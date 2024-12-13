Ежегодная выставка коммерческого транспорта Comtrans до сих пор сохраняет статус международной. Что ж, это справедливо, потому что Россия, Беларусь и Китай – страны совершенно разные. Но и общего у нас немало. Например, автобусы Yutong, дизели Yuchai и коробки передач Fast Gear. В этом легко убедиться, пробежавшись по стендам компаний на выставке и просмотрев десятки буклетов с описанием техники. Кому-то от этого становится грустно, а некоторые, напротив, очень радуются и ходят по павильонам с чрезвычайно довольными лицами, хотя и не понимают русского языка. Но не будем впадать в депрессию: встречались и интересные экспонаты, с них и начнём.

Обо всех машинах в рамках одного материала рассказать невозможно, а вот выбрать самые интересные – вполне, тем более что это не слишком сложно: с каждым годом по очевидным причинам Comtrans становится всё более однообразным в смысле техники. В плане шильдиков ситуация обратная: их всё больше и больше, но если смотреть, что спрятано под ними, то можно обнаружить в сотый раз переделанный Mercedes-Benz Sprinter или какой-нибудь Foton, который чуть раньше был искусно скопирован с совсем другой европейской машины. И где-то в глубине души непроизвольно рождается опасение, что, пока мы утром пьём чай, на нашем рынке появляется ещё пять новых брендов, а три уже открытых готовятся закрыться. Причём все восемь продают всё то же самое, напичканное моторами Yuchai и Weichai и неуловимо похожее внешне то на MAN, то на Mercedes. На этом фоне приятно видеть, что хотя бы некоторые отечественные предприятия совершают героические попытки что-то изобретать и производить своими силами. Что ж, давайте приступим к виртуальной прогулке по стендам международной выставки.

Ambertruck и компания

Начнём с приятного – со стенда Ambertruck, где выставлены машины, сборка которых налажена в России. Как правило, сейчас к нам привозят готовые автомобили, и потому даже отечественная сборка (про производство по полному циклу даже заикаться не будем) всегда радует. Ambertruck – это не название какого-то нового производителя грузовой техники, а бренд калининградского завода «Автотор», созданный для выпуска коммерческих автомобилей. Производство таких машин на Автоторе стартовало в августе 2023 года, и сейчас под брендом Ambertruck выходят грузовики JL, JM и SM полной массой от 3,5 до 12 тонн и пикап Work.

Ambertruck JM 1 / 4 Ambertruck JM 2 / 4 Ambertruck SM 3 / 4 Ambertruck Work. Фото: AMBERTRUCK 4 / 4

Ambertruck SM был показан с достаточно популярной и востребованной надстройкой – крано-манипуляторной установкой. Само шасси полной массой 12 тонн не новинка – оно доступно покупателям с июня 2024 года. Колёсная база Ambertruck SM – 5200 мм, длина – 8435 мм. Двигатель – 3,8-литровый дизель (170 л.с.), коробка передач – 6-ступенчатая Wanliyang. Кран-манипулятор производства Hyundai номинальной грузоподъемностью 5000 кг/м позволяет поднять груз на высоту до 12,9 м. Шасси Ambertruck JM полной массой 9,4 тонны – тоже не новинка. Продажи автомобилей на этом шасси стартовали ещё в конце 2023 года. Напомним, что тут используется 2,9-литровый дизель (156 л.с.), ведущий свою родословную от Isuzu, а грузоподъёмность шасси составляет 6550 кг. На выставке была показана машина с надстройкой в виде изотермического фургона с холодильной установкой и гидробортом.

Самая новая машина – это Ambertruck JL полной массой 3,5 т. Машины на этом шасси стали доступны только в сентябре 2024 года. Грузоподъёмность JL – 1540 кг, дизель – 2,8 л (109 л.с.). На выставку JL привезли в виде фургона-мороженицы.

Ambertruck JL. Фото: AMBERTRUCK

Как мы уже говорили, все эти машины, так же, как и пикап Work, собирают на Автоторе. Реализует их официальный дистрибьютор ООО «ТД Комавто», и уже сейчас сеть официальных дилеров насчитывает порядка 45 центров в России, Беларуси и Казахстане.

Foton: ещё один пикап и электрический фургон

Foton в этот раз выставил четыре автомобиля. Два из них – цельнометаллический фургон Foton Toano и пикап Foton Tunland G7 – нам уже хорошо знакомы. Настолько хорошо, что они уже успели стать победителями «Автомобиля года в России» в номинациях «Лёгкие фургоны» и «Пикапы» соотвественно. А вот ещё две машины – это действительно новинки.

