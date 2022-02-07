При покупке радар-детектора или комбо-устройства мы редко обращаем внимание на характеристики лазерного приемника, поскольку подобных радаров на дорогах достаточно мало. Однако в последнее время их количество стало расти, и новым детекторам приходится становиться более чувствительными к лазерному излучению. Модель iBOX Alta как раз из таких – со значительно повышенной эффективностью против лазерных устройств контроля скорости.

Первые сигнатурные радар-детекторы появились на российском рынке в 2015-2016 годах, и это было преподнесено как настоящая революция в деле борьбы с помехами и ложными срабатываниями. Ибо из-за проблемы бесконечного писка и верещания детекторов по поводу, а чаще без такового всегда существовало немалое число людей, которые принципиально не пользовались этими устройствами – почти непрерывное электронное пиликанье не давало ни музыку слушать, ни разговаривать с пассажирами.

На самом деле, несмотря на действительно важный технологический прорыв, первые сигнатурные детекторы и комбо-устройства оказались достаточно «шумными», не слишком далеко ушедшими от предшественников, не имевших сигнатурной отсечки ложных сигналов. Несовершенство молодой технологии – дело, в общем, житейское.

Однако с того времени утекло уже немало воды, и сигнатурное детектирование серьезно эволюционировало! Количество ошибочных сигналов тревоги действительно свелось к минимуму, при том что число помех в целом значительно выросло из-за распространения систем контроля слепой зоны и активных круиз-контролей в автомобилях. И один из самых тихих радар-детекторов, что попадал к нам на тест – это комбо-устройство iBOX Alta LaserScan Signature Dual, в котором программный комплекс распознавания помех построен с максимальной сложностью и функциональностью.

Комбо-устройство iBOX Alta LaserScan Signature Dual:

Процессор – MStar 8336.

Матрица – CMOS GalaxyCore GC2053, FullHD 1920x1080 (30 к/с), угол обзора 170° + возможность подключения HD тыловой камеры.

Дисплей – 3,0 дюйма IPS.

Память – карта microSD до 64 ГБ.

Радарный модуль – диапазоны X, K, Ka, СТРЕЛКА СТ/М, лазер 800-1100 нм.

GPS/ГЛОНАСС-информер + обновляемая база радаров.

Питание – 12/24B + суперконденсатор.

Габариты – 97x57x36 мм, 108 г.

Конструкция устройства – традиционная для современных «комбиков» с плоскими патч-антеннами. По компоновке iBOX Alta LaserScan Signature Dual – как компактный фотоаппарат-«мыльница». Хотя, надо отметить, что за счет развитой патч-антенны, сдвоенного лазерного приемника и трехдюймого экрана размеры гаджета побольше, чем у аналогичных моделей, в том числе и у других моделей iBOX. И это даже с учетом того, что GPS-модуль тут вынесен в корпус кронштейна!



Кронштейн iBOX Alta LaserScan Signature Dual – без присоски. Монтируется на стекло он с помощью прочного двустороннего скотча 3M, и горизонтальное позиционирование не регулируется, а определяется один раз точностью приклеивания. Вертикальность же можно корректировать шарниром. Крепление прибора к кронштейну – магнитное. На случай, если нужно отклеить держатель от стекла (неудачно прилепили или продаете автомобиль), в комплекте идет дополнительный, по форме подошвы кронштейна, кусочек скотча 3M.



Разъем питания комбо-устройства находится на кронштейне, и он выполнен в стандарте microUSB. Соответственно, 4-метровый кабель в прикуриватель – тоже. Нечасто встречающееся решение, надо сказать – до сих пор производители автомобильных аксессуаров в массе предпочитают применять гнездо miniUSB, которое ни на каких электронных устройствах не встречается уже лет десять.



Будем откровенны: microUSB тоже уже успел устареть, повсеместно вытесняемый USB Type C, но все же microUSB в нашем случае гораздо лучше, чем mini. Ибо micro все же еще используется в огромном парке телефонов и планшетов, и устройства с ним продолжают производиться: многие люди намеренно покупают в 2022 году смартфон с таким гнездом, поскольку у них под него имеется много хороших зарядных устройств, и менять их все разом на Type C они не хотят. Такие автовладельцы получают с iBOX Alta LaserScan Signature Dual дополнительный небольшой бонус – в экстренной ситуации (если автомобильный зарядник внезапно сломался или потерялся) адаптер питания комбо-устройства может выручить при зарядке телефона.

