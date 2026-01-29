Бренд Qijing от Huawei и GAC выпустит универсал для конкуренции с Zeekr 007GT

Премьеру спортивной пятидверки марки Qijing проведут весной, в продажу модель поступит летом. О технике информации пока нет, хотя и так понятно, что автомобиль будет электрифицирован.

Китайская компания Huawei продолжает развивать автобизнес. Так, на рынке довольно активно ведут свою деятельность пять совместных брендов, входящих в альянс HIMA. Это марки Stelato, Aito, Maextro, Luxeed и Shangjie, они созданы в партнерстве с BAIC, Seres, JAC, Chery и SAIC. Под конец прошлого года Huawei официально объявила еще о двух проектах – Yijing и Qijing, партнерами IT-гиганта стали Dongfeng и GAC соответственно. Правда, пока так и неизвестно, относятся ли эти бренды к HIMA. Как бы то ни было, первенцем бренда Yijing станет большой кроссовер. Ну а Qijing начнет свою карьеру с выпуска спортивного универсала. Названия новичков все еще не раскрыты. Дебютные кадры универсала были опубликованы в декабре прошлого года. А теперь Qijing поделилась свежими фотографиями с испытаний своей модели – на этот раз в пестром камуфляже.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Универсал имеет двухэтажную головную оптику, мускулистые бока, стеклянную крышу, крупные колеса и полускрытые ручки дверей. Сами двери – безрамочные. Над лобовым стеклом есть лидар, ведь новинке обещан продвинутый автопилот так называемого третьего уровня. Разумеется, вся электроника – от Huawei. Габариты пока не озвучены.

Интерьер на отдельных фото не продемонстрировали. Но и на имеющихся кадрах видно, что внутри установлены табло и спортивные кресла.

1 / 2 2 / 2

О технике пока ни слова. Впрочем, понятно, что универсал электрифицирован. Вполне возможно, что его предложат как в виде гибрида типа EREV (ДВС работает в режиме генератора), так и с полностью электрической начинкой.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Публичная премьера универсала Qijing состоится в апреле, в продажу он должен поступить в июне. В Китае главным конкурентом новинки станет электрический Zeekr 007GT, так что можно ориентироваться на его прайс-лист. За модель Zeekr сейчас просят 202 900 – 232 900 юаней (около 2,2 млн – 2,5 млн рублей по текущему курсу).