Ещё раз обновлённый Zeekr 001 выходит на рынок: больше мощности, богаче оснащение

Премиальный бренд Zeekr, принадлежащий холдингу Geely, в очередной раз обновил флагманский электрический лифтбек 001 и в минувшие выходные запустил его в продажу. Вопреки ожиданиям, цены ниже не стали.

Zeekr 001 дебютировал в 2021 году и стал дебютной моделью китайского премиального бренда. Первую комплексную модернизацию Zeekr 001 пережил в феврале прошлого года — тогда лифтбек переехал на 800-вольтовую электрическую архитектуру, и вот уже готов второй пакет обновлений. Теперь у лифтбека, который Zeekr продолжает упорно называть шутинг-брейком, 900-вольтовая электрическая архитектура и соответственно ещё более быстрая зарядка.

Снаружи изменений нет, ключевые размеры прежние: габаритная длина — 4977 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1533 либо 1545 мм в зависимости от модификации, колёсная база — 3005 мм. Дорожный просвет у машины с пружинной подвеской — 170 мм, у машин с регулируемой по высоте пневмоподвеской он варьируется в диапазоне от 121 до 206 мм. За доплату предлагаются углепластиковые корпуса наружных зеркал и фиксированное углепластиковое антикрыло на корме.

Салон изменился сильнее, чем кажется на первый взгляд: здесь новая передняя панель без козырька над 13,02-дюймовым приборным экраном, новые дверные карты, новые воздуховоды и новый дизайн центрального тоннеля между передними креслами. Отделочные материалы стали более изысканными, больше внимание уделено мелкому декору и орнаментам, хромированные сеточки динамиков аудиосистемы теперь нарочито выставлены напоказ. Сама аудиосистема тоже новая, мощностью аж 4680 Вт с 29 динамиками.

Размер мультимедийного экрана на передней панели увеличен с 15,05 до 16 дюймов, приборный дисплей дополнен проекционным 39,3-дюймовым проекционным экраном на лобовом стекле, для него заявлена рекордная яркость в 20 000 нит. Для задних пассажиров предусмотрен собственный мультимедийно-настроечный экран с диагональю 8 дюймов. Панорамная стеклянная крыша может менять степень прозрачности, за доплату предлагается светодиодная симуляция звёздного неба. Электронные ассистенты водителя стали умнее, точнее и надёжнее.

На старте продаж обновлённый Zeekr 001, относящийся к 2026 модельному году, предложен в четырёх версиях. Базовая одномоторная заднеприводная версия Max стоит 269 800 юаней (3,07 млн рублей в переводе по текущему курсу), она оснащается батареей ёмкостью 103 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 810 км по циклу CLTC, максимальная отдача электромотора — 370 кВт (503 л.с.) и 535 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 4,98 с, максимальная скорость у всех версий увеличена с 240 до 280 км/ч.

Для сравнения скажем, что прошлогодний одномоторный Zeekr 001 стоил от 259 000 юаней (2,94 млн рублей), его электромотор выдаёт 310 кВт и 440 Нм, разгон до «сотни» занимает 6,3 с, ёмкость батареи — 95 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 722 км по циклу CLTC.

За 269 800 юаней можно также купить обновлённый двумоторный полноприводный Zeekr 001 в комплектации Max, но у него будет батарея на 95 кВт·ч и запас хода на одной зарядке в 710 км по циклу CLTC. Максимальная совокупная отдача двух электромоторов — 680 кВт (925 л.с.) и 913 Нм (до второго обновления было 580 кВт и 810 Нм), разгон до 100 км/ч занимает 3,08 с.

Версии Ultra и Ultra+ стоят 299 800 юаней (3,41 млн рублей) и 329 800 юаней (3,75 млн рублей) соответственно, они оснащаются двухмоторной силовой установкой (680 кВт, 913 Нм) и батареей ёмкостью 103 кВт·ч, запас хода на одной зарядке по циклу CLTC составляет 762 и 730 км соответственно. Обе «ультры» могут набрать первую «сотню» менее чем за 3 с, тогда как прошлогодней топовой версии для этого требуется 3,3 с.

В ближайшее время ожидается премьера обновлённого спортивного Zeekr 001 FR, который считается отдельной моделью, — в его распоряжении будет более 2000 л.с.

В целом марка Zeekr, несмотря на частые обновления и расширение модельной линейки, кажется, исчерпала потенциал роста: с января по сентябрь этого года её продажи выросли только на 0,51% до 143 600 автомобилей. Но дело в том, что до недавнего времени Zeekr предлагал только электромобили, а в прошлом месяце на рынок вышла первая гибридная модель — флагманский кроссовер Zeekr 9X. Гибридные модели, возможно, заставят кривую продаж Zeekr опять устремиться вверх, в том числе благодаря российскому рынку, на который марка Zeekr, однако, не спешит выходить официально.