Также, говоря о питании, стоит отметить отсутствие в «комбике» литий-ионного аккумулятора, быстро умирающего от жары и мороза. Alta LaserScan Signature Dual работает в диапазоне температур от -35 до +55°С, а за завершение записи при отключении зажигания отвечает суперконденсатор.



Как и все устройства от iBOX, модель Alta LaserScan Signature Dual отлично укомплектована. Помимо, собственно, прибора, кронштейна и адаптера питания в прикуриватель, в коробке лежат:



CPL-фильтр для объектива.

Адаптер-кардридер для чтения карты microSD на компьютерах и ТВ с USB-входом, а также для обновления базы камер и радаров для GPS-информера.

Пластиковая лопаточка для отгибания обшивки потолка и прокладки провода.

5 штук самоклеящихся крючков-держателей для аккуратной прокладки кабеля питания.

Запасная пластина скотча для крепления кронштейна.

Фильтр CPL – крайне полезная вещь, что подтверждается все большим количеством новых моделей регистраторов и комбо, у которых он штатно идет в комплекте. На многих машинах угол наклона стекла таков, что в нем очень сильно отражается верхняя поверхность торпедо – CPL-фильтр убирает это отражение практически полностью и придает изображению дополнительную контрастность без потери детализации.



Интерфейс управления iBOX Alta LaserScan Signature Dual – стандартный четырехклавишный («Меню», «ОК», «Вверх», «Вниз»). Все кнопки выведены на переднюю панель, по две справа и слева от дисплея. Кнопки нажимаются с отчетливым кликом, но очень легко – так сделано, чтобы можно было управлять устройством, не сбивая положения шарнира кронштейна. Единственный момент, который может потребовать чтения инструкции – первичный доступ в меню, который открывается лишь после предварительного нажатия кнопки «ОК», которая в обычном режиме служит для остановки видеозаписи. Пока запись не остановлена, меню остается заблокированным.



Логика же меню несколько отличается от многих комбо-устройств, в которых настройки чаще всего разбиты на два раздела (обычно с синим фоном для радар-детектора и с желтым/оранжевым фоном – для видеосъемки). Тут все меню одного цвета, синее, но разбито оно на пять разделов, которые переключаются один за другим после последовательных нажатий на кнопку «М»:

Настройки радар-детектора.

Настройки видеорегистратора.

Настройки фото.

Воспроизведение.

Общие настройки.

В принципе, все весьма логично и удобно, хотя раздел «настройки фото», на наш взгляд, тут лишний: фотографирование с помощью камеры видеорегистратора – глубоко вторичная и маловостребованная функция, и эти настройки можно было спокойно разместить в разделе настроек видеосъемки.



За видеозапись отвечает тандем CMOS-матрицы GalaxyCore GC2053 под стеклянным шестилинзовым объективом и процессора MStar 8336, встречающийся также и в других моделях iBOX – например, в Magnetic. Вместе они обеспечивают стандартное разрешение видео 1920x1080 при 30 кадрах в секунду и угол обзора 170°.



Качество изображения соответствует большинству моделей аналогичного класса на рынке – камера неплохо справляется с фронтальными засветками, быстро выравнивает уровень экспозиции при резкой смене освещенности, обладает хорошей светочувствительностью. Программное обеспечение компенсирует огрехи изображения, добавляя резкости и оптимизируя контрастность с помощью WDR-обработки. Запись безразрывная: пауз между роликами нет.



Примеры видео день:



Примеры видео ночь:



В свою очередь слово «Dual» в названии модели означает возможность подключения тыловой камеры. Камера эта называется iBOX RearCam HD9, и либо идет отдельной опцией, либо поставляется уже в коробке с Alta LaserScan Signature Dual в расширенной комплектации. Это удобно – есть возможность сэкономить при покупке или докупить камеру позже, когда в ней возникнет необходимость.



