самыми совершенными советскими полугусеничными автомобилями периода Великой Отечественной войны. Конструктивно они являлись развитием последних образцов НАТИ-22-52 и ЗИС-22М и официально служили артиллерийскими тягачами для буксировки гаубиц М-30 калибра 122 мм.

Артиллерийский тягач ЗИС-42М с характерной передней защитной решеткой и небольшими фарами

Проектирование машин ЗИС-42 проводилась под руководством начальника спецотдела Московского автозавода Бориса Фиттермана (с марта 1943 года — главный конструктор ЗИС). Прототипы появились в июле 1941-го, и до октября завод успел собрать три пробных образца с 80-сильными моторами от автобуса ЗИС-16 и тентованными кузовами с боковыми скамьями на 14 человек.

Испытания прототипов полугусеничного автомобиля ЗИС-42. Июль 1941 года (кинокадры)

Первые две машины внешне не отличались от ЗИС-22М, а третий малоизвестный вариант являлся короткобазным артиллерийским тягачом со сдвинутыми вперед движителями, передними лыжами и суженой кабиной. Укороченная бортовая платформа снабжалась тентом, сцепным устройством и отсеком для боеприпасов и боевого расчета буксируемого орудия. Работы над этими машинами прервала эвакуация.

Испытания короткобазного артиллерийского тягача ЗИС-42. Осень 1941 года

Только в сентябре 1942-го появилась партия тягачей ЗИС-42 на серийном шасси ЗИС-5 военного образца с угловатыми крыльями и деревянными кабинами, и вскоре началось их серийное производство. К тому времени завод прекратил выпуск двигателя ЗИС-16, и на последующих тягачах применялся 73-сильный мотор от трехтонки, хотя на некоторых машинах монтировали более мощные силовые агрегаты из старых запасов. На первых выпусках стоял высокобортный кузов ЗИС-5А с наружными усилительными брусьями. Под передней осью помещался защитный поддон с округлым кожухом, при движении по снегу на управляемые колеса надевали коробчатые стальные лыжи.

Тягач ЗИС-42 на шасси ЗИС-5 военного образца с высокобортным кузовом. Осень 1942 год

Готовые автомобили ЗИС-42 с упрощенными кузовами. Зима 1943 года

Тягач ЗИС-42 не стал идеальным средством буксировки тяжелой артиллерии и обладал теми же недостаткам, что и все его предшественники: недостаточная мощность, тихоходность, плохая управляемость, невероятный шум при движении, частые поломки и неспособность двигаться в автоколоннах наравне с быстроходными машинами.

Тягачи ЗИС-42 с 122-мм гаубицами на Ленинградском фронте. 1942 год ЗИС-42 с 37-мм зенитной пушкой на Белорусском фронте. Июнь 1944 года

В первые два годы войны устранить врожденные недостатки ЗИС-42 не удалось, поэтому параллельно с выпуском базовой машины разрабатывался следующий более мощный тягач ЗИС-42М. Первые образцы появились в конце 1943-го, и зимой следующего года машина поступила в производство. Ее главной новинкой был форсированный двигатель ЗИС-5М Уральского автозавода, развивавший мощность 76–77 л.с. Внешними отличиями являлись кабина с расширенными наружными рейками, общая сварная решетка радиатора и фар и упрощенный кузов с задним откидным бортом.

Модернизированный 76-сильный ЗИС-42М с протектором «ёлочка». Зима 1944 года (из архива М. Соколова)

Машины обеих серий служили также в инженерных войсках, частях ПВО и в военизированных противопожарных подразделениях.

ЗИС-42М с буксирно-понтонным катером БМК-70 наплавного парка Н2П Пожарная машина ПВО на базе ЗИС-42М с оснащением от модели ПМЗ-2

Опытные машины на шасси ЗИС-42

В разгар войны, в надежде на устранение недостатков ЗИС-42, были построены три опытных образца. На первом смонтировали бензиновый мотор мощностью 127 л.с. от колесного бронетранспортера White М-2. Он удвоил силу тяги и угол подъема, но в приобретении американских агрегатов заводу отказали.

Второй вариант ЗИС-43 с бортовыми коническими редукторами в гусеничном движителе (вместо цепных передач) внешне напоминал полубронированную машину ЗИС-22МБ, но снабжался деревянной бортовой платформой, на которой размещалась поворотная зенитная установка калибра 37 мм. При повышении надежности трансмиссии и крутящего момента существенно увеличились масса машины, а также возросла сложность обслуживания.

Полубронированная установка ЗИС-43 с бортовыми редукторами. Зима 1943 года

Полугусеничная 37-мм зенитная система ЗИС-43 со снятым деревянным кузовом

Третий образец ТБ-42 являлся деревянным макетом пулеметного бронетранспортера для доставки 14 десантников. Военная комиссия предложила доработать его компоновку и изготовить опытную партию из пяти машин, но из-за многочисленных рекламаций на базовый тягач ЗИС-42 заводское руководство отказалось от продолжения работ.

