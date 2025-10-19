Советский Союз был одной из немногих стран, которая находилась фактически на полном самообеспечении. Это касалось в том числе и автопрома: даже в случае покупки лицензий СССР всегда старался наладить производство машин у себя, а не организовывать совместные предприятия, как, например, это делали Югославия или Китай . Хорошо это было или плохо – вопрос дискуссионный, однако стоит отметить, что пресловутый «железный занавес» не закрыл в СССР дорогу автомобилям из, как сказали бы сейчас, недружественных стран. Что нам приходилось в послевоенное время приобретать у идеологических противников? Да много чего, и сегодня мы вспомним некоторые из самых интересных импортируемых в Советский Союз автомобилей.

БАМовский трудяга из Западной Германии



Строительство Байкало-Амурской железнодорожной магистрали стало одной из мегастроек СССР, на которую были брошены большие средства и ресурсы. Хотя нет – ресурсы были брошены колоссальные, потому что и масштаб работ был колоссальным. Железную дорогу и сопутствующую инфраструктуру предстояло возводить в весьма непростых природно-географических условиях, соответственно, и автомобили требовались для этих условий подходящие. Несмотря на то, что в СССР имелось несколько автозаводов, выпускающих грузовики, непростые реалии БАМа все же заставили советских специалистов обратить свой взор на продукцию европейских компаний. Вернее, выбрать машины с моторами воздушного охлаждения, а таковых было не так уж и много. Разумеется, первым кандидатом стала Tatra 148S из братской тогда Чехословакии, а затем компанию ей составили западногерманские грузовики Magirus-Deutz, которые, едва оказавшись на БАМе, моментально заслужили любовь и уважение водителей.

Tatra T148 S1. Фото: autowp.ru 1 / 2 Tatra T148 S1. Фото: autowp.ru 2 / 2

По контракту, заключенному в октябре 1974 года, в СССР поставлялись Магирусы, или, как их прозвали на БАМе, «Магары» – четырех модификаций, с колесной формулой 4×2 и 6×4, которые оснащались восьми- и десятицилиндровыми дизельными двигателями воздушного охлаждения разной степени форсировки мощностью 232-248 и 290-310 л.с. соответственно. Объем первого мотора составлял 11,3 литра, второго – 14,1. Самым массовым из заказанной СССР десятитысячной партии машин стал трехосный самосвал Magirus-Deutz 290D 26K грузоподъемностью 14,5 тонн.

Magirus-Deutz M 290 D 26 K. Фото: autowp.ru 1 / 3 Magirus-Deutz M 290 D 26 K. Фото: autowp.ru 2 / 3 Magirus-Deutz 232 D 19. Фото: wikipedia.org 3 / 3

Если охарактеризовать западногерманские машины двумя словами, то можно использовать расхожий рекламно-журналистский штамп «настоящее немецкое качество». «Магары» оказались настоящими трудягами, причем семижильными, и отработали каждую уплаченную за них дойчмарку. Советские водители ценили их за прочность, выносливость, хорошую шумоизоляцию кабины, гидроусилитель руля, удобство управления, возможность блокировки задних колес и, конечно же, за тяговитый мотор, безотказно работавший при низких температурах.

Magirus-Deutz M 290 D 26 K. Фото: autowp.ru

Несмотря на то, что многие «Магары» гоняли на БАМе в хвост и в гриву, они оставались работоспособными после нескольких лет эксплуатации и затем продолжали трудиться на многих объектах Сибири, Дальнего Востока, Казахстана и Донбасса. Причем западногерманские грузовики эксплуатировались много лет уже после распада СССР. Да и сама фирма Magirus-Deutz к тому времени уже не являлась независимой, а перешла под контроль итальянской Iveco, то есть, вошла в орбиту влияния концерна Fiat.

