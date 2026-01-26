Новинки ×
  • Первенцем Yijing, совместного бренда Huawei и Dongfeng, станет большой кроссовер

Первенцем Yijing, совместного бренда Huawei и Dongfeng, станет большой кроссовер

26.01.2026 128 0 1
Первенцем Yijing, совместного бренда Huawei и Dongfeng, станет большой кроссовер

Новая марка Yijing готовит к премьере свою первую модель – шестиместный паркетник. Разумеется, кроссовер электрифицирован, но подробности о технике еще не раскрыты.

Презентацию нового бренда под названием Yijing в Китае провели в ноябре прошлого года. Это очередной совместный проект компании Huawei – на этот раз с концерном Dongfeng. Правда, пока не сообщалось, вошла ли марка в альянс HIMA, который, напомним, сейчас включает бренды Stelato, Aito, Maextro, Luxeed и Shangjie – эти марки созданы IT-гигантом вместе с BAIC, Seres, JAC, Chery и SAIC соответственно. Как бы то ни было, дебютной моделью Yijing станет крупный кроссовер, его название еще не раскрыто. В декабре было объявлено о выпуске первого прототипа. А теперь марка Yijing поделилась фотографиями и видео с испытаний паркетника.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Кроссовер обклеен маскировочной пленкой, но кое-какое представление о дизайне получить все-таки можно. Модели достались компактные фары, над ними наверняка проходит пиксельное табло. Задние фонари тоже, скорее всего, сделаны в виде единой плашки. Паркетник Yijing также получил скрытые ручки дверей. А над лобовым стеклом имеется лидар: конечно, автопилот – от Huawei, как и остальная электроника. Размеры марка не озвучила.

1 / 2
2 / 2

Отдельных фото интерьера еще нет. Впрочем, на имеющихся кадрах видно, что внутри установили гигантский экран мультимедиа-системы – он занимает почти всю площадь передней панели. При этом приборка – либо в виде отдельного экрана, либо ее вовсе нет (в этом случае роль приборки возложена на проекционный дисплей). Также известно, что кроссовер будет доступен с шестиместным салоном.

1 / 2
2 / 2

О технике пока ни слова. Хотя и так понятно, что кроссовер электрифицирован. Вопрос лишь в том, сколько у него модификаций – исключительно гибридная (в этом случае ДВС, вероятно, работает только в режиме генератора), полностью электрическая или сразу обе.

Публичную премьеру кроссовер Yijing справит на Пекинском автосалоне, который откроется в апреле. Но дизайн вполне могут раскрыть еще до презентации.

кроссовер Китай авторынок новинки Dongfeng Yijing

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Не средство передвижения, а роскошь: почему дорожают автомобили Вот и утратила смысл крылатая фраза из «Золотого телёнка». В 2026 году машина – скорее роскошный аксессуар на колёсах: дорого, претенциозно, статусно. Ведь в России рост цен на автомобили да... 553 5 0 26.01.2026
Статьи / История Каков сан, таков и помёт: как был построен Brooke 25/30 HP Swan Car и чем он всех шокировал В мире всегда выпускались и будут выпускаться штучные автомобили для той категории автомобилистов, которые не хотят быть «как все». Несмотря на то, что штучные машины стоят не просто дорого,... 384 1 2 25.01.2026
Статьи / История Попытка как пытка: как пробовали возродить марку Maybach и почему это не получилось История мирового автопрома насчитывает десятки, если не сотни автомобильных марок, которые по той или иной причине канули в Лету, став достоянием прошлого. Банкротство, слияние с другим прои... 1945 7 0 24.01.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 76046 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46320 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 18662 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
11 Peugeot 207 с пробегом: старые моторы лучше новых, а три педали всегда...
7 Попытка как пытка: как пробовали возродить марку Maybach и почему это...
5 Не средство передвижения, а роскошь: почему дорожают автомобили
Новые комментарии
Change privacy settings