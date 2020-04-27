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Я мою машину у реки или во дворе: что мне будет?

27.04.2020 355 0 0

В теплый сезон некоторые автовладельцы любят повозиться с автомобилем, а некоторые – еще и сэкономить за счет самостоятельного ремонта и мойки. И несмотря на то, что всем известно о незаконности мытья машины в реке, прецеденты случаются сотнями и тысячами ежегодно. Давайте вспомним, какое наказание предусмотрено за мойку машины на берегу реки, можно ли мыть машину во дворе многоквартирного дома и есть ли вообще варианты сэкономить на этой процедуре.

 
Что будет, если мыть машину у реки?

Для начала разберемся, почему нельзя мыть машину в реке и других водоемах. Правила и нормы поведения у водоемов прежде всего регламентируются соответствующим документом – Водным кодексом РФ, и в нем есть прямые запреты и на мойку, и даже на подъезд к берегу. Часть 8 статьи 6 Водного кодекса уточняет, что «каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них». А пункты 4 и 5 пункта 15 статьи 65 уточняют, что в границах водоохранных зон запрещаются движение и стоянка транспортных средств (вне дорог с твердым покрытием), а также осуществление мойки транспортных средств. О том, что такое водоохранная зона, многие не знают: фактически это территории, которые примыкают к береговой линии водоемов. Таким образом, выезжать на берег водоема и уж тем более мыть там машину запрещено законом.

Карающим документом в этом случае все равно будет КоАП, только не привычная автомобилисту глава 12, а часть 1 статьи 8.42. Она гласит, что «использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 000 до 4 500 рублей. В 2018 году шла речь об ужесточении штрафов до 20-50 тысяч рублей, но пока эта инициатива осталась на теоретическом уровне. Но и за 3-4,5 тысячи уже можно заказать не мойку, а детейлинг, так что попытка сэкономить несколько сотен, загрязняя водоем, точно неоправданна.

Что будет, если мыть машину во дворе?

С мойкой автомобилей во дворе все несколько иначе: она контролируется не федеральным законодательством, а региональными властями. В КоАП есть статья 6.4, которая контролирует нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации в том числе и транспорта, но на практике она относится к санитарным нормам транспортировки продуктов, перевозки детей и так далее. Поэтому, чтобы понять, чем грозит мойка автомобиля во дворе, нужно обратиться к местным законам региона, в котором вы находитесь. К примеру, в Москве это Кодекс города Москвы об административных правонарушениях, статья 8.8 которого гласит, что мойка транспортных средств вне специально отведенных мест влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 3 000 рублей. 

Можно ли помыть машину на даче или во дворе частного дома?

Запрета на мытье машины на собственном участке в законодательстве нет, так что единственный легальный вариант сэкономить на мойке – это проведение процедуры во дворе частного дома или на даче. Главное ограничение здесь – не перебарщивать с моющими средствами и прочей химией, чтобы не доставлять неудобств соседям, которые тоже могут вызвать полицию.

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