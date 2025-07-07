Лифтбек ×
  • Спортивному лифтбеку Zeekr 001 FR добавят мощности, так как 1265 л.с. уже недостаточно

Спортивному лифтбеку Zeekr 001 FR добавят мощности, так как 1265 л.с. уже недостаточно

07.07.2025 137 0 0

На фоне оглушительного успеха Xiaomi SU7 Ultra принадлежащий холдингу Geely бренд Zeekr хочет модернизировать свой флагманский электрический лифтбек Zeekr 001 FR: по слухам, его снабдят силовой установкой мощностью более 2000 л.с.

Zeekr 001 FR был представлен осенью 2023 года, тогда он подавался как более мощный конкурент Tesla Model S Plaid (1020 л.с.), а его разработчики утверждали, что аналоги китайского производства не появятся в течение ближайших пяти тел — мол, настолько Zeekr 001 FR крут и совершенен. Но Лэй Цзюнь и его компания Xiaomi смогли догнать и перегнать Zeekr, чем нанесли ему заметный имиджевый урон. Сегодня Xiaomi продаёт в Китае почти в два раза больше электромобилей, чем Zeekr, а спортседан Xiaomi SU7 Ultra оказался не только мощнее, чем Zeekr 001 FR, но и установил рекорд Нюрбургринга.

1 / 2
2 / 2

В общем, Zeekr вынужден реагировать на вызов Xiaomi, и, по данным инсайдеров, на которых ссылается CarNewsChina, готовит обновлённый Zeekr 001 FR с облегчённым кузовом, переработанной аэродинамикой и силовой установкой мощностью свыше 2000 л.с. Заезд по Нюрбургрингу тоже вполне вероятен, тем более что бренд Zeekr, в отличие от Xiaomi, официально представлен в Европе, хотя топ-версия FR лифтбека Zeekr 001 здесь не продаётся — пока она предназначена только для Китая и тираж её ограничен.

1 / 2
2 / 2

На данный момент Zeekr 001 FR стоит в Китае 769 000 юаней (8,45 млн рублей в переводе по текущему курсу), он оснащён четырёхмоторной силовой установкой (по одному мотору на колесо) с максимальной совокупной отдачей в 1265 л.с. и 1280 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 2,02 с, максимальная скорость ограничена на отметке 280 км/ч. Ёмкость батареи — 100 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 550 км по циклу CLTC.

1 / 2
2 / 2

В свою очередь Xiaomi SU7 Ultra оснащён тремя электромоторами (один на передней оси, два на задней), их максимальная совокупная отдача — 1548 л.с. и 1770 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 2,1 с (с опциональным пакетом Track Package — 1,98 с), максимальная скорость — 350 км/ч. Ёмкость батареи — 93,7 кВт·ч, запас хода на одной зарядке в сочетании с Track Package — 520 км по циклу CLTC, без него — 630 км. Стоит Xiaomi SU7 Ultra от 529 900 юаней (5,83 млн рублей).

В текущем виде, как ни крути, Zeekr 001 FR проигрывает Xiaomi SU7 Ultra по соотношению цена / потребительские характеристики, но скоро всё может измениться. Возможно, в борьбу Zeekr 001 FR и Xiaomi SU7 Ultra захотят вмешаться и другие амбициозные китайские автопроизводители.

Китай спортивные авто слухи электромобиль новинки лифтбек Zeekr Zeekr 001

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Обзор Битва за низы: все подробности об обновлённой Lada Niva Travel Презентация новой Lada Niva Travel на Петербургском международном экономическом форуме прошла довольно тихо. Это и понятно: основное внимание было приковано к Lada Azimut. На фоне этого крос... 354 3 2 07.07.2025
Статьи / Популярные вопросы Раздаточная коробка: что это такое, зачем нужна и какие бывают виды В современном автомобильном мире, захваченном кроссоверами, водители иногда узнают, что в их машине есть раздатка. Точнее, раздаточная коробка. А зачастую – угловой редуктор, а не полноценна... 135 0 2 07.07.2025
Статьи / История Хоспис для автомобилей: что интересного в музее в Черноусово Есть такая категория людей, о которых говорят «родился с бензином в крови». Кто-то из них становится гонщиком, кто-то – конструктором или дизайнером, кто-то открывает связанный с автомобилям... 561 6 0 06.07.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 27546 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 13020 3 3 11.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Крыша, как у Maybach, и внезапная локализация: тест-драйв Voyah Free EVR Кроссовер Free, который был первенцем марки Voyah, вышел на российский рынок в ноябре 2022 года. С тех пор прошло лишь чуть больше двух лет, а в наших руках уже оказалась рестайлинговая верс... 7169 1 2 25.03.2025
Обсуждаемое
7 Спасибо, что не кроссовер: первый тест-драйв Hongqi H6
6 Хоспис для автомобилей: что интересного в музее в Черноусово
4 Эксперты будут довольны: тест-драйв Geely Atlas AWD
Новые комментарии
Change privacy settings