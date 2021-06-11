Практика ×
  • Зачем сдавать катализаторы после определенного пробега авто?

Зачем сдавать катализаторы после определенного пробега авто?

11.06.2021 134 0 0

Отслужившие свой срок автокатализаторы с отечественных и зарубежных автомобилей можно выгодно сдать в столичные приемные пункты. Дело стоит иметь с такими компаниями, которые обладают всеми нужными лицензиями на осуществление этой деятельности и новыми приборами, позволяющими провести спектральный и химический анализ конвертера.

 

Партнерский материал

Выгодно сдать автокатализатор в пункт приема, сразу получить деньги​

Автокатализаторы служат для очистки выхлопных газов. Внутри конвертеры покрыты слоем металлов, взаимодействуя с которыми вредные выхлопы очищаются до относительно безопасной двуокиси углерода и воды. Металлы, с которыми взаимодействуют углеводороды и окись углерода, имеют определенную ценность. Некоторые из них ценней золота. Для очистки выбросов на внутреннюю поверхность катализаторов наносят такие металлы, как:

  • палладий;

  • платина;

  • железо;

  • натрий;

  • родий;

  • магний;

  • иридий, другие.

Пункты приема катализаторов работают во многих крупных городах. В столичные пункты можно прислать образец почтой, если не можете приехать лично. Оплата будет произведена на карточку после проведения XRF-анализа и выявления количественного содержания ценных металлов.

От жителей Москвы прием катализаторов проходит в цеху приемного пункта. Спектральный и химический анализ делают в их присутствии. Деньги можно получить наличными. Для тех, кто живет в странах СНГ и регионах Российской Федерации, есть возможность воспользоваться почтой, а деньги получить безналичным расчетом на карточку или через системы оплаты, которые действуют в их городе или стране. Все почтовые расходы приемный пункт берет на себя.

В столице приемщик может подъехать по адресу бесплатно, если его вызвать по телефону, указанному на сайте. Принимаются металлические, керамические и сажевые катализаторы, которые работали на импортных и отечественных автомобилях.

Менять конвертер нужно с определенной периодичностью. Стоит это делать после прохождения автомобилем от 80 до 100 тысяч километров. Если этого не сделать, катализатор прекращает очищать выхлопные газы, что﻿ негативно влияет на окружающую атмосферу и отрицательно сказывается на работе автомобиля.

Подсчитать стоимость отработанного конвертера можно на соответствующей странице сайта приемного пункта. Цены на металлы рассчитываются по актуальным котировкам на бирже ценных металлов на день сдачи образца.

практика

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Стакан, подшипник, опора: к чему крепятся амортизаторы и почему там что-то ломается? Что такое амортизаторы или амортизаторные стойки, знают все. Или хотя бы догадываются, зачем они нужны в общих чертах. И это нормально: про стойки и амортизаторы написано очень много всякого... 471 0 3 11.06.2021
Статьи / Практика Когда полезен автопылесос? Многие автовладельцы, только купившие автомобильный пылесос, бывают разочарованы, думая, что этот аппарат должен быть сопоставим по мощности с бытовым. Это в корне неверное сравнение. Разбир... 558 0 1 10.06.2021
Статьи / Премьера С тремя блокировками, с рамой, но без V8: обзор нового Toyota Land Cruiser 300 Итак, свершилось: Toyota наконец показала новое поколение Land Cruiser. Высокопарное вступительное слово вполне оправдано, ведь для России появление этой модели – действительно большое сверш... 21320 7 10 09.06.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 139034 33 28 15.02.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чугунный блок, старая тележка, странная муфта: первый тест-драйв Hyundai Palisade В апреле 2019 года управляющий директор российского представительства Hyundai Алексей Калицев уверял нас, что компания планирует начать продажи полноразмерного кроссовера Palisade в начале 2... 59363 11 18 04.02.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чем 8 лучше 16: тест обновленного Lada Largus Если мы решим поискать людей, готовых назвать эти машины «автомобилями своей мечты», то искать нам придется очень и очень долго. О таких машинах не мечтают, их просто покупают – потому что н... 50582 13 25 17.03.2021
Обсуждаемое
71 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings