27 июля в Ульяновске состоится фестиваль ретротехники «Ретроспектива 2024»!

На «Ретроспективе» традиционно проходит слет реставраторов старой техники. Это площадка для обмена опытом, где собираются люди, воссоздающие и бережно хранящие историческое наследие.
Время и место проведения: г. Ульяновск, 10:00 – 17:00, площадь Соборная. Вход свободный.
В программе:
- выставка редких и уникальных ретро автомобилей, военная техника;
- конкурс среди участников выставки ретротехники по категориям янгтаймер, олдтаймер, кастом, мотоциклы, приз зрительских симпатий;
- танцы под живую музыку 60х-90х;
- конкурсы и подарки;
- мировой рекорд на вместимость в автомобиль;
- детская программа;
- профессиональный фотограф, который сделает фото бесплатно;
- многие другие сюрпризы ожидают наших гостей.
В автовыставке ретро автомобилей и мотоциклов будут представлены экспонаты, привезенные более чем из 25 городов России!
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