Foton Tunland G7 1 / 2 Foton Toano 2 / 2

Интересные новинки на этом стенде – это восьмиместная версия Toano, которая предназначена для перевозки пассажиров на междугородних маршрутах или использования в качестве шаттла в туристической индустрии, и электрический Foton Toano EV полной массой 3,5 т. Сердце этой машины – электродвигатель мощностью до 130 кВт, который питается от батареи мощностью 100 кВт. Быстрая зарядка занимает 40 минут, стандартная – 5,5 часов, после чего машина может проехать до 300 км. Внешне «электричка» отличается от обычного Toano новой решеткой радиатора, передним бампером и светодиодными фарами. Всё это ожидается и на рестайлинговой версии обычного Toano.

Foton Toano EV

Forland: между Нижним и Фотоном

Forland – это дочерняя марка китайской компании Beiqi Foton Motor, под которой выпускаются малотоннажные, среднетоннажные и крупнотоннажные коммерческие автомобили. На стенде Forland красовались машины на нескольких типах шасси разной полной массы и с различными надстройками: КМУ на шасси Forland 12, бортовая платформа со сдвижным тентом на шасси Forland 8 и изотермический фургон и фургон-мороженица на шасси Forland 3. Что радует, так это отечественные производители надстроек.

Изотермический фургон на шасси Forland 3 полной массой 3,5 т оснащен 2,5-литровым дизелем (154 л.с.) и 6-ступенчатой механикой. Будку строили в Нижнем Новгороде на предприятии «Автомеханический завод». Холодильный агрегат для фургона-мороженицы разрабатывали, а сейчас и выпускают в России специально для этого фургона.

Forland 3 1 / 2 Forland 3 2 / 2

На шасси Forland 8 показали бортовую платформу со сдвижным тентом вместимостью 14 европалет. Полная масса – 7 990 кг, двигатель – 3,8-литровый дизель (152 л.с.), коробка – механическая «шестиступка». А вот производитель кузова – опять из Нижнего, компания «РУС ВЭН НН».

Forland 8

Ну и, наконец, самое тяжёлое шасси – Forland 12. Полная масса – 11 990 кг, что позволяет не тратиться на «Платон». Двигатель – 209-сильный дизель, коробка – 8-ступенчатая механическая.

Чем хороши все Форланды, так это неплохой комплектацией. У всех шасси в стандартной комплектации есть ABS, система контроля курсовой устойчивости, кондиционер, круиз-контроль, регулировка руля в двух направлениях, подрессоренное сиденье водителя, электростеклоподъёмники и даже верхний обтекатель кабины. Несмотря на то, что в продаже эти машины появились не так давно, в октябре этого года, спрос на них неплохой. Кстати, дистрибьютор Forland тот же, что и Foton – АО «МБ РУС» (бывший «Мерседес-Бенц PУC»). И там уверены, что с этими автомобилями смогут занять значительную долю на рынке коммерческой техники. Что ж, посмотрим.

Avior: новинки из Беларуси

Бренд Avior для нас новый, и не посмотреть, что это такое, было невозможно. Стенд компании небольшой, всего на три машины, но интересный.

Первая новинка – туристический автобус Avior Tourist. Есть ещё междугородняя версия Citylink, но на стенде показали только туристическую версию. Эти автобусы с 2023 года выпускаются в белорусском Борисове, но к нам приехали впервые.

Avior Tourist

Двигатель – 4,3-литровый дизель Yuchai YCS04180-50 (179 л.с.), коробка – 6-ступенчатая механическая. Автобус рассчитан на 29 пассажирских мест, причём у каждого из них есть свой USB-разъём для зарядки гаджетов. Разумеется, автобус этот строили не с нуля, а на шасси Ankai (Anhui Ankai Automobile Co., Ltd. – это китайская компания по производству автобусов). В Беларуси такие автобусы в небольшом количестве уже есть, к нам они должны прийти в следующем году.

Следующий автомобиль Avior – фургон Avior V90.

Avior V90

Существуют два варианта исполнения этого автомобиля: полной массой до 3,5 или до 2,5 т. Объём грузового отсека – до 12 кубических метров. Машина неплохо оснащена: шесть подушек безопасности, ESP, ABS, автоматическое экстренное торможение, система удержания на склоне, система контроля движения в полосе, камера заднего вида с динамической разметкой. Двигатель – двухлитровый дизель (150 л.с.), коробка – 6-ступенчатая механика. Само собой, этот автомобиль тоже имеет китайские корни, растущие из SAIC.

