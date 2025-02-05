В 2011 году новый BMW третьей серии 318i в начальной комплектации можно было купить за 1,2 миллиона рублей. За полтора миллиона можно было взять уже 320d xDrive. Ну а сегодня мы забудем о премиуме и попробуем найти за эти деньги приличный хэтчбек В-класса с пробегом на вторичном рынке. Задача перед нами стоит несложная, приступим!

Своё, но не совсем: Lada Xray

Начнём с автомобиля, который принято считать отечественным, хотя это не совсем так. Эта машина построена на платформе В0, и её ближайший родственник – не какая-то Веста или Гранта, а Renault Sandero. Впрочем, отличий между этими машинами много, поэтому о Sandero поговорим отдельно.

Нашего бюджета достаточно для покупки даже самых новых машин, выпущенных в 2022 году. Однако это не значит, что нужно найти самый свежий экземпляр, купить его и обрести счастье. Счастье с Xray придётся обретать несколько иным путём: путём выбора правильных агрегатов. Но сначала – пару слов про кузов и салон.

Так как машины последних лет выпуска ещё не слишком старые, коррозии можно не бояться. Но некоторые дефекты ЛКП, скорее всего, уже можно будет заметить. Например, облезающий хром на переднем бампере. Или сколы, которые появляются сравнительно легко. Правда, быстро Xray не ржавеет, поэтому можно подкрасить проблемные места и спокойно ездить несколько лет, не думая о ржавчине.

Основной недостаток салона – его размеры. Он не только узкий, но и не радует пространством для ног задних пассажиров. Кому-то может не понравиться и комплектация, которая у Xray даже в самых дорогих версиях никогда не была богатой. Нет круиз-контроля, подлокотника между передними креслами, плафона освещения у задних пассажиров… Да и пластик салона выглядит дёшево – к этому надо быть готовым. Хотя надо отметить, что поцарапать этот пластик довольно сложно, он оказался прочным, хотя и неказистым внешне. В плюсах – неплохая по меркам класса шумоизоляция.

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А теперь вернёмся к моторам. Их тут было неожиданно много: 1,6-литровый ВАЗ-21129 (106 л.с.), 1,8-литровый ВАЗ-21179 (122 л.с.) и 1,6-литровый H4M (113 л.с.). Как ни странно, лучший мотор – самый слабый ВАЗ-21129. Выдающейся динамики от хэтчбека В-класса ждать в любом случае не приходится, так что лучше выбрать простой, но надёжный двигатель. Особенно на фоне того, что 1,8-литровый ВАЗ-21179 отметился завидным масляным аппетитом, да и H4M от Renault-Nissan тоже регулярно страдает этим недугом. Есть и ещё одна причина избегать машин с иностранным мотором: в паре с ним устанавливали вариатор Jatco JF015E, а стоимость его ремонта сейчас легко превышает 200 тысяч рублей. Ситуация усугубляется тем, что связку этих мотора и коробки использовали в кросс-версии Xray, а «кросс» и вариатор просто несовместимы.

Кроме JF015E, у Xray есть ещё одна неудачная коробка передач – вазовский робот ВАЗ-2182. С одной стороны, его поздняя ревизия с индексом 21827 работает намного адекватнее первых версий с индексом 21826, да и ПО этих роботов ВАЗ обновлял регулярно. Но с другой, ресурс сцепления всё равно остаётся низким, а стоимость ремонта – высокой.

Остальные коробки – это механические пятиступенчатые коробки ВАЗ-21809, Renault JH3 и JR5. К ним претензий нет. Разумеется, вазовская коробка на ходу воет, но к этому уже давно все привыкли и внимания не обращают. Вот если бы эта коробка не выла, тогда да – это было бы необычно.

Самый беспроблемный вариант Xray – с вазовским мотором мощностью 106 л.с. в паре с вазовской же механической коробкой. К сожалению, коробки передач Renault в пару с этим мотором не ставили, но намного хуже от этого машина не стала.

Иностранное, но не совсем: Renault Sandero II

Как мы уже говорили выше, ближайший родственник Xray – это Renault Sandero второго поколения. Однако это родство не помешало автомобилям быть разными.

