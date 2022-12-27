Дорожные знаки хорошо знают практически все водители. Но многие спустя годы после автошколы иногда задаются вопросом: «докуда действует вот тот знак, который я только что проехал?». В голову приходят какие-то обрывки правил – «до перекрестка», «до светофора», «до конца населенного пункта»... На самом деле, условий и правил здесь много, пусть они и довольно просты и интуитивно понятны. Давайте вспомним зоны действия дорожных знаков и запомним, как их определить.

На самом деле, большая часть дорожных знаков используется вместе с информационными табличками, которые четко обозначают зону их действия и здорово упрощают жизнь водителю. А еще часть знаков действует «до отмены» другим соответствующим знаком. Основные сложности обычно связаны с запрещающими знаками: ограничения скорости, запрета обгона и некоторыми другими. Чтобы не сваливать все знаки в одну кучу, будем группировать их так же, как это установлено ПДД: предупреждающие, запрещающие и так далее. А начнем как раз с тех, что вызывают больше всего сложностей – с запрещающих.



Запрещающие знаки

Запрещающие знаки – те самые, что вызывают вопросы «до какого места они действуют», причем как в городе, так и на трассе. Если знак окончания зоны запрета обгона – популярный, то вот знак отмены ограничения скорости ставят уже не так часто. Итак, давайте взглянем на всю группу «лимитных» запрещающих знаков и вспомним, что говорят ПДД о зоне их действия.

Выше изображены все «лимитные» запрещающие знаки: 3.16, 3.20, 3.22, 3.24 и 3.26, 3.27, 3.28, 3.29 и 3.30. Согласно ПДД, «зона действия знаков 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26-3.30 распространяется от места установки знака до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах при отсутствии перекрестка – до конца населенного пункта». Кроме того, «действие знаков не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими второстепенными дорогами, перед которыми не установлены соответствующие знаки». То есть, запомнить правило довольно просто: при отсутствии дополнительных условий знак действует либо до перекрестка, либо до конца населенного пункта.



Кроме того, стоит помнить, что действие знаков 3.27-3.30, запрещающих остановку и стоянку (вообще или по четным и нечетным дням), распространяется только на ту сторону дороги, на которой они установлены.

Ну а теперь давайте вспомним дополнительные условия, которые могут ограничивать зону действия запрещающих знаков.

Действие знака 3.24, установленного перед населенным пунктом, обозначенным знаком 5.23.1 или 5.23.2, распространяется до этого знака. Например, если после знака с ограничением скорости в 50 км/ч проехать знак въезда в населенный пункт, можно прибавлять скорость до 60.

Зона действия знаков может быть уменьшена для знаков 3.16 и 3.26 применением таблички 8.2.1.

Зона действия знаков может быть уменьшена для знаков 3.20, 3.22, 3.24 установкой в конце зоны их действия соответственно знаков 3.21, 3.23, 3.25 или применением таблички 8.2.1. Обратите внимание: в случае, если со знаком ограничения скорости используется табличка, то в конце зоны ограничения скорости можно не найти знака отмены ограничения – то есть, «засекать» те 500 метров или 2 километра, что указаны на табличке, придется самостоятельно.

Зона действия знака 3.24 может быть уменьшена установкой знака 3.24 с другим значением максимальной скорости движения. Здесь все просто: если за одним знаком ограничения скорости идет другой, то он «перебивает» предыдущий.

Зона действия знаков может быть уменьшена для знаков 3.27-3.30 установкой в конце зоны их действия повторных знаков 3.27-3.30 с табличкой 8.2.3.

Зона действия знаков может быть уменьшена для знаков 3.27-3.30 применением таблички 8.2.2. Кроме того, с этими знаками могут применяться таблички 8.2.5 и 8.2.6, которые указывают направление и зону действия знаков 3.27-3.30 при запрещении остановки или стоянки вдоль одной стороны площади, фасада здания и тому подобного.

Знак 3.27 может быть применен совместно с разметкой 1.4, а знак 3.28 – с разметкой 1.10, при этом зона действия знаков определяется протяженностью линии разметки. То есть, как только закончилась желтая разметка, закончилось и действие знаков запрета остановки и стоянки.

Предупреждающие знаки

С предупреждающими знаками ситуация попроще. Во-первых, они ничего не запрещают напрямую, так что их невозможно «нарушить» (если речь не идет о проезде ж/д переезда). Во-вторых, сами по себе предупреждающие знаки могут применяться совместно с табличкой 8.2.1, которая при необходимости обозначает зону их действия. Ну а знаки вроде «опасного поворота», очевидно, призваны привлечь внимание к конкретному участку дороги и обычно сочетаются со знаком ограничения скорости.

Знаки особых предписаний

Со знаками особых предписаний все максимально просто: знаки, обозначающие конкретные зоны ограничений, устанавливаются в начале и конце таких зон. Ошибиться невозможно: пока вы не увидели знак «конец зоны... », ограничение все еще действует. Вот все знаки, которые имеют пару.

5.27 «Зона с ограничением стоянки».

5.29 «Зона регулируемой стоянки».

5.31 «Зона с ограничением максимальной скорости».

5.33 «Пешеходная зона».

5.33.1. «Велосипедная зона».

5.35 «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств». Здесь стоит помнить, что с 1 июля 2021 года въезд в такие зоны запрещен для всех машин, у которых экологический класс не указан в ПТС.

Информационные знаки

Есть несколько информационных знаков, имеющих зону действия. Прежде всего обратить внимание стоит на знак 6.2 «Рекомендуемая скорость». Как и в случае с запрещающими знаками, зона действия знака 6.2 распространяется до ближайшего перекрестка, а при применении знака 6.2 совместно с предупреждающим знаком определяется протяженностью опасного участка.

Знак 6.3.2 «Зона для разворота» обозначает протяженность зоны для разворота, так что зона его действия написана непосредственно на самом знаке – ошибиться невозможно.

Ну а, пожалуй, самый важный в контексте зоны действия информационный знак – это 6.4. «Парковка». Он тоже используется совместно с табличкой 8.2.1, и об этом нужно помнить, выбирая место для парковки, чтобы автомобиль не эвакуировали.

Знаки сервиса

Формально слово «зона» используется также применительно к знакам сервиса, связанным с радиопередачей. Однако эти знаки не имеют обозначения начала и конца этой зоны, а просто обозначают собой участок дороги, на котором есть указанная на знаке радиосвязь.

7.15 «Зона приема радиостанции, передающей информацию о дорожном движении». Участок дороги, на котором осуществляется прием передач радиостанции на частоте, указанной на знаке.

7.16 «Зона радиосвязи с аварийными службами». Участок дороги, на котором действует система радиосвязи с аварийными службами в гражданском диапазоне 27 МГц.