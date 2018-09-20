Похвастаться большой популярностью в России Cadillac не может. Может, оно и к лучшему: сохраняется какая-то эксклюзивность. Это за океаном Cadillac продает больше машин, чем все «немцы» этого класса вместе взятые, а у нас обладать Кадиллаком — всё равно что владеть звездолётом… Прохожие оборачиваются, соседи по парковке владельца знают в лицо, запчасти по космической цене нужно заказывать у проверенного поставщика с лицензией. И всё же второе поколение Cadillac CTS стало по-настоящему прекрасной машиной, безо всяких «но». С какими нюансами и неприятностями придется столкнуться смелому покупателю эксклюзива? Сегодня, как обычно, расскажем о кузове, салоне, электрике и ходовой части CTS ll, а в следующей части обзора поговорим о моторах и трансмиссии.

Что к чему?

Под капотом премиальной машины, конечно же, стоят в основном моторы V6, но для настоящих фанатов Кадиллака есть и двигатель SmallBlock, причем сразу с наддувом (600 л.с.) на версии CTS-V.

Привод тут может быть не только задним, и полноприводных машин много. Правда, он тут «on-demand» – автоматически подключаемый.

Фанатам незыблемости и монументальности понравится не только дизайн машины, но и её конструкция. Массивные двери, минимум алюминия, толстые рычаги подвески, солидного размера труба карданного вала… А дизайн салона хоть и далек от европейских представлений о премиуме, но приятен и радует высоким уровнем комфорта.

Есть, конечно, у CTS II и свои минусы. Запчастей в наличии за вменяемые деньги не найти, придется копаться на разных заграничных сайтах, и цены на продукцию AC Delco и оригинала порой всё-таки поражают каким-то бессмысленным завышением. Разборок в России три штуки, и на них что-то найти очень трудно, поэтому все мелочи придется выискивать и везти через океан.

Качество сборки и комфорт несколько ниже, чем у немецких конкурентов в той же ценовой категории. Особенно не радует обладателей Кадиллака «разговорчивость» салона.

Ремонт этих машин обычно не слишком сложен. Тут нет многослойных электрических заморочек с блоками, прошивками и апгрейдами. Всё, что может быть устроено просто, именно так и устроено. И при всём при этом электроника как будто специально защищена от попыток внедрения неоригинальных узлов, прошивки слетают легко и непринужденно, а дилерские сканеры и профессионалы, умеющие с ними обращаться, есть далеко не везде.

После рестайлинга появились «передовые технологии» в виде непосредственного впрыска, а вместе с ними — и куча мелких и не очень проблем после ста тысяч пробега.

Выпускали второе поколение CTS c 2007 года до 2014-го, а CTS-V — даже до 2015-го. Купе и универсал появились в линейке примерно с момента рестайлинга, в 2010 году. Учитывая ежегодные изменения, процесс рестайлинга несколько «размазан», но номинально рестайлинговыми машины считаются начиная с 2011 года — момента появления новой линейки моторов. Изменения в дизайне происходили и дальше. Например, в 2012 году значительно переделали внешнее оформление передней части, а мелкие доработки и эксклюзивные пакеты комплектаций появлялись почти каждый год.

Кузов

Возраст этих машин сравнительно невелик, и говорить о каких-то серьезных кузовных проблемах, казалось бы, еще рано. Внешне практически все машины держатся просто великолепно: сказывается высокий уровень лакокрасочного покрытия и качества обслуживания. Коррозия на краях арок встречается на редких неухоженных экземплярах или на машинах после ДТП.

Поверхностный осмотр машины снизу тоже не выявит ничего страшного. Редко какие экземпляры расстроят поверхностной коррозией днища в задней части, по бокам от бензобака, у кронштейнов тросов ручного тормоза и на днище перед топливным баком. Но если расчистить сухую грязь у изгиба лонжерона пола спереди, то почти наверняка найдется вылезающая изнутри элемента коррозия. Здесь конструктивный просчет ставит под угрозу целостность кузова в самом важном месте. Дело в том, что мощный на вид лонжерон сделан из сравнительно тонкой полуторамиллиметровой стали. Внутри него есть пенный наполнитель для улучшения акустических свойств кузова и правильной деформации при фронтальном ударе. Там часто собирается влага, потому что в переднем торце лонжерона есть отверстия, а снизу слив находится далеко за перегибом. Влага скапливается в изгибе, а наполнитель позволяет ей воздействовать на всю поверхность элемента изнутри.

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Проблемная зона начинается примерно над точкой крепления переднего подрамника и заканчивается сантиметрах в десяти-пятнадцати после поперечного усилителя лонжерона, ограничивающего размеры «влажной зоны». Даже на машинах после рестайлинга внутренняя коррозия элемента значительна, а машины до рестайлинга, скорее всего, потребуют не только вскрытия и замены боковой стенки лонжерона, но и усиления его нижней панели и зачистки швов с днищем.

Остальные элементы под днищем машины, страдающие от коррозии — это в первую очередь подрамники, кронштейны и ленты крепления топливного бака. Их тоже нужно “антикорить”, но это не так хлопотно, как возиться с кузовом.

Другие мелкие неприятности можно поискать под бамперами: стальные усилители корродируют по швам и точкам крепления что спереди, что сзади.

Небольшие “сюрпризы” возможны в арках, вблизи точек крепления подвески, но площадь повреждений обычно невелика.

Если машина вам нужна «на века», то поднимите ковры в салоне. Часто с наружной стороны у поперечных усилителей пола проявляется небольшая коррозия швов. И обратите при осмотре снизу внимание на пробку в ногах заднего пассажира: она расположена неудачно, под нее набивается грязь, и она начинает пропускать влагу к напольному ковру. Влажные напольные ковры для машин с люком, к сожалению, явление довольно характерное.

В целом проблем с коррозией немного, но премиальная и не старая машина могла бы быть сделана и получше.

В оснащении кузова в зоне риска находятся пыльники моторного отсека и днища, хромовые и золотые элементы оформления и ручки дверей. Двери к тому же чувствительны к пробегу, и если он перевалил за двести тысяч, то петли водительской двери почти наверняка просели, а уплотнения дверей сильно обмялись.

Самая большая проблема — это наружная ручка двери. Механическая часть надежна, пластмасса прочная, но ручка имеет микровыключатели, которые не выдерживают эксплуатации в нашем климате больше пары лет. Разумеется, выключатели вполне стандартные, их можно заменить, но сервисы обычно просто просят привезти новую ручку, что заканчивается испорченным настроением от космических цен или длительного ожидания поставки.

Микропереключатель замка багажника имеет тот же дефект, но проблема проявляется заметно позднее — его открывают не каждый день.

Салон

Салон обычно радует до последнего. В большинстве комплектаций кожа качественная, и есть хорошие шансы того, что при пробегах за двести тысяч руль, сиденья и рычаг АКП будут в идеальном состоянии. Правда, серебристые вставки центральной консоли со временем затираются до чёрных пятен (особенно под «крутилками»), часто используемые кнопки и рычажки теряют фактуру, а усилие на кнопках теряет благородство и избирательность.

1 / 3 Интерьер Cadillac CTS '2007–11 2 / 3 Интерьер Cadillac CTS '2007–11 3 / 3 Интерьер Cadillac CTS '2007–11

С возрастом салон становится «разговорчивым» из-за большого количества пластиковых защелок и простых креплений. Но при желании и всё это можно исправить.

Довольно продвинутая мультимедийная система, навигация и климатическая система на удивление надежны. Нареканий мало, и обычно они вызваны радиаторами и компрессорами кондиционера и слабыми уплотнениями и стоками люка. В наших условиях люк нужно обслуживать регулярно, особенно на машинах возрастом за десять лет.

Электрика и электроника

Нельзя сказать, что тут сложная и хлопотная электрика, но без поломок не обходится. А учитывая слабую доступность деталей, мелкая поломка может стать крупной проблемой.

Про дверные ручки я уже упомянул, но это далеко не всё. Моторчики и микропереключатели в дверных замках тоже не отличаются надежностью, но их тоже можно отремонтировать, не покупая новые оригинальные детали.

Концевики дверей ближе к двум сотням тысячам пробега начинают “глючить” в морозы и дожди. Резистор вентилятора радиаторов — вообще “расходник”, а оригинальная деталь с кодом 25881844 стоит под пять тысяч. Хорошо, что неплохо подходит резистор от “Шнивы”.

Ошибка подушек «Service AirBag» в большинстве случаев встречается из-за веселого жёлтенького разъема под креслом. Он настолько слаб, что на машинах до рестайлинга просто рассыпается в руках. Методы лечения разнообразны: от замены на нормальный до подматывания проволокой.

Микропереключатель селектора коробки передач может не дать поставить машину в паркинг при включенном зажигании.

Дополнительная электропомпа (код 251-721) начинает протекать после пяти-восьми лет эксплуатации. Продукция AC Delco вовсе не так хороша, как считает GM, но и стоит она менее пяти тысяч рублей, что по меркам Cadillac — копейки. «Бошевская» помпа надежнее и прослужит минимум раза в два дольше.

Аккумулятор в багажнике расположен в маленькой боковой нише, что плохо сразу по многим причинам. Во-первых, более ёмкий аккумулятор туда не помещается, а машина очень энергоемкая. Во-вторых, если не подключить трубку пароотвода, то очень скоро можно будет насладиться букетом ошибок от заднего блока предохранителей и реле, который расположен в нише как раз над аккумулятором.

Ближе к 200 тысячам пробега забиваются сетки фильтров и “умирает” бензонасос. Бензонасосов на CTS два, по одному на каждую половинку бака, а лючков под сиденьем нет, так что придется снимать бак. А это — волшебное приключение ценой более десяти тысяч рублей, потому что снять придется весь выхлоп, который тут практически цельный, потом — карданный вал, защиту, пару рычагов подвески и подрамник. И, наконец, попытаться открутить закисшие ленты крепления бака. Почти наверняка на машинах первых годов выпуска и долго эксплуатирующихся в Москве и Петербурге ленты придется менять — при снятии они треснут.

Датчики уровня кузова закисают и сгнивают, а с ксеноном «в пол» ездить крайне некомфортно. Датчики ступиц ABS отдельно не поставляются, а ломают их довольно регулярно — они получились хрупкими. Говорят, удается подобрать от других машин или просто снять со старых ступиц.

Модули TPMS (системы контроля давления в шинах ) спустя 7-9 лет эксплуатации массово просятся на покой. Череда перепрошивок помогает мало, лучше покупать сразу комплект.

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Больше всего проблем в электрике встречается под капотом. Оригинальные катушки AC Delco порой не выхаживают и 50 тысяч. Выручают аналоги от Bosch и NGK, которые можно считать вечными.

Очень часто приходится менять форсунки на моторах 3,6 LLT/LFX, На всех моторах V6 не особенно надежен датчик положения коленвала.

Массы бортовой сети выполнены без учета нашего климата. Особенно не везет той, которая стоит между фарой и радиатором: там жарко, грязно и мокро. Она отвечает за «мозги» мотора. Иногда из-за неё появлялась необходимость ремонта на пару сотен тысяч рублей.

Проводка на лямбда-сенсоры слабая, а сами они служат до 150-200 тысяч километров пробега. И по-прежнему в блоке управления горят их драйверы.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система тут довольно консервативная: двухпоршневые суппорты AC Delco с плавающей скобой спереди и обычные плавающие сзади. На европейских машинах встречаются тормоза Brembo с чуть другой конструкцией. Машинам с усиленным шасси полагается тормозная система с дисками на 345 мм и теми же суппортами AC Delco. И только на CTS-V тормозные механизмы сделаны серьёзнее.

Основных проблем со стоковыми механизмами Delco две. Первая — стоковые тормоза очень плохо «держат» машину и склонны к перегревам. Вторая — стоимость колодок и дисков. Колодки можно подобрать, намного хуже от этого не будет, а вот диски подходят придётся ставить либо оригинальные, либо от Camaro или Corvette.

Тормозные системы Brembo ресурсом тоже не отличаются. Диски стоят те же, а вот колодки к ним обойдутся раз в шесть дешевле, причём даже оригинальные.

С ресурсом ситуация не очень хорошая. Ресурс оригинальных дисков часто не переваливает за 50 тысяч километров, а порой их приходится менять уже к 30 тысячам. С суппортами Delco износ идёт ещё быстрее, к тому же с ними легко перекашивается колодка. Второй цилиндр начинает подклинивать при пробегах около ста тысяч километров, а ближе к 200 ремонт уже будет обязателен.

Шестипоршневые Brembo от CTS-V ещё менее надежны. Алюминиевые поршни без пыльников подклинивают из-за коррозии уже через два-три года езды по нашим дорогам. Ремонт с заменой поршней на цельные хромированные из нержавеющей стали выживаемость немного повышает, но тоже не навсегда. Зато к эффективности такой системы нареканий нет, а при установке их на машины с моторами V6 ведут себя вполне нормально, тем более что стоковые колодки и диски не требуют предварительного разогрева.

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Подвеска CTS очень ресурсна. В США не понаслышке знают, что такое плохие дороги и грунтовки. Конечно, все оригинальные элементы дороги и штатно меняются или в сборе, или в составе больших ремкомплектов. Но купить сайлентблоки и шаровые опоры не так уж сложно, да и с заменой проблем не будет.

Конечно, в подвеске часто закисают болты, а ресурс стоек стабилизатора и втулок невелик. Но более-менее серьезная проблема тут всего одна: небольшой ресурс ступичных подшипников, которые можно заменить только в сборе со ступицей. Оригинальные, естественно, обойдутся недёшево. Но они подходят от Opel Insignia. Можно, конечно, попытаться их подобрать от хорошего бренда, но это будет не очень просто: обычно для Cadillac есть только хороший и очень дорогой Timken и разные варианты «китая».

Управляемые амортизаторы дороговаты, но их ресурс вполне приемлемый.

Рулевое управление традиционное, с ГУР и рейкой. Никаких особенных неприятностей оно не доставляет. И хотя после 200 тысяч пробега рейка начинает немного постукивать и “люфтить”, протекает рулевое управление редко. Если вы хотите идеальной работы рейки, можно тысяч за 50 купить оригинальный корпус с рейкой в сборе или восстановленный тысяч за 15-20.

Трубки текут очень редко, насос служит долго. Ресурс наконечников и тяг небольшой, их стоит проверять на каждом втором ТО. Странно, но они стоят не так уж и дорого.

Если после всего этого вас ещё тянет стать обладателем американского эксклюзива, ждите вторую часть обзора Cadillac, посвящённую моторам и трансмиссии. Поверьте, там тоже есть много интересного.