Renault Sandero '2014–2018

Sandero не понравится тому, кому нужен большой багажник. Любителям серьёзно загрузиться всё-таки лучше посмотреть на Xray: багажник маленький и у одного, и у второго, но всё задний свес у Xray чуть больше, отчего объём багажника у него тоже больше – 361 л против 320 у Sandero. И для кого-то это действительно важно. Например, если машина в семье одна и в ней приходится возить детей с детской коляской, которая занимает половину багажника. Тут каждый литр будет важен. Ну а качество сборки и окраски кузова у Sandero не лучше, чем у Xray. ЛКП тоже нежное, причём настолько, что на арках некоторых машин уже можно найти последствия пескоструя, а у тех, что часто ездят по трассам, капоты могут быть покрыты сколами.

Renault Sandero '2014–2018

Салон Sandero второго поколения не вызывает такого уныния, как салон машин первого, но и поводов для буйной радости там тоже не так уж и много. Простенько, скромненько, но всё необходимое для жизни есть. В силу небольшого возраста (за наши деньги можно купить даже машины последних лет выпуска – 2021 и 2022) каких-то серьёзных поломок ждать не приходится.

Renault Sandero '2014–2018

Если в Xray вазовские моторы были, то в Sandero их, конечно же, нет. Все моторы – Renault, и все по-своему неплохие. Правда, тот же H4M (113 л.с.), о котором мы говорили в разделе об Xray, на Sandero имеет аналогичный недуг – повышенный масляный аппетит. Ещё один не самый удачный двигатель – 1,2-литровый D4F мощностью 75 л.с. Он для этой машины слишком слабый, да и с запчастями для него есть проблемы. В ходе рестайлинга от этого мотора отказались, и в продаже на вторичном рынке машин с такими агрегатами почти нет. Подавляющее большинство хэтчбеков представлены с 1,6-литровыми K7M (82 л.с.) и K4M (102 л.с.). Оба мотора неплохие, хотя 82 л.с. – это тоже для Sandero немного, к тому же этот двигатель шумноват. Но при этом он тоже ресурсный и недорогой в обслуживании.

Renault Sandero '2018–2022

С чем Sandero не повезло, так это с автоматическими коробками. Их тут было две: не очень удачный робот Easy'R и гидромеханический автомат DP2. Несмотря на то, что робот очень похож на наш вазовский АМТ (и там, и там к механической коробке приделали по два актуатора ZF, оставив однодисковое сцепление), на ресурс его сцепления жалуются намного реже. Однако дёргаться в пробках и путаться в передачах французский робот умеет не хуже нашего. К тому же любовью эта коробка у нас не пользуется, поэтому продать потом машину с такой трансмиссией будет сложно.

Если очень хочется две педали, лучше выбрать автомобиль с классическим автоматом DP2. Да, он нерасторопный, имеет всего четыре передачи, но слухи о его ненадёжности сильно преувеличены. Более ранняя коробка DP0 действительно ломалась часто, но DP2 от таких проблем, в первую очередь – с гидротрансформатором, уже избавлена и свои 200-250 тысяч километров проедет. Правда, её ремонт, который раньше считался бюджетным, сейчас таким уже не назовёшь, и на полную переборку этой коробки может уйти около 250 тысяч рублей. Однако при покупке молодой машины об этом пока не стоит думать: за полтора миллиона можно купить Sandero с минимальным пробегом и в очень хорошем состоянии.

Renault Sandero '2018–2022

Ну а тем, кто хочет свести все риски к минимуму, можно смело рекомендовать машину с любой механической коробкой – они все надёжные. Главное – следить за состоянием левого пыльника-сальника ШРУСа. Если он порвётся, коробка может сразу лишиться всего масла. Других проблем с ней не бывает.

Торжество технологий: Volkswagen Polo V

Наш бюджет позволяет купить не только отечественную машину или не очень престижный Renault, но и настоящего породистого «немца» в лице Polo пятого поколения. Хотя, конечно, взять эту машину с 1,2-литровым мотором и наклеить ей на корму силуэт Нюрбургринга может только законченный оптимист.

Polo чуть старше двух предыдущих – самые молодые экземпляры выпущены в 2017 году. Есть, правда, за наши деньги «серые» машины следующего поколения, выпущенные для китайского рынка, которые можно привезти под заказ. Их мы рассматривать не будем: таких предложений единицы, да и посмотреть их перед покупкой всё равно не получится. Нашего бюджета хватает на вполне приличные Polo 2013-2014 года выпуска с хорошо знакомыми нам моторами и коробками, и это будет лучший и более безопасный выбор. Но при осмотре кузова нужно обращать внимание как минимум на заднюю дверь – на ней неожиданно встречалась коррозия даже на почти новых машинах. Может отслаиваться краска на порогах и на арках крыльев: ЛКП не очень прочно держится на кузове и иногда достаточно скола, чтобы началось отслоение. Ничего критичного обычно нет, но как повод для торга такие недостатки использовать можно.