Минивэн Avior G10, удивительно похожий на Maxus, тоже очень неплохо укомплектован системами безопасности и современными «плюшками» в виде кондиционера, аудиосистемы с Bluetooth и прочими благами цивилизации. Двигатель – двухлитровый дизель мощностью 160 л.с., коробка – такая же механическая «шестиступка». Объём грузового отделения – 5,2 кубических метра.

Avior G10

Нужно отметить, что эти LCV от SAIC MOTOR уже получили ОТТС для рынков России, Беларуси и Казахстана, причём без особых сложностей: их продают в 23 европейских странах, и это упрощает получение ОТТС для нашего рынка. Осталось посмотреть, как у нас пойдут их продажи.

Dongfeng: с размахом!

Автомобили Dongfeng заняли на выставке сразу несколько стендов, и тому есть две причины. Первая – их много, причём продажи растут во всех категориях: и лёгкого коммерческого транспорта, и средне- и крупнотоннажного. Эти машины уже прочно вошли в нашу жизнь и, судя по всему, будут входить еще прочнее. Ну а вторую причину затрону лишь слегка: тут много дистрибьюторов, а на одном стенде они не уживаются. Этой стороны вопроса я касаться не буду, поэтому лучше поговорим о самых интересных (но не всех) машинах.

Первая – фургон Dongfeng Z55N с очень лёгким фургоном из сэндвич-панелей с сотовой структурой. Он сертифицирован как грузовик с полной массой до 3,5 тонн, а значит, на нём можно ездить с водительским удостоверением категории В. Ну а Dongfeng C180L новинкой хоть и не является, но может заинтересовать новой рефрижераторной установкой.

Dongfeng Z55N 1 / 2 Dongfeng C180L 2 / 2

Ну и куда же без фургонов Dongfeng! По большому счёту, LCV у нас представлены только в виде одной модели К-серии, но вариантов её исполнения здесь много.

Dongfeng K-series 1 / 3 Dongfeng K-series 2 / 3 Dongfeng K-series 3 / 3

Двигатель тут один – дизельный М9Т-600 Renault-Nissan, зато есть выбор коробки передач: она может быть 6-ступенчатой механической или 7-ступенчатой роботизированной. В общем-то, эти машины нам уже знакомы, пойдём смотреть дальше.

А дальше у нас победитель российской премии отрасли коммерческих автомобилей Гран-при «За рулем» – Коммерческие автомобили в категории тяжелых грузовиков – Dongfeng GX. Правда, он поделил первое место с КАМАЗ-54902, но сути дела это не меняет. И на выставке была показана обновлённая версия этого тягача.

Dongfeng GX

GX считается полностью китайским продуктом, но это верно лишь отчасти. Да, он полностью сделан в Китае, но не без сотрудничества с иностранными компаниями, имеющими совместные с китайцами производства. Отсюда и кабина, очень похожая на Volvo FH, и 13-литровый дизель Cummins, и роботизированная коробка передач Eaton. Однако победителей не судят.

Shacman, Sinotruk, XCMG и SANY: всего понемногу

Shacman в России уже стал популярным, поэтому нет ничего странного в том, что на Комтранс он привёз новые для нас модели. Все, само собой, седельные тягачи: Х6000 4x2 и Х6000 6x4, газовый тягач Х6000 4x2 LNG и беспилотный тягач Shacman X6000, созданный в партнёрстве с Яндексом.

Shacman Х6000 4x2 1 / 5 Shacman Х6000 4x2 2 / 5 Shacman Х6000 6x4 3 / 5 Shacman Х6000 4x2 LNG 4 / 5 Shacman Х6000 4x2 LNG 5 / 5

Sinotruk в России представлен двумя брендами: топовым Sitrak и более доступным Howo. Разумеется, и те, и другие нашли себе места на стендах Комтранса. Машин этих брендов было множество ещё и потому, что количество разнообразных надстроек на одном шасси может свести с ума.

Изотермический фургон на шасси Sitrak С7Н 6х2 1 / 3 КМУ на шасси Sitrak С7Н 6х4 2 / 3 Howo TX 6х6 3 / 3

Впрочем, надолго задерживаться у машин Sinotruk не будем: буквально на днях нам удалось побывать в Китае, в городе Цзинань, где расположены заводы этого производителя. Заводы посмотрели, на новых машинах покатались, так что совсем скоро об этой компании и её продукции мы поговорим отдельно.

