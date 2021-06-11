Зачем сдавать катализаторы после определенного пробега авто?

Отслужившие свой срок автокатализаторы с отечественных и зарубежных автомобилей можно выгодно сдать в столичные приемные пункты. Дело стоит иметь с такими компаниями, которые обладают всеми нужными лицензиями на осуществление этой деятельности и новыми приборами, позволяющими провести спектральный и химический анализ конвертера.

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Выгодно сдать автокатализатор в пункт приема, сразу получить деньги​

Автокатализаторы служат для очистки выхлопных газов. Внутри конвертеры покрыты слоем металлов, взаимодействуя с которыми вредные выхлопы очищаются до относительно безопасной двуокиси углерода и воды. Металлы, с которыми взаимодействуют углеводороды и окись углерода, имеют определенную ценность. Некоторые из них ценней золота. Для очистки выбросов на внутреннюю поверхность катализаторов наносят такие металлы, как:

палладий;

платина;

железо;

натрий;

родий;

магний;

иридий, другие.

Пункты приема катализаторов работают во многих крупных городах. В столичные пункты можно прислать образец почтой, если не можете приехать лично. Оплата будет произведена на карточку после проведения XRF-анализа и выявления количественного содержания ценных металлов.

От жителей Москвы прием катализаторов проходит в цеху приемного пункта. Спектральный и химический анализ делают в их присутствии. Деньги можно получить наличными. Для тех, кто живет в странах СНГ и регионах Российской Федерации, есть возможность воспользоваться почтой, а деньги получить безналичным расчетом на карточку или через системы оплаты, которые действуют в их городе или стране. Все почтовые расходы приемный пункт берет на себя.

В столице приемщик может подъехать по адресу бесплатно, если его вызвать по телефону, указанному на сайте. Принимаются металлические, керамические и сажевые катализаторы, которые работали на импортных и отечественных автомобилях.

Менять конвертер нужно с определенной периодичностью. Стоит это делать после прохождения автомобилем от 80 до 100 тысяч километров. Если этого не сделать, катализатор прекращает очищать выхлопные газы, что﻿ негативно влияет на окружающую атмосферу и отрицательно сказывается на работе автомобиля.

Подсчитать стоимость отработанного конвертера можно на соответствующей странице сайта приемного пункта. Цены на металлы рассчитываются по актуальным котировкам на бирже ценных металлов на день сдачи образца.