Салон традиционно для Volkswagen строгий и лаконичный, а кому-то он может показаться даже скучным. Но сделано всё качественно, материалы неплохие, с эргономикой проблем тоже нет. Однако нужно убедиться, что всё работает: иногда в машины на этой платформе PQ25 лазили не очень прямыми руками, в которых держали не очень оригинальный сканер, чтобы что-то активировать или настроить под себя. Иногда это получалось удачно, иногда – нет. Поэтому работать должно всё – от указателей поворотов и противотуманок до плафонов освещения салона.

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Теоретически моторов у этого поколения Polo было много, в Европе продавались даже дизельные модификации. Но у нас на вторичном рынке большого выбора нет, и в объявлениях почти все автомобили предлагаются с бензиновым мотором мощностью 85 л.с., а намного реже встречаются Поло с моторами мощностью 105 л.с. Дизельных машин (1,2 л, 75 л.с.) на момент написания материала в продаже было всего две штуки, их мы рассматривать не будем: вряд ли кому-то захочется покупать каким-то образом привезённую к нам экзотику с очень редким дизелем. Поэтому вернёмся к 1,4-литровому мотору мощностью 85 л.с. – почти все «пятые» Polo на нашем рынке предложены именно с ним. Это 16-клапанный мотор CGGB с распределённым впрыском и ремнём в ГРМ. Он атмосферный и устроен намного проще более современных моторов серии ЕА211, особенно – с непосредственным впрыском. Однако начать кушать масло он может довольно рано. Но так как выбора толком нет, придётся покупать машину именно с таким двигателем. И ничего страшного в этом нет: при хорошем обслуживании он свои тысяч 200-250 километров прослужит.

Мотор мощностью 105 л.с. – не очень удачный турбированный 1,2-литровый CBZB с непосредственным впрыском и цепным ГРМ, ресурс которого непредсказуем. С ним Polo покупать не стоит, но и в продаже таких машин мало.

С чем машине не повезло, так это с автоматическими коробками. На машинах с самым популярным 85-сильным мотором использовался «сухой» семиступенчатый робот DQ200. Его проблемы давно известны: низкий ресурс сцеплений, неисправности его привода, поломки мехатроника… В общем, полный набор. Правда, всё это сейчас можно отремонтировать, пусть и за большие деньги. Механические коробки MQ200 и MQ250 намного более предсказуемы, хотя и с трудом переживают «отжиг» на светофорах – у них слабый дифференциал. Но с не самыми мощными моторами на Поло они живут долго.

Машин с 85-сильными моторами с роботами и механикой на вторичке почти поровну, так что выбор есть. По большому счёту, с полутора миллионами в кармане выбор есть всегда.

Как Солярис, только лучше: Kia Rio X-Line

У нас почти ни одна подборка не обходится без «корейцев». И это неслучайно, потому что и жизнь без них сейчас представить себе сложно – уж очень большими тиражами они в своё время расходились, и скорее всего, заслуженно. Бюджетные модели у Hyundai и Kia получались удачными – не слишком страшными на вид, достаточно надёжными и даже удобными. Поэтому и в нашем списке будет Kia Rio X-Line. По большому счёту, это укороченная и приподнятая версия обычного седана Kia Rio четвёртого поколения.

Как и у всех бюджетных автомобилей, ЛКП у машины не выдающееся. Ситуацию усугубляет и пластиковый обвес кузова: сколы и потёртости появляются на этом автомобиле даже сами по себе, а что там может твориться под пластиковыми накладками на арках – только богу известно. Учитывая, что машинам уже по пять-шесть лет, можно ожидать сколов и на крыше. И если на оцинкованном металле эти сколы не ржавеют долго, то на крыше они быстро превращаются в «рыжики», а это неприятно.

Салон у машины собран хорошо и, как правило, неплохо укомплектован (в пределах разумного для В-класса). Материалы использованы, конечно, недорогие, но более стойкие к износу, чем у первых Солярисов и Рио. Внимательные могут попробовать определить пробег по рулю: он тут возраст не скрывает и часто выглядит хуже, чем остальные детали интерьера.