Iveco-Magirus-Deutz 290 M 19 FLS Turbo. Фото: autowp.ru

Mercedes-Benz для «Совтрансавто»



В СССР все было предельно просто: если авиакомпания, то монополист «Аэрофлот», если международный автогрузоперевозчик – то монополист «Совтрансавто». Если кто-то смог бы перенестись в Москву начала восьмидесятых годов в район Кунцево, то на пересечении Молодогвардейской улицы и МКАД он наверняка увидел бы с десяток стоящих на обочине синих фур «Совтрансавто» и броские, эффектные седельные тягачи Mercedes-Benz 2232S. Автору этих строк впервые довелось увидеть эти машины именно в те годы, именно в той локации, и они произвели такое впечатление – сочетание скрытой мощи и изящества, которое не забывается десятилетиями.

Mercedes-Benz 2232 L. Фото: autowp.ru

Эти трехосные машины с колесной формулой 6×4, оснащенные дизелем V10 объемом 16,6 л и мощностью 320 л.с., были у советских дальнобойщиков в таком же почете, как самосвалы Magirus-Deutz у бамовских водителей. Тягач мог таскать прицеп полной массой 29 тонн, но, в отличие от «Магаров», по контракту 1975 года СССР заказал их не тысячи, а всего 100 штук. Пожалуй, до начала перестроечных времен это был самый престижный тягач в СССР, и этот статус не изменился даже с появлением КамАЗов. Да чего уж греха таить: редко какой советский тягач обладал таким же комфортом, как Mercedes-Benz 2232S, такой же по ощущениям почти легковой подвеской, четкостью переключения передач, удобствами и всем тем, что заслуженно делает грузовые автомобили с трехлучевой звездой одними из лучших в мире.

Mercedes-Benz 2232 L. Фото: autowp.ru

Однако был у Mercedes-Benz 2232S весьма достойный конкурент из Скандинавии, который также закупался для «Совтрансавто». И назывался он Volvo F89-32.



Шведский первопроходец

Шведский седельный тягач Volvo F89-32 начал поступать в ленинградское отделение «Совтрансавто» в 1973 году, то есть, на три года раньше, чем первые Mercedes-Benz 2232S добрались до своей кунцевской автобазы. Машины поставлялись в двух модификациях: с колесной формулой 6×2 и 6×4, оба тягача могли работать с прицепами массой 30 тонн, при этом они оснащались одинаковыми рядными наддувными дизельными «шестерками» объемом 12 л и мощностью 330 л.с.

Volvo F89-32. Фото: autowp.ru

Существует легенда, что СССР якобы купил шведские тягачи из-за нейтрального статуса Швеции, но это не более чем легенда. Ведь всего через год ничто не помешало СССР сделать огромный заказ на 10 тысяч Magirus-Deutz в стране так называемого «вероятного противника». Фактически бросив этим спасательный круг находящейся в непростых условиях западногерманской фирме. Что уж говорить всего-то про сотню тягачей Volvo F89-32, которая не делала погоды ни «Совтрансавто», ни шведскому автопроизводителю, хотя, как известно, лишняя копейка никогда никому не мешала.

В Советском Союзе водители, пересевшие на «шведов», как правило, с МАЗ-504, отмечали хорошую эргономику рабочего места, наличие отопителя и холодильника, удобного «спальника», гидроусилителя руля, а уже после нескольких лет эксплуатации выяснилось, что Volvo F89-32 отличается еще и завидным долголетием. Машины с пробегом в миллион километров не являлись чем-то особенным. Наоборот, при своевременном техобслуживании подобный пробег был обычным делом. А многие машины наматывали и гораздо больший километраж.

Volvo F89-32. Фото: autowp.ru

В целом, в СССР у Volvo F89-32 сложилась очень хорошая репутация, и сотрудничество с шведской фирмой продолжилось в дальнейшем. Его результат можно видеть в известном перестроечном фильме «Интердевочка», где путь к дому главной героини перегораживает фура с тягачом Volvo F12. Эти машины стали в «Совтрансавто» преемниками Volvo F89-32 и закупались уже сотнями. А Volvo F89-32 стал первопроходцем из капстран, внесшим свой вклад в развитие «Совтрансавто» и позволившим этому предприятию со временем стать одним из крупнейших грузовых автоперевозчиков Европы.