Макетный бронетранспортер ТБ-42 на 80-сильном шасси ЗИС-42. 1943 год (из архива М. Соколова)

В ходе войны стало ясно, что по сравнению с иностранными образцами сама концепция советских полугусеничных автомобилей оказалась ошибочной. По мнению Фиттермана «автомобиль погубили неспособность быстро двигаться и маневрировать в боевых условиях. При длительном передвижении на высокой скорости (30–35 км/ч — примечание автора) он выходил из строя еще до появления на позиции… Единственный плюс машины — хорошо отработанный резиновый башмак к ленте гусеницы, имевший закрытую форму, в которой прессовались снег и грязь. Немцы до этого не додумались».

ЗИС-42 с 122-мм гаубицей в Народно-освободительной армии Югославии. Загреб, 1945 год

Последняя попытка «довести до ума» ЗИС-42 была предпринята в середине 1945-го, когда для повышения эксплуатационных качеств на нем установили опытный 90-сильный двигатель ЗИС-120, выпуск которого только предполагали освоить.

Испытания опытного грузовика ЗИС-42 с более мощным двигателем. 1945 год

В общей сложности до 1946-го машин 42-й серии собрали 6375 единиц. Некоторые из них оставались на военной службе до 1951 года.

Перспективные проекты полугусеничных машин ЗИС

Самыми оригинальными конструкциями Московского автозавода считаются опытные полугусеничные одно- и двухмоторные артиллерийские тягачи для замены ЗИС-42 и перспективный бронетранспортер, созданные конструкторским коллективом под руководством Фиттермана. Их основой также был грузовик ЗИС-5, перспективные силовые агрегаты и доработанные движители с передними ведущими звездочками и четырьмя опорными катками от легкого танка Т-70М.

В августе 1943 года был создан трехтонный автомобиль-тягач АТ-3 с форсированным до 80 сил двигателем ЗИС-5М. Управление им осуществлялось как при помощи передних колес, так и путем подтормаживания гусеницы одного из бортов. На испытаниях с буксируемой гаубицей он развивал скорость не более 37 км/ч и был неспособен работать на бездорожье.

Заводские испытания полугусеничного тягача АТ-3 с мощной гаубицей. 1943 год

Конструктивно самыми интересными были проекты двухмоторных тягачей АТ-8 и АТ-14 для буксировки орудийных систем полной массой 9–14 тонн, в которых использовалась схема опытного довоенного трехосного грузовика НАТИ-2М с двумя параллельными силовыми агрегатами и двумя трансмиссиями. Тягач АТ-8 планировалось оборудовать 77-сильными двигателями ЗИС-5М, вариант АТ-14 — моторами ЗИС-16 мощностью по 92 силы.

Опытный двухмоторный тягач АТ-14 с двумя трансмиссиями. Осень 1943 года

В 1943-м опытный образец АТ-14 с системой подтормаживания гусениц был испытан государственной комиссией, констатировавшей, что машина является слишком сложной, громоздкой и обладает недостаточной проходимостью. Несмотря на это, тягач был рекомендован к производству, и на ЗИСе приступили к изготовлению опытной партии из 10 машин, но в реальности был собран только один экземпляр. Появившиеся к тому времени на фронтах ярославские и ленд-лизовские гусеничные арттягачи заставили прекратить дальнейшие работы в этом направлении.

Испытания 184-сильного тягача АТ-14 для буксировки артиллерийских систем массой до 14 тонн

В начале 1944 года, с оглядкой на боевые машины воюющих сторон, был построен опытный полугусеничный пулеметный бронетранспортер Б-3 с открытым 12-местным бронекорпусом для транспортировки пехоты, разведки, охранения, буксировки орудий и эвакуации раненых. Первоначально планировалось установить на нем пробный уральский 95-сильный мотор ЗИС-МФ, но затем всё свелось к двигателю ЗИС-5М в 78 сил и типовым узлам от ЗИС-5. На приемочных испытаниях БТР буксировал 76-мм пушку с орудийным расчетом, но из-за перегрева двигателя и слабости трансмиссии показал отрицательные результаты. По неподтвержденным данным были собраны еще две аналогичные машины БТР-44 с ярославскими дизелями.

Опытный полугусеничный бронетранспортер Б-3 с пулеметом калибра 12,7 мм. 1944 год

По окончании войны модель Б-3 послужила идейной основой известной колесной бронемашины БТР-152. Что же касается полугусеничной автотехники, то работы по ней эпизодически продолжались в СССР до конца 1960-х.

На заглавной фотографии — Опытный короткобазный артиллерийский тягач ЗИС-42 с укороченным кузовом образца 1941 года

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