Универсал Aistaland GT7 от GAC и Huawei: интерьер и оснащение

Недавно созданная марка Aistaland (китайское название – Qijing) – это проект компаний GAC и Huawei. Как оказалось, в отличие от остальных уже многочисленных совместных брендов IT-гиганта и других производителей этот все-таки не входит в альянс HIMA (еще одна марка за пределами альянса – Yijing, она же Epicland, созданная вместе с Dongfeng). Первенцем Aistaland стал эффектный электрический универсал GT7. Внешность пятидверки с мотивами Porsche показали на фирменных картинках в марте. В апреле на Пекинском автосалоне провели публичную премьеру. Но лишь сейчас рассекречен интерьер. Одновременно марка поделилась кое-какими свежими подробностями.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

В основе Aistaland GT7 лежит платформа с 800-вольтовой электрической архитектурой, новинка имеет пневмоподвеску. Длина универсала равна 5050 мм, ширина – 1980 мм, высота – 1470 мм. Колесная база – те же 3000 мм, что и у дебютировавшего ранее «сарая» Shangjie Z7T (бренд Shangjie – совместное детище Huawei и SAIC, он-то как раз входит в HIMA). Для модели Aistaland предусмотрены 19-, 20- или 21-дюймовые диски.

1 / 2 2 / 2

Объем багажника GT7 составляет 647 литров (включая «подполье»), со сложенными спинками задних сидений этот показатель увеличится до 1606 литров. Спереди есть дополнительный отсек на 215 литров.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

У Aistaland GT7 безрамочные боковые двери и электрохромная панорамная крыша. В списке оборудования еще значится автопилот с 896-строчным лидаром над лобовым стеклом. Комплекс водительских ассистентов – от Huawei, как и прочая электроника.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

В салоне – трехспицевый руль с прилепленными кнопками (вероятно, отвечают за выбор режима движения), узкий приборный экран, отдельно стоящий планшет мультимедийной системы диагональю 15,6 дюйма и двухэтажный центральный тоннель. Мультимедиа – с искусственным интеллектом. На центральном тоннеле расположены беспроводная зарядка, рычажки и выстроившиеся друг за другом неприкрытые подстаканники.

У передних кресел есть выдвижные подставки для ног. Ну и конечно, сиденья – с подогревом, вентиляцией и массажером. В списке оборудования еще заявлены проекционный дисплей с дополненной реальностью и аудиосистема с 21 динамиком. Кроме того, универсал способен транслировать звук наружу – в том числе, имитировать рев мотора.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Aistaland GT7 предложат с задним или трехмоторным полным приводом. Первая модификация получила 340-сильный электродвигатель. Суммарная отдача системы полноприводной пятидверки еще не озвучена, при этом заявлено, что такой универсал наберет первую «сотню» за 2,98 секунды. По информации китайских СМИ, Aistaland GT7 будет доступен с батареей емкостью примерно 86 или 103 кВт*ч. Сама марка объявила о том, что максимальный запас хода составляет 900 км по циклу CLTC.

Полноценную презентацию Aistaland GT7 должны провести в ближайшее время.