На службе в московской милиции

Иномарки на службе в полиции – кого этим сейчас удивишь? Но в начале семидесятых годов Mercedes-Benz W108 в милицейской ливрее вызывал настоящее изумление. Оснащалась такими машинами исключительно московская милиция, хотя и в некоторые другие города, например, в Ленинград, Киев и Минск, единичные автомобили отправлялись.

Но подавляющее количество купленных в ФРГ Мерседесов «в погонах» осело в Москве. Оно и понятно: столица всегда позиционировалась как своеобразная «витрина» всей страны. Ведь большинство туристов, в том числе из капстран, знакомство с СССР начинали именно с Москвы, и советское руководство старалось демонстрировать свою открытость: вон даже Мерседесы у нас в милиции служат, и этому не мешают никакие идеологические разногласия.

Разумеется, Mercedes-Benz W108 не использовались московской милицией для будничной рутины, например, для ежедневного патрулирования. Все-таки автомобиль был не из дешевых, его обслуживание было делом хлопотным и выливалось в копеечку, причем валютную. Поэтому машины в основном привлекались для всяких спецмероприятий вроде встреч и сопровождения иностранных делегаций, а преемник Mercedes W108 с индексом V123 удостоился чести сопровождать спортсменов с олимпийским огнем в день открытия XXII Олимпийских игр в Москве в 1980 году. Причем этот седан с увеличенной колесной базой был приписан не к московской милиции, а к советскому Олимпийскому комитету. И, соответственно, не имел специальной раскраски и спецсигналов.

Mercedes-Benz V123. Фото: Светлана Парфёнова 1 / 6 Mercedes-Benz V123. Фото: Светлана Парфёнова 2 / 6 Mercedes-Benz V123. Фото: Светлана Парфёнова 3 / 6 Mercedes-Benz V123. Фото: Светлана Парфёнова 4 / 6 Mercedes-Benz V123. Фото: Светлана Парфёнова 5 / 6 Mercedes-Benz V123. Фото: Светлана Парфёнова 6 / 6

Не соответствует действительности и одна из московских городских легенд, гласящая, что мощные и скоростные Мерседесы потребовались столичной милиции для того, чтобы у преступников не было возможности от правоохранителей сбежать. Ведь в середине семидесятых годов появился ВАЗ-2106, имевший неплохую для того времени максималку в 155 км/ч. Но у тех, кто знает и помнит реалии СССР 70-80-х годов, все это вызовет лишь улыбку. Погони за преступниками станут реальностью позже, в лихие девяностые, а тогда погоню увидеть можно были только на киноэкране. Да и то в каком нибудь фильме про «загнивающий Запад».

Также на службу в московскую милицию был принят и «заклятый друг» автомобилей с трехлучевой звездой – BMW E3. Но количество этих машин по сравнению с количеством служивших в Москве Мерседесов было невелико. Впрочем, даже они долгие годы оставались экзотикой. Да по-другому и быть не могло.

Стоит отметить, что если в СССР принималось решение выделить какое-то количество валюты на покупку импортной техники, то в подавляющем большинстве случаев покупалось все лучшее, что предлагал Запад. Что самосвалы Magirus-Deutz, что автомобили Mercedes-Benz для «Совтрансавто» или службы в московской милиции, что седельные тягачи Volvo F89-32 – все эти образцы автомобильной техники без преувеличения можно назвать лучшими в своем классе. Ответственные товарищи, ведающие импортными закупками, действительно были ответственными и закупали то, что отрабатывало каждый вложенный в них доллар или дойчмарку.

Другое дело, когда речь заходила о закупках техники в странах народной демократии. Там нередко приобретались, например, не только поражающие своей неубиваемостью чехословацкие трамваи Tatra T3, но и некоторые, мягко говоря, не самые передовые и современные автомобили, о которых мы расскажем в следующей публикации.