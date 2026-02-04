Кемпер Mercedes-Benz Marco Polo поменял прописку и получил ряд обновок

Теперь переоборудование стандартных пассажирских вэнов V-Class в «дома на колёсах» производится на заводе в Людвигсфельде (Германия).

В основе кемпера Mercedes-Benz Marco Polo лежит V-Class. Напомним, актуальный пассажирский вэн третьего поколения появился на рынке в 2014-м, а первый рестайлинг модель пережила в 2019-м. Летом того же года линейка пополнилась за счёт полностью электрической версии – EQV. Второй рестайлинг семейство в полном составе пережило летом 2023-го. Сейчас производитель готовится к скорой презентации моделей следующей генерации.

На фото: обновлённый кемпер Mercedes-Benz Marco Polo

Тем не менее, только что обновившийся кемпер с прибавкой Marco Polo к названию базируется на нынешнем Mercedes V-Class. В компании рассказали, что модификация сменила прописку: если ранее её переоборудованием занимались специалисты компании Westfalia в немецком городе Гота, то теперь выпускаемые в Витории (Испания) вэны отправляются на доработку на предприятие компании в Людвигсфельде (Германия).

В пресс-службе марки рассказали о том, что «глэмпинг-мобиль» получил новую выдвижную крышу с электроприводом, которая обеспечивает спальное место в верхней части автомобиля. Она имеет прочный и лёгкий алюминиевый каркас с двойной обшивкой. Такая «палатка» остаётся изолированной практически при любых погодных условиях, кроме того, теперь у неё есть дополнительный запас высоты на 10 см (когда задняя секция поднимается на полную высоту).

Ещё в списке обновок Mercedes-Benz Marco Polo числится новое светодиодное освещение этой секции крыши. Для подсветки предусмотрены различные режимы – от прохладного до теплых и более уютных тонов. Ещё новая крыша оснащена раздвижной панелью, которая обеспечивает больше естественного дневного света в салоне и приток свежего воздуха, а ночью позволяет любоваться звездным небом.

Кемпер немецкой марки получил новый тент с пересмотренным механизмом сборки и разборки. Помимо этого, Mercedes-Benz Marco Polo снабдили новыми столиками, выдвижными ящиками и более энергоэффективным холодильником в салоне, ещё предусмотрены магнитные накладки на окна.

На фото: обновлённый кемпер Mercedes-Benz Marco Polo Horizon

Также Marco Polo получил обновлённую информационно-развлекательную систему, теперь с помощью её основного дисплея, либо приложения MBAC для смартфона можно управлять раздвижной крышей, подсветкой и пересмотренной акустической системой с восемью динамиками и сабвуфером.

Как рассказали в пресс-службе компании, обновлённые Mercedes-Benz Marco Polo и Marco Polo Horizon (без встроенного кухонного гарнитура и холодильника, но с тентом и раздвижной крышей) уже скоро станут доступны для заказа. Ещё в компании отметили, что «дома на колёсах» от Mercedes-Benz откроют свою следующую главу, то есть перейдут в новое поколение и переедут на новую платформу – VAN.EA / VAN.CA – ближе к концу текущего десятилетия.