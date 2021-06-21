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Гонки главных классов СМП РСКГ по традиции проходят в воскресенье. И нижегородский этап войдет в историю российского кольца сразу по нескольким причинам.​

Прежде всего он запомнился жарой: температура воздуха поднималась до +35 градусов – тяжело было и пилотам, и механикам, и технике. Отчасти поэтому, отчасти из-за беспрецедентного числа участников заезды изобиловали столкновениями – при этом ни разу не потребовалось выпускать автомобиль безопасности!

Первая гонка Туринга запомнилась победой Павла Кальмановича. Во-первых, тольяттинец не выигрывал в премьер-классе десяток лет назад. Во-вторых, он принес первую победу команде Innostage – AG Team. Наконец, одержал он ее на немолодом хэтчбеке Cupra Leon, с которого и начиналась категория TCR шесть лет назад и который сейчас остался в одиночестве среди более свежих моделей.

Еще один сюрприз этой гонки – первый подиум Егора Оруджева (Audi RS3 LMS, LUKOIL Racing). Он успешно выступал на мировой арене за SMP Racing, но после ле-мановских прототипов и мощных формул переключиться на кузовные автомобили не так просто. И вот уже в третьей гонке сезона он становится бронзовым призером, уступив серебро Григорию Бурлуцкому (Hyundai i30 N, Carville Racing).

Второй заезд Туринга подтвердил, что Дмитрий Брагин (Audi RS3 LMS, ТАИФ Моторспорт) даже после прошлогодних неудач остается грозным соперником. Четырехкратный чемпион оказался на реверсивном поуле – и блестяще его реализовал. Таким образом, Брагин вышел в лидеры среди пилотов, побеждавших на Нижегородском кольце – за историю трассы он 5 раз побеждал здесь в туринговых гонках.

А серебро действующего чемпиона Кирилла Ладыгина (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT) сверкает не так ярко, как бронза Айдара Нуриева (Audi RS3 LMS, Innostage – AG Team): для титулованного казанца это первый подиум в топовом классе СМП РСКГ.

В классе Супер-продакшн пилоты нижегородской команды Sofit Racing едва не перехитрили сами себя. Не желая показывать истинную скорость, Вадим Антипов и Дмитрий Лебедев квалифицировались в середине пелетона, рассчитывая уже в первой же гонке раскрыть потенциал. И скорость у них действительно была: по времени лучшего круга их Subaru BRZ были на секунду быстрее, чем LADA Vesta конкурентов. Но сломить оборону пилотов на Ладах они не смогли: первое место отстоял Владимир Шешенин из LADA Sport ROSNEFT, второе завоевал Максим Чернев из LECAR Racing. И только технический сход Андрея Петухова освободил последнее место на подиуме для Вадима Антипова.

Зато во второй гонке, старт которой дается не с хода, а с места, заднеприводные японские купе выстрелили! Они привезли на подиум не только неоспоримых фаворитов – победителя гонки Антипова и серебряного призера Лебедева – но и Самвела Искоянца, который проводит в СМП РСКГ свой дебютный этап. Сложно описать, какой восторг у болельщиков вызвал тройной триумф нижегородской команды на родной трассе!

Первая гонка зачета SMP GT4 Russia принесла золото Сергею Столярову (Mercedes-AMG GT4, YADRO Motorsport) и серебро его сокоманднику Александру Вайнтрубу. Оба выступают в СМП РСКГ второй год, а вот для дебютанта СМП РСКГ Марата Хайрова и его единственной в пелетоне BMW M4 это только третья гонка в карьере – и уже второй подиум, причем с дополнительным баллом за лучшее время круга в гонке.

Причем следующий заезд продемонстрировал, что эти успехи неслучайны. Вторую гонку суперкаров выиграл действующий чемпион Денис Ременяко (Mercedes-AMG GT4, Capital RT MotorSharks) – но снова лучшее время круга у него отобрал Марат Хайров, заработавший серебряный кубок. Бронза в этот раз досталась Сергею Столярову.

Класс Туринг-Лайт в первой гонке порадовал поклонников отечественного автопрома: первое место добыл Иван Чубаров (LADA Granta, LADA Sport ROSNEFT). Он опередил напарников из Speedway Ранчо, выступающих на Peugeot 208, – серебряного призера Романа Голикова и обладателя бронзы Андрея Радошнова.

Радошнов не оставил шансов соперникам во второй гонке. А вот оставшиеся места на подиуме достались пилотам на Volkswagen Polo, выступающих за Академию ралли: юному Петру Плотникову и ветерану Владимиру Череваню.

Класс S1600 собрал на этом этапе 28 пилотов! И даже при совместном старте с участниками Туринг-Лайта пелетон из четырех десятков машин не понес фатальных потерь, которые стали бы причиной появления автомобиля безопасности. Первый подиум в этом классе удивил разнообразием моделей, припаркованных у его основания. Победу – первую в карьере! – добыл Василий Владыкин (LADA Granta, GTE Racing Team). Второе место – у Егора Санина (Kia Rio X-Line, Innostage AG Team). Он улучшил позицию после наказания Михаила Симонова, но и без того прорыв при старте с пит-лейна на подиум был фантастическим. Освободившуюся третью строчку занял Виталий Ларионов (Volkswagen Polo, Академия ралли).

Вторая гонка в этом зачете – и Михаил Симонов реабилитируется, одержав чистую и красивую победу. Вторым финиширует Михаил Грачев (LADA Granta, AKHMAT Racing Team), третьим – все тот же Егор Санин, повторивший подвиг и по ходу гонки совершивший 25 обгонов!

Олег ПЕТРИКОВ, руководитель Российской серии кольцевых гонок:

Несмотря на все сложности, этап прошел на высоте. Мы рады, что автодром смог обеспечить достаточные меры безопасности для наших зрителей – за два дня наши гонки посетили около 3,5 тысячи болельщиков.

Для остальных были доступны онлайн-эфиры на нашем Youtube-канале и трансляции на каналах холдинга Матч ТВ – а скоро выйдут и обзорные программы, которые покажет телеканал «Авто плюс».

Следующий этап запланирован на Автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом. Очередная встреча лучших пилотов страны должна пройти 24 и 25 июля. Информация для зрителей будет обновляться на сайте.