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Выбор моторов ограничен двумя вариантами: 1,4-литровым G4LC (100 л.с.) и 1,6-литровым G4FG (123 л.с.). Это моторы разных семейств, и первый – более новый. У него нет такой опасности запороть цилиндры крошкой осыпающегося катализатора, которая осталась на 1,6-литровом моторе. Но это не значит, что эта беда неизбежно приключится с 123-сильным двигателем: если кормить его хорошим бензином, вовремя менять масло и периодически проверять катализатор, ничего страшного с ним не произойдёт. Ну а если какие-то опасения всё-таки есть, можно смело выбрать младший мотор: с ним машина едет не так плохо, как можно ожидать от сотни лошадей. Правда, на вторичном рынке экземпляров с этим агрегатом намного меньше, чем с 1,6-литровым.

Не надо бояться и двухпедальных автомобилей: шестиступенчатый автомат A6GF1 не слишком быстро соображает, но служит очень долго. Главное – менять вовремя масло. Ранние его версии иногда подводить могли (на машинах 2014-2015 годов выпуска), но наш бюджет даёт нам возможность выбирать машины 2018-2019 годов, а к этому времени детских болезней у коробки не осталось. Ну а если хочется «ручку» – пожалуйста, с ней никаких проблем нет.

X-Line точно подойдёт тем, кто не страдает комплексами, не боится быть похожим на таксиста и умеет считать деньги.

Superb для скромных: Skoda Fabia II

Честно говоря, никто не ожидал, что вторая Fabia попадёт в подборку машин, за которые сейчас просят больше миллиона рублей. Хотя и Rio там не ожидали, и много чего ещё. Но истина заключается в том, что рестайлинговые Фабии второго поколения 2010-2014 годов выпуска сейчас оцениваются в миллион-полтора, так что посмотрим и их.

Škoda Fabia '2010–2013

Внешний осмотр требуется проводить уже внимательно – всё-таки машинам больше 10 лет. Ржавеющие сколы на крыше, кромка капота, двери по низу – всё это повод посмотреть другой вариант или хотя бы хорошо поторговаться. А вот замененное лобовое стекло может не беспокоить: совсем не обязательно оно появилось после ДТП. Причина может быть в том, что стёкла у Фабии мягкие, они быстро затирались, и их частенько меняли.

Škoda Fabia '2010–2013

Салон у этой машины больше, чем может показаться снаружи. Разумеется, пространства Мерседеса S-класса в нём нет, но ездить в Фабии вчетвером можно. К тому же этот хэтчбек радует удачной эргономикой и организацией пространства, так что салон – сильная сторона машины. Правда, без хорошей шумоизоляции, но для В-класса она вполне на уровне.

Škoda Fabia ’2010–2013 1 / 3 Škoda Fabia ’2010–2013 2 / 3 Škoda Fabia ’2010–2013 3 / 3

Выбор моторов тут тоже сводится к двум вариантам: 1,4-литровому CGGB (86 л.с.) и 1,6-литровому CFNA (105 л.с.). О первом мы уже рассказывали в разделе про Volkswagen Polo, поэтому повторяться не будем. Ну а CFNA – хорошо нам известный мотор семейства ЕА111 с распределённым впрыском и цепным ГРМ. С ним машину брать не рекомендуем: не самый удачный агрегат, и на его фоне слабенький 1,4-литровый двигатель выглядит предпочтительнее. Иногда в продаже попадаются Фабии с 1,2-литровым мотором CGPA мощностью 70 л.с., но от таких машин лучше держаться подальше: это мотор той же серии ЕА111, что и 1,6-литровый, с ровно теми же проблемами, но встречаются они здесь чаще, чем на более объёмном моторе.

Конечно, в сторону 1,6-литрового мотора заставляет смотреть единственная классическая АКП, которая встречалась на Фабии: шестиступенчатая AQ250 (она же – 09G). Но не надо обольщаться: ресурс этой коробки довольно ограничен, а ремонт неоправданно дорог. Учитывая пробеги 10-летних машин, можно сказать, что с ремонтом этой АКП придётся столкнуться практически неизбежно. Добавьте сюда не самый удачный мотор, и получится, что в этот автомобиль можно запихнуть столько денег, сколько в наличкой в него не может влезть даже теоретически. На практике – очень даже может.

Škoda Fabia '2010–2013

Остальные коробки – те же, что у Volkswagen Polo, рассмотренного выше: «сухой» семиступенчатый робот DQ200 и механическая пятиступка MQ200. Тут тоже ничего можно не повторять.

Не хотите вкладывать в эту машину слишком много денег? Берите Фабию с мотором 1,4 л (86 л.с.) и механикой. Такие комплектации есть, и их довольно много. Все остальные варианты могут огорчить стоимостью ремонта.