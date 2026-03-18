Ещё один эффектный шутинг-брейк из Китая: встречаем Aistaland GT7 от Huawei и GAC

В Китае состоялся первый показ спортивного универсала Aistaland GT7, совместного детища IT-гиганта Huawei и государственного автоконцерна GAC. Aistaland GT7 базируется на современной электромобильной платформе с 800-вольтовой архитектурой, полноценная премьера ожидается в апреле.

Компания Huawei продолжает развивать созданный в 2023 году автоиндустриальный альянс HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance) — это уникальная на данный момент структура, объединяющая несколько крупных автомобильных компаний под крылом Huawei и делающая Huawei крупным, а в перспективе и крупнейшим игроком китайского авторынка. Huawei не производит машины по собственной маркой, как Xiaomi, а создаёт совместные бренды с разными компаниями. Также Huawei не строит собственные автозаводы, как Xiaomi, а использует заводы компаний-партнёров, при этом Huawei является ключевым поставщиком электронных и электротехнических компонентов для созданных в рамках альянса HIMA автомобилей.

В составе HIMA уже есть бренды AITO (создан Huawei совместно с Seres), Luxeed (Huawei и Chery), Maextro (Huawei и JAC), Shangjie (Huawei и SAIC) и Stelato (Huawei и BAIC). Недавно в рамках альянса HIMA были запущены ещё два бренда — Yijing (Huawei и Dongfeng) и Aistaland (Huawei и GAC). Совместный бренд Huawei и GAC на стадии ранних анонсов назывался Qijing, но затем был переименован в Aistaland — это акроним, образованный от фразы AI Start New Land, которую можно перевести на русский как «Искусственный интеллект открывает новые горизонты».

Первенцем бренда Aistaland будет спортивный универсал с короткой кормой (он же шутинг-брейк), получивший индекс GT7. Aistaland GT7 нацелен главным образом на конкуренцию с очень успешным Zeekr 001, но на китайском рынке сегодня наберётся ещё десяток соперников от других брендов, в том числе свежеиспечённый Shangjie Z7T. Aistaland GT7 и Shangjie Z7T объединяют не только общий тип кузова и принадлежность к альянсу HIMA, но и внешняя схожесть с Porsche Taycan Sport Turismo.

Технических подробностей об Aistaland GT7 пока немного, их полностью рассекретят не раньше апреля. Габаритная длина шутинг-брейка — 5050 мм, ширина — 1980 мм, высота — 1470 мм, колёсная база — 3000 мм. На рендерах шасси видим собранную на подрамниках независимую пневмоподвеску, передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Платформа имеет 800-вольтовую электрическую архитектуру. Чисто электрические версии будут иметь до трёх электромоторов (один на передней оси, два на задней). Будут ли plug-in гибридные версии, пока неизвестно.

Huawei снабдит Aistaland GT7 новейшей электроникой, в том числе 896-строчным лидаром для работы продвинутых электронных ассистентов водителя (заявлен даже автопилот 3 уровня), мультимедикой под управлением операционной системы HarmonyOS и мощной аудиосистемой Huawei Sound AI. Все системы будут работать под контролем нейросетевого искусственного интеллекта и будут получать регулярные обновления «по воздуху».

На Aistaland GT7 уже принимаются так называемые слепые заказы, при этом пока не объявлены даже предварительные цены.

