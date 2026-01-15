Европа ×
15.01.2026 75 0 0
Универсал Zeekr 7GT для Европы: урезанный список оснащения, задний или полный привод

Принадлежащий холдингу Geely бренд Zeekr объявил о расширении своего модельного ряда в Старом Свете – европейцам уже доступен к заказу электрический универсал. Как и на родине, экспортная версия представлена с несколькими вариантами начинки.

В Китае родственный электроседану Zeekr 007 розеточный же универсал Zeekr 007GT с 800-вольтовой архитектурой дебютировал весной прошлого года. А еще до презентации «сарая» на родине было известно о том, что модель появится и за пределами домашнего рынка. Теперь же марка полностью рассекретила пятидверку, предназначенную для Европы: в этом регионе модель представлена под индексом 7GT. К слову, четырехдверный брат в Старом Свете не доступен – по крайней мере, пока.

Внешне экспортный Zeekr 7GT повторил модель для Китая, разве что у евроверсии нет лидара над лобовым стеклом, то есть продвинутый автопилот «старосветскому» универсалу не положен (в Китае лидар идет уже в базе). Среди особенностей дизайна – рельефный капот, безрамочные двери с выдвижными ручками, рейлинги на крыше, компактные фары с прилепленными сверху диодными полосками ходовых огней и монофонарь.

Несмотря на то, что европейская пятидверка выглядит так же, как вариант для Поднебесной, 7GT почему-то компактнее брата. Длина «старосветского» универсала составляет 4817 мм, колесная база – 2900 мм. Показатели адресованного Китаю Zeekr 007GT – 4864 и 2925 мм соответственно. Для европейского Zeekr GT предусмотрены 19- или 20-дюймовые диски. Объем багажника евроверсии – 456 литров, спереди есть дополнительный отсек на 65 литров.

Внутри отличий от универсала для КНР нет, если не считать материалы отделки. В списке стандартного оборудования Zeekr 7GT значатся: виртуальная приборка на 13 дюймов, мультимедиа-система с планшетом диагональю 15 дюймов, расположенные на центральном тоннеле две площадки для беспроводной зарядки смартфонов мощностью 50 Вт, панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, подогрев руля и всех кресел, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Топ-версия – это также адаптивная пневмоподвеска, проекционный дисплей, вентиляция и массажер передних сидений. Отметим, в Китае Zeekr 007GT по умолчанию имеет кресла с функцией массажа и вентиляцией, плюс на родине для модели опционально предусмотрен холодильник (в Европе его не предлагают даже за доплату).

Техника такая же, как у «поднебесной» модели. Европейцам базовый универсал Zeekr 7GT предложен с 421-сильным электромотором на задней оси и батареей емкостью 75 кВт*ч, эта пятидверка должна проехать без подзарядки 519 км. «Средняя» версия тоже заднеприводная (мотор тот же), но ей положен аккумулятор на 100 кВт*ч, дальнобойность – уже 655 км. Топовый универсал имеет двухмоторный полный привод (совокупная отдача – 646 л.с.) и батарею емкостью 100 кВт*ч, его запас хода – 558 км. Заднеприводная модификация вне зависимости от аккумулятора наберет первую «сотню» за 5,3 секунды, полноприводный универсал Zeekr 7GT разгоняется с 0 до 100 км/ч за 3,3 секунды. Максимальная скорость едина для всех исполнений – 210 км/ч.

В Германии, например, электрический универсал Zeekr 7GT оценили в 47 990 – 59 490 евро (около 4,4 млн – 5,5 млн рублей по актуальному курсу). Первые поставки европейским клиентам стартуют летом.

