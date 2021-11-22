Железнодорожный переезд: где нельзя стоять, чего нельзя делать и за что можно лишиться прав

Говорить о том, что железнодорожный переезд – место повышенной опасности, излишне: об этом напоминают и плакаты с происшествиями, расположенные у каждого второго переезда, и видеоролики с авариями в Интернете, которые появляются практически каждый день. Однако правила здесь порой нарушают даже те водители, которые делать этого не собирались. А наказания за нарушения на переезде предусмотрены весьма суровые. Давайте вспомним все нюансы того, что нельзя делать на железнодорожном переезде, как правильно его пересекать и чем рискуют нарушители.

Кажется, что разобраться с проездом переездов несложно: ведь есть отдельный раздел 15 ПДД, регламентирующий движение через железнодорожные пути. Однако на практике не все важное содержится в одном разделе. Давайте сначала вспомним, как обозначается переезд, а затем выясним, что запрещено делать на переезде и вблизи него.

Как обозначается железнодорожный переезд?

Все помнят про «паровоз, забор и красные полоски»: все они говорят о том, что впереди железная дорога. Однако со всем этим стоит разобраться поподробнее, особенно с полосками – от них, как мы выясним позже, зависит кое-что важное.

Итак, сам железнодорожный переезд со шлагбаумом и без обозначается соответственно знаками 1.1 и 1.2: забор на знаке говорит о наличии ограждения, а паровоз – об отсутствии.

Под знаком 1.2 располагаются знаки 1.3.1 или 1.3.2: они обозначают соответственно однопутную и многопутную железную дорогу. Это необходимо для того, чтобы водители могли точнее планировать проезд через пути.

Кроме того, на редко используемых железнодорожных переездах может быть установлен знак 2.5 «Движение без остановки запрещено». В таком случае водитель перед пересечением переезда должен просто остановиться перед стоп-линией или знаком, чтобы убедиться в отсутствии приближающегося поезда.

Кроме знаков на переезде может иметься светофор для подачи красных мигающих сигналов и устройство для подачи звукового сигнала. Еще один вариант – светофор с круглым бело-лунным мигающим сигналом. Согласно пункту 6.16 ПДД, круглый бело-лунный мигающий сигнал, расположенный на железнодорожном переезде, разрешает движение транспортных средств через переезд, а при выключенных мигающих бело-лунном и красном сигналах движение разрешается при отсутствии в пределах видимости приближающегося к переезду поезда (локомотива, дрезины).

Ну а на подъезде к железнодорожному переезду вне населенных пунктов устанавливаются знаки 1.4.1-1.4.6 «Приближение к железнодорожному переезду». Для того, чтобы понять логику и порядок их установки, нужно обратиться к ГОСТ 52289. Во-первых, он уточняет, что знаки 1.4.1-1.4.3 устанавливают с правой стороны дороги, а знаки 1.4.4-1.4.6 – с левой. Правила установки знаков таковы, что число полос на знаке уменьшается по мере приближения к переезду: знак 1.4.1/1.4.4 с тремя полосами устанавливается дальше всего, 1.4.2/1.4.5 следует за ним, а знак 1.4.3/1.4.6 с одной полосой устанавливается ближе всего к переезду. К тому же ГОСТ регламентирует точное расстояние для установки знаков: знаки 1.4.1/1.4.4 устанавливаются за 150-300 метров до переезда, а 1.4.3/1.4.6 – за 50-100 метров до переезда. На эти знаки часто не обращают большого внимания, но на самом деле они играют важную роль. Чтобы ее понять, надо вспомнить, что запрещено делать на переезде и рядом с ним.

Знаки 1.4.1-1.4.3 устанавливаются с правой стороны дороги

Знаки 1.4.4-1.4.6 устанавливаются с левой стороны дороги

Как правильно остановиться на переезде?

Правила остановки перед закрытым переездом указаны в пункте 15.4 ПДД. Согласно ему, в случаях, когда движение через переезд запрещено, водитель должен остановиться у стоп-линии, знака 2.5 или светофора, если их нет – не ближе 5 м от шлагбаума, а при отсутствии последнего – не ближе 10 м до ближайшего рельса.

Что нельзя делать на переезде и рядом с ним?

Большая часть запретов, связанных с железнодорожными переездами, содержится в соответствующем пункте 15.3 раздела 15 ПДД. Давайте перечислим то, что касается легковых автомобилей.

Запрещено выезжать на переезд при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме независимо от сигнала светофора. То есть, даже если светофор выключен, но шлагбаум закрыт или закрывается, пересекать переезд запрещено.