Бренды XCMG и SANY в России знакомы меньше, чем Shacman или Sinotruk, но это пока. Поэтому посмотрим, что привезла на выставку компания СюйГун Ру, дистрибьютор марки XCMG. А привезла она новые тягачи, автокран и автобетоносмеситель.

Тягач XCMG XGA4185D5WA

И если тягачей у нас достаточно, то автокран – редкость. XCT30_S1 выглядит огромным и медлительным, но на самом деле диаметр его поворота равен 21 метру, а стрелу он способен поднять всего за 35 секунд.

Автокран XCMG XCT30_S1

Не так часто встречаются на дорогах и грузовики SANY. На стенде были представлены и тягачи, но намного интереснее выглядел электрический грузовичок SANY C156 CE4х2B

SANY C156 CE4х2B 1 / 4 SANY C156 CE4х2B 2 / 4 SANY S485 TD4х2G 3 / 4 SANY S565 TD6х6G 4 / 4

Машинка небольшая, 5595×2185×3120 мм, но достаточно тяжёлая: полная масса составляет 6 т, из которых снаряжённая масса – 3150 кг. Мощность электродвигателя составляет 156 л.с. (115 кВт), крутящий момент – 350 Нм, ёмкость тяговой батареи – 106 кВтч. Запас хода без груза заявлен до 500 км, с грузом – до 300. Параметры не выдающиеся, но вживую грузовичок выглядит весело и вселяет необоснованный оптимизм.

Altai Trucks и БАЗ: ничего не понятно, но очень интересно

Теперь потихоньку перейдём к отечественным производителям. Они у нас есть, но некоторые из них не совсем отечественные. Например, Altai Trucks из Барнаула. Эта компания показала сразу несколько своих новых шасси.

Altai Trucks серии Multa 1 / 5 Altai Trucks серии Argut 2 / 5 Altai Trucks серии Corbu 3 / 5 Altai Trucks серии Corbu 4 / 5 Altai Trucks серии Corbu 5 / 5

Специализация предприятия – производство и реализация шасси и грузовых автомобилей полной массой от 3,5 до 50 т. Как вы думаете, какие моторы установлены в этих машинах? Правильно, Weichai. И коробки передач Fast Gear. В общем, классика. А если приглядеться, то в этих автомобилях явно прослеживаются черты грузовиков Wanshan Special Vehicle, он же – «Ваньшань». Впрочем, планы у компании большие, линейка грузовиков заявлена широкая, так что посмотрим, что из этого выйдет.

Второй не очень понятный отечественный производитель, очень громко заявивший о себе на выставке, это завод АО «Романов», который готовится к запуску серийного производства грузовых габаритных шасси повышенной проходимости под брендом БАЗ. На выставке можно было увидеть живые машины – самосвал полной массой 36 тонн и тягач.

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Теоретически завод АО «Романов» расположился в Петербурге (точнее, в Шушарах) на бывшем сборочном заводе MAN. Какое-то серьёзное производство там вряд ли возможно, да и у МАНа там была налажена только крупноузловая сборка. Как там можно будет собирать эти машины, я не представляю. Но почему-то уверен, что как-то собирать их всё-таки будут. Кстати, выставленные образцы сделаны очень качественно, и даже пластиковая каркасно-панельная кабина выглядит вполне прилично. Ну и надо заметить, что импортных моторов и коробок в этих машинах действительно нет – хватает наших агрегатов ЯМЗ. И это хорошо.

…и немного автобусов

А что насчёт автобусов? У нас они тоже есть! Само понимаете, благодаря кому.

Среди отечественных производителей в первую очередь радует стенд Группы компаний «Современные транспортные технологии» (ГК «СТТ»), которая является дистрибьютором автомобилей из Нижнего Новгорода и автобусов многих отечественных заводов. Туристический лайнер Cruise 12 Ликинского автобусного завода, Cruise 11 Курганского автобусного завода, CITYMAX 8 Павловского автобусного завода, VIP-автобус малого класса Газель City, газомоторные CITYMAX 9 CNG и CITYMAX 12 CNG и электрическая Газель e-City – это всё по-своему прекрасно. Но кое-что на этом стенде приковывало внимание практически каждого посетителя.

