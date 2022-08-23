Автоспорт ×

4 этап G-DRIVE СМП РСКГ: неожиданная концовка

23.08.2022 63 0 0

Восемь тысяч зрителей стали свидетелями напряженных гонок и окунулись в праздничную атмосферу Фестиваля скорости на Moscow Raceway

 

Партнерский материал​

Шесть воскресных заездов главной кольцевой серии страны держали в напряжении поклонников автоспорта и хорошего отдыха, которые собрались на великолепном подмосковном автодроме.

Сенсацией второго дня соревнований можно назвать итоги гонки в классе Туринг-Лайт: на подиум поднялись трое пилотов, выступающих на лифтбеках Volkswagen Polo с турбомоторами. Однако техкомиссия обнаружила несоответствие этих машин правилам – и всю тройку дисквалифицировали! Таким образом, победа досталась Артему Фридману, серебро – Владимиру Череваню, бронза – Олегу Кравцову.

Стартовавшие одновременно с ними пилоты класса S1600, как обычно, отличились контактной борьбой. Только Илья Сидоров благополучно финишировал первым. Василий Владыкин добыл второе место в излишне жесткой борьбе и был наказан, поэтому серебро досталось Станиславу Новикову, бронза – Кириллу Зиновьеву.

Класс Туринг порадовал плотнейшей позиционной борьбой. Однако огорчил инцидентом на первом круге, в результате которого сошли Павел Кальманович и Егор Фокин, а затем, уже после финиша, штрафом Егора Оруджева: за обгон под желтыми флагами недавнего лидера турнира переместили с 7 на 10 место. Первую победу в премьер-классе G-Drive СМП РСКГ в честном сражении одержал Артем Слуцкий, второе место у Дмитрия Брагина, третье – у Кирилла Ладыгина.

В Супер-продакшн, как и накануне, не повезло одному из лидеров турнира Леониду Панфилову: вчера не выдержала подвеска, сегодня – новый сход. Зато его напарника по заводской команде АВТОВАЗа – Ивана Чубарова – можно поздравить с победой. Также на подиум поднялись Ирина Сидоркова и Роман Голиков.

В SMP GT4 Russia в воскресенье состоялось еще две гонки. Утренняя прошла под диктовку Дениса Ременяко. За второе место боролись сразу несколько пилотов, в итоге вторым финиш пересек Ринат Салихов. Судьи посчитали его виновным в столкновении и переместили на 4 позицию – таким образом, награды достались Вадиму Мещерякову и Антону Немкину. Однако команда подала апелляцию, и до решения суда итоги являются предварительными.

Вечерний заезд суперкаров оказался не менее напряженным. Фавориты на протяжении нескольких кругов вели сражение в лучших мировых традициях, в итоге Вадим Мещеряков первым пересек финиш, Денис Ременяко довольствовался серебром. А бронзовая награда впервые досталась пилоту, выступающему на Toyota Supra – им стал недавний дебютант класса Давид Погосян.

Среди участников класса Спортпрототип CN снова доминировали автомобили Legends, и лучшим из их пилотов стал Артем Кабаков. Второе место добыл Алексей Хаиров, третье – Георгий Кудрявцев.

Однако в этом классе очки в Кубок РАФ начисляются в зависимости от числа стартовавших, а кворум набрался в подгруппе участников, выступающих на машинах Shortcut. И здесь победителем оказался Артем Викторов, который оставил позади двух других призеров – Степана Крумилова и Сергея Перегудова.

По итогам двух гонок пилоты Шорткатов получили кубки в отдельном зачете G-Drive Cup. И здесь тройка призеров полностью копирует результаты второго заезда.

В зачете SMP Historic Cup награды получают пилоты в каждой из трех групп. Среди Жигулей подготовки A1 в тройку призеров вошли Андрей Козлов, Игорь Шунайлов и Иван Тараканов.

В подгруппе А5 лучшими стали Владимир Черевань и Игорь Ташаев – трое остальных попросту не добрались до финиша. В их числе – Дмитрий Королев, который прорывался на сверхбыстром ВАЗ-2101 из глубины пелетона и буквально разнес переднюю часть Москвича-408, контроль над которым потерял Владислав Донец.

Поэтому и у пилотов подгруппы Москвич-2000 задача упростилась, на подиум поднялись победитель Денис Мысачев, Дмитрий Козлов и вчерашний триумфатор Владислав Шевель.

Независимо от класса двигатели спортивных автомобилей в кольцевых гонках работают на максимальных оборотах и нуждаются в качественной поддержке. Партнером серии в 2022 году стал топливный бренд G-Drive от сети АЗС «Газпромнефть». Все участники соревнований заправляются высокотехнологичным бензином G-Drive 100

Трансляции всех гонок вышли в эфире федерального телеканала Матч ТВ и тематических каналах Матч! Страна и Матч! Планета. Записи доступны на  медиапортале smp-rskg.tv.

Следующий, предпоследний этап G-Drive СМП РСКГ вновь соберет участников всех 8 классов и пройдет на реконструированном автодроме Игора Драйв под Санкт-Петербургом 9-11 сентября в формате Фестиваля скорости.

Россия автоспорт

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Что делать, если виновник скрылся с места ДТП, и можно ли получить страховые выплаты Недавно мы разбирались в том, что грозит за оставление места ДТП и в каких случаях можно уехать с места ДТП законно и безнаказанно. Но что делать, если вы оказались в обратной ситуации: ва... 475 0 4 22.08.2022
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Hyundai i40 Если вы ищете крупный седан для себя и семьи, но цены на новые автомобили сегмента D кажутся вам совершенно неподъемными, то можно обратиться к свежим вариантам на вторичном рынке. И если за... 2444 11 1 21.08.2022
Статьи / Интересно Модники: лучшие автомобили от известных модельеров История мирового автопрома знает немало удивительных примеров сотрудничества автомобильных производителей и представителей фэшн-индустрии. В так называемых коллаборациях появились десятки ав... 1052 1 37 20.08.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 16426 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 11822 5 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Несущий кузов, 8,5 с до сотни и 28 л на 100 км: опыт владения Dodge Coronet Super Bee 1969 Американские масл-кары в нашей стране знают в основном по паре-тройке массовых, раскрученных в кино моделей. Однако это лишь небольшая часть огромного сегмента машин 60-70-х, большинство из... 8762 2 23 24.03.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings