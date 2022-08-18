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Подмосковный этап главной кольцевой серии России G-Drive СМП РСКГ пройдет в формате Фестиваля скорости и подарит болельщикам незабываемые впечатления. Впервые в сезоне на трассе стартуют участники всех 8 классов – от ретроклассики до суперкаров. И на Moscow Raceway лидеры будут пытаться укрепить свои позиции, а догоняющие пойдут ва-банк, чтобы набрать максимум очков во второй половине гоночного сезона.

Для пилотов памятных и любимых всеми классических Жигулей класса SMP Historic Cup, лучшие из которых на гоночной трассе не уступают современным иномаркам зачета S1600, это будет вторая встреча в сезоне. После дебюта на Смоленском кольце в более мощной группе Super sport лидирует Андрей Артюшин, в категории Standard – Андрей Козлов. Ждать остальным пилотам некогда: к финальной встрече под Петербургом лучше приехать с запасом очков, а изменить расклад сил в турнире может первая же гонка на Moscow Raceway.

В похожей ситуации и участники класса Спортпрототип CN, у которых осталось только два этапа. За плечами у них больше гонок, однако в конце сезона результаты двух худших будут вычтены из суммы баллов. Вдобавок результаты начальных этапов будто отзеркалили – лидеры Смоленского кольца неудачно выступили в Казани, и к московскому этапу пилоты подошли в равных условиях.

При поддержке бренда G-Drive на Moscow Raceway пройдет второй этап нового гоночного кубка для машин Shortcut (подгруппа класса CN) – G-Drive Cup. Класс Шорткатов – самый массовый: за Кубок соревнуются более 15 болидов. По итогам первого этапа в Казани вперед вырвался Кирилл Киракозов, но у него сильные соперники, и в Москве зрителей ждет плотная борьба за G-Drive Cup.

В классе SMP GT4 Russia прошел один этап, и впереди еще три, так что московский раунд ознаменует собой экватор для пилотов суперкаров. И лидерство Вадима Мещерякова весьма условное. Ведь на каждом этапе они проводят по три гонки, так что конкуренцию им может составить любой из дюжины участников, уже отметившихся в сезоне, и даже новички, которые дебютируют на Moscow Raceway.

Пилотам класса Туринг-Лайт проще всего: позади два этапа из пяти, в зачет по итогам сезона пойдут все набранные очки, но цена победы и весомость ошибки велики и здесь. В зависимости от удачи на московском автодроме любой из первой шестерки может оттеснить Николая Карамышева с первой позиции.

Пожалуй, только в зачете S1600, пилоты которого выступают на всех этапах без исключения, Рустам Фатхудинов может быть спокоен: пока даже вычет двух худших результатов (а откровенно плохих гонок у него и не было) оставляет его лидером турнира. И тем больше стимулов у преследователей изменить баланс сил на ближайшем этапе.

В классе Супер-продакшн, напротив, уже сейчас тройка фаворитов меняется при отбрасывании наихудших результатов. Однако Роман Голиков все равно остается на первом месте. Но и здесь любой из топ-6 может оказаться впереди после пары гонок на Moscow Raceway.

В их числе – пилотесса программы SMP Racing Ирина Сидоркова, выступающая за команду Sofit Racing Team. Как и все автомобили серии, ее Subaru BRZ заправлен высокотехнологичным бензином G-Drive 100. Замеры на стенде, сделанные командой на машине Ирины Сидорковой после заправки топливом G-Drive, показали увеличение отдачи двигателя на 6 л.с. и на 12 Нм и мощности – на 6 лошадиных сил. Аналогичные выводы были сделаны и при замерах мощности на других машинах Sofit Racing Team.

В самом престижном зачете Туринг спортивная ситуация аналогичная – с минимальным разрывом возглавляют зачет пилоты SMP Racing Егор Оруджев и Кирилл Ладыгин, а шансы на лидерство после московского уик-энда есть сразу у восьми пилотов.

Наконец, в самом необычном классе SMP Time Attack Unlim, где пилоты на экстремально доработанных автомобилях пытаются установить лучшее время прохождения трассы, лидирует Дмитрий Дударев. Сможет ли его 800-сильный Mitsubishi Lancer Evo побить рекорд Moscow Raceway, станет известно совсем скоро.

На московском этапе участники главной кольцевой серии России присоединятся к экологическому проекту «Зеленый – новый черный» сети АЗС «Газпромнефть». На финише команды сдадут на переработку изношенные за время соревнований шины. При поддержке НКО ЭкоШинСоюз собранные покрышки отправятся на переработку на Дмитровский завод РТИ в Московской области, а полученный гранулят – резиновая крошка – пойдет на изготовление безопасных покрытий спортивных площадок.

Техническим партнером этапа выступит бренд высокотехнологичных моторных масел G-Energy от компании «Газпромнефть-СМ». С помощью мобильной лаборатории G-Energy эксперты проведут исследование проб работающего в автомобилях масла и проведут диагностику техники. Высокочувствительное оборудование по одной капле масла определяет десятки параметров, характеризующих степень изнашивания механизмов и помогают выявить скрытые неисправности. Уникальный сервис работает на основе искусственного интеллекта, созданного на базе накопленного опыта многолетних исследований.

Наукоемкий подход позволяет найти и устранить неполадки на ранней стадии еще до того, как они дадут о себе знать и отразятся на работе двигателя.

Эксперты G-Energy работают на сложнейших гонках планеты, обеспечивая техническое сопровождение команд и составляя рекомендации для механиков. Данные, полученные в гонках, позволяют совершенствовать продукты и ложатся в основу новых рецептур смазочных материалов G-Energy.