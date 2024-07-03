27 июля в Ульяновске состоится фестиваль ретротехники «Ретроспектива 2024»!

«Ретроспектива» – яркий праздник для всей семьи, на котором пройдет выставка редких старых автомобилей из более чем 20 городов России. Конкурсы, подарки, живая музыка и дискотека 80-х, установка мирового рекорда по вместимости в один автомобиль и многое другое ждет гостей фестиваля «Ретроспектива-2024».

На «Ретроспективе» традиционно проходит слет реставраторов старой техники. Это площадка для обмена опытом, где собираются люди, воссоздающие и бережно хранящие историческое наследие.

Время и место проведения: г. Ульяновск, 10:00 – 17:00, площадь Соборная. Вход свободный.

В программе:

выставка редких и уникальных ретро автомобилей, военная техника;

конкурс среди участников выставки ретротехники по категориям янгтаймер, олдтаймер, кастом, мотоциклы, приз зрительских симпатий;

танцы под живую музыку 60х-90х;

конкурсы и подарки;

мировой рекорд на вместимость в автомобиль;

детская программа;

профессиональный фотограф, который сделает фото бесплатно;

многие другие сюрпризы ожидают наших гостей.

В автовыставке ретро автомобилей и мотоциклов будут представлены экспонаты, привезенные более чем из 25 городов России!

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*Партнёрский материал