CITYMAX 8 1 / 4 CITYMAX 8 2 / 4 Газель City 3 / 4 Cruise 11 4 / 4

Вызывала неподдельный интерес полноприводная Газель NN в варианте минивэна. У этой машины появился оригинальный передний модуль с подрамником, редуктором и независимой пружинной подвеской. Салон рассчитан на семь человек, включая водителя. Второй ряд кресел можно установить по ходу или против хода движения, а оба ряда можно передвигать вдоль салона по салазкам. Ну и, конечно же, тут есть и множество разъёмов USB, два кондиционера, два жидкостных отопителя, предпусковой подогреватель, автономный сухой отопитель, мультимедийная система с откидным потолочным монитором в салоне, круиз-контроль и многое другое. Небедная машина получилась.

Газель NN 4х4

Кроме автобусов, ГК «СТТ» привезла на выставку и всё семейство грузовиков Валдай – от магистрального тягача Валдай 45 до рефрижератора на шасси Валдай 8, но мы вернёмся к автобусам.

Валдай 8

Ульяновский СИМАЗ выкатил две новинки: новый низкопольный городской автобус и уже не новый 2258, но с другими мотором и коробкой. Даю одну попытку угадать, с какими именно. Бинго! – с дизелем Yuchai и коробкой Fast Gear.

СИМАЗ

В очередной раз отличились белорусы в лице производителя автобусов под брендом «Неман». И это не копия каких-то китайских автобусов, а вполне самостоятельное производство. Правда, моторы и коробки тут всё те же: Weichai и Fast Gear. Но и они изготовлены на совместном производстве в Беларуси, а не привезены из-за границы в готовом виде. И туристический автобус, и междугородный уже есть в продаже.

Неман

МАЗ решил немного выделиться и показать не грузовик или автобус, а новый троллейбус большого класса МАЗ-303Т20. Если честно, это тоже не совсем новинка: эти МАЗы уже давно есть в продаже даже в России.

МАЗ-303Т20

КАМАЗ скромно поставил в уголок КАМАЗ-4280-F5 Vega.

КАМАЗ-4280-F5 Vega

Хотя почему КАМАЗ? Несмотря на это название, этот странный продукт – детище того же ульяновского СИМАЗа. Там берут шасси от КАМАЗ Компас, ставят кузов СИМАЗ – и вуаля, автобус готов. Ну а так как Компас – это JAC, то можно я не буду говорить, какие в нем мотор и коробка? Хотя, нет, скажу: можно подумать, что дизель там Weichai, но нет – Cummins 3,8. А вот коробка да, она самая – Fast Gear.

Китайских автобусов в этот раз было не так уж и много, ну и бог с ними – у нас и наши пахнут рисом. Из интересных отмечу, например, гибридный Yutong ZK6116 CHEVG. Аккумулятора нет, есть суперконденсатор и два электромотора между дизельным двигателем и ведущим мостом. То есть, они используются вместо коробки передач. Ох уж эти затейники…

Yutong ZK6116 CHEVG

Ну и чтобы не сложилось мнение, будто китайских автобусов выставили совсем мало, вот парочка Golden Dragon для опровержения.

Golden Dragon 1 / 3 Golden Dragon 2 / 3 Golden Dragon 3 / 3

Туристические автобусы – это красиво, но скучно. Поэтому посмотрим на диво дивное от компании Asiastar.

Asiastar Eurise 1 / 3 Asiastar Eurise 2 / 3 Asiastar Eurise 3 / 3

Это не клон Mercedes-Benz Sprinter, как можно было подумать, а Asiastar Eurise от уважаемого производителя Weichai Yangzhou Asiastar Commercial Vehicle Co., Ltd. Под капотом – 2,8-литровый Weichai (вот сюрприз, да?) мощностью 156 л.с., в паре с ним – 6-ступенчатая механика. Эти машины уже можно заказать у нас – ОТТС на них есть, так что добро пожаловать. Ну и так как Weichai Yangzhou Asiastar Commercial Vehicle – один из крупнейших производителей автобусов, а их туристические лайнеры – это вообще произведение искусства, то у нас теперь можно купить и «туриста» этого бренда.

Asiastar X9-3

* * *

Каждый год приходится слышать мнение, что Комтранс уже загибается и на следующий год его уже, наверное, не будет. Не сомневайтесь – будет. Пока есть потребность перевозить людей и грузы, это выставка обязательно будет привлекать новых участников. Пусть кого-то это и немного пугает.