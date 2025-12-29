Вулканы, горячие источники и медведи: на старом Москвиче по Камчатке

Это самое эпичное приключение за всё время наших путешествий! После Чукотки мы отправились ещё дальше – пароходом по Севморпути на Камчатку! Сначала был дикий квест доставки машины на полуостров, но у нас всё получилось. Ведь на ваших глазах осуществляется самое грандиозное автопутешествие за всю историю России: мы планируем посетить все регионы нашей страны, а это 89 регионов современной России. И не просто посетить, а рассказать про доступность, достопримечательности, гастрономические особенности, исторические места и этнографию каждого региона.

Мы следили из дома за приключениями Москвича-Полярника и понимали, что у него жизнь ярче, чем даже у нас.

После этого нашему судну из-за сложной ледовой обстановки пришлось уйти под берега материка Северная Америка в район посёлка Поинт Хоуп, таким образом побывав в Западном полушарии. И только после этого наш Москвич обогнул Евразию, прошёл Берингов пролив и добрался до Камчатки, став после такого плавания не только самым восточным Москвичом в мире, но и самым западным!

И вот уже Москвич-Полярник мчит по дорогам края вулканов. Камчатка, пожалуй, самое необычное место нашей страны. И первым делом мы отправились на самый запад полуострова в поселок Октябрьский, который на просторах интернета нередко сравнивают с Кольской Териберкой.

Место совсем нетуристическое, но было включено в нашу программу, так как это самый доступный способ попасть на Охотское море. Место очень колоритное – если бы знаменитый «Левиафан» снимали на Камчатке, то делали бы это в Октябрьском.

Считается, что это одно из самых депрессивных мест Камчатки. Расположен поселок в тундровой зоне на косе между рекой Большой и Охотским морем, продувается всеми ветрами, и здесь практически всегда пасмурно.



В больших количествах присутствуют обшарпанные хозяйственные рыбацкие постройки, а многоэтажные дома советских времён выглядят так, как будто люди в них давно не живут. А некоторые дома потихонечку «съедаются» морем.

Во время сильных штормов посёлок оказывается отрезанным от «Большой земли» – вода переливается через косу, разрушает ее и дорогу, единственную транспортную связь. В качестве волнорезов используются мешки с песком, тетраподы и списанные рыбацкие суда. Можно сказать, что нам чудом удалось посетить его и успеть уехать, потому что после этого дорогу размыло, о чем было написано в местных новостях.

На обратном пути в Петропавловск заехали на озеро Толмачево, которое находится в стороне от трассы, здесь уже выпал снег, поэтому мы с трудом сюда добрались одной машиной и на летней резине.

А дальше снег так посыпал, что единственную дорогу, связывающую со столицей региона, пришлось чистить трактору.

Раз уж на западном побережье мы побывали, то надо было отметиться и на восточном, поэтому доехали до Халактырского пляжа, который известен чёрным вулканическим песком и панорамой Корякского, Авачинского и Козельского вулканов. Пока мы втроем гугляли и наслаждались видами, Саша тут пробежал еще один марафон, поэтому на фото не попал.

Ну а теперь выдвигаемся на север. На Камчатке много горячих источников, облагороженных и диких. По пути мы заезжаем на Малкинские источники недалеко от села Мальки, в долине реки Ключёвка. Тут нас встречает медведь, который, видимо, тоже пришел погреться, но, увидев большое количество туристов, решил повременить с купанием.

Через самый центр полуострова идет одна из красивейших дорог России. В поездке по дороге открываются великолепные пейзажи: Восточный хребет, действующие вулканы и самая большая река полуострова.

На этом повороте сворачиваем налево в село Эссо, но потом обязательно планируем вернуться и доехать до Усть-Камчатска. Так мы думали.

Не доезжая Эссо есть еще одна своротка – зимник на Палану, но были мы тут в октябре, поэтому он еще не готов. Примерно половина дороги из 500 км сейчас круглогодичная. Очень жду момента, когда до этого поселка удастся доехать в любое время года, а не только зимой.

А вот Эссо. Сюда едут туристы со всего мира. Здесь нет котельной отопления и печей в домах, хотя это одно из самых холодных поселений Камчатки. Здесь горы вокруг, медведи на дорогах, а посреди села пожарный водоём, в котором всю зиму купаются дети. В национальном парке, включённом в список ЮНЕСКО, в самом центре полуострова в окружении потухших вулканов находится уникальное село Эссо, расположенное в долине горной незамерзающей реки Быстрой.

Этим, кстати, национальное эвенское село и уникально. Когда-то здесь под землёй нашли горячие реки и набурили скважин. Да столько, что теперь полностью весь посёлок отапливается теплом из-под земли! И из крана горячая вода тоже льётся самая обычная – из горячих источников. Благодаря этому здесь даже посреди села находится открытый бассейн, выполняющий роль одновременно пожарного водоёма и бесплатной горячей круглогодичной купели. Мало того, каждый житель может организовать себе собственный термальный бассейн, ведь горячая вода здесь стоит всего 1 рубль за кубометр.

Дальше мы решили доехать до Усть-Камчатска, но тут в двигателе раздался небольшой стук, а потом сильный взрыв под капотом, пар, дым и… тишина. Мотор в прямом смысле разорвало, и из него вылетели масло и разные куски деталей во все стороны. Как потом выяснилось, один из поршней раскололся, его заклинило, из-за этого сломало шатун и разбило двигатель.

И вот мы стоим одни среди тайги и медведей. Ведь мы же путешествуем без поддержки. Нас некому дотащить. Около часа пришлось толкать машину в сторону ближайшего перекрёстка.

Через какое-то время остановился грузовик, и водитель предложил тянуть нас сразу в Петропавловск. И мы за ночь проделали пятисокилометровый путь на тросе за грузовиком. От оплаты наш спаситель категорически отказался. Дима, спасибо тебе огромное за помощь! Ну и сразу же начались поиски мотора. На Москвич на Камчатке. Можете себе такое представить? Но чудеса случаются! И нам местные ребята не просто нашли старый двигатель, но и за три дня оперативно его перебрали!



А дальше мы его отправили в Приморье, где планируем добраться до самой южной точки Дальнего Востока! И не забывайте посмотреть наш сериал «Москвич-Полярник».