Запрещено выезжать на переезд при запрещающем сигнале светофора независимо от положения и наличия шлагбаума. Это тоже важное условие: часто шлагбаум открывается до выключения светофора и звукового сигнала, и многие водители считают, что открытие шлагбаума уже разрешает движение. На самом деле это не так, и проезд под открытым шлагбаумом при включенном светофоре наказывается точно так же, как и объезд закрытого шлагбаума.

Запрещено выезжать на переезд при запрещающем сигнале дежурного по переезду. Запрещающий сигнал дежурного похож на запрещающие сигналы регулировщика: дежурный обращен к водителю грудью или спиной с поднятым над головой жезлом, красным фонарем или флажком, либо с вытянутыми в сторону руками.

Запрещено выезжать на переезд, если за переездом образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде. Эти очевидным правилом тоже часто пренебрегают, не соблюдая дистанцию до впередиидущего автомобиля в плотном потоке. В результате автомобиль впереди останавливается сразу за переездом, а водитель, не соблюдающий дистанцию, оказывается заперт на переезде. Так что перед пересечением путей стоит отпустить впередиидущую машину подальше и убедиться, что она освободила место для безопасного пересечения переезда.

Запрещено выезжать на переезд, если к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина). Стоит понимать, что это правило работает в любых условиях – при выключенном запрещающем светофоре, открытом шлагбауме и так далее. Возможные неисправности техники никто не отменял, а тормозной путь состава массой в сотни тонн может измеряться километрами. Поэтому приближающийся поезд означает безусловный запрет пересекать переезд.

Запрещено объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие перед переездом транспортные средства. Этот пункт тоже нередко нарушают особо резвые и бесстрашные водители, которые объезжают всех перед открытием шлагбаума или сразу после него. Однако такой маневр правилами строго запрещен пунктом 15.3 ПДД.

Запрещено самовольно открывать шлагбаум. Комментарии здесь излишни, а запрет нацелен на тех, кто отчаянно пытается «успеть» на тот свет, проезжая не на тот (то есть на красный).

Запрещен разворот на железнодорожном переезде. Этот пункт открывает список запретов, указанных не в пункте 15.3, а в ПДД в целом – об этих условиях порой забывают, поскольку они не собраны в одном месте, как остальные. Например, когда мы выясняли, где запрещен разворот, мы уточняли, что пункт 8.11 в том числе содержит и железнодорожные переезды.

Запрещен обгон на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 метров перед ними. Об этом мы тоже говорили в подробном материале об обгонах: это запрещено пунктом 11.4 ПДД. И именно здесь на первый план выходят знаки 1.4.1-1.4.6 «Приближение к железнодорожному переезду», о которых мы говорили выше. Как мы помним, знаки 1.4.1/1.4.4 с тремя полосами устанавливаются за 150-300 метров до переезда, а 1.4.3/1.4.6 с одной полосой – за 50-100 метров до переезда. То есть, начинать обгон не стоит уже при проезде знака 1.4.1/1.4.4, а начатый обгон нужно как можно скорее завершить. Ну а выезд на встречную полосу после знака 1.4.3/1.4.6 – это уже гарантированное нарушение правил.

Запрещена остановка на железнодорожных переездах. Это установлено пунктом 12.4 ПДД, и об этом мы говорили в материале о том, где запрещена остановка, и в целом пункт совершенно очевиден: остановка на путях – это опасно.

Запрещена стоянка на железнодорожных переездах и ближе 50 метров от железнодорожных переездов. Требование пункта 12.5 о запрете стоянки на путях в комментариях не нуждается, однако далеко не все водители помнят, что стоянка запрещена и на расстоянии ближе 50 метров от переезда с любой стороны дороги.

Какое наказание предусмотрено за нарушение правил на железнодорожном переезде?

Наказание за нарушение правил движения через железнодорожные пути регламентируется статьей 12.10 КоАП.

Часть 1 статьи 12.10 предусматривает наказание за следующие нарушения:

пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда;

выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду;

остановка или стоянка на железнодорожном переезде;

проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина).

Любое из нарушений, перечисленных выше, влечет наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев.

При этом повторное совершение правонарушения из списка выше, согласно части 3 статьи 12.10, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок 1 год.

Ну а часть 2 статьи 12.10 регламентирует санкции за нарушения, не указанные в части 1. За них предусмотрено только денежное наказание: «нарушение правил проезда через железнодорожные переезды, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа в размере 5000 рублей».