У RearCam HD9 – HD-разрешение и влагозащищенная конструкция, предполагающая монтаж на рамку номерного знака или на фонари его подсветки с помощью двустороннего скотча или саморезов. Помимо записи дорожной обстановки RearCam HD9 также выступает в роли помощника при парковке, поскольку имеет отдельный провод для подключения к фонарю заднего хода и активируется на полный экран всегда, когда вы включаете заднюю передачу.



Собственно, пора перейти и к талантам гаджета в области распознавания камер и радаров. В первую очередь, конечно же, надо отметить упомянутое в самом начале особое внимание к лазерным радарам – у Alta LaserScan Signature Dual сдвоенный лазерный модуль повышенной чувствительности. На самом деле оптическое распознавание стационарных радаров, использующих лазерный метод фиксации скорости, практически неактуально – о них безупречно сообщает любой гаджет с GPS-информером, даже без эфирно/оптического модуля. Однако лазерные радары начинают встречаться и в переносных модификациях типа мобильной системы «Полискан», устанавливаемой на треногах. Подобная засада появляется внезапно и не имеет постоянных координат – но Alta LaserScan Signature Dual сообщит о ней заранее, приняв отраженные лучи, посылаемые во впередиидущие машины.



Прочие радары и камеры Alta LaserScan Signature Dual распознает с помощью тандема GPS-информера с обновляемой (еженедельно с сайта) базой данных и эфирного радарного модуля. Собственно, перечислять аппаратуру, которую засекает комбо-устройство, смысла нет – детектор ловит ВСЁ, что работает на дорогах в нашей стране (а также в соседних странах СНГ) на дистанциях, по меньшей мере вдвое превышающих расстояние, необходимое, чтобы безопасно сбросить скорость.



На малых скоростях (до 30 км/ч) эфирный детектирующий модуль полностью отключается, чтобы минимизировать количество ложных срабатываний, но это лишь крошечный сегмент программных решений, ориентированных на бесшумность прибора! В софте iBOX Alta LaserScan Signature Dual заложено множество технологий – X-Signature, FSP+, Intellect Radar, LaserScan x2, ANTI-CAS и т.п. Расшифровывать их особого смысла нет – важен результат их комплексной работы: безошибочно распознается практически сто процентов камер и радаров, тогда как ложные срабатывания можно пересчитать по пальцам. В устройстве реализована двойная сигнатурная фильтрация – в его памяти содержатся как образцы (сигнатуры) излучения всех существующих в нашей стране радаров, так и образцы большинства типовых помех, и в первую очередь – от штатных высокочастотных систем попутных автомобилей: радаров слепых зон и активных круиз-контролей. Иными словами, каждый сигнал проверяется дважды, прежде чем водитель получит оповещение!

Все камеры и радары обозначаются с особенностями их работы. Если камера, к примеру, «стреляет» в спину, то после ее проезда устройство покажет обратный отсчет удаления из зоны ее действия. Традиционный для устройств высокого класса расширенный смарт-режим очень гибко управляет типами и интенсивностью оповещений в зависимости от текущей скорости. Можно вообще не слышать звуковых предупреждений, если скорость ниже допустимой, слышать минимально беспокоящие, если превышение укладывается в 20 км/ч нештрафуемого люфта, или громкие и тревожные сигналы, если скорость более чем на 20 км/ч выше разрешенной.



1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

iBOX Alta LaserScan Signature Dual не использует красный цвет в оповещениях, когда водитель снижает скорость заблаговременно – ярко-красным (невозможно не заметить даже боковым зрением!) экран становится лишь тогда, когда опасность штрафа реально высока и снижать скорость нужно интенсивно.



iBOX Alta LaserScan Signature Dual эффективно работает с системами контроля средней скорости – он показывает на экране разрешенный предел, текущую скорость и постоянно динамически рассчитываемую среднюю. Все это, разумеется, с умными звуковыми и визуальными предупреждениями, минимизирующимися, если риска нарушения нет. Плюс, естественно, на участках контроля средней скорости отмечаются и все промежуточные радары и камеры



Подытожим!



Плюсы устройства :

Максимально умное сигнатурное распознавание.

Большой дисплей с широкими углами обзора.

Качественное видео.

Магнитное крепление.

CPL-фильтр в комплекте.

Минусы:

Отсутствие WiFi и необходимость обновлять базы данных радаров вручную.