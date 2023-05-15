20 и 21 мая на «Смоленском кольце» болельщиков ждут 6 зрелищных гонок и развлечения для всей семьи

Пилоты G-Drive Российской серии кольцевых гонок приезжают на смоленский автодром, чтобы сразиться за титулы чемпионов и обладателей Кубков России. В субботу и воскресенье пройдет по три боевых заезда, в перерывах между которыми каждый сможет окунуться в неповторимую атмосферу Фестиваля скорости.



В соревнованиях участвуют автомобили 4 классов. Ностальгические «Жигули», кажется, только сошли с конвейера полвека назад – однако по скорости на трассе дадут фору современным иномаркам.

Еще быстрее специальные гоночные автомобили класса Спортпрототип CN. Основу этого зачета составляют Шорткаты – отечественная разработка по мотивам легендарного британского Lotus 7.

Машины категории Супер-продакшн привлекают разнообразными техническими решениями. Купе классической компоновки соперничают с переднеприводными хэтчбеками и седанами, привычные атмосферные двигатели объемом от 1,6 до 2,0 литров оснащены турбонаддувом – эти 250-сильные автомобили способны на многое.

Самый престижный – класс SMP TCR Russia, в котором соревнуются точно такие же автомобили, как в кузовном Кубке мира. Особое внимание – сразу трем новинкам: Hyundai Elantra TCR, Audi RS3 LMS и Cupra Leon новейшего поколения.

Независимо от класса, вся гоночная техника будет заправлена высокотехнологичным топливом G-Drive от сети АЗС «Газпромнефть», которое используют не только обычные автомобилисты, но и профессиональные пилоты. Для того, чтобы бензин помогал гонщикам добиваться улучшения технических показателей, его регулярно тестируют в экстремальных условиях. G-Drive уже проверено Российской серией кольцевых гонок в сезоне-2022, ралли-рейдом «Шелковый путь», дрифтом и гонками на выносливость СМП РСКГ Эндуранс.

На протяжении всех этапов технику участников сопровождает мобильная лаборатория, которая обеспечивает контроль качества топлива. Она же проводит регулярные проверки на заправках «Газпромнефти». С помощью такого передвижного автофургона с современным оборудованием внутри можно проанализировать порядка 10 основных параметров бензина и дизеля менее чем за полчаса, что позволяет оперативно отслеживать его качество.

В субботу первая гонка стартует в 15:15, заключительный заезд – в 17:30.

В воскресенье заезды начнутся с 12:10, финальная гонка пройдет в 15:15.

РАСПИСАНИЕ 2 ЭТАПА G-DRIVE СМП РСКГ ТУРИНГ Суббота, 20 мая

11:50 Супер-продакшн Квалификация 12:20 SMP TCR Russia Квалификация 12:50 Спортпрототип CN Квалификация 13:20 SMP Historical Cup Квалификация 14:00 Прогулка зрителей по пит-лейн 15:15 SMP TCR Russia, Супер-продакшн Гонка 1 16:30 Спортпрототип CN Гонка 1 17:30 SMP Historical Cup Гонка 1

Воскресенье, 21 мая 12:10 Спортпрототип CN Гонка 2 12:55 Прогулка зрителей по пит-лейн 14:10 SMP TCR Russia, Супер-продакшн Гонка 2 15:15 SMP Historical Cup Гонка 2

Следить за событиями можно с гостеприимных трибун «Смоленского кольца». А в перерывах между гонками будет доступна зону развлечений с шоу-программой и детской площадкой с аниматорами. Вкусно и быстро перекусить можно в уютном кафе и в фудтраке G-Drive.



Днем у зрителей будет возможность попасть на пит-лейн и собственными глазами увидеть, как работают слаженные гоночные коллективы. Дополнительная возможность заглянуть за кулисы автоспорта – попасть в экскурсионную группу и побывать в расположении команд.

Узнать подробности и купить билет можно на сайте Фестиваля Скорости G-Drive СМП РСКГ .

При покупке билетов до 18 мая действуют специальные условия: 400 рублей за один день, 600 рублей за оба дня.

При покупке с 18 мая – 500 и 700 рублей соответственно.

Дети младше 14 лет в сопровождении взрослых – бесплатно.

